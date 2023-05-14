Елена Валюшкина: «Выйти замуж в третий раз? А почему нет?»

После «Формулы любви» казалось, что эта очаровательная девушка, покорившая и циничного графа Калиостро, и наивного помещика Федяшева, надолго прописалась на киноэкранах. Но Елена неожиданно исчезла из поля зрения публики, рискуя остаться актрисой одной роли.. К счастью, этого не случилось: Валюшкина вернулась, окунувшись в съемочный процесс с новой силой, словно компенсируя таким образом годы затишья. Одной из самых свежих работ актрисы стал космический блокбастер «Вызов», в котором ей досталась роль матери главной героини.
На съемках «Вызова» с режиссером картины Климом Шипенко. Фото: личный архив
. К счастью, этого не случилось: Валюшкина вернулась, окунувшись в съемочный процесс с новой силой, словно компенсируя таким образом годы затишья. Одной из самых свежих работ актрисы стал космический блокбастер «Вызов», в котором ей досталась роль матери главной героини.
Елена Викторовна с сыном Василием и дочкой Марией... Фото: личный архив
- Они счастливы в тех профессиях, которые выбрали. Потому что никто на них не давил, никто никуда не тянул, свой выбор они сделали сами. А актерством они не хотели заниматься категорически, не было у них тяги ни к кино, ни к театру. Все детство у них прошло в разнообразных занятиях: у Маши - лошади, английский, гимнастика, рисование, у Васи - тот же английский и фехтование… Они не сидели в гримерке и не ждали, когда мама после спектакля придет и заберет их домой.
- Ваша героиня до последнего не догадывается, что дочь полетела в космос, - она ведь ей говорит, что отправилась куда-то в Иркутск. Вы бы повелись на такое вранье?
- Я могла бы догадаться о чем угодно, но только не о том, что она летит в космос. Как и все нормальные матери. Я думаю, моя героиня подозревала, что дело там какое-то темное, но о космосе и подумать не могла.
- А еще ваша героиня просит дочь привезти с Байкала икру омуля…
- Это гадость неимоверная! Вообще в первоначальном варианте сценария вместо икры было варенье, у меня даже спрашивали, нет ли аллергии на какие-нибудь ягоды. Но потом принесли на площадку икру, и я сразу сказала - есть это не буду, потому что есть это невозможно. Самого омуля я ела на Байкале, но его икра - это очень невкусно. Поэтому я попросила съемочную группу, чтобы они сбегали в магазин, купили банку детского питания, похожего на икру по цвету. Вот это я и ела в кадре. Кстати, тоже без всякого удовольствия.
«Раневская ходит рядом и поет»
Эпизод из «Формулы любви», когда героиня актрисы «запускает» сердце Калиостро (Нодар Мгалоблишвили), забыть невозможно. Фото: кадр из фильма
- После звездной роли в «Формуле любви» вы снимались очень мало, в основном играли в театре. Не жалко, что так получилось с кинокарьерой?
- Конечно, жалко. Но это все было не по моей вине, не по моей воле. А сейчас биться в истерике, плакать и жалеть… Ой, слушайте, столько всего жалкого осталось в прошлом, что об этом нельзя думать. Это тебя просто сожрет.
- Вы как-то сказали, что сниматься в кино вам мешал первый муж...
...с первым мужем Леонидом Фоминым...Фото: личный архив
- Да, он (Леонид Фомин. - Ред.) на 15 лет старше меня, был моим педагогом… Вообще я начала сниматься на втором курсе Училища имени Щепкина. Дебютировала в фильме «Не хочу быть взрослым», который снимал Юрий Степанович Чулюкин, постановщик «Девчат» и «Неподдающихся», потрясающий, необыкновенный человек, который потом трагически погиб на кинофестивале в Африке. В училище нас категорически не отпускали сниматься, вплоть до отчисления. Но Юрий Степанович меня отпросил.
Потом я еще в «Формуле...» снялась. И мой муж понял, что я вот так еще сейчас поснимаюсь и унесет меня эта стихия куда-нибудь, к кому-нибудь… А мобильных телефонов в наше время не было, только домашние, с дисковым набором. Я пропадала в театре с утра до ночи, играла по 25 - 30 спектаклей в месяц, появлялась дома только к вечеру, и, естественно, на все звонки отвечал муж. Он говорил: «Нет, она не будет у вас сниматься, она занята в театре, не надо ей ничего предлагать».
А через год, как это обычно и бывает, предложения закончились: ну не снимается актриса, чего к ней обращаться? Но я об этом тогда много не думала, потому что была действительно занята. Даже мысли такой не было: «А почему это меня не зовут в кино?»
- Кстати, первый муж вас, оказывается, проклял, когда вы расставались. И как, вы ощущали на себе последствия этого проклятия?
- Не знаю. Может быть, наверное… Ты же не можешь это проклятие приклеить на лоб, нести где-то в рюкзачке. Ты не знаешь, что это. Это как радиация, понимаете - вот она есть и ее нет.
...и вторым супругом Александром Яцко...Фото: личный архив
- Я об этом спрашиваю, потому что мне по старым интервью показалось, что вы человек мистически настроенный. У вас даже есть медиум…
- Это Данис Глинштейн, мой друг, я с ним познакомилась на «Битве экстрасенсов», которую вела три сезона. Через него происходит связь с моими ушедшими родными и вообще ушедшими людьми, которые как-то связаны со мной. Через него они со мной общаются. И там очень большая доказательная база. Например, Данис вдруг звонит и говорит: «Слушай, мне какая-то женщина твоя приснилась, я не понял, кто это, понял только, что она от тебя.
Стояла в спортивных штанах, в мужской рубашке, в платке. И предлагала мне ведро картошки, говорила, что такой картошки я нигде больше не найду». Я говорю: «Это мама моя! Мы на даче картошку то сажали, то копали. Она была именно в спортивных штанах, в рубашке, в платке. Я приезжала на дачу на несколько дней, и каждый раз заканчивалось это словами: «Возьми ведро картошки, такой картошки нигде больше нет». Я отвечала: «Товарищи мои дорогие, ну куда я потащусь с этим ведром?»
И очень много таких случаев с Данисом. Для него это очень тяжело: вообще жизнь медиума, на которого наваливаются ушедшие, тяжелая. Но он эту ношу несет. Однажды я его привела в театр (речь о Театре Моссовета, где актриса играет всю жизнь. - Ред.). У нас есть гримерная, в которой бывали Плятт, Раневская, Орлова, Марецкая, Марков, Бортников, Юрский, Тараторкин, Жженов.
А потом мы шли по сцене, и он сказал: «Знаешь, кто сейчас по ней ходит?» Я отвечаю: «У меня три варианта - Марецкая, Орлова, Раневская. Потому что есть моменты, когда ты ощущаешь их присутствие». Ведь не дурачки же написали «Призрак оперы», правильно? В каждом месте намоленном, а у нас намоленный театр, есть свой призрак, который все охраняет, не дает этому развалиться… И Данис мне сказал: «Ходит Раневская, поет, заполняет как-то собою пространство».
Кстати, я в театр пришла как раз в тот год, когда Раневская умерла. Никак с ней не пересекалась, хотя видела последний спектакль с ее участием «Правда хорошо, а счастье лучше». Но потом мне очень многие актеры говорили: «Ты знаешь, Раневская тебя бы очень любила».
«Мечтаю сняться у Альмодовара»
- В 90-е вы были еще и голосом программы «Дорожный патруль», которую тогда смотрели, кажется, все…
- Было какое-то безденежье страшное, у меня Вася только родился. И каждый вечер я ходила записывать закадровый текст. Платили хорошие деньги, но при этом ты не мог никуда уезжать: запись каждый вечер, никаких отпусков. Помню, потом, когда я заходила в магазины и начинала разговаривать с продавщицей, все оборачивались: понимали, что голос знакомый, но не могли вспомнить, где его слышали.
Потом я свою «роль» в «Дорожном патруле» торжественно подарила Тане Погоржельской. Передачу критиковали за то, что она якобы жестокая и кровавая, но дело в том, что самое жестокое в эфир не попадало. Там на пожарах и прочих происшествиях снимали страшные вещи, кое-что я видела, а потом просто отбраковывали наиболее ужасные эпизоды.
- В статье двадцатилетней давности про вас говорилось: «Она расписывает мебель, делает фантастические фигурки из бисера, шьет и занимается дизайном». Сейчас на это хватает времени?
- Нет. Единственное, на что я сейчас могу потратить время, - цветы. Я живу за городом, у меня там розарий, в котором уже пора что-то заменять, пересаживать, а у меня на это нет времени. Вот сейчас вылезли тюльпаны, подснежники, вся эта послеснеговая история, а возможности заниматься этим нет.
- С какими режиссерами вы хотели бы поработать?
Одной из лучших работ постсоветского периода стала роль мамы невесты в «Горько!» (в кадре с Яном Цапником, слева, и Сергеем Светлаковым). Фото: кадр из фильма
- У меня есть мечта, несбыточная, быть может, но никогда не говори «никогда»… Это Педро Альмодовар. Вот у кого я хотела бы сняться! Я в свое время, в 1993 году, выучила испанский язык, должна была играть в Барселоне, хотя так туда и не попала. А Альмодовар остался мечтой. Но он снимает актрис любого возраста, и, думаю, что я могу до него еще добрести. Он меня услышит.
- Не могу вас не спросить о новости, которая прогремела сравнительно недавно, - якобы вы вышли замуж в третий раз (со вторым мужем, актером Александром Яцко, актриса рассталась в 2014 году. - Ред.). Это правда?
- Нет, конечно. Я пришла на премьеру «Вызова», вдруг появилась наша «любимая» передача «Ты не поверишь!» (шоу выходит на НТВ. - Ред.): «А с кем это вы стоите? А это ваш молодой человек? А вы уже замуж вышли?» Я говорю: «Да!» И все. А это был мой сосед, друг замечательный, который пришел со мной на премьеру в кинотеатр «Октябрь». И рядом стояла его жена Лена. Но зачем их разубеждать? Им же интереснее информацию какую-то подбросить. Так что вот так… Я свободна, легка. Но, не знаю, может, кто появится. Господи, чего третий раз-то не выйти?