Константин Ивлев: «После тяжелого дня обнимаю дочку - и вся усталость уходит»

Как-то незаметно с момента образования телеканала «Пятница!» прошло 10 лет. Один из важных элементов наполнения эфира этого бодрого и дерзкого канала - кулинарные шоу знаменитого шеф-повара Константина Ивлева («Адская кухня», «На ножах», «Молодые ножи»). На экране он шумный, грозный, стремительный. Молодые повара перед ним трепещут!

Правда в том, что спуску халтурщикам он не дает и в реальности. Но кое-что в формат телешоу не помещается. Представляем вам другого Ивлева, которому есть что рассказать и о нас, его зрителях, и о том, как через понимание еды выкристаллизовывалось его понимание законов жизни.

- Константин, каждый раз, когда мы с вами разговариваем, я задаю вам очень личный вопрос: что вы сегодня ели на завтрак? А сейчас, с учетом времени суток, хотелось бы дополнить: и на обед?

- Я всегда очень плотно завтракаю и очень хорошо обедаю. Сегодня я завтракал офигенно вкусным сэндвичем с копченой курицей и стаканом чая. Это для меня плотный завтрак, потому что сейчас я сижу на ПП (правильное питание. - Ред.): после майских праздников немножко чищусь. Мяса столько натрескались... Я стал очень умеренно есть: хорошо похудел (на 23 кг. - Авт.) и держу себя в форме. А на обед, как бы это смешно ни было, я всегда ем суп.

Меня к этому еще с детства приучили: горячая жидкая еда должна быть каждый день. Правда, сегодня он был не очень вкусный: я на съемках был, и мне принесли из какого-то кафе крем-суп из овощей. Я реально давился, но ел. Понимал, что в радиусе 5 км нет ни одной точки общепита, и хорошо, что суп хотя бы не тухлый и не кислый - надо есть, иначе я останусь голодным.

- Вы не раз признавались в любви к самой простой еде - беляшам, сосискам. С вашим умением разбираться в тончайших вкусовых нюансах - и сосиски. Разве их вкус не груб для вас?

- Наши предки придумали поговорку - все гениальное просто. Можно ее перефразировать: все простое вкусно. Поверьте мне, все шефы мира - а я знаю очень много иностранных шефов, в еде неприхотливы. Мы вообще всю жизнь ели бы гречку с сосисками и зеленым горошком, но вы, люди, нас толкаете к тому, чтобы мы придумывали новые вкусы.

А так что англичанин, что француз, что итальянец, что русский - мы едим простую еду на каждый день. Мы к ней в данном случае относимся как к топливу. Хотим быстро и плотно перекусить, чтобы потом не пробовать по кусочкам жопки отрезанные и т. п. - из-за этого как раз многие шефы становятся тучными и тяжеловесными.

Мы простые люди и едим простую еду, как и вы. Но мы к ней подходим по-другому. Я сосиски варю определенным способом, ем специальный их вид. Если мы с тобой одновременно приготовим яичницу, поверь мне, она у нас будет разная.

- Ну, я догадываюсь.

- Я не говорю, что у меня будет яичница вкуснее или правильнее. Она просто будет другая.

«Фастфуд - он очень правильный и нужный»

- Раньше вы раз в месяц заходили в «Макдоналдс». Посещаете ли вы «Вкусно - и точка» или завязали с этим, перейдя на ПП?

- Все ровно так же. Я не только участвую в рекламной кампании «Вкусно - и точка», я до сих пор уважаю этот бренд и этот бизнес. Это был один из лучших фастфудов, им и остался. Три дня назад я заезжал туда и нарубился куриных крылышек, даже бутерброд какой-то съел. Мне понравилось. Запомните раз и навсегда: если бы фастфуд был очень плохим, его бы никто не ел. Я говорю вообще про весь фастфуд - он очень правильный и очень нужный.

Просто к нему надо правильно относиться. Человек, который занимается своим питанием, должен есть 200 г углеводов в день. Чтобы ты понимал, в 100 г жареной картошки фри всего лишь 29 г углеводов. Конечно же, фастфуд после 5 часов лучше не есть, потому что он тяжелее переваривается. Вечером лучше уходить в белок и клетчатку. Это не только для того, чтобы быть на правильном питании, а вообще для того, чтобы жить и радоваться.

- Я смотрю ролики на вашем YouTube-канале Ivlev Chef. Куча всего интересного. А по просмотрам лидируют видео, где вы картошку жарите и котлеты. Ну кто не умеет жарить картошку?!

- Суть заключается в том, что это еда на каждый день. Мы делали гуляш по-совдеповски - гигантское количество просмотров! А сделали спаржу с яйцом пашот - она на хрен никому не нужна, 40 тысяч всего посмотрело. Человек готовит плюс-минус каждый день и хочет найти идеальный рецепт. Когда они видят рецепты котлет, гуляша, запеканки, борща, шашлыка, они понимают, что спокойно найдут эти продукты, купят их за нормальные деньги.

Вы поймите, что у нас в стране живет 140 млн человек. Ну, пусть из них 20 млн гурманов - то есть людей, которые разбираются в еде и могут себе много чего позволить. Но остальные едят сосиски, свинину, курицу. Моим подписчикам интересна простая еда. И я стараюсь их научить этому.