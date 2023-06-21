«На чем держится?»: Регина Тодоренко в помятом мини-платье отметилась на публике, сверкнув своим декольте без лифчика

В этот день состоялось мероприятие журнала MODA topical в преддверии премии «Мама года – 2023». Тодоренко появилась на мероприятии в белом мини-платье с ниспадающими рукавами. Она сделала макияж и укладку, но вид у телеведущей был неряшливый, а наряд изрядно помялся. Более того, она сверкнула декольте без лифчика. Постройневшая Регина озадачила народ.

«На чем держится платье?» — удивлялись вокруг.

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