Татьяна Казючиц: «Однажды меня перепутали с сестрой. Я не сопротивлялась и кивала в ответ»

Хорошо знакомая зрителям по сериалам «Ранетки», «След», «Выжить после» и другим проектам Татьяна Казючиц (не путать с сестрой Анной, ведущей шоу «ДНК») появилась в детективе «Эффект домино» (НТВ), где сыграла помощницу лучших, но неуступчивых специалистов Следственного комитета с режиссерской фамилией Хитрук.
Женственная и красивая актриса уравновешивает работу грызущихся альфа-сыщиков и придает шарма рутинной службе, регулярно не уступая коллегам в интеллектуальных дуэлях. «Телепрограмма» расспросила Татьяну о том, как создавался образ, насколько интересно было сниматься с легендарной Ларисой Удовиченко и есть ли вещи поважнее кино.
«Жанр детектива не исчерпал себя»
- Татьяна, как рождался образ вашей героини Хитрук в «Эффекте домино»? Отталкивались ли от каких-то образчиков, импровизировали или строго шли по сценарию?
- Начнем с того, что я второй раз появляюсь перед зрителем в очках (первый был в «Страшной красавице» режиссера Галины Шигаевой). Они придают определенной солидности и, конечно, добавляют уверенности в себе. Как только я их надела, сразу почувствовала себя самой умной среди героев (улыбается).
- Значит, и в кадре ваша героиня должна была быть самой умной.
- Несколько раз мы собирались с партнерами и режиссером и немного переделывали сцены, проверяя реплики, потому что изначально в сценарии Хитрук и была такой. И в некоторых эпизодах она даже переигрывала главных героев - Разина (Максим Щеголев) и Удалова (Кирилл Зайцев). Что категорически не устраивало мужчин.
Слева Таня, справа Аня. Фото: соцсети
- Чем вам интересен жанр детектива? Почему зритель так любит следить за расследованиями? Хоть и разнообразными, но всегда раскрываемыми.
- Жанр детектива, на мой взгляд, это как гимнастика для ума и воображения одновременно: каждый может посоревноваться с главными героями в дедукции, поразмышлять, кто и каким образом совершил преступление, за какую ниточку лучше потянуть и чем могут удивить и преступники, и следователи в этом очном соревновании. Именно поэтому, думаю, жанр не исчерпал себя, несмотря на множество фильмов и сериалов с детективной составляющей - он и мне самой нравится, и зритель его любит.
- Где именно проходили съемки? На экране очень красивая натура.
- Съемки проходили в Новороссийске. Я для себя открыла этот прекрасный город - никогда не была там раньше. Мне там очень понравилось.
- Работать в таких живописных местах тяжело? Это отвлекает или, наоборот, расслабляет и вводит в комфортное состояние?
- Только в удовольствие. Красивейшая бухта, Черное море, прекрасная погода, набережная, парки - все просто великолепно. Город очаровал меня: и живописные места, и чудесные люди, которые живут там. Было очень приятно пройти эту экспедицию.
- Купаться успевали?
- Каждое утро перед началом съемки я бегала на море, и, конечно, это приятно заряжало меня на весь день. Единственное, когда мы снимали в горах, было очень жарко (порядка 40 градусов), и буквально за минуту работы в кадре у всех становились мокрыми костюмы, а по лицам струился пот. Даже зонтики не спасали, но мы справились.
И дубайское море нежно с морем прощалось... Отдых у воды помогает актрисе перезарядиться. Фото: соцсети
- Это не первый ваш детектив. Уже умеете вычислять замаскированных оперативных сотрудников в гражданском среди обычных мужчин на улице, исходя из опыта съемок?
- Хм. Никогда об этом не думала.
«С Ларисой Удовиченко болтали без умолку»
- Одна из жемчужин «Эффекта домино» - легендарная Лариса Удовиченко. Чем запомнилась работа с народной артисткой России?
- Лариса Ивановна лично для меня - женщина-легенда. Обожаю, когда жизнь сводит меня с величинами такого масштаба. У нас было несколько совместных сцен и, несмотря на то что раньше мы никогда не работали, как только встретились, болтали без умолку целыми сменами. Вплоть до того, что режиссер не мог нас остановить (улыбается).
- То есть дистанции звездности не ощутили?
- Наоборот. Мне было очень интересно с Ларисой. Никакой дистанции или звездности. Нам всегда есть чему поучиться у старшего поколения. Хотя, общаясь с ней, вообще никогда не возникало ощущения «учитель - ученик». Скорее мы общались в формате «подружки-девчонки». И это был полный кайф! Воспоминания вызывают улыбку и трепет одновременно.
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- Ваша сестра Анна тоже снимается в кино и сериалах, а еще ведет передачу. Несмотря на разницу в три года, вы очень похожи, что в общем-то логично. Часто ли зрители путают вас с сестрой?
- Раньше меня с сестрой путали довольно часто. И ее за меня принимали тоже. Был даже забавный случай в английском посольстве, когда я оформляла британскую визу и сотрудница визового центра, наоборот, приняла меня за Аню (узнала как актрису) и быстренько провела по всем кабинетам в ускоренном режиме. При этом рассказывая, как сильно любит мои фильмы. Я решила не сопротивляться и просто кивала в ответ.
- А в юности вы молодых людей не разыгрывали, пользуясь сходством?
- Нет. Это с годами мы стали более или менее похожи. В юности были абсолютно разными внешне, поэтому таких кинематографичных ситуаций у нас точно не возникало.
- Вы похвалили Новороссийск за природу и живописные места. В этом году собираетесь в отпуск? Если да, то какой формат предпочитаете: лежать, бежать или охотиться за адреналином?
- Как по мне, отпуск - это обязательно море. Или океан. Это и успокаивает, и возвращает силы. Так уж вышло, что только у воды я по-настоящему восстанавливаюсь. Так что буду стараться стремиться в теплые края.
Очаровательная следователь Хитрук хитроумные уловки преступников разгадывает наравне с мужчинами (кадр из сериала «Эффект домино»). Фото: кадр из фильма
- Что увлекает вас, помимо профессии? Есть ли жизнь за границами съемочной площадки?
- Да, в моей жизни давно и плотно присутствует музыка. Помимо театрального института, я также окончила музыкальное училище по классу гитары. И в настоящий момент прохожу дополнительный курс аранжировки.
- То есть и музыку будете писать?
- Да, совсем скоро собираюсь записать альбом. Точнее, уже нахожусь в процессе его записи. Следите за обновлениями.
- А можете представить себя на пенсии? Чем бы вы занялись в первую очередь?
- Мне кажется, что на пенсии в моей жизни останется все то же самое, что есть и сейчас. Все любимые занятия: спорт, театр, музыка, кино. Только в чуть более медленном темпе (улыбается). А возможно, я решусь написать книгу про самые яркие встречи с удивительными людьми в моей жизни. И про Ларису Удовиченко там будет обязательно!
Личное дело
Татьяна Казючиц родилась 24 января 1986 года в Норильске в семье актера и врача. После вместе с семьей переехала в Красноярск, а затем в Минск, куда пригласили работать отца. Окончила Минское музыкальное училище. В 2004 году участвовала в популярном вокальном шоу «Народный артист», где дошла до полуфинала. В 2009 году окончила ВТУ им. Щукина (курс Пантелеевой и Фокина).
Сыграла порядка 50 ролей в сериалах («Катино счастье», «Ранетки», «Море. Горы. Керамзит», «Только о любви», «Чистосердечное признание») и фильмах («Любимая дочь Папы Карло», «Женщина в беде», «Командир»). Не замужем, детей нет, в громких романах с коллегами замечена не была. Личную жизнь хранит в строгом секрете.