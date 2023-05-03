Илья Авербух: «Мои бабушка и дедушка познакомились в 1943-м. И поженились через три дня»

Дедушка Ильи Авербуха прошел всю Великую Отечественную войну. А бабушка спасала жизни раненых в тылу. Вместе с ней Илья каждый год на День Победы ходил к памятнику Неизвестному Солдату, чтобы почтить память погибших. Теперь он продолжает эту традицию уже со своей семьей. А в этом году Илья Авербух поставил новое ледовое шоу к главному празднику страны.
«У них был почти киношный роман»
- Илья, расскажите о ваших героях Великой Отечественной войны.
Марк Львович Бурдо, 1922 - 1997. Фото: личный архив
- Мой дедушка Марк Львович Бурдо прошел всю войну - служил в танковой части и с ней дошел до Кенигсберга, участвовал в Курской битве. Дед был военным хирургом. Его уже нет в живых, но все награды хранятся у меня дома. Их много, но большинство - «За отвагу».
Галина Юрьевна Бурдо, 1922 - 2013. Фото: личный архив
Бабушка Галина Юрьевна работала врачом в тылу. У них невероятная история знакомства - почти киношный роман. Дедушка в 1943-м получил увольнительную, был в Москве с однополчанами. А бабушка в этот момент проездом была в Москве.
Они оба из-под Гомеля, практически земляки, но встретились в Москве. Встреча произошла в метро, на станции «Маяковская». Дедушка спускался на эскалаторе вниз, бабушка ехала наверх. Во время войны чувства были обострены, люди торопились жить - дедушка без всякого стеснения догнал бабушку: тут же с ней познакомился, и дальше они продолжили дорогу вместе.
А уже через три дня они расписались. Потому что деду надо было возвращаться на фронт. Ему было очень важно знать, что его ждут. А бабушке важно было ждать. И она дождалась! После Победы, когда дед вернулся, появились двое детей.
После войны дедушка продолжал военную службу, служил в Сибири - в Нижнеудинске. Там родилась моя мама. В 1955 году дед демобилизовался и всю жизнь был главным врачом 70-й больницы в Москве, сделал тысячи операций. Бабушка работала врачом-травматологом.
- Ветераны не любят внукам рассказывать о войне. А вам дедушка о ней рассказывал?
С детских лет Илья Авербух много общался с дедушкой. Фото: личный архив
- И у нас была та же история! Я помню, что не раз пытался разговорить дедушку. Но он говорил, что было много операций прямо под пулями - и всё. А конкретных историй не рассказывал. Но у нас с ним была ежегодная традиция. Каждый год 9 Мая мы семьей ездили к памятнику Неизвестному Солдату. Когда дедушки и бабушки не стало, уже я подхватил эту традицию.
Посещение Могилы Неизвестного Солдата в Москве в этот день для нас обязательно. Потом можем выехать семьей на отдых за город. И всегда в День Победы у нас с сыном, с женой, с друзьями идут разговоры об истории нашей семьи, о военной истории. О том, что мы в школьные годы все очень хорошо знали, а теперь, к сожалению, у наших детей пробелы в самых азах об истории страны. Я считаю, что об этом нужно говорить, напоминать. Несколько лет назад мы семьей посещали Ржевский мемориал Советскому Солдату.
Эта поездка стала запоминающейся семейной историей. Мартин (старшему сыну Ильи Авербуха сейчас 18 лет. - Авт.) надолго застыл, читая фамилии - эти огромные списки. И так его это пробило, что мы всю дорогу говорили и говорили об этом...
Илья Авербух с сыном Мартином (рядом слева), женой Елизаветой Арзамасовой (справа) и друзьями во Ржеве у мемориала Советскому Солдату. Фото: соцсети
- Как в этом году будете отмечать День Победы?
- Я режиссер вечернего иммерсивного спектакля, который пройдет на главной площади в Нижнем Новгороде. Поэтому мы все будем там: и Лиза (жена Ильи Авербуха - актриса Елизавета Арзамасова. - Авт.), и Мартин, все будут со мной.
«Когда опираешься на историю, правда на твоей стороне»
- 4 мая вы представляете в Москве ледовое шоу «Чемпионы. Любимые песни о главном». Как следует освещать тему Великой Отечественной войны в искусстве сейчас, чтобы это было близко и старшему поколению, и молодым нескучно?
- Нужно быть очень деликатными, передавая на льду то, что для нас значит День Победы. Мы хотим рассказать молодому поколению о том, через что прошла страна, в какой страшной войне была одержана эта Победа. Своим концертом мы хотим поблагодарить наших предков за то, что сейчас выходим на лед, за то, что мы улыбаемся. Хотим сказать, как важно продолжать говорить об этом дне, чтобы наши дети и следующие поколения россиян хранили в памяти то время.
Мы назвали программу «Любимые песни о главном». Известные фигуристы будут кататься под песни военных лет, которые мы знаем наизусть. Хотелось бы, чтобы их знали и наши дети. Все номера пройдут в сопровождении живого оркестра, под тематический видеоконтент. И каждый элемент в исполнении фигуриста должен рассказывать историю. Не быть чем-то чужеродным, не быть нарочитым элементом ради элемента.
- Много звезд выйдут на лед?
- В программе примут участие чемпионы разных лет: Алексей Ягудин, Евгения Медведева, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин и многие другие известные фигуристы. Также действующие спортсмены, недавние победители финала Гран-при России Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол.
После большого перерыва вернется на лед танцевальная пара двукратных чемпионов России Александры Степановой и Ивана Букина. Молодое поколение мы надеемся привлечь тем, что их ровесники будут исполнять такие важные для нашей страны номера. На лед выйдет 16-летняя Дарья Усачева, для которой тяжелая травма стала причиной остановки в карьере. Но я верю, что она может себя показать с сильной стороны.
Будет подающий большие надежды 13-летний юниор Михаил Тихонов. В 2014 году он переехал в Москву из Донбасса, и наши судьбы несколько раз пересекались. Он пытался пройти в проект «Ледниковый период. Дети», а теперь я пригласил Михаила в это шоу. Он тренируется в школе Светланы Соколовской в ЦСКА. А у нас выступит под композиции, которые исполнит Лиза Арзамасова: «Надежды маленький оркестрик» и «До свидания, мальчики».
- В «Ледниковом периоде» вы постоянно ставили номера на военную тематику. Бывали моменты, когда зрители идею номера не поняли?
В «Ледниковом периоде» было более 40 номеров на военную тему. Актриса Ольга Кузьмина расплакалась, когда вышла с фото прадедушки Михаила Егоровича Мурашева. Фото: Первый канал
- В каждом сезоне «Ледникового периода» были номера под песни военных лет. Я сделал более 40 таких номеров, они стали одними из самых запоминающихся. А вот самую громкую, немножко даже скандальную реакцию вызвал номер, который исполняли Татьяна Навка и Андрей Бурковский на музыку оскароносного кинофильма «Жизнь прекрасна». Сюжет номера был таким же, как в фильме: родители, пытаясь защитить своего ребенка в концлагере, объясняют ему, что все происходящее - игра.
Они специально улыбались - ради сына, чтобы не испугать. Это трогает до глубины души. Мы сделали номер. Таня и Андрей были одеты в арестантскую концлагерную одежду со звездой Давида на груди. Номер откатали с улыбкой - ведь все было ради спасения ребенка.
Но один английский журналист, не понимая контекста, выхватил фотографию номера и запустил историю о том, что русские скачут на коньках в арестантской одежде. Что говорит о его полном бескультурье, непонимании темы. Первоначально те, кто не был в контексте истории, ее тоже не поняли. Но быстро разобрались.
Я благодарен в том числе Еврейскому конгрессу России, который сразу дал верную оценку номера. Очень важно делать номер на военную тему по-честному. Если ты опираешься на знания, на историю, то и правда будет на твоей стороне.