Известный адвокат готов защищать бывшего любовника Волочковой

Общественность взбудоражена новостью об избиении молодой жены банщика Сергея Кузнецова.
Мужчина получил широкую известность после романа с Анастасией Волочковой. Но их отношения продлились недолго и закончились практически сразу после традиционной поездки на Мальдивы, куда балерина обычно отправляется со своими возлюбленными.
В декабре прошлого года Кузнецов женился на тарологе Анастасии. А уже 17 мая 27-летняя Анастасия была доставлена в одну из московских клиник с черепно-мозговой травмой и множественными ушибами. Ее избил собственный супруг.
Как оказалось, причиной агрессии Кузнецова стала банальная ревность. По словам мужчины, его жене в соцсетях то и дело писал ее бывший парень. И их последняя переписка особенно разозлила Сергея Кузнецова.
«Я ей сказал: «Как ты могла?!» И все — дальше я не помню», — рассказал Сергей в ходе судебного заседания.
В итоге суд отправил мужчину в СИЗО на два месяца.
По словам адвоката Александра Бенхина, он мог бы предложить Кузнецову свои услуги, в которых тот явно нуждается. Но сейчас банщик, конечно, не выйдет на связь…
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Сергей Кузнецов и Александр Бенхин. Фото: личный архив Александра Бенхина
С Кузнецовым Александр познакомился чуть больше года назад. По его словам, тогда, в разгар его романа с Анастасией Волочковой, раскручивалась история о том, что якобы возлюбленный балерины был ранее судим.
Но, как оказалось, никакой судимости у него не было. Судим был абсолютный тезка Сергея Кузнецова, с которым у него совпадала даже дата рождения, уверяет адвокат.
«Поэтому эта информация то и дело всплывала в разных базах данных. Но мы развеяли миф о судимости, доказав, что это абсолютно другой человек, - сказал Александр Бенхин. - На эту тему даже была снята передача. Но программу записали за пару дней до изменения мировой повестки в феврале, поэтому она так и не вышла в эфир».
По словам Александра, Сергей Кузнецов – человек абсолютно неагрессивный, вменяемый. И, по мнению адвоката, очень странно, что он применил насилие по отношению к своей молодой жене.
Они расписались 9 декабря. Александр даже был приглашен на свадьбу пары, которая проходила в одном из залов Храма Матроны Московской на Таганке.
Но, видимо, ревность заставила Сергея Кузнецова забыть о своей любви…