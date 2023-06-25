Дмитрий Куличков: «Я счастлив и как муж, и как отец»

- Дмитрий, для тех, кто сериал «Бэби-тур» еще вдруг не успел посмотреть, не могли бы вы коротко охарактеризовать вашего героя? Что за человек этот ваш Вова?

- Обычный русский мужик. Человек из диванной армии. Он занят тем, что делает детей (в отличие от других героев комедии. - Ред.), и гонит их на вражескую Америку. Регулярно смотрит телевизор. Стреляет игрушечными пульками из ружья. Совершенно комический персонаж, при этом типичный для нашей страны. К сожалению, он закодирован, что только усугубляет три ключевых его качества: производство детей, лежание на диване и «атаки» на США.

Мне кажется, это смешной образ. Потому что он родом из народа. Как и весь этот инфантилизм: где-то там, в США, они умеют делать детей, вот мы сейчас поедем - и у нас тоже получится (так поступают героини сериала: едут рожать за океан. - Ред.).

Так и мой персонаж. Тоже абсолютный ребенок. Дите. Есть такой русский типаж - вроде взрослый мужик, который ведет себя как ребенок. Он не знает, что делать и как делать. Зато придумал себе врагов - стреляет в них из игрушечного оружия. И делает это на полном серьезе! Оттого и смешно. Комедийный эффект достигается за счет брутального нажима и внутреннего обаяния героя.

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- Кстати, об обаянии: зачастую продюсеры видят в вас обаяние исключительно отрицательное. Это козырь?

- Не знаю. Это как посмотреть. Вот так меня видят. Такие роли предлагают. Если меня таким видят - беру и делаю. В каждом человеке есть и положительное, и отрицательное. Вот эту, «темную», сторону любят использовать чаще. Хотя мне было бы интересно дать объем.

Но, если мы говорим про «Бэби-тур», Вова-то не отрицательный герой. Не злодей. Внутри он другой, уничтожать никого по-настоящему не хочет. Это такое, знаете, пограничное состояние... злодей с пульками. Кроме как выстрелить в жену или наехать на девчонку, ничего не может. Это его максимум.

- Почему так?

- Пить бросил, вот и стал злым. А пил бы - тогда бы ничем не занимался. Не работал, ничего. Из этого противоречия и рождается типаж: злится, ищет виноватого, внешнего врага, а на самом деле враг внутри. Ничего не делаешь, не предпринимаешь, вот и проблемы. Как-то так. Выглядит крайне смешно: «Да я щас! Да я вам! Да пошли вы!» Абсолютно детская позиция и логика. Нашел повод - и обиделся.

«Богомолов меня понимает»

- Кто из режиссеров не спекулировал на вашей внешности, а раскрыл и понял сполна? Мастеров-то было немало: Сергей Урсуляк, Юрий Быков, Юрий Бутусов, Алексей Мизгирев, Василий Сигарев и др.

- Думаю, что Константин Богомолов, мой нынешний худрук (руководитель Театра на Бронной. - Ред.), с которым мы давно работаем в театре, еще со времен «Табакерки». С ним всегда интересны и постановки, и роли. Он как никто чувствует и понимает все про меня как про актера. Кино более типажно, театр более объемен - нагляднее раскрывает и темы, и персонажей, и характеры.

- Говорят, он иногда может издеваться над актерами, провоцировать их...

- К каждому необходим свой подход. Кому-то, может, и нужно «вставить», чтоб включился. Со мной такого не было. Наоборот, все тонко, хрупко и аккуратно, довольно деликатно. Процесс репетиций всегда бережный, при этом конкретный и понятный.

- И театр, и кино связаны с перевоплощениями. Насколько этот мир лицемерен и пропитан интригами?