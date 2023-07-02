Татьяна Казючиц: «Однажды меня перепутали с сестрой. Я не сопротивлялась и кивала в ответ»

- Это не первый ваш детектив. Уже умеете вычислять замаскированных оперативных сотрудников в гражданском среди обычных мужчин на улице, исходя из опыта съемок?

- Хм. Никогда об этом не думала.

«С Ларисой Удовиченко болтали без умолку»

- Одна из жемчужин «Эффекта домино» - легендарная Лариса Удовиченко. Чем запомнилась работа с народной артисткой России?

- Лариса Ивановна лично для меня - женщина-легенда. Обожаю, когда жизнь сводит меня с величинами такого масштаба. У нас было несколько совместных сцен и, несмотря на то что раньше мы никогда не работали, как только встретились, болтали без умолку целыми сменами. Вплоть до того, что режиссер не мог нас остановить (улыбается).

- То есть дистанции звездности не ощутили?

- Наоборот. Мне было очень интересно с Ларисой. Никакой дистанции или звездности. Нам всегда есть чему поучиться у старшего поколения. Хотя, общаясь с ней, вообще никогда не возникало ощущения «учитель - ученик». Скорее мы общались в формате «подружки-девчонки». И это был полный кайф! Воспоминания вызывают улыбку и трепет одновременно.

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- Ваша сестра Анна тоже снимается в кино и сериалах, а еще ведет передачу. Несмотря на разницу в три года, вы очень похожи, что в общем-то логично. Часто ли зрители путают вас с сестрой?

- Раньше меня с сестрой путали довольно часто. И ее за меня принимали тоже. Был даже забавный случай в английском посольстве, когда я оформляла британскую визу и сотрудница визового центра, наоборот, приняла меня за Аню (узнала как актрису) и быстренько провела по всем кабинетам в ускоренном режиме. При этом рассказывая, как сильно любит мои фильмы. Я решила не сопротивляться и просто кивала в ответ.

- А в юности вы молодых людей не разыгрывали, пользуясь сходством?

- Нет. Это с годами мы стали более или менее похожи. В юности были абсолютно разными внешне, поэтому таких кинематографичных ситуаций у нас точно не возникало.

- Вы похвалили Новороссийск за природу и живописные места. В этом году собираетесь в отпуск? Если да, то какой формат предпочитаете: лежать, бежать или охотиться за адреналином?

- Как по мне, отпуск - это обязательно море. Или океан. Это и успокаивает, и возвращает силы. Так уж вышло, что только у воды я по-настоящему восстанавливаюсь. Так что буду стараться стремиться в теплые края.