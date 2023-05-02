«Это похоже на погружение с дайвингом»: победитель шоу «Маска» Дима Билан — о тяжелом костюме и поклонниках проекта

Дима Билан, скрывавшийся под костюмом Мамонтенка, стал победителем четвертого сезона шоу «Маска» на телеканале НТВ. Свой триумф он разделил вместе с Сергеем Лазаревым, выдававшим себя за Скорпиона. Но надо отдать должное значительной части зала Crocus City Hall, где проходил финал проекта. Они громко и дружно скандировали: «Мамонтенок!»
Среди активных фанатов персонажа даже был сын Яны Рудковской, Александр, прозванный Гном Гномычем. Во время съемок шоу он подошел к председателю жюри Филиппу Киркорову и попросил, чтобы победу отдали его кумиру. Тем более Саша и его мама догадывались, кто скрывается под маской.
С плакатами, изображающими этого героя, в Crocus City Hall пришли немало зрителей. А одна женщина даже принесла вязаного Мамонтенка, с которым не расставалась на протяжении всего прямого эфира.
О своем новом витке популярности, тяжелом костюме и готовности посетить остеопата Дима Билан рассказал журналистам уже за кулисами, после съемок финала шоу «Маска».
Дима Билан в образе Мамонтенка. Фото: телеканал НТВ
«Я думал, что в этом костюме распластаюсь, сейчас свалюсь, — признался артист в разговоре с представителями СМИ. — Это похоже на то, когда с дайвингом погружаешься метров на 40–60. Но сдюжили, и молодцы! Потому что зал, энергия прямого эфира, конечно, всегда работает на персонаж.
Костюм весит килограммов пятнадцать, а корона с мантией добавила еще килограмма четыре. Так что к остеопату мне ходить еще месяца два».
По словам Димы, самое сложное в этом проекте было обманывать окружающих, в том числе родных и близких.
А на вопрос, как вам факт, что победу пришлось делить надвое, Дима Билан ответил: «Это лучшее, что могло произойти!»
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
— А почему выбрали именно Мамонтенка? — спросила Teleprogramma.pro у артиста.
— Мне очень хотелось бы, чтобы персонаж был сопереживательным. Мне нужна была глубина глаз, блики в белках, зрачках. Мне хотелось взять этот персонаж из детства.
Последнее время вообще появляются такие герои, как плюшевый Чебурашка, Мамонт. Хотелось приобщиться к чему-то светлому. И мне кажется, я это сделал.
— Как вы думаете, появится ли у вас какой-то новый виток популярности после участия в шоу «Маска»?
— Если это будет нативно, то буду очень рад этому, но это не самоцель.
Вот такого вязаного Мамонтенка на финал шоу принесла одна из поклонниц. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
— Вы и сами видели, сколько плакатов в зале было в вашу поддержку. А одна женщина пришла с вязаным Мамонтенком…
- Да, теперь мне дарят и плюшевых Мамонтов. (Улыбается.) Сейчас на концерты придет еще один возрастной слой, поколение, которое я и так вижу на своих сольниках.
Но мне кажется, поклонники «Маски» добавят еще какую-то часть моей аудитории тоже.