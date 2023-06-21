«На чем держится?»: Регина Тодоренко в помятом мини-платье отметилась на публике, сверкнув своим декольте без лифчика

Регина Тодоренко уже давно строит карьеру на телевидении. Она стала особенно популярной после работы в шоу «Орел и решка». Теперь артистка успевает не только строить карьеру, но и растит двоих сыновей — Михаила и Мирослава. Во всем ее старается поддерживать муж Влад Топалов. На днях звезда отметила свое 33-летие, устроив посиделки в кругу семьи. А 21 июня она вышла в свет.
В этот день состоялось мероприятие журнала MODA topical в преддверии премии «Мама года – 2023». Тодоренко появилась на мероприятии в белом мини-платье с ниспадающими рукавами. Она сделала макияж и укладку, но вид у телеведущей был неряшливый, а наряд изрядно помялся. Более того, она сверкнула декольте без лифчика. Постройневшая Регина озадачила народ.
«На чем держится платье?» — удивлялись вокруг.
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Регина Тодоренко. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
В гуще событий оказался корреспондент сайта Teleprogramma.pro. Тодоренко рассказала о том, что хочет еще раз стать мамой.
«Очень хотим, работаем над этим. Очень хотим девочку. Очень интересно побыть родителем женского пола. Мне кажется, это что-то очень уникальное для меня и для моего мужа Влада. Мы растим мальчиков, а это дисциплина, их нужно держать в узде. А девочки — другое. Это другая энергия», – поделилась телеведущая.
С сыновьями Регина успешно справляется. Она призналась, что Михаил даже готов на ней жениться и был огорчен узнав, что она уже замужем за его отцом.