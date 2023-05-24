Дмитрий Маликов: «Был период, когда пришлось нанимать охрану. Моим первым телохранителем был Володя Турчинский»

Школьник Маликов за фортепиано. Заниматься Дима не любил, поэтому, когда домой приходил учитель музыки, мальчик удирал через окно во двор - повезло, что этаж был первый. Чтобы сделать сына более дисциплинированным, папа стал класть на крышку инструмента ремень - как напоминание о неотвратимости наказания.

- Я очень любил футбол и хоккей, и у меня была дилемма, кем стать: спортсменом или музыкантом,- вспоминает Дмитрий. - И меня коснулась эта обычная история, когда ребенка заставляют сидеть заниматься у рояля, пока все его сверстники бегают во дворе, играют в футбол. Поэтому на начальном этапе ремень папы, может быть, и помогал.

Но, если честно, то не очень. Конечно, вначале родителям надо ребенка заставлять, направлять. И сейчас я так же уговариваю, заставляю заниматься музыкой Марка (сыну Дмитрия 5 лет. - Ред.). Единственное отличие от моего детства в том, что я даю сыну бОльший спектр выбора. То есть он занимается и спортом (ходит на дзюдо, на плавание, немножко играет в шахматы), и у него есть занятия музыкой.

Также в детском саду он учит иностранный язык. Ребенку надо давать широкий спектр выбора и очень внимательно следить за тем, что же ему больше всего нравится - и тогда именно туда направлять основные усилия.

Когда у меня юношеский бунт сменила любовь к классической музыке? Гораздо позже. Сначала мне помогло то, что я в определенный момент почувствовал сцену, азарт, желание быть лучше других, выступать, нравиться девчонкам и т. д. Начал делать аранжировки, писать песни с 14 лет. И с годами втянулся в эстрадную жизнь.

А уже после почти 20-летнего эстрадного периода - лет в 35 - пришло желание сделать что-то другое, и так появился альбом инструментальной музыки и проект «Пианомания», концерты в Театре оперетты в 2007 году…. Тогда я почувствовал любовь и желание заниматься инструментальной музыкой, потому что не все можно высказать через форму песни. Мне захотелось более искренних, душевных музыкальных высказываний, и показалось, что я могу это сделать на рояле. И до сих пор пытаюсь.

1988 год