Алена Свиридова: «Я вдруг осознала, что младший сын уже не мальчик»

Звезда 90-х Алена Свиридова и по сей день выглядит чуть ли не самой современной артисткой российской эстрады: невероятно энергична и свежа, прекрасно ориентируется в современной музыке, записывает дуэты с модными исполнителями (группа Cream Soda), преисполнена самоиронии и вместе с сыном поет в шоу «Две звезды» (Первый канал).
В связи с чем «Телепрограмма» решила поговорить с артисткой о том, как сохранять трезвость ума и где взять сил для жизнелюбия.
- Алена, как долго вам пришлось уговаривать сына участвовать в шоу «Две звезды»? Для молодежи современное ТВ, скорее всего, зашквар.
- Конечно, для современной молодежи телевизор - это зашквар (стыдно). Поэтому Гриша поначалу смотрел в потолок, когда я ему объясняла, что у нас за проект. Но потом все же снизошел и начал работать. Правда, относился к этому далеко не так, как я отношусь сама.
Однако позже произошли изменения. Чем больше он видел, сколько людей задействовано в процессе, как все переживают за общее дело, насколько это все масштабно, тем больше по-настоящему проникался. И в итоге стал вкладываться в проект по полной. Мне кажется, что благодаря этому шоу Гриша понял, как вообще нужно работать.
Выступать с мамой Грише понравилось. Фото: Первый канал
- Как подбираете репертуар, отрабатываете ли слаженность дуэта на кухне, к примеру?
- Поначалу, признаться, были проблемы с подбором музыкального материала. Сыну казалось, что все это «старперство». Ему, конечно, хотелось свежей и неформальной музыки. Все потому, что Гриша не до конца понимал формат: кто нас смотрит, как это будет выглядеть на сцене и прочее.
Так что мы боролись за репертуар насмерть (смеется). А потом я пошла навстречу и начала предлагать песни, которые нравятся нам обоим и их тоже можно назвать неформальными. В моей студии репетируем эти композиции. А иногда и в такси. Кстати, таксистам очень нравится нас слушать!
«Человек должен прожить свою жизнь сам»
- Спрошу вас как дипломированного режиссера: как оцениваете актерские способности сына? Получится из Гриши артист?
- На мой взгляд, он талантлив, киногеничен и фотогеничен тоже (улыбается). Единственный его недостаток - это молодость. Но этот недостаток, как известно, быстро проходит. Шучу. Недостаток в том смысле, что не всегда ему хватает опыта и понимания глубины ситуации.
Но, как показали финальные номера «Двух звезд», он может вообразить себе обстоятельства, которые мы играем, и прожить их искренне. Я почувствовала это во время «Случайного вальса», который мы исполняли в преддверии Дня Победы. Там я увидела не Гришу, а молодого человека в 40-е годы, внутри ситуации, о которой мы поем. И это дорогого стоило.
- Если у него вдруг не будет получаться и вы это поймете, почувствуете, сможете откровенно признаться ему в этом и порекомендовать присмотреться к другим профессиям?
- Я уже давно поняла, что человек должен прожить свою жизнь сам. Совершить ошибки, которые обязан совершить. И сам сделать выводы. И никогда чужой опыт, даже если это опыт самого близкого, ничего не даст. Все мы должны пройти путь самостоятельно. Поэтому советов Грише больше не даю.
И именно в проекте «Две звезды», глядя, как он работает, вдруг осознала и увидела, что он вырос. Что он не маленький мальчик. И дальше начинается его территория ответственности. За жизнь, карьеру и так далее.
- Ну вы же обсуждаете с ним все это?
Алена Свиридова. Фото: Persona Stars
- Безусловно. И у нас во многом совпадают мнения об окружающей действительности и творчестве. Что будет дальше, по какой стезе он пойдет, никто сказать не может. Даже он сам. В настоящий момент он учится в ГИТИСе с удовольствием. Будем надеяться, что все будет хорошо. Потому что профессия артиста очень непростая. Не зря почти все артисты не желают этой профессии детям.
- И вы тоже?
- Я могу пожелать ему этой профессии только в том случае, если это на 200% его дело. То дело, от которого он будет получать радость, несмотря на шишки, ямы и огорчения, что этот путь сулит.
- Старший сын Василий не ревнует вас с Гришей к эфирам на Первом канале?
- У детей слишком большая разница в возрасте (Грише - 19, Василию - 40), чтобы конкурировать. В целом Вася никогда не ревновал, к тому же еще до рождения Гриши он уехал в Канаду, где живет с отцом, Сергеем Свиридовым. Когда родился Гриша, конечно, старшему стало интересно: какая-то козявка новая дома завелась (смеется).
Зато Гриша ревновал к Васе отчаянно! Особенно в детском возрасте. Это было очень смешно. И только сейчас его, кажется, отпустило. Да, он у нас собственник. Бедные его девчонки…
«Ем простые вещи из любой кухни»
- В начале мая, к сожалению, ушел из жизни Михаил Хлебородов. Человек, снявший культовый клип на хит «Розовый фламинго».
- Да, в этом году ушли очень близкие и значимые для меня люди. И Михаил Хлебородов тоже - одна из ключевых фигур в моей жизни. Потому что именно он визуализировал меня как артистку. Благодаря его работам (клипы на песни «Розовый фламинго», «Никто-никогда» и др.) меня узнали и полюбили.
Он увидел мою сущность и смог отразить ее в клипах. Очень жаль расставаться с друзьями... На самом деле любовь к ним всегда живет и никуда не денется.
Певица не чурается экстрима. Фото: личный архив
- Помните, как проходила работа над съемками того клипа?
- «Розовый фламинго» был эпохальным произведением. Без преувеличения. Как сказали старожилы «Мосфильма», со времен съемок «Сказки о царе Салтане» (1967) Александра Птушко ничего масштабнее не видели. У нас в павильоне был построен огромный бассейн. И поскольку съемки были зимой, налитая вода быстро остыла, стала ледяной.
Двое суток мы провели в холодном помещении, ныряя в этот бассейн. У меня сводило все! Помню, что была как мороженая рыба. И что-то еще выдавала из себя, исполняя песню. Невзирая на то, что прошло 30 лет, клип актуальности не утратил. Он не смотрится как старый. Мол, ха-ха-ха, смотрите, как раньше снимали. Вот так блестяще все было сделано.
- Видимо, с тех морозных пор холодная вода - ежедневная традиция, начало вашего дня.
- Холодная вода - средство оздоровления, которое стопроцентно работает. Если ты встал вялым и разбитым, это всегда взбодрит. Но принимаю холодный душ я после горячего. Как вишенку на торте. Сначала расслабляешься под горячим душем, а потом даешь себе возможность взбодриться. Всем рекомендую!
- А есть у вас такие же обязательные пункты в питании? Что всегда должно быть в вашем рационе?
- Я ем свежие и простые вещи из любой кухни. Не привязана ни к чему в этом смысле. Хорошо и спокойно чувствую себя, употребляя блюда совершенно разных стран мира. Все пробую - и мне все нравится. Овощи, фрукты, мясо, рыба, оливковое масло. Сало белорусское (смеется) тоже присутствует в рационе.
- На майских каникулах вы решили отдохнуть в Италии. Какие впечатления от поездки?
- Да, решила устроить себе каникулы. Захотелось красоты, античности, сказки. Ведь Рим - это сказка. Нет другого города с таким обилием красоты. Это вызывает и колоссальный восторг, и щемящее чувство грусти: великие свершения остались в прошлом.
Величие города и величие империи, которая дала миру столько красоты и культуры, все же утрачено. После Рима отправилась в Турин, где побыла недолго и вернулась в Москву.
Старший сын Василий живет в Канаде. Фото: личный архив
- Как там сейчас воспринимают русских?
- Вы знаете, я вообще много путешествую. И ни разу не встречала отрицательного отношения. Никакого негатива к русским не видела. Всегда вижу только радушие, дружелюбие, искреннее желание помочь. В этом смысле мне очень везет на людей. Плохие не попадаются.
«Планы не озвучиваю, но структурирую»
- Продумывали уже планы на лето? В Крым собираетесь или намерены работать?
- Да, конечно, в Крым поеду. Там у меня дом, который требует присутствия. И я его очень люблю. Там я в розах, в лодках, в море, во фруктах и овощах. Это рай в отдельно взятом месте, которое я сотворила сама. Вот оттуда и буду вести все дела: ездить на гастроли, на съемки. Моя база там.
- А есть у вас мечта, цель или задача, которую в скором времени намерены осуществить?
- В Турине я встречалась с подружкой, которая намного моложе меня и переполнена планами, часть из которых уже успешно воплощает в жизнь. Вот она и подкинула мне пару идей. Воодушевившись, я написала большой план - на ближайшее время и на время не столь ближайшее. Так что планы я не озвучиваю, но считаю крайне важным структурировать их. А поставленные задачи стремлюсь решать не торопясь, спокойно, но эффективно. Надеюсь, результат вы вскоре услышите и увидите!
- «Две звезды. Отцы и дети» по воскресеньям в 19.00 на Первом канале