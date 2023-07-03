Анастасия Волочкова возмущена: «Почему все хотят поссорить меня с дочкой?»

Родители взрослых детей часто обижаются на резкие слова или поступки своих детей. Но, поразмыслив, конечно же, прощают: ведь главное – любовь и взаимопонимание. Мы поговорили с Анастасией Волочковой о том, как сейчас складываются ее отношения с дочерью.

- Анастасия, чем закончилась ваша история с выпускным Ариадны? Ваши отношения с дочерью наладились?

- Да у меня прекрасные отношения с дочкой! Почему все хотят поссорить меня с моей дочкой?

