Звезда шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» Олег Шепс – о соперничестве с братом, звездных мигрантах и привлекательности

На канале ТНТ продолжается показ шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших». И безусловно, симпатии многих зрителей (а особенно зрительниц) принадлежат медиуму Олегу Шепсу. 25-летний участник обладает не только магическими способностями, но и загадочной и притягательной внешностью.
И что самое интересное, на проекте он участвует вместе со своим братом – победителем 14-й «Битвы экстрасенсов» Александром Шепсом. Однако сам Олег не видит в этом факте ничего необычного. На его взгляд, братское соперничество – это совершенно нормальная привычная история.
Подробнее о взаимоотношениях с братом, фобиях россиян и способах развить собственные магические способности Олег Шепс рассказал в интервью Teleprogramma.pro.
«Брат во многом остается примером для меня»
- Кого из шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших», кроме своего брата, вы считаете самым сильным соперником?
- Все достойны, и каждый по-своему это доказал. Сильнейшие, что тут скажешь. Все же своим главным соперником являюсь я сам, и каждое новое испытание я стараюсь быть лучше себя прежнего.
Не зря говорят, что величайшая победа - это победа над самим собой.
- Каково это - соревноваться на шоу с собственным братом?
- Соревнование не подразумевает вражду друг с другом, это всего лишь здоровая конкуренция. Братское соперничество - совершенно нормальная история, к которой я давно привык, но при этом уважение друг к другу всегда остается на первом месте.
Это тот же спорт, только в магическом искусстве, поэтому чувствую себя в этом состязании абсолютно спокойно.
- Какие качества вы больше всего цените в брате?
- Сашу ценю в целом, как старшего брата. Он во многом был и остается примером для меня, но его целеустремленность и способность идти со Вселенной рука об руку вызывает восторг.
Олег Шепс во время испытания на проекте «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Фото: телеканал ТНТ
- Следите ли вы за судьбами тех людей, которым помогаете в ходе испытаний?
- Не слежу, но всегда готов откликнуться, если снова им понадоблюсь. Кстати, совсем недавно девушка Лидия из моего испытания на хуторе «Ямы» в Волгограде, написала мне, что ее мама (также героиня испытания) очень жалеет о том, что чуть занизила мне балл.
«У нас живут довольно смелые люди»
- Вы как практик работаете с фобиями человеческого сознания. Каким страхам чаще всего подвержены россияне?
- Не могу разделить эти фобии по геополитическому признаку. У каждого свои страхи, и все совершенно разные. А в целом у нас живут довольно смелые люди.
- Кто из знаменитых россиян, покинувших страну, может, на ваш взгляд, вернуться обратно? Вернется ли, к примеру, Алла Пугачева, Даня Милохин?
- В моей жизни происходит столько всего интересного, что у меня нет ни времени, ни желания думать о путешествиях знаменитых россиян.
Мне абсолютно все равно вернутся они или останутся за границей. Взгляд мой направлен на совершенно иные вибрации.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
- Вы в одном из интервью сказали, что в каждом человеке есть магия. Как ее развить?
- Любое развитие начинается через постижение теоретических знаний и последующий опыт применения этих знаний на практике. Для начала необходимо задать себе главный вопрос: «А зачем мне развивать магию?», понять для себя цель.
Магия внутри каждого означает, что люди способны при помощи своей внутренней энергии, силы духа, силы мыслей справляться с любыми трудностями на жизненном пути.
Однако это вовсе не значит, что все теперь должны ходить и колдовать направо и налево. Каждый должен заниматься своим делом!
Олег Шепс. Фото: телеканал ТНТ
«Для меня ценно, когда человек смотрит глубже физической оболочки!»
- Наверное, вам часто говорят о вашей красоте. Часто ли девушки делают комплименты?
- Довольно часто, но для меня более ценно, когда человек смотрит глубже физической оболочки. Вспомнилось одно четверостишие:
«Красивым быть не значит им родиться,
Ведь красоте мы можем научиться.
Когда красив душою человек,
Какая внешность может с ней сравниться!»
- Общаетесь ли с подписчиками в соцсетях?
- Не всегда хватает времени на полноценное общение, но тем не менее стараюсь по возможности выходить на связь.
Олег Шепс. Фото: телеканал ТНТ
- Знаем об еще одной грани вашего таланта. Расскажите, пожалуйста, о своем увлечении живописью.
- Я бы не назвал это увлечением. И живопись, и искусство в целом - это мой путь к внутренней гармонии. Это один из моих личных способов релаксации и отражение на холсте своих глубинных ощущений и состояний.
Так что правильным определением будет слово «страсть». Я не занимался в художественной школе, всегда старался развиваться в этом самостоятельно и продолжаю развитие.
Думаю, в скором времени порадовать свою аудиторию новым творением.