Регина Тодоренко: «Сын говорит мне: «Будешь плохо себя вести – не женюсь на тебе»

Телеведущая Регина Тодоренко стала практически народным экспертом в области материнства. Она воспитывает двух сыновей – четырехлетнего Михаила и годовалого Мирослава - и нередко делится со своими подписчиками самыми откровенными вещами: от рассказов о грудном вскармливании до признаний об оргазмических родах в воде.
Неудивительно, что Регина стала одной из лауреаток премии «Мама года». В кулуарах события ведущая рассказала журналистам о желании воспитать дочку, отцовских качествах мужа Влада Топалова и об увлечениях старшего сына.
«Влад – увлеченный отец!»
- Регина, вам очень идет опыт материнства. А хотели бы стать многодетной мамой?
- Очень хочу. Мы работаем над этим. Как мне кажется, это что-то такое уникальное.
Но сейчас мы родители мальчиков, а это дисциплина, организация, умение держать всех в узде. А с девочкой появляется другая энергия.
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Регина Тодоренко. Фото: Ольга Храбрых/ Telepogramma.pro
- А какой Влад Топалов – отец?
- Увлеченный отец, и я этим очень горжусь. Он много занимается детьми, читает разную психологическую литературу и пытается отрабатывать на сыновьях различные стратегии, смотрит, что происходит вокруг.
- А кто в вашей семье злой, а кто добрый «полицейский?»
- В зависимости от градуса эмоциональности. Если мама не выспалась, то она будет рвать и метать. Отойдем от нее, Мегера проснулась.
Если папа в плохом настроении, то эту роль сыграет он. У каждого своя сфера ответственности.
«Миша у нас экстремальный парень»
- Сложно ли быть мамой мальчиков?
- В принципе мамой вообще быть достаточно сложно. Мне не с чем сравнить. Я не знаю, что значит быть мамой девочки.
Мне нужно работать над собой. По натуре я очень мягкая, практически безотказная. Хочешь мягкую игрушку – да бери.
А этакая мягкая строгость – это не всегда правильно. В этом и состоит основная сложность.
Регина Тодоренко и Влад Топалов. Фото: Global Look Press
- Чем увлекается ваш старший сын Михаил?
- Сыну очень нравится его мама. Он ей и увлекается. Миша говорит: «Мамочка, если ты будешь себя плохо вести, я на тебе не женюсь». А я отвечаю: «Ну если что у меня уже есть муж – твой папа».
А вообще, Мише очень нравится спорт: плаванье, велосипед, самокат, беговел, моноколесо – трюковые девайсы. Он у нас экстремальный парень.
- А петь Миша любит? Все-таки у вас музыкальная семья.
- Он сказал: «Я люблю смотреть». Ну ладно…