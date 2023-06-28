Марат Башаров: «Работа у меня трудная. Приходится бегать по грязи, по ночным кладбищам...»

Сколько бы ни продолжалось шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (ТНТ), которое ведет Башаров, народ его смотрит. Сколько бы ни было вокруг этого проекта разоблачительных интервью, расследований и признаний от бывших ведущих, людям все равно нравится.
Медиумы, ведьмы, экстрасенсы, лютые смерти, заброшенные дома и мистические деревенские погосты - все это завораживает аудиторию, даже ту ее часть, которая считает себя религиозной. Об этом феномене «Телепрограмма» и поговорила с Маратом Башаровым, который и сам веры не чужд, и регулярно получает письма от россиян с просьбами о помощи или расследовании забытых и запутанных дел.
«Чудеса существуют»
- Марат, много лет вы ведете «Битву экстрасенсов»...
- Да, я много лет веду эту программу. И если за день ко мне не подойдут десять человек и не спросят, показываем мы правду или неправду, то мой день прошел зря.
- Положа руку на сердце, можете сказать, что вас в шоу привлекает? Или это «всего лишь работа»?
- То, что я каждый день съемок сталкиваюсь с чудесами, которые показывают наши экстрасенсы. Чудеса существуют! Моя работа тяжелая, трудная - не так-то легко заработать огромные рейтинги, которые есть у нашего шоу. Съемочные дни иногда длятся и по четырнадцать, и по двадцать часов; приходится бегать по грязи, по ночным кладбищам…
Но мне по-прежнему интересно встречать людей, которые приходят к нам со своими горестями и бедами, проблемами. Мне приходится сталкиваться с человеческой болью, со слезами людей, которым нужно помочь. Но после того, как наши герои пообщаются с экстрасенсами, я чувствую облегчение, потому что вижу в их глазах радость, надежду на жизнь и счастье, успокоение в душе.
- Конечно, вы не раз слышали критику проекта. Как считаете, она обоснована? В части претензий про «одурманивание населения», к примеру. Многие ведь принимают шоу за чистую монету.
- Почти все говорят, что сначала не верили нам, думали, что все это шоу, а потом попали на программу и увидели, что никакого шоу нет, все по-настоящему. Хочу обратиться к телезрителям: если вы считаете, что «Битва экстрасенсов» - это подстава и все герои вымышлены, то подумайте о том, что такие эмоции просто не могут быть наигранными. Где мы возьмем столько актеров? И почему этих актеров до сих пор никто не знает? Какими актерами нужно быть, чтобы так сыграть? Задумайтесь об этом.
- Многие просто не верят в увиденное...
За годы съемок «Битвы экстрасенсов» Марат насмотрелся на жуликов, но все равно верит в чудеса. Фото: Канал ТНТ
- Да, у нас много людей, которых называют Фома неверующий. Не верите - не надо. Просто смотрите.
- К вам в соцсети или на улице часто обращаются люди с просьбой помочь в сложном деле, проблеме, горе - с привлечением экстрасенсов из шоу?
- В соцсетях меня нет, но, конечно, люди пишут письма, даже бумажные, иногда приходят SMS. Пишите! Ваши письма и просьбы я пересылаю в редакцию «Битвы экстрасенсов».
- Как считаете, вера в Бога и потусторонние игры сочетаемы? Как вы, мусульманин, для себя решаете эту дилемму?
- Я не совсем понимаю, что значит «потусторонние игры»... Вера в моей жизни присутствует, я называю себя верующим человеком, и семью свою воспитываю в вере к Всевышнему, потому что в ней наша сила.
В новой экранизации «Мастера и Маргариты» Башаров сыграл директора Варьете Степана Лиходеева. Фото: кадр из фильма
«Роман Костомаров идет на поправку»
- Тогда почему у нашего народа так популярны экстрасенсы, целители, прорицатели и маги разных оттенков? В диапазоне от Кашпировского и Чумака до Ванги и Распутина. Это надежда на чудо? Или халяву? Или, может, излишняя обреченность?
- Я бы не говорил про обреченность. Мы - народ, который воспитывался на замечательных сказках, мы верим в них, а если не верить, то как жить? Но полностью полагаться на то, что некий экстрасенс решит все ваши проблемы - в бизнесе, в любви, - не стоит. На Бога надейся, а сам не плошай. Так и с экстрасенсами. Работать нужно самому - головой, телом, душой, руками, ногами и сердцем. Мне кажется, что в чудеса надо верить, вера в них - это замечательное чувство.
- В этом году вы практически выиграли шоу «Ледниковый период», в котором участвовал и Роман Костомаров, тяжело перенесший пневмонию и грипп, попавший в реанимацию, а затем переживший кому. Как часто вы связываетесь с Романом? Навещали его в больнице?
- С Ромой мы общаемся. Дай Бог ему здоровья. У него все будет хорошо. Он молодчина, уже идет на поправку.
- Какими растут ваши дети Амели и Марсель?
- Надеюсь, они вырастут хорошими людьми.
Дочери Амели уже 18 лет. Фото: Global Look Press
- Кем намерена стать дочь и чем увлекается сын?
- Дочь уже учится на третьем курсе, она мультипликатор. Сын осенью пойдет в школу, в первый класс.
- Заключительный вопрос: есть ли у вас внутреннее стремление стать многодетным папой? Столько льгот, да и вообще утроенное счастье.
- Я уже многодетный папа: у меня двое своих детей, и еще двоих детей из Сирии мы опекаем (Асми и Ахмад - из разных семей, Марат познакомился с ними в лагере сирийских беженцев в Ливане, куда привозил гуманитарный груз, а теперь исправно помогает: обеспечивает финансово, одеждой и игрушками. - Ред.). В целом каждую роль я считаю своим ребенком, и каждый экстрасенс для меня тоже как ребенок, а я их старый-старый бабай (старик, дед с татарского. - Ред.).
- «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
- Суббота/19.00