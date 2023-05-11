Звезда шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» Олег Шепс – о соперничестве с братом, звездных мигрантах и привлекательности

На канале ТНТ продолжается показ шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших». И безусловно, симпатии многих зрителей (а особенно зрительниц) принадлежат медиуму Олегу Шепсу. 25-летний участник обладает не только магическими способностями, но и загадочной и притягательной внешностью.

И что самое интересное, на проекте он участвует вместе со своим братом – победителем 14-й «Битвы экстрасенсов» Александром Шепсом. Однако сам Олег не видит в этом факте ничего необычного. На его взгляд, братское соперничество – это совершенно нормальная привычная история.

Подробнее о взаимоотношениях с братом, фобиях россиян и способах развить собственные магические способности Олег Шепс рассказал в интервью Teleprogramma.pro.

«Брат во многом остается примером для меня»

- Кого из шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших», кроме своего брата, вы считаете самым сильным соперником?

- Все достойны, и каждый по-своему это доказал. Сильнейшие, что тут скажешь. Все же своим главным соперником являюсь я сам, и каждое новое испытание я стараюсь быть лучше себя прежнего.

Не зря говорят, что величайшая победа - это победа над самим собой.

- Каково это - соревноваться на шоу с собственным братом?

- Соревнование не подразумевает вражду друг с другом, это всего лишь здоровая конкуренция. Братское соперничество - совершенно нормальная история, к которой я давно привык, но при этом уважение друг к другу всегда остается на первом месте.

Это тот же спорт, только в магическом искусстве, поэтому чувствую себя в этом состязании абсолютно спокойно.

- Какие качества вы больше всего цените в брате?

- Сашу ценю в целом, как старшего брата. Он во многом был и остается примером для меня, но его целеустремленность и способность идти со Вселенной рука об руку вызывает восторг.