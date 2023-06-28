Марат Башаров: «Работа у меня трудная. Приходится бегать по грязи, по ночным кладбищам...»

Сколько бы ни продолжалось шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (ТНТ), которое ведет Башаров, народ его смотрит. Сколько бы ни было вокруг этого проекта разоблачительных интервью, расследований и признаний от бывших ведущих, людям все равно нравится.

Медиумы, ведьмы, экстрасенсы, лютые смерти, заброшенные дома и мистические деревенские погосты - все это завораживает аудиторию, даже ту ее часть, которая считает себя религиозной. Об этом феномене «Телепрограмма» и поговорила с Маратом Башаровым, который и сам веры не чужд, и регулярно получает письма от россиян с просьбами о помощи или расследовании забытых и запутанных дел.

«Чудеса существуют»

- Марат, много лет вы ведете «Битву экстрасенсов»...

- Да, я много лет веду эту программу. И если за день ко мне не подойдут десять человек и не спросят, показываем мы правду или неправду, то мой день прошел зря.

- Положа руку на сердце, можете сказать, что вас в шоу привлекает? Или это «всего лишь работа»?

- То, что я каждый день съемок сталкиваюсь с чудесами, которые показывают наши экстрасенсы. Чудеса существуют! Моя работа тяжелая, трудная - не так-то легко заработать огромные рейтинги, которые есть у нашего шоу. Съемочные дни иногда длятся и по четырнадцать, и по двадцать часов; приходится бегать по грязи, по ночным кладбищам…

Но мне по-прежнему интересно встречать людей, которые приходят к нам со своими горестями и бедами, проблемами. Мне приходится сталкиваться с человеческой болью, со слезами людей, которым нужно помочь. Но после того, как наши герои пообщаются с экстрасенсами, я чувствую облегчение, потому что вижу в их глазах радость, надежду на жизнь и счастье, успокоение в душе.

- Конечно, вы не раз слышали критику проекта. Как считаете, она обоснована? В части претензий про «одурманивание населения», к примеру. Многие ведь принимают шоу за чистую монету.

- Почти все говорят, что сначала не верили нам, думали, что все это шоу, а потом попали на программу и увидели, что никакого шоу нет, все по-настоящему. Хочу обратиться к телезрителям: если вы считаете, что «Битва экстрасенсов» - это подстава и все герои вымышлены, то подумайте о том, что такие эмоции просто не могут быть наигранными. Где мы возьмем столько актеров? И почему этих актеров до сих пор никто не знает? Какими актерами нужно быть, чтобы так сыграть? Задумайтесь об этом.

- Многие просто не верят в увиденное...