Дмитрий Маликов: «Был период, когда пришлось нанимать охрану. Моим первым телохранителем был Володя Турчинский»

Всего месяц остался до юбилейного концерта Маликова - музыкант готовится отметить 35-летие творческой деятельности. Конечно, 24 июня на концерте будут жена, дети и родители народного артиста России.
По такому случаю мы решили вместе с Дмитрием открыть его семейный фотоальбом и послушать истории, связанные с наиболее интересными и важными снимками.
1979 год
Дмитрий Маликов. Фото: личный архив
Школьник Маликов за фортепиано. Заниматься Дима не любил, поэтому, когда домой приходил учитель музыки, мальчик удирал через окно во двор - повезло, что этаж был первый. Чтобы сделать сына более дисциплинированным, папа стал класть на крышку инструмента ремень - как напоминание о неотвратимости наказания.
- Я очень любил футбол и хоккей, и у меня была дилемма, кем стать: спортсменом или музыкантом,- вспоминает Дмитрий. - И меня коснулась эта обычная история, когда ребенка заставляют сидеть заниматься у рояля, пока все его сверстники бегают во дворе, играют в футбол. Поэтому на начальном этапе ремень папы, может быть, и помогал.
Но, если честно, то не очень. Конечно, вначале родителям надо ребенка заставлять, направлять. И сейчас я так же уговариваю, заставляю заниматься музыкой Марка (сыну Дмитрия 5 лет. - Ред.). Единственное отличие от моего детства в том, что я даю сыну бОльший спектр выбора. То есть он занимается и спортом (ходит на дзюдо, на плавание, немножко играет в шахматы), и у него есть занятия музыкой.
Также в детском саду он учит иностранный язык. Ребенку надо давать широкий спектр выбора и очень внимательно следить за тем, что же ему больше всего нравится - и тогда именно туда направлять основные усилия.
Когда у меня юношеский бунт сменила любовь к классической музыке? Гораздо позже. Сначала мне помогло то, что я в определенный момент почувствовал сцену, азарт, желание быть лучше других, выступать, нравиться девчонкам и т. д. Начал делать аранжировки, писать песни с 14 лет. И с годами втянулся в эстрадную жизнь.
А уже после почти 20-летнего эстрадного периода - лет в 35 - пришло желание сделать что-то другое, и так появился альбом инструментальной музыки и проект «Пианомания», концерты в Театре оперетты в 2007 году…. Тогда я почувствовал любовь и желание заниматься инструментальной музыкой, потому что не все можно высказать через форму песни. Мне захотелось более искренних, душевных музыкальных высказываний, и показалось, что я могу это сделать на рояле. И до сих пор пытаюсь.
1988 год
Дмитрий Маликов с отцом. Фото: личный архив
Дмитрий с отцом и главным учителем, создателем ВИА «Самоцветы» Юрием Маликовым. Юноша стал одним из самых популярных молодых музыкантов страны: его назвали «Открытием года» и «Певцом года». Из каждого магнитофона звучат его хиты «До завтра» и «Ты моей никогда не будешь», Дмитрий начинает хорошо зарабатывать.
- На первый приличный гонорар я купил синтезатор, - рассказывает артист. - Было у меня желание приобрести двухкассетный магнитофон (три пятерки или три семерки - знаменитый тогда «Шарп»), но папа мне правильно сказал: «У тебя появились первые деньги, купи лучше что-нибудь, что поможет тебе заниматься профессиональной деятельностью». И это был очень хороший совет.
В конце 80-х - начале 90-х годов в стране было сложное время, жизнь менялась. И у родителей, как и у многих, работы не было. В то время ВИА «Самоцветы» приостановил концертную деятельность. И тогда я просто взял на себя на тот период содержание семьи и делал это с удовольствием.
Действительно, в те годы я зарабатывал приличные деньги, но, к сожалению, они все потом обесценились из-за финансовых реформ. Тогда же пришла популярность, и жизнь моя, конечно, сильно изменилась. Около дома дежурили поклонницы, девчонки расписали весь подъезд - на лестничной клетке делали ремонт три раза. Чего там только не писали губными помадами, мелками, фломастерами. Мне даже пришлось охрану нанимать.
Причем среди первых охранников у меня был Володя Турчинский - царствие ему небесное. Володя позже сам стал знаменитым человеком, но, к сожалению, рано ушел из жизни. Кстати, тогда я успевал совмещать гастроли с учебой на дневном отделении в консерватории по классу фортепиано.
1990 год
Дмитрий Маликов. Фото: личный архив
Маликов впервые собрал «Олимпийский» - самую большую концертную площадку страны. Тогда он прослыл еще и модником - объектом зависти стал этот белый плащ!
- У меня даже видео осталось с этого концерта, папа снимал на видеокамеру, - говорит музыкант. - Причем объявили сначала один концерт - 18 тысяч билетов так быстро продали, что решили делать второй, дневной. И он тоже был быстро продан.
Помню, что вначале я играл «Лунную сонату», а потом уже пел. И в конце охрана не смогла удержать всех желающих, и люди просто повалили на сцену - меня еле-еле увели. А что касается имиджа, то тогда не было дизайнеров, стилистов, поэтому сами одевались - из подручных «средств». Мне мама тогда давала советы, как одеваться.
Родители привезли мне этот белый плащ из Польши, и я его нацепил на себя и снимался, выступал в нем. Конечно, это был незабываемый концерт. Но и сейчас подготовка к юбилейному концерту - это для меня волнительно. Хочу сделать ставку на ранние песни, чувствую, что многие люди их очень любят и ждут.
Планирую исполнить даже «Лунный сон» - песню, с которой 35 лет назад впервые вышел на большую сцену, тогда это было в «Зеленом театре» парка Горького. И сейчас площадка похожа, тоже лето, тоже «Зеленый театр», но на ВДНХ. Получается такое ностальгическое ретро… Короче, достаю свой белый плащ - он у меня цел.
2003 год
Дмитрий Маликов и Владимир Пресняков. Фото: Александр Неменов/ТАСС
С Владимиром Пресняковым Маликов дружит почти полвека, с малых лет, так как их родители вместе работали. Пресняков в детстве был хулиганистым мальчиком и называл друга Диму «интеллигентишка».
- Это дружба, проверенная временем, - подчеркивает Дмитрий. - У нас с Володей разный темперамент, но так получилось, что по жизни мы идем вместе еще с детства. Наши родители дружат с советских гастрольных времен и до сих пор. И я очень рад, что у Володи такая же замечательная семья и долгая карьера, как и у меня.
В юности он был немножко более хулиганистый, задиристый такой. А я был поскромнее. Но мы дополняли друг друга. Самое важное, что у нас были общие кумиры. Например, мы очень любили и слушали вместе Ховарда Джонса, Ника Кершоу, Яна Кассика. Володя еще очень любил Томаса Долби. Вы, наверное, таких даже и не знаете, а мы ими упивались...
2015 год
Дмитрий Маликов с женой Еленой. Фото: Светлана Соколова/ТАСС
С женой Еленой музыкант вместе 30 лет. Говорят, что с годами супруги стали похожи характерами и обзавелись своими секретами счастливой семейной жизни.
- Мне кажется, что с годами супруги становятся похожи не характерами, а внешне, - признается Маликов. - Что касается нашего долгого союза, жизни, любви, то тут очень важно уметь уступать, быстро прощать, идти на компромисс. Потому что разные ситуации бывают, и у нас разные характеры: кто-то, бывает, иногда взбрыкнет, а другой пойдет навстречу.
Когда у супругов есть цель сохранить отношения, сохранить семью, тогда они идут на компромиссы. Вместе все равно легче - и радоваться, и преодолевать трудности, и препятствия, которые неизменно встречаются в нашей жизни. Столько лет прошло…
А я помню и наше первое с Леной свидание. Я просто увидел на фотографии у знакомых красивую девушку и попросил нас познакомить. 21 марта 1992 года она приехала ко мне на концерт - познакомились. И закрутилось… А потом все было очень даже ярко и красиво.
2023 год
Дмитрий Маликов с семьей. Фото: личный архив
Дмитрий и Елена с детьми: 23-летней выпускницей факультета международной журналистики МГИМО Стефанией и 5-летним Марком.
- Стеша три года успешно развивает свой бренд одежды - она сама двигается перед, - с гордостью рассказывает музыкант. - Дочь открыла магазин на Малой Дмитровке, так что заглядывайте - это очень симпатичная одежда, женская и молодежная, и не совсем молодежная.
Я считаю, что сейчас у российских дизайнеров есть хорошие перспективы для того, чтобы самовыражаться и крепко встать на ноги. У Стеши амбициозные планы. Что касается Марка, то он любит динозавров, мы вместе сегодня собирали лего.
Он мальчишка очень активный: и побегать с ним любим, и в футбол поиграть, и в шахматы он меня пытается обыграть - пока не очень получается, но шансы у него есть. Безусловно, это моя любовь и отрада.