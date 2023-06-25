Дмитрий Куличков: «Я счастлив и как муж, и как отец»

Не надо быть завсегдатаем Театра на Бронной, чтобы знать прекрасные работы Дмитрия. Более 20 лет артист ярко проявляет себя в кино («Брестская крепость», «Жить», «Майор», «Сердце Пармы») и сериалах («Глухарь», «Доктор Рихтер», «Кровавая барыня», «Хрустальный»), один из которых вышел аккурат с наступлением лета. Комедия «Бэби-тур», которую можно смотреть на онлайн-платформе KION, посвящена социально-демографическому феномену «родильного туризма», когда русские девушки едут рожать в США.
Сыгравший в сериале одну из ключевых ролей артист с внешностью отвязного бандита и душой ранимого художника рассказал «Телепрограмме», что именно может ввергнуть его в депрессию, как работает с актерами Константин Богомолов и есть ли смысл в давлении авторитетом при воспитании сына.
«Бросил пить, вот и стал злым»
В новом сериале «Бэби-тур» Дмитрий играет мужика, предпочитающего сидеть на диване и чесать языком, - типаж, хорошо знакомый многим из нас. Фото: KION
- Дмитрий, для тех, кто сериал «Бэби-тур» еще вдруг не успел посмотреть, не могли бы вы коротко охарактеризовать вашего героя? Что за человек этот ваш Вова?
- Обычный русский мужик. Человек из диванной армии. Он занят тем, что делает детей (в отличие от других героев комедии. - Ред.), и гонит их на вражескую Америку. Регулярно смотрит телевизор. Стреляет игрушечными пульками из ружья. Совершенно комический персонаж, при этом типичный для нашей страны. К сожалению, он закодирован, что только усугубляет три ключевых его качества: производство детей, лежание на диване и «атаки» на США.
Мне кажется, это смешной образ. Потому что он родом из народа. Как и весь этот инфантилизм: где-то там, в США, они умеют делать детей, вот мы сейчас поедем - и у нас тоже получится (так поступают героини сериала: едут рожать за океан. - Ред.).
Так и мой персонаж. Тоже абсолютный ребенок. Дите. Есть такой русский типаж - вроде взрослый мужик, который ведет себя как ребенок. Он не знает, что делать и как делать. Зато придумал себе врагов - стреляет в них из игрушечного оружия. И делает это на полном серьезе! Оттого и смешно. Комедийный эффект достигается за счет брутального нажима и внутреннего обаяния героя.
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- Кстати, об обаянии: зачастую продюсеры видят в вас обаяние исключительно отрицательное. Это козырь?
- Не знаю. Это как посмотреть. Вот так меня видят. Такие роли предлагают. Если меня таким видят - беру и делаю. В каждом человеке есть и положительное, и отрицательное. Вот эту, «темную», сторону любят использовать чаще. Хотя мне было бы интересно дать объем.
Но, если мы говорим про «Бэби-тур», Вова-то не отрицательный герой. Не злодей. Внутри он другой, уничтожать никого по-настоящему не хочет. Это такое, знаете, пограничное состояние... злодей с пульками. Кроме как выстрелить в жену или наехать на девчонку, ничего не может. Это его максимум.
- Почему так?
- Пить бросил, вот и стал злым. А пил бы - тогда бы ничем не занимался. Не работал, ничего. Из этого противоречия и рождается типаж: злится, ищет виноватого, внешнего врага, а на самом деле враг внутри. Ничего не делаешь, не предпринимаешь, вот и проблемы. Как-то так. Выглядит крайне смешно: «Да я щас! Да я вам! Да пошли вы!» Абсолютно детская позиция и логика. Нашел повод - и обиделся.
«Богомолов меня понимает»
- Кто из режиссеров не спекулировал на вашей внешности, а раскрыл и понял сполна? Мастеров-то было немало: Сергей Урсуляк, Юрий Быков, Юрий Бутусов, Алексей Мизгирев, Василий Сигарев и др.
- Думаю, что Константин Богомолов, мой нынешний худрук (руководитель Театра на Бронной. - Ред.), с которым мы давно работаем в театре, еще со времен «Табакерки». С ним всегда интересны и постановки, и роли. Он как никто чувствует и понимает все про меня как про актера. Кино более типажно, театр более объемен - нагляднее раскрывает и темы, и персонажей, и характеры.
- Говорят, он иногда может издеваться над актерами, провоцировать их...
- К каждому необходим свой подход. Кому-то, может, и нужно «вставить», чтоб включился. Со мной такого не было. Наоборот, все тонко, хрупко и аккуратно, довольно деликатно. Процесс репетиций всегда бережный, при этом конкретный и понятный.
- И театр, и кино связаны с перевоплощениями. Насколько этот мир лицемерен и пропитан интригами?
Чего только не делают с артистами в гримерной! Фото: личный архив
- Мне повезло, никогда не лезу в это. Если я люблю свою работу и делаю ее, все остальное, что происходит вокруг, вторично. Никуда не лезу, ни с кем сплетни не обсуждаю. Так что это проходит мимо меня. Для меня интересны задачи, которые ставятся: художественные, творческие или технические. Все остальное для меня не существует. Зачем мне это? Там, где я работаю, обычно идет творческий процесс. Да, он бывает сложный, все люди разные. Но без грязи. Я бы сразу ушел, если бы почувствовал что-то «гнилое». Абсолютно открыт для работы.
- Но так ведь можно и обжечься...
- Я про рабочие отношения. Чем хорош рабочий процесс? Приходим, отрабатываем и расходимся. Больше нас ничего не связывает. Проекты строятся на процессе совместной работы. Тогда будет продуктивно. Встретились - выдали - с хорошим настроением разошлись. Вот мой принцип. Так и живу.
- Может ли роль ввести в депрессивное состояние? На днях вышла пронзительная драма Андрея Смирнова «За нас с вами!» о вечных муках несчастной интеллигенции, и от страданий вашего героя буквально физически плохо.
- Да, тяжелый фильм. Но сходить с ума на площадке нельзя. Должны быть граница и дистанция. Актер не может устроить себе трагедию, если играет ее - иначе работа его разрушит, надолго сил не хватит. Весь драматизм передается через чувства, отношение к обстоятельствам и герою. И если работа интересная, то сложности не воспринимаются как сложности. А только как процесс. Для меня гораздо сложнее, если рождается ощущение, что роль не получается - не могу почувствовать, понять, исполнить.
Разумеется, думаю об этом. Вот от этого могу депресснуть. А чем трагичнее работа, тем больше она дает удовольствия и удовлетворения. Мы же все рассказчики. Рассказчик уже прожил эту историю, понял и теперь передает другим. Но это остается рассказом. Хоть и от моего лица.
«Сыну ничего не навязываю»
- Чувствуете ли вы отравление или влияние популярности на ваше нутро?
- У меня нет такого. Я не популярный. Просто актер, исполнитель.
- Ну как же? Вы - узнаваемый актер, известный. Иначе наш журнал не брал бы у вас интервью...
- Слушайте, ну кем-то узнаваемый, кем-то нет... Да, фотографируются иногда, могут поблагодарить. Это приятно. Но я ничего такого не сделал, чтобы на руках носили. У меня все просто и прозрачно. Поэтому крышу не сносит.
- А хочется? Быть суперзвездой, с супергонорарами.
- Нет, не хочется. Есть желание работать, работать. Сделать то, чего еще не делал. Работать с людьми, с которыми еще не работал и хочу узнать их, или, наоборот, с теми, кого люблю. Главное: новое, новое, новое. Сняться у Андрея Смирнова. Или Павла Лунгина, у которого скоро выйдет сказка «Василиса и королева лайков» (новогодняя сказка про маленькую волшебницу и злую блогершу, которая хочет погубить мир. - Ред.).
Вот такого я еще не видел. Совсем другой мир, другой язык. Вот ради этого и работаю. От этого счастлив. Новые встречи, обстоятельства, свершения, открытия - вот до этого я жадный. Этим питаюсь. Это меня заряжает, а не стремление к алчности.
- В одном из видеоинтервью вы рассказывали о разводе...
- Это где? Наверное, очень-очень давно было, в прошлой жизни (смеется). Это точно неактуально. Я давно уже счастливый семьянин. Живу радостно. Абсолютно самодостаточен, хоть и есть куда стремиться. Счастлив как муж, счастлив как отец. Этого я и хотел. Это и случилось. Прекрасный сын Влад, 15 лет.
- Непростой возраст.
- Да, но вполне ладим. Вполне.
- В чем секрет?
- Главное - не нарушать границы. Не забывать, что это - отдельный человек, личность. Другая планета. Другая вселенная. Не надо ничего навязывать. Надо помогать. По мере опыта и возможностей пытаюсь этим и заниматься. А вообще не факт, что мой личный опыт может кому-то подойти.
- Мудро.
- Ну а как? Только через помощь, через доверие. Без нравоучений.
Вот таким колоритным получился герой Куличкова в фильме «Грешник». Фото: Марс Медиа
- Ваш Кириллов из «Бесов» произносит такую фразу: «Человек несчастлив потому, что не знает, что он счастлив; только потому. Это все, все! Кто узнает, тотчас сейчас станет счастлив, сию минуту». Ловили себя на этом?
- Да-да, я согласен. Так и есть. Хоть это произносит герой, находящийся в измененном состоянии, но правда в этом есть. Каждый человек позволяет себе быть счастливым. Или наоборот. Каждый выстраивает это сам. Хочешь быть счастливым? Будь. Есть еще такое выражение - быть несчастливым некрасиво. Вот я с ним полностью согласен. Возвращаясь к началу разговора об инфантильном персонаже, да?
Человек сам решает, радоваться жизни или нет. Кто не хочет - ищет причины, почему так плохо. И находит их - виноват тот, другой, не я. Или обстоятельства. Или Америка. А если человек хочет быть счастливым, он находит способ рано или поздно стать таким. Я так вижу, я так и живу.
Где смотреть: «Бэби-тур», KION.