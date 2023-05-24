Анастасия Волочкова – о молодом певце Китоне: «Если бы познакомились раньше, то полетели бы на Мальдивы вместе»

На церемонии вручении премии канала RU.TV Анастасия Волочкова появилась с таинственным спутником. Как оказалось, это певец Китон. Артисты уже планируют записать дуэт и немного жалеют, что не улетели вместе на Мальдивы.

Подробнее об этом и не только Анастасия Волочкова рассказала в небольшом интервью Teleprogramma.pro.

«Мы планируем записать дуэт»

- Анастасия, представьте, пожалуйста, своего спутника.

- Это певец Китон, исполнитель, музыкант, сам создает треки, пишет картины. А я обожаю арт и все, что связано с ним, вообще люблю творческих личностей.

И знаете, нам приятно быть вместе, потому что мы понимаем, что такое творчество, сцена. Мы познакомились месяц назад, кстати, на моем спектакле и прямо перед моим вылетом на Мальдивы. Если бы познакомились раньше, то полетели бы туда вместе.