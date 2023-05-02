«Это похоже на погружение с дайвингом»: победитель шоу «Маска» Дима Билан — о тяжелом костюме и поклонниках проекта

Дима Билан, скрывавшийся под костюмом Мамонтенка, стал победителем четвертого сезона шоу «Маска» на телеканале НТВ. Свой триумф он разделил вместе с Сергеем Лазаревым, выдававшим себя за Скорпиона. Но надо отдать должное значительной части зала Crocus City Hall, где проходил финал проекта. Они громко и дружно скандировали: «Мамонтенок!»

Среди активных фанатов персонажа даже был сын Яны Рудковской, Александр, прозванный Гном Гномычем. Во время съемок шоу он подошел к председателю жюри Филиппу Киркорову и попросил, чтобы победу отдали его кумиру. Тем более Саша и его мама догадывались, кто скрывается под маской.

С плакатами, изображающими этого героя, в Crocus City Hall пришли немало зрителей. А одна женщина даже принесла вязаного Мамонтенка, с которым не расставалась на протяжении всего прямого эфира.

О своем новом витке популярности, тяжелом костюме и готовности посетить остеопата Дима Билан рассказал журналистам уже за кулисами, после съемок финала шоу «Маска».