Звезда «Склифосовского» Ольга Красько — о муже, детях и Учителе с большой буквы

Актриса Ольга Красько — желанная гостья на любом кинофестивале. Она и сама очень любит кинофорумы за возможность увидеть новые фильмы, обменяться впечатлениями со своими коллегами и встретиться со зрителями.
А Международный Забайкальский кинофестиваль, который вновь посетила актриса, сыграл в ее жизни особую роль. Здесь она нашла свою большую любовь — мужа Вадима Петрова.
Подробнее о судьбоносной встрече, а также об увлечениях детей и своем наставнике звезда сериала «Склифосовский» и фильма «Турецкий гамбит» рассказала в интервью Teleprogramma.pro.
«После фестиваля Вадим меня нашел»
— Ольга, расскажите, пожалуйста, как благодаря Забайкальскому международному кинофестивалю вы нашли мужа.
— Мы просто встретились в самолете, который летел в Забайкалье. Но так получилось, что после фестиваля Вадим меня нашел. Мы пересеклись. Вот и вся история! А вообще, Вадим живет в Чите.
— И получается, что вы живете на два города?
- Скорее, муж летает туда-сюда. Я же по большей части остаюсь в Москве. Но иногда и я к нему сюда прилетаю.
Ольга Красько на багуловой дорожке Забайкальского международного кинофестиваля. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
— В одном из интервью вы сказали, что у вас в приоритете семья. Но тем не менее вы успешны и в актерской сфере. Как удается все совмещать?
— Конечно, приоритет семье, потому что это прежде всего женская стезя, главное предназначение. И передо мной никогда не стояло выбора между карьерой и личной жизнью. Мне очень повезло, что мне помогают родители, мама Вадима, да и сам муж.
К тому же я всегда выбираю роли, смотрю на то, стоит ли оставлять родных ради конкретной работы или же нет.
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— Ваша дочь Олеся пошла по вашим стопам и, насколько я знаю, уже снялась в нескольких кинофильмах…
— Сейчас Олеся активно сотрудничает со студентами ВГИКа. Летом у нее будет крупный проект. Должна выйти большая премьера в кинотеатре. Когда это случится, вы все узнаете.
— А чем увлекается ваш сын семилетний Остап?
- Да много чем. Очень сложно выделить что-то одно. Он и спортсмен, и рисует замечательно, очень интересно конструирует. Остап — очень яркий, лидер по натуре. Да у меня все дети талантливые.
«Это Учитель с большой буквы»
— А у вас самой сейчас какие творческие проекты на повестке?
- Сейчас я задействована в одном интересном проекте — «Киноуроки в школах России». Суть этой идеи заключается в том, чтобы научить деток человеческим ценностям. Но это же нельзя сделать абстрактно.
Созданы эти уроки в виде киноновелл о разных качествах, их 99. То есть раз в месяц в разных классах — от первого по одиннадцатый — проходят занятия на разные темы.
Мой урок был посвящен призванию учителя, которая в моей истории вместе с детками прошла все эти неприятные события, начиная с 2014 года. Важно то, как она вела себя в сложных обстоятельствах, всегда несла свое призвание, оставалась Учителем не на словах, а на деле.
Это не какая-то реальная женщина. В ней обобщен образ многих педагогов. Я же посвящала эту новеллу своему наставнику Ефиму Борисовичу Штейнбергу, человеку, на которого я сейчас равняюсь.
Это мой учитель по жизни, к которому я всегда могу прийти за советом. И в профессиональном, и в человеческом плане это действительно Учитель с большой буквы.
Ольга Красько. Фото: Global Look Press
— Как собираетесь провести лето?
— Пока нет внятной работы в кино, в гости меня ждет очень много кинофестивалей. Например, фестиваль в «Артеке», куда мы поедем с детским фильмом «Части счастья». Уже был предпоказ этой картины, хотя, насколько я знаю, официальной премьеры пока не состоялось. 9 июня планируется показ в Московском доме кино.
В «Артеке» я пробуду какое-то время. Вот такой немножко сумбурный, но творческий каникулярный период.
— Возвращаясь к Забайкальскому кинофестивалю, вы, наверное, этот регион хорошо знаете…
— Мы были на Байкале. Я и в рамках фестиваля поездила по региону, и мы ездили к друзьям. Наверное, и сейчас что-то придумаю.
Возможно, после фестиваля я еще останусь здесь. И у нас в планах будут какие-нибудь дикие места.