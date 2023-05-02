Сергей Лазарев о победе в новом сезоне «Маски»: «Самое неудобное — это высокие каблуки и хвост»

Финал четвертого сезона шоу «Маска» можно назвать сенсационным. Впервые победу между собой разделили два артиста, две суперзвезды — Сергей Лазарев, сыгравший Скорпиона, и Дима Билан в образе Мамонтенка.

У каждого из этих певцов была своя тактика поведения на сцене. Если в конце сезона Дима Билан уже практически перестал скрывать свою личность, то в последнем выпуске Сергей Лазарев дал жару, исполнив композицию «Зимний сад» тремя разными голосами.

Как рассказал журналистам после съемок финала шоу в Crocus City Hall артист, он изначально придумал ход с исполнением на протяжении всего сезона сложных женских партий. Благодаря этому ему удалось пустить жюри по ложному следу. О том, что Сергей — Скорпион, не догадывались даже его родные. А уж обманывать посторонних людей при таком раскладе не составило особого труда.

Кстати, на церемонии премии «Жара» 6 апреля корреспондент Teleprogramma.pro даже поинтересовалась у артиста, как он относится к тому, что зрители подозревают его в участии в шоу «Маска». И он ответил таким образом, словно был сам убежден в правдивости своих слов.