Роман Попов: «Я советуюсь с женой. У нее хороший вкус, - иначе как объяснить, что она выбрала меня?»

Шоу «Самозванец» начало выходить на ТВ-3 10 июня. Среди его участников - Роман Попов, чье имя стало известно несколько лет назад после появления в Comedy Battle в составе дуэта «20:14».
Они тогда победили и стали резидентами Comedy Club. А потом Роман сыграл Игоря Мухича в «Полицейском с Рублевки» и отпочковавшемся от него сериале «Детективное агентство Мухича». Наверное, правильнее всего будет, если Роман сам про «Самозванца» и расскажет.
- Это шоу придумал мой напарник по дуэту «20:14» Оганес Григорян, и предложил мне в нем поучаствовать. Изначально оно называлось не «Самозванец», а «Подкидыш», но со временем решили от столь малоприятного названия избавиться. В этом шоу любой относительно медийный человек подселяется в обычную семью.
Но «подкидыш» и «самозванец» - не он. «Самозванец» - один из членов этой семьи, на самом деле не имеющий к ней никакого отношения, внедрившийся в нее незадолго до начала съемок, - собственно, гостю надо выяснить, где он тут. Мне повезло в том плане, что я учился в педагогическом институте на психолога, и при отсутствии академического актерского образования, в психологии на базовом уровне что-то понимаю.
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- Я как раз хотел спросить: знание психологии вам сильно помогло в процессе разоблачения самозванца? Иными словами, по каким параметрам можно выявить лжеца?
- Повышенная тревожность. Нежелание прямо смотреть в глаза… Но тут еще надо помнить о том, что я семь лет играл следователя, и мне известны следственные методики. Поэтому очень важен опрос всех членов семьи. Причем говорить с каждым надо тет-а-тет, чтобы другие члены семьи при беседе не присутствовали. И тогда по косвенным признакам можно понять, кто точно не относится к этой семье.
- Если бы вам предложили обратную ситуацию: впустить самозванца в свою семью, чтобы игрок его угадывал, вы бы согласились? Или для вас семья — это что-то слишком личное, закрытое, приватное?
- Я бы не согласился ни при каких обстоятельствах. И уж точно не стал бы подвергать переживаниям свою семью. Для меня семья - это не что-то личное или приватное. Это - священное. Да и не уверен я, что семья была бы рада, и уж тем более, для приглашенного в мою семью гостя не составило бы труда догадаться, кто из нас лишний.
Я же никогда не делал секрета из того, сколько человек в моей семье и кто они, делился их фотографиями в соцсетях, рассказывал о них в интервью… Но, если бы все-таки предложили - отказался бы, не задумываясь.
Шоу «Самозванец». Фото: канал ТВ-3
- Кстати, когда вы принимаете решение, участвовать ли в том или ином фильме или ТВ-шоу, советуетесь с женой?
- Да, всегда. У неё очень хороший вкус, а иначе, как объяснить тот факт, что она выбрала меня?
- Если бы вы не ушли в юмор, а остались психологом, какими бы проблемами сейчас занимались? С какими клиентами работали и как им помогали?
- Во-первых, психологом я бы точно не остался. Во-вторых, проблем в этой сфере не существует, а существуют задачи. А, в третьих, если бы я все-таки продолжил деятельность на этой ниве, рано или поздно захотел бы стать онкопсихологом.
И помогать семьям и близким онкобольных, объяснять им, как правильно общаться с пациентами. Я сам общался с онкопсихологами, и понял, насколько это крутая и сложная профессия. (Несколько лет назад Роман перенес операцию по удалению астроцитомы, опухоли головного мозга. - Ред.)
- У вас в фильмографии значатся несколько проектов, которые еще не вышли. Это фильмы «На Рубле без рубля», «У нас бронь, или С Новым годом!» и «Москвичи!» Можете рассказать о них?
- Конечно, могу, но пока не буду. Скажу лишь, что в очень смешной, совершенно замечательной комедии «У нас бронь, или С Новым годом!» я снова играю полицейского. Но если во вселенной «Полицейского с Рублевки» моему персонажу не удалось прыгнуть выше капитана, то в этом фильме герой - уже майор.
Роман Попов. Фото: канал ТВ-3
- Есть стереотип, что комедийные артисты мечтают попробовать себя в драме, в более «высоком» жанре. Джим Кэрри снялся в «Шоу Трумена», Адам Сэндлер пробует себя в серьезных ролях. У вас не было такого желания?
И не было ли желания сыграть в театре? Например, Леонид Якубович сейчас активно экспериментирует в этом направлении, появился в «Лавре» по Водолазкину, в «Скупом» по Мольеру…
- Поздравляю, вы попадаете в топ-5 самых популярных вопросов комедианту! И, кстати, спасибо за лестное сравнение меня с замечательным Леонидом Аркадьевичем… Нет у меня желания пробовать себя в драме. Во-первых, я себя уже в ней попробовал, - что называется, ждите на экранах. А во-вторых, я не служитель Мельпомены.
Когда меня позвали в одну из антреприз, на этапе репетиций я понял, что эстрадой наелся за долгие годы КВНа. И играть в театре точно не буду никогда. Кстати, как говорил мой бывший шеф Гарик Юрьевич Мартиросян, «Comedy Club - это вам не шуточки». Не стоит думать, что номера в Comedy Club не достойны называться небольшими театральными постановками. Там тоже происходит и работа над персонажами, и погружение в образ.
- Я знаю, и считаю ваше «Нестандартное собеседование» маленьким шедевром, одним из лучших номеров в истории «КК». Кстати, не могу не спросить о дуэте «20:14». Как складываются у него дела?
Если набрать «20:14» в гугле, появится огромное количество предложений пригласить вас на корпоративы или банкеты… И как лично у вас обстоят дела в Comedy Club, не собираетесь туда вернуться?
- Вы что, пользуетесь гуглом? Да вы смельчак, Денис! (Смеется). Пока что желания возвращаться в Comedy Club у нас нет, но, если оно появится, мы сделаем это в момент, - Гарик Юрьевич сказал, что ждет нас в любое время.
А сейчас, да, дуэт работает больше в гастрольном варианте, скитается по необъятным просторам России-матушки. У Оганеса все хорошо, он просто ушел в сценарную работу, а я - в актерство, и мы занимаемся любимым делом.
Роман Попов. Фото: канал ТВ-3
- Не могу не задать вопрос о том, как вы ради роли поправились до 150 килограммов. Вообще-то это можно рассматривать как актерский подвиг. Мне, честно говоря, кажется, что это какое-то преувеличение журналистов, или нет?
- До этого ради роли я похудел до 119 килограммов. Но для персонажа в другом проекте был вынужден набрать 30 кг. Сейчас снова работаю с весом, но уже для себя любимого. Сейчас вешу 141 килограмм.