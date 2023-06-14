Ирина Дубцова: «Сын сдает ЕГЭ... Я в диком стрессе!»

У Ирины Дубцовой жаркий период. Отпуск если и будет, то на недельку, в августе. К концертам добавились съемки на ТВ, а недавно артистка еще и в сериале снялась. О своей жизни артистка рассказала «Телепрограмме».
«На крючок манипулятору не попадусь»
- Сейчас в хит-парадах ваша песня «Как ты? Где ты?». Речь в ней и о поступках в порыве чувств: «Я завтра, хочешь, приеду - и на край света?» А вам доводилось совершать спонтанные безумства ради мужчины, о чем можно будет внукам рассказать?
- Приятно быть лидером, особенно в профессии, которой ты посвятил всю жизнь. В такие моменты я чувствую себя абсолютно счастливой, потому что люди, которые слушают мою музыку, в очередной раз нашли в ней отражение своей жизни. Часто получаю такую обратную связь от своих поклонников: «Ну как вы так могли написать, что прямо моя история, все в точку, каждое событие, чуть ли не каждое слово?»
Я в этот момент очень радуюсь, и песня «Как ты? Где ты?» не стала исключением - поэтому, наверное, она была 9 недель подряд в «Золотом граммофоне» на 1-м месте - это абсолютный рекорд. Я счастлива, и мне даже немножко неудобно перед коллегами. А что касается поступка ради мужчины… Сюрпризы я, конечно, делала. Но считаю, что мой самый эксцентричный поступок ради любимого мужчины еще все-таки впереди.
- Есть такая проблема у успешных женщин - мужчины стесняются с ними знакомиться. И в приложение знакомств не напишешь. Где вы знакомитесь?
- Я бы не сказала, что для успешных и привлекательных женщин это проблема. Да, мужчины стесняются. Но мужчина может чувствовать себя неуверенно рядом с женщинами, даже если он сам вполне успешен, состоялся в профессии и т. д. Все зависит от конкретной женщины.
Мне встречались разные мужчины, и вели они себя по-разному при знакомстве. Меня бесит термин «социальный статус», я вообще «про любовь». Встречались и не слишком состоятельные мужчины, но с большой уверенностью в себе, смелые, замечательные, которые держат свою жизнь в своих руках, - и они не боялись получить отказ.
А когда друзья хотели меня познакомить с очень серьезным человеком, то он испугался: «У артистки, наверное, вся жизнь на виду»… Многих пугает именно этот момент. И мы часто с незамужними коллегами-артистками это обсуждаем: как публичная сторона нашей профессии мешает нам в личной жизни.
Ирина Дубцова. Фото: личный архив
Кстати, я могу и сама познакомиться, так как считаю себя достаточно уверенным в себе человеком (если честно, то это не очень-то правда, но я стараюсь не подавать виду). У меня проблема в другом. Мужчины-то со мной знакомятся… Но если у меня не возникает пресловутых «бабочек в животе» при первом же знакомстве, у нас ничего не получится. Я не из тех женщин, которые полюбят мужчину потом за его поступки. Я влюбляюсь сегодня и сейчас. Наверное, потому что я творческий человек.
- Скоро у вас выходит новая песня «Гороскопы». Верите им?
- Как и большинство людей, я верю в гороскопы, которые мне нравятся. Но с совместимостью и несовместимостью знаков зодиака я сталкивалась в жизни. И замечала, как у разных знаков прослеживаются определенные черты в характере, в поведении, в скорости принятия решений. Это правда. Гороскоп на каждый день носит скорее развлекательный характер. По крайней мере у меня они не сбывались. А что касается глобальных астрологических прогнозов, то влияние расположения планет подтверждалось неоднократно.
Песня «Гороскопы» летняя, женская, это танцевальная лирика про любовь. Про счастливую? Нет, про несчастную. Все знаки зодиака я перечислила в песне. И когда я ее сочиняла, то не думала, как сочетаю эти знаки. Когда дописала, то поняла, что мне нравится ее поэтическая часть и менять знаки местами я не хочу. Что я сделала? Полезла в интернет и начала читать про совместимость. Я нигде ни в чем не ошиблась - удивительное дело!
- Говорят, что, став более мудрой, женщина снижает список требований к мужчинам. Как с этим у вас - снижаете или корректируете?
- У меня никогда не было списка требований к мужчине, поэтому мне и не нужно что-то снижать, повышать, корректировать. Должны затрястись коленки, должно захотеться написать об этом мужчине песню, рассказать подружкам взахлеб. У меня эмоции с возрастом совершенно не меняются. Я человек увлекающийся, влюбляющийся. И я очень люблю эти эмоции, они мне дают почву для творчества.
И даже если ничего не получается, если это какой-то мимолетный флирт, одно свидание - и это здорово. Мы живем сейчас, и, как бы меня ни подбешивала фраза «в моменте», это как раз про это. Единственное, что могу сказать: мужчина должен быть добродушным. Это качество моего папы покойного, царствие ему небесное. Это прекрасное качество и для мужчин, и для женщин. С опытом ко мне пришло умение чувствовать людей - по поведению, по жестам, по взгляду.
По этой причине я не попадусь на крючок мужчине, который попытается меня обмануть или попытается мной манипулировать. Очень классный сериал на эту тему недавно посмотрела, называется «Жить жизнь» с потрясающей Любовью Аксеновой - всем советую.
«С Артемом мы друзья»
Ирина Дубцова с сыном Артемом, выпускником-2023. Фото: личный архив
- Вашему сыну Артему 17 лет, он оканчивает школу. Он родился в творческой семье, его отец Роман Черницын - тоже музыкант. Повлияло ли это на выбор профессии?
- Артем в данный момент сдает ЕГЭ. Ох, не напоминайте мне… Я по этому поводу в диком стрессе, как и все родители, наверное. Да, Артем родился в творческой семье, но пока он выбирает нетворческую профессию. Он пока думает, принимает окончательное решение.
Мы вместе размышляем на эту тему - в ближайшие дни сделаем окончательный выбор. Конечно, у сына есть свои планы, он летом пойдет работать. Артем очень интересуется автомобилями и всем, что с ними связано, - разбирается в этом так, как далеко не каждый работающий в этой сфере.
- На какие темы Артем предпочитает общаться с вами, а на какие - с папой?
- Мы с сыном дружим, у нас такая политика внутрисемейных отношений. Специально ничего для этого не делали - так повелось. И мои советы Артем воспринимает как дружеские. С папой они общаются по-своему, по-мужски, я в их общение особо не вникаю. Артем, конечно, с папой часто видится, Роман - член нашей семьи (Ирина в разводе. - Авт.).
- Артем вам не намекал, что, мол, когда поступлю, хочу жить самостоятельно?
- Не намекал! Мальчики дольше живут в родительском доме - и это нормально. Девчонки взрослеют в бытовом плане раньше. Конечно, Артем еще пару-тройку лет будет жить со мной, чему я бесконечно рада. Хотя я ему сделала подарок - в этом году купила квартиру и сейчас с огромным удовольствием делаю там ремонт. Но Артем уже взрослый человек и всегда был таким. Сын вообще взрослел чуть быстрее сверстников.
Помню, как к нам домой первый раз после роддома пришла врач на плановый осмотр и говорит: «Мамаша, а вы уверены, что вы его не месяц назад родили?» Вот так и повелось. К примеру, сейчас сын ходит со мной к моим друзьям, общается с ними абсолютно на равных.
«Поставила точку - и разболелась»
- Вы сейчас в жюри шоу «Ты супер. 60+» на НТВ, где много активных людей зрелого возраста. Ваша мама смотрит передачу? Как любите проводить время с Натальей Борисовной?
- Да, моя мама смотрит «Ты супер 60+». Не всегда без слез, потому что истории наших участников зачастую тяжелые. Когда у людей после 60, 70, а у кого-то и после 80 сбывается мечта, они радуются точно так же, как радовались бы дети. Они всю жизнь мечтали выйти на большую сцену, и кому-то страшно, кто-то горд за себя.
Я счастлива быть свидетелем этих эмоций, которые невозможно получить нигде больше. А мы с мамой в свободное время любим пешие прогулки по бульварам и просто обожаем скрэббл. Как только есть свободный часик, все время играем в скрэббл. Нам очень нравится.
- Недавно закончились съемки сериала «Престиж». У вас одна из главных ролей, снимались с Ириной Розановой и другими актерами. Волновались?
Ирина Дубцова в роли оперной дивы в сериале «Престиж». Фото: START
- На съемках сериала «Престиж» для платформы START были потрясающий режиссер Сергей Сенцов и потрясающая команда. Я играю очень эксцентричную оперную певицу, артистку и звезду - не побоюсь этого слова, поскольку моя героиня ведет себя именно так, а не иначе, что мне абсолютно несвойственно. Если кто-то будет придираться и говорить «она играет сама себя» - не верьте ни в коем случае. Все, что вы увидите на экране, - это не я, а моя героиня.
- Зрители видят вас каждую неделю в жюри телешоу. Выглядите прекрасно! Но недавно вы опубликовали в соцсетях видео с вечеринки с неудачного ракурса, и тут же понеслось: «Дубцова поправилась!» Вы рассказали, что принимали гормональные препараты. Как вы сейчас себя чувствуете?
- Да, выяснилось, что у меня проблемы с щитовидной железой и, как оказалось, достаточно давно аутоиммунное заболевание. Я действительно была на гормональной терапии, поэтому поправилась. Но в сериале «Престиж» это мне сыграло на руку, так как оперная певица должна быть немного в теле, и я в этой роли абсолютно гармонично в таком виде выгляжу. Но поправилась я немного, а не на десятки килограммов.
Телевизор нас увеличивает, и люди, которые меня видят впервые в жизни, часто говорят: «Ой, вы чуть ли не в два раза меньше в жизни, чем по телику». Минус неизбежной в моем случае гормональной терапии - многомесячный прием гормонов. Курс лечения закончился, я пытаюсь схуднуть, и вроде понемногу получается. Сейчас у меня размер M, к привычному S надеюсь вернуться достаточно быстро, с силой воли у меня все нормально.
Не надо меня жалеть - все хорошо! Говорят, что все наши болезни от нервов. Кажется, это действительно так… Я перенервничала после того, как подвела черту в долгих эмоциональных отношениях. Поставила точку - и разболелась. Когда ты любишь, то испытываешь эмоции - ну как с ними бороться? Если бы я была другим человеком, то и песен бы таких не писала… В общем, пережила я эту историю, и вот чем она для меня обернулась. Зато написала кучу песен. Это ли не счастье?!