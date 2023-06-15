Роман Попов: «Я советуюсь с женой. У нее хороший вкус, - иначе как объяснить, что она выбрала меня?»

Шоу «Самозванец» начало выходить на ТВ-3 10 июня. Среди его участников - Роман Попов, чье имя стало известно несколько лет назад после появления в Comedy Battle в составе дуэта «20:14».

Они тогда победили и стали резидентами Comedy Club. А потом Роман сыграл Игоря Мухича в «Полицейском с Рублевки» и отпочковавшемся от него сериале «Детективное агентство Мухича». Наверное, правильнее всего будет, если Роман сам про «Самозванца» и расскажет.

- Это шоу придумал мой напарник по дуэту «20:14» Оганес Григорян, и предложил мне в нем поучаствовать. Изначально оно называлось не «Самозванец», а «Подкидыш», но со временем решили от столь малоприятного названия избавиться. В этом шоу любой относительно медийный человек подселяется в обычную семью.

Но «подкидыш» и «самозванец» - не он. «Самозванец» - один из членов этой семьи, на самом деле не имеющий к ней никакого отношения, внедрившийся в нее незадолго до начала съемок, - собственно, гостю надо выяснить, где он тут. Мне повезло в том плане, что я учился в педагогическом институте на психолога, и при отсутствии академического актерского образования, в психологии на базовом уровне что-то понимаю.

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- Я как раз хотел спросить: знание психологии вам сильно помогло в процессе разоблачения самозванца? Иными словами, по каким параметрам можно выявить лжеца?

- Повышенная тревожность. Нежелание прямо смотреть в глаза… Но тут еще надо помнить о том, что я семь лет играл следователя, и мне известны следственные методики. Поэтому очень важен опрос всех членов семьи. Причем говорить с каждым надо тет-а-тет, чтобы другие члены семьи при беседе не присутствовали. И тогда по косвенным признакам можно понять, кто точно не относится к этой семье.

- Если бы вам предложили обратную ситуацию: впустить самозванца в свою семью, чтобы игрок его угадывал, вы бы согласились? Или для вас семья — это что-то слишком личное, закрытое, приватное?

- Я бы не согласился ни при каких обстоятельствах. И уж точно не стал бы подвергать переживаниям свою семью. Для меня семья - это не что-то личное или приватное. Это - священное. Да и не уверен я, что семья была бы рада, и уж тем более, для приглашенного в мою семью гостя не составило бы труда догадаться, кто из нас лишний.

Я же никогда не делал секрета из того, сколько человек в моей семье и кто они, делился их фотографиями в соцсетях, рассказывал о них в интервью… Но, если бы все-таки предложили - отказался бы, не задумываясь.