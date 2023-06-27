Регина Тодоренко: «Сын говорит мне: «Будешь плохо себя вести – не женюсь на тебе»

Телеведущая Регина Тодоренко стала практически народным экспертом в области материнства. Она воспитывает двух сыновей – четырехлетнего Михаила и годовалого Мирослава - и нередко делится со своими подписчиками самыми откровенными вещами: от рассказов о грудном вскармливании до признаний об оргазмических родах в воде.

Неудивительно, что Регина стала одной из лауреаток премии «Мама года». В кулуарах события ведущая рассказала журналистам о желании воспитать дочку, отцовских качествах мужа Влада Топалова и об увлечениях старшего сына.

«Влад – увлеченный отец!»

- Регина, вам очень идет опыт материнства. А хотели бы стать многодетной мамой?

- Очень хочу. Мы работаем над этим. Как мне кажется, это что-то такое уникальное.

Но сейчас мы родители мальчиков, а это дисциплина, организация, умение держать всех в узде. А с девочкой появляется другая энергия.

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