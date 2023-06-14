Ирина Дубцова: «Сын сдает ЕГЭ... Я в диком стрессе!»

У Ирины Дубцовой жаркий период. Отпуск если и будет, то на недельку, в августе. К концертам добавились съемки на ТВ, а недавно артистка еще и в сериале снялась. О своей жизни артистка рассказала «Телепрограмме».

«На крючок манипулятору не попадусь»

- Сейчас в хит-парадах ваша песня «Как ты? Где ты?». Речь в ней и о поступках в порыве чувств: «Я завтра, хочешь, приеду - и на край света?» А вам доводилось совершать спонтанные безумства ради мужчины, о чем можно будет внукам рассказать?

- Приятно быть лидером, особенно в профессии, которой ты посвятил всю жизнь. В такие моменты я чувствую себя абсолютно счастливой, потому что люди, которые слушают мою музыку, в очередной раз нашли в ней отражение своей жизни. Часто получаю такую обратную связь от своих поклонников: «Ну как вы так могли написать, что прямо моя история, все в точку, каждое событие, чуть ли не каждое слово?»

Я в этот момент очень радуюсь, и песня «Как ты? Где ты?» не стала исключением - поэтому, наверное, она была 9 недель подряд в «Золотом граммофоне» на 1-м месте - это абсолютный рекорд. Я счастлива, и мне даже немножко неудобно перед коллегами. А что касается поступка ради мужчины… Сюрпризы я, конечно, делала. Но считаю, что мой самый эксцентричный поступок ради любимого мужчины еще все-таки впереди.

- Есть такая проблема у успешных женщин - мужчины стесняются с ними знакомиться. И в приложение знакомств не напишешь. Где вы знакомитесь?

- Я бы не сказала, что для успешных и привлекательных женщин это проблема. Да, мужчины стесняются. Но мужчина может чувствовать себя неуверенно рядом с женщинами, даже если он сам вполне успешен, состоялся в профессии и т. д. Все зависит от конкретной женщины.

Мне встречались разные мужчины, и вели они себя по-разному при знакомстве. Меня бесит термин «социальный статус», я вообще «про любовь». Встречались и не слишком состоятельные мужчины, но с большой уверенностью в себе, смелые, замечательные, которые держат свою жизнь в своих руках, - и они не боялись получить отказ.

А когда друзья хотели меня познакомить с очень серьезным человеком, то он испугался: «У артистки, наверное, вся жизнь на виду»… Многих пугает именно этот момент. И мы часто с незамужними коллегами-артистками это обсуждаем: как публичная сторона нашей профессии мешает нам в личной жизни.