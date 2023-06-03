Режиссер «Вызова» Клим Шипенко: «Был бы я на два сантиметра повыше, в космос бы не попал»

За последние пять лет Шипенко стал одним из главных российских режиссеров. Его «Салют-7» и «Текст» были удостоены «Золотых орлов» как лучшие фильмы 2017 и 2019 годов, а «Холоп» побил все рекорды, став самым кассовым кинопроектом в истории новейшего российского кино.
Но «Вызов», ради съемок которого Клим и актриса Юлия Пересильд отправились на орбиту, обсуждают еще горячее, чем предыдущие хиты Шипенко. О работе над картиной Клим рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM).
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«Кое-кто был против этого полета»
- Что вы почувствовали в тот момент, когда вам предложили снимать «Вызов»? И как это произошло - позвонил Константин Эрнст и спросил: «Не хочешь полететь в космос»?
- Позвонил мой постоянный продюсер и партнер Эдуард Илоян. Сказал, что поступило такое предложение. И дальше мы уже встречались с Константином Львовичем. Я дико обрадовался. Потому что ждал этого звонка всю жизнь. Мечтал о полете в космос, много думал о нем, когда снимал «Салют-7».
- А в какой момент вы поняли, что все это реально? Что вы действительно полетите?
Клим Шипенко с женой и дочкой. Фото: Лариса Кудрявцева/Экспресс газета
- Интуитивно я знал, что так будет. Казалось бы, один шанс из миллиона, что я попаду на орбиту, но есть вещи, которые просто должны осуществиться.
А если говорить о конкретном моменте, когда мы осознали, что летим, - это когда был подписан указ о том, что наш фильм будет снят в рамках научно-просветительского проекта. Космическая индустрия неоднородна, там есть те, кто был за наш фильм, и те, кто был против, но после указа стало понятно, что у нас все получается.
- У вас были дублеры на случай, если вы или Юлия Пересильд вдруг заболеете прямо перед вылетом?
- Да, дублером Юли была актриса Алена Мордовина. Она прошла всю подготовку, медкомиссию, тот же путь, который прошла Юля. А у меня дублером был второй оператор Алексей Дудин. И он помогал мне технически подготовиться, занимался снаряжением, киноаппаратурой, помогал освоить камеру, разные гаджеты и приблуды, рассказывал, как «перегонять» материалы.
- «Вызов» вы снимали совместно с «Роскосмосом». Подписывали какие-то документы о неразглашении гостайны? Вы же попали на стратегический объект.
- Насколько я помню, не подписывали. Нас туда, где гостайны, просто не пускали и уж точно не давали там снимать кино. И вообще ведь космонавты охотно показывают интерьеры МКС, даже в YouTube можно найти видеоэкскурсию по станции.
«Водить в Москве машину гораздо опаснее»
- Говорят, вы взяли на орбиту шлем для регби, чтобы в невесомости не биться головой о стены МКС. Он вам пригодился?
- Было понятно, что я буду много летать, в том числе спиной вперед, смотря в объектив камеры. И не всегда буду контролировать свои движения. Чтобы остановиться в невесомости, ты должен зацепиться за что-то рукой, иначе так и будешь лететь, пока во что-нибудь не врежешься.
Мы долго думали, что же там все-таки сможет защитить мою голову. Все, что посылается в космос, должно пройти лабораторные тесты, абы что туда не отправят. И из всех видов защиты подошел именно шлем для регби - легкий, негромоздкий, но при этом нивелирующий все удары. Так что травмы головы не случилось, хотя я очень часто ею бился.
- Вы высокий: рост не помешал, когда проверяли, годны ли вы для полета?
- Во мне 189 сантиметров, а максимально допустимый рост - 190. Еще два сантиметра, и я бы просто не смог отправиться на орбиту… В итоге отправился, но рост создавал мне сильные неудобства, когда мы по пять часов сидели в скафандрах на тренажерах, а потом в настоящем корабле «Союз». Юле было легче.
- Там еще ограничения по весу…
- Сейчас я вешу 95 килограммов. Когда начиналась медкомиссия, было 105. Но похудеть на 10 килограммов было несложно: надо считать калории, не пить крепкий алкоголь и раза три в неделю заниматься спортом часа по два.
- Когда стало понятно, что вы летите, у близких не было паники? Криков: «Ты отправишься в космос только через мой труп?»
Только представьте, как волновалась его жена Софья! А дети гордились папой, улетевшим так высоко (на фото - Клементина и Павел, а еще у Клима есть старший сын Дилан).Фото: соцсети
- Нет, такого не было. С точки зрения статистики, водить в Москве автомобиль - гораздо более рискованное занятие, чем слетать на орбиту. В городе каждый день случаются автокатастрофы со смертельным исходом, а в космонавтике за всю ее историю смертей - единицы, и это случалось в абсолютно нештатных ситуациях.
Сейчас в космической индустрии все тщательно продумано и проработано, на каждую нештатную ситуацию есть по десять вариантов, как с ней справиться.
Близкие волновались во время старта, но просто потому, что это сам по себе волнующий момент. Еще и проводы космонавтов так организованы - в день взлета все машут руками, что у нас с Юлей было ощущение, будто мы на год летим.
То есть космонавты и на год летают, так что в случае с ними эта церемония уместна, но мы-то отправлялись на две недели и говорили: «Ребята, ну что вы, не надо так трогательно!» Ну и, конечно, мы учли все традиции настоящих космонавтов…
«Чтобы снять «Чужого», МКС не нужна»
Глядя на это фото, Климу завидуют все режиссеры мира. Фото: соцсети
- Смотрели перед полетом «Белое солнце пустыни», как это полагается у космонавтов?
- Смотрели, конечно. Но вообще у них традиций миллион: посещение на Байконуре музея, поднятие одного флага, другого флага, и так каждый день. Полдня уходило только на соблюдение традиций. Я говорил: «Друзья, нам надо еще подготовиться к съемкам, выделите нам на это время, а то мы все соблюдем, но фильма не будет!»
- В фильме сцены на МКС занимают минут 40 - 45. А сколько вы сняли материала?
Шипенко уже снимал фильм про космонавтов - «Салют-7» (2017) с Вдовиченковым (слева) и Деревянко. Фото: кадр из фильма
- Десятки часов. Но это обычный процесс. Снимается много дублей, получаются десятки и сотни часов материала, из них потом монтируется двухчасовой фильм.
- Наверняка вы слышали вопросы: «Стоил ли полет в космос этих 45 минут? Неужели такая огромная разница между съемками невесомости в студийных декорациях и на орбите?»
- Слышал. Дело в том, что любое кино можно снять в студии. Вопрос только в том, насколько хорошим оно будет. «Вызов» - это эксперимент. Могло бы вообще ничего не получиться, никто ничего не гарантировал. Но мы хотели быть первыми. Это дорогого стоит…
Ну и не будем забывать, что Клим - мастер кассовых комедий (Милош Бикович (слева) и Иван Охлобыстин в фильме «Холоп»). Фото: кадр из фильма
Иногда метод диктует съемку, иногда съемка диктует метод. Здесь во многом условия диктовал сюжет. Если бы я придумал фильм «Чужой-6» и мне бы сказали: «Можешь на МКС поснимать», - я бы ответил: «Нет. Для этого сюжета МКС не нужна».
Слишком сложно там снять фантастику, не получится. Но «Вызов» - история, связанная с реальными космонавтами, настоящей космической станцией. Мы подо все это и придумывали сценарий с моим соавтором Бакуром Бакурадзе.
Еще имейте в виду, что у съемки на Земле есть масса ограничений, и я со всеми ними столкнулся, когда снимал в студии «Салют-7», испытал массу неудобств… Но «Салют-7» я бы тоже не стал снимать на МКС, сюжет бы не позволил: мне не дали бы там устраивать пожар, не дали бы воду разливать по всей станции...