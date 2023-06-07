Алена Свиридова: «Я вдруг осознала, что младший сын уже не мальчик»

- Как подбираете репертуар, отрабатываете ли слаженность дуэта на кухне, к примеру?

- Поначалу, признаться, были проблемы с подбором музыкального материала. Сыну казалось, что все это «старперство». Ему, конечно, хотелось свежей и неформальной музыки. Все потому, что Гриша не до конца понимал формат: кто нас смотрит, как это будет выглядеть на сцене и прочее.

Так что мы боролись за репертуар насмерть (смеется). А потом я пошла навстречу и начала предлагать песни, которые нравятся нам обоим и их тоже можно назвать неформальными. В моей студии репетируем эти композиции. А иногда и в такси. Кстати, таксистам очень нравится нас слушать!

«Человек должен прожить свою жизнь сам»

- Спрошу вас как дипломированного режиссера: как оцениваете актерские способности сына? Получится из Гриши артист?

- На мой взгляд, он талантлив, киногеничен и фотогеничен тоже (улыбается). Единственный его недостаток - это молодость. Но этот недостаток, как известно, быстро проходит. Шучу. Недостаток в том смысле, что не всегда ему хватает опыта и понимания глубины ситуации.

Но, как показали финальные номера «Двух звезд», он может вообразить себе обстоятельства, которые мы играем, и прожить их искренне. Я почувствовала это во время «Случайного вальса», который мы исполняли в преддверии Дня Победы. Там я увидела не Гришу, а молодого человека в 40-е годы, внутри ситуации, о которой мы поем. И это дорогого стоило.

- Если у него вдруг не будет получаться и вы это поймете, почувствуете, сможете откровенно признаться ему в этом и порекомендовать присмотреться к другим профессиям?

- Я уже давно поняла, что человек должен прожить свою жизнь сам. Совершить ошибки, которые обязан совершить. И сам сделать выводы. И никогда чужой опыт, даже если это опыт самого близкого, ничего не даст. Все мы должны пройти путь самостоятельно. Поэтому советов Грише больше не даю.

И именно в проекте «Две звезды», глядя, как он работает, вдруг осознала и увидела, что он вырос. Что он не маленький мальчик. И дальше начинается его территория ответственности. За жизнь, карьеру и так далее.

- Ну вы же обсуждаете с ним все это?