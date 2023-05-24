Анастасия Волочкова – о молодом певце Китоне: «Если бы познакомились раньше, то полетели бы на Мальдивы вместе»

На церемонии вручении премии канала RU.TV Анастасия Волочкова появилась с таинственным спутником. Как оказалось, это певец Китон. Артисты уже планируют записать дуэт и немного жалеют, что не улетели вместе на Мальдивы.
Подробнее об этом и не только Анастасия Волочкова рассказала в небольшом интервью Teleprogramma.pro.
«Мы планируем записать дуэт»
- Анастасия, представьте, пожалуйста, своего спутника.
- Это певец Китон, исполнитель, музыкант, сам создает треки, пишет картины. А я обожаю арт и все, что связано с ним, вообще люблю творческих личностей.
И знаете, нам приятно быть вместе, потому что мы понимаем, что такое творчество, сцена. Мы познакомились месяц назад, кстати, на моем спектакле и прямо перед моим вылетом на Мальдивы. Если бы познакомились раньше, то полетели бы туда вместе.
Анастасия Волочкова и певец Китон. Фото: Анастасия Волочкова и певец Китон. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
- Будут ли какие-то совместные проекты?
- Мы планируем записать дуэт, снять клип, я верю, что Китон напишет очень красивые слова к песне. Так что, надеюсь, порадуем вас.
«Я доверяю своей дочери»
- Ваша дочка Ариадна уже встречается с молодым человеком. Даете ли ей вы ей какие-то советы, как вести себя с парнями?
- Вы знаете, никаких советов я своей дочери не даю. Я доверяю ей полностью, это ее право выбора. Я не лезу в их отношения и не уподобляюсь своей маме, которая пыталась контролировать мою жизнь. Сейчас у нее это не получается.
Ариша приезжала на мой день рождения со своим молодым человеком. Я доверяю ее выбору. Если парень ей нравится, то это прекрасно.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»
Анастасия Волочкова с дочкой в период ее детства. Фото: личный архив
- Какие у вас планы на лето?
- Если хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. 31 мая в рамках благотворительной акции у меня пройдет спектакль в Балашихе. Я всех приглашаю туда бесплатно. Через некоторое время там же у меня состоится мастер-класс, я просто пообещала детям приехать к ним.
И вообще, у меня существует проект творческих вечеров, где я танцую,пою, общаюсь с людьми. Я думаю, что летом это наиболее уместно, потому что юные участники моего коллектива - небольшой танцевальной школы, с которой я работаю, уезжают в лагеря, и на сцене я буду выступать одна.