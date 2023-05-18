Известный адвокат готов защищать бывшего любовника Волочковой

Общественность взбудоражена новостью об избиении молодой жены банщика Сергея Кузнецова.

Мужчина получил широкую известность после романа с Анастасией Волочковой. Но их отношения продлились недолго и закончились практически сразу после традиционной поездки на Мальдивы, куда балерина обычно отправляется со своими возлюбленными.

В декабре прошлого года Кузнецов женился на тарологе Анастасии. А уже 17 мая 27-летняя Анастасия была доставлена в одну из московских клиник с черепно-мозговой травмой и множественными ушибами. Ее избил собственный супруг.

Как оказалось, причиной агрессии Кузнецова стала банальная ревность. По словам мужчины, его жене в соцсетях то и дело писал ее бывший парень. И их последняя переписка особенно разозлила Сергея Кузнецова.

«Я ей сказал: «Как ты могла?!» И все — дальше я не помню», — рассказал Сергей в ходе судебного заседания.

В итоге суд отправил мужчину в СИЗО на два месяца.

По словам адвоката Александра Бенхина, он мог бы предложить Кузнецову свои услуги, в которых тот явно нуждается. Но сейчас банщик, конечно, не выйдет на связь…

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