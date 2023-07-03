Анастасия Волочкова возмущена: «Почему все хотят поссорить меня с дочкой?»

Родители взрослых детей часто обижаются на резкие слова или поступки своих детей. Но, поразмыслив, конечно же, прощают: ведь главное – любовь и взаимопонимание. Мы поговорили с Анастасией Волочковой о том, как сейчас складываются ее отношения с дочерью.
- Анастасия, чем закончилась ваша история с выпускным Ариадны? Ваши отношения с дочерью наладились?
- Да у меня прекрасные отношения с дочкой! Почему все хотят поссорить меня с моей дочкой?
Ариадна Волочкова. Фото: личный архив Анастасии Волочковой
- А на выпускной к Ариадне вы пойдете?
- Что касается выпускного – Ариадна просто не захотела, чтобы я была на этом вечере, потому что она будет петь на сцене, и ей не хотелось, чтобы я в этот момент отвлекала внимание на себя. Ну вот такой возраст у человека! Не захотела – и не захотела, что здесь такого? Я не пойду на выпускной. Это не главное, мне это ни к чему.
- Анастасия, расскажите о своем выпускном вечере.
- А у меня не было выпускного. В семнадцать с половиной лет я уже была примой Мариинского театра. Моими выпускными платьями стали две пачки – Белого лебедя и Черного лебедя. Потому что балет «Лебединое озеро» был моим государственным экзаменом.
Анастасия Волочкова на программе Андрея Малахова. Фото: личный архив
- То есть у вас с Ариадной все наладилось? Проблема разрешилась?
- Никакой проблемы вообще не существует. У меня с дочерью прекрасные отношения. Да, мы живем не вместе. Я живу за городом, а Ариадна не любит загородную жизнь. Но мы часто видимся и общаемся. Она приезжала ко мне со своим молодым человеком, оставалась у меня… И сказала:
«Мама, я в своей комнате спать не буду – она для меня уже слишком детская».
И попросилась переночевать в белой гостевой комнате. Я это к чему говорю - понимаете, Ариадна – уже взрослый человек! 23 сентября ей исполнится 18 лет.
Анастасия Волочкова помогает находить животным новых хозяев. Фото: личный архив
Поэтому я вообще не придаю никакого значения выпускному и другим моментам – это такие мелочи! Тем более, что жизнь продолжается. Я много работаю – у меня идет подготовка к моему новому шоу, съемки телевизионных проектов, готовится мой спектакль «Страсти по балерине»…
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И Ариадна тоже занята – она много времени уделяет благотворительности. Сейчас, например, она занимается тем, что пристраивает животных в добрые руки, и я ей в этом помогаю. Это гораздо важнее, чем любой выпускной!