Режиссер «Вызова» Клим Шипенко: «Был бы я на два сантиметра повыше, в космос бы не попал»

- Интуитивно я знал, что так будет. Казалось бы, один шанс из миллиона, что я попаду на орбиту, но есть вещи, которые просто должны осуществиться.

А если говорить о конкретном моменте, когда мы осознали, что летим, - это когда был подписан указ о том, что наш фильм будет снят в рамках научно-просветительского проекта. Космическая индустрия неоднородна, там есть те, кто был за наш фильм, и те, кто был против, но после указа стало понятно, что у нас все получается.

- У вас были дублеры на случай, если вы или Юлия Пересильд вдруг заболеете прямо перед вылетом?

- Да, дублером Юли была актриса Алена Мордовина. Она прошла всю подготовку, медкомиссию, тот же путь, который прошла Юля. А у меня дублером был второй оператор Алексей Дудин. И он помогал мне технически подготовиться, занимался снаряжением, киноаппаратурой, помогал освоить камеру, разные гаджеты и приблуды, рассказывал, как «перегонять» материалы.

- «Вызов» вы снимали совместно с «Роскосмосом». Подписывали какие-то документы о неразглашении гостайны? Вы же попали на стратегический объект.

- Насколько я помню, не подписывали. Нас туда, где гостайны, просто не пускали и уж точно не давали там снимать кино. И вообще ведь космонавты охотно показывают интерьеры МКС, даже в YouTube можно найти видеоэкскурсию по станции.

«Водить в Москве машину гораздо опаснее»

- Говорят, вы взяли на орбиту шлем для регби, чтобы в невесомости не биться головой о стены МКС. Он вам пригодился?

- Было понятно, что я буду много летать, в том числе спиной вперед, смотря в объектив камеры. И не всегда буду контролировать свои движения. Чтобы остановиться в невесомости, ты должен зацепиться за что-то рукой, иначе так и будешь лететь, пока во что-нибудь не врежешься.

Мы долго думали, что же там все-таки сможет защитить мою голову. Все, что посылается в космос, должно пройти лабораторные тесты, абы что туда не отправят. И из всех видов защиты подошел именно шлем для регби - легкий, негромоздкий, но при этом нивелирующий все удары. Так что травмы головы не случилось, хотя я очень часто ею бился.

- Вы высокий: рост не помешал, когда проверяли, годны ли вы для полета?

- Во мне 189 сантиметров, а максимально допустимый рост - 190. Еще два сантиметра, и я бы просто не смог отправиться на орбиту… В итоге отправился, но рост создавал мне сильные неудобства, когда мы по пять часов сидели в скафандрах на тренажерах, а потом в настоящем корабле «Союз». Юле было легче.

- Там еще ограничения по весу…

- Сейчас я вешу 95 килограммов. Когда начиналась медкомиссия, было 105. Но похудеть на 10 килограммов было несложно: надо считать калории, не пить крепкий алкоголь и раза три в неделю заниматься спортом часа по два.

- Когда стало понятно, что вы летите, у близких не было паники? Криков: «Ты отправишься в космос только через мой труп?»