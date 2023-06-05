Звезда «Склифосовского» Ольга Красько — о муже, детях и Учителе с большой буквы

Актриса Ольга Красько — желанная гостья на любом кинофестивале. Она и сама очень любит кинофорумы за возможность увидеть новые фильмы, обменяться впечатлениями со своими коллегами и встретиться со зрителями.

А Международный Забайкальский кинофестиваль, который вновь посетила актриса, сыграл в ее жизни особую роль. Здесь она нашла свою большую любовь — мужа Вадима Петрова.

Подробнее о судьбоносной встрече, а также об увлечениях детей и своем наставнике звезда сериала «Склифосовский» и фильма «Турецкий гамбит» рассказала в интервью Teleprogramma.pro.

«После фестиваля Вадим меня нашел»

— Ольга, расскажите, пожалуйста, как благодаря Забайкальскому международному кинофестивалю вы нашли мужа.

— Мы просто встретились в самолете, который летел в Забайкалье. Но так получилось, что после фестиваля Вадим меня нашел. Мы пересеклись. Вот и вся история! А вообще, Вадим живет в Чите.

— И получается, что вы живете на два города?

- Скорее, муж летает туда-сюда. Я же по большей части остаюсь в Москве. Но иногда и я к нему сюда прилетаю.