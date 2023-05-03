Илья Авербух: «Мои бабушка и дедушка познакомились в 1943-м. И поженились через три дня»

- Как в этом году будете отмечать День Победы?

- Я режиссер вечернего иммерсивного спектакля, который пройдет на главной площади в Нижнем Новгороде. Поэтому мы все будем там: и Лиза (жена Ильи Авербуха - актриса Елизавета Арзамасова. - Авт.), и Мартин, все будут со мной.

«Когда опираешься на историю, правда на твоей стороне»

- 4 мая вы представляете в Москве ледовое шоу «Чемпионы. Любимые песни о главном». Как следует освещать тему Великой Отечественной войны в искусстве сейчас, чтобы это было близко и старшему поколению, и молодым нескучно?

- Нужно быть очень деликатными, передавая на льду то, что для нас значит День Победы. Мы хотим рассказать молодому поколению о том, через что прошла страна, в какой страшной войне была одержана эта Победа. Своим концертом мы хотим поблагодарить наших предков за то, что сейчас выходим на лед, за то, что мы улыбаемся. Хотим сказать, как важно продолжать говорить об этом дне, чтобы наши дети и следующие поколения россиян хранили в памяти то время.

Мы назвали программу «Любимые песни о главном». Известные фигуристы будут кататься под песни военных лет, которые мы знаем наизусть. Хотелось бы, чтобы их знали и наши дети. Все номера пройдут в сопровождении живого оркестра, под тематический видеоконтент. И каждый элемент в исполнении фигуриста должен рассказывать историю. Не быть чем-то чужеродным, не быть нарочитым элементом ради элемента.

- Много звезд выйдут на лед?

- В программе примут участие чемпионы разных лет: Алексей Ягудин, Евгения Медведева, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин и многие другие известные фигуристы. Также действующие спортсмены, недавние победители финала Гран-при России Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол.

После большого перерыва вернется на лед танцевальная пара двукратных чемпионов России Александры Степановой и Ивана Букина. Молодое поколение мы надеемся привлечь тем, что их ровесники будут исполнять такие важные для нашей страны номера. На лед выйдет 16-летняя Дарья Усачева, для которой тяжелая травма стала причиной остановки в карьере. Но я верю, что она может себя показать с сильной стороны.

Будет подающий большие надежды 13-летний юниор Михаил Тихонов. В 2014 году он переехал в Москву из Донбасса, и наши судьбы несколько раз пересекались. Он пытался пройти в проект «Ледниковый период. Дети», а теперь я пригласил Михаила в это шоу. Он тренируется в школе Светланы Соколовской в ЦСКА. А у нас выступит под композиции, которые исполнит Лиза Арзамасова: «Надежды маленький оркестрик» и «До свидания, мальчики».

- В «Ледниковом периоде» вы постоянно ставили номера на военную тематику. Бывали моменты, когда зрители идею номера не поняли?