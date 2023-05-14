Елена Валюшкина: «Выйти замуж в третий раз? А почему нет?»

- Я об этом спрашиваю, потому что мне по старым интервью показалось, что вы человек мистически настроенный. У вас даже есть медиум…

- Это Данис Глинштейн, мой друг, я с ним познакомилась на «Битве экстрасенсов», которую вела три сезона. Через него происходит связь с моими ушедшими родными и вообще ушедшими людьми, которые как-то связаны со мной. Через него они со мной общаются. И там очень большая доказательная база. Например, Данис вдруг звонит и говорит: «Слушай, мне какая-то женщина твоя приснилась, я не понял, кто это, понял только, что она от тебя.

Стояла в спортивных штанах, в мужской рубашке, в платке. И предлагала мне ведро картошки, говорила, что такой картошки я нигде больше не найду». Я говорю: «Это мама моя! Мы на даче картошку то сажали, то копали. Она была именно в спортивных штанах, в рубашке, в платке. Я приезжала на дачу на несколько дней, и каждый раз заканчивалось это словами: «Возьми ведро картошки, такой картошки нигде больше нет». Я отвечала: «Товарищи мои дорогие, ну куда я потащусь с этим ведром?»

И очень много таких случаев с Данисом. Для него это очень тяжело: вообще жизнь медиума, на которого наваливаются ушедшие, тяжелая. Но он эту ношу несет. Однажды я его привела в театр (речь о Театре Моссовета, где актриса играет всю жизнь. - Ред.). У нас есть гримерная, в которой бывали Плятт, Раневская, Орлова, Марецкая, Марков, Бортников, Юрский, Тараторкин, Жженов.

А потом мы шли по сцене, и он сказал: «Знаешь, кто сейчас по ней ходит?» Я отвечаю: «У меня три варианта - Марецкая, Орлова, Раневская. Потому что есть моменты, когда ты ощущаешь их присутствие». Ведь не дурачки же написали «Призрак оперы», правильно? В каждом месте намоленном, а у нас намоленный театр, есть свой призрак, который все охраняет, не дает этому развалиться… И Данис мне сказал: «Ходит Раневская, поет, заполняет как-то собою пространство».

Кстати, я в театр пришла как раз в тот год, когда Раневская умерла. Никак с ней не пересекалась, хотя видела последний спектакль с ее участием «Правда хорошо, а счастье лучше». Но потом мне очень многие актеры говорили: «Ты знаешь, Раневская тебя бы очень любила».

«Мечтаю сняться у Альмодовара»

- В 90-е вы были еще и голосом программы «Дорожный патруль», которую тогда смотрели, кажется, все…

- Было какое-то безденежье страшное, у меня Вася только родился. И каждый вечер я ходила записывать закадровый текст. Платили хорошие деньги, но при этом ты не мог никуда уезжать: запись каждый вечер, никаких отпусков. Помню, потом, когда я заходила в магазины и начинала разговаривать с продавщицей, все оборачивались: понимали, что голос знакомый, но не могли вспомнить, где его слышали.

Потом я свою «роль» в «Дорожном патруле» торжественно подарила Тане Погоржельской. Передачу критиковали за то, что она якобы жестокая и кровавая, но дело в том, что самое жестокое в эфир не попадало. Там на пожарах и прочих происшествиях снимали страшные вещи, кое-что я видела, а потом просто отбраковывали наиболее ужасные эпизоды.

- В статье двадцатилетней давности про вас говорилось: «Она расписывает мебель, делает фантастические фигурки из бисера, шьет и занимается дизайном». Сейчас на это хватает времени?

- Нет. Единственное, на что я сейчас могу потратить время, - цветы. Я живу за городом, у меня там розарий, в котором уже пора что-то заменять, пересаживать, а у меня на это нет времени. Вот сейчас вылезли тюльпаны, подснежники, вся эта послеснеговая история, а возможности заниматься этим нет.

- С какими режиссерами вы хотели бы поработать?