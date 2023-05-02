Сергей Лазарев о победе в новом сезоне «Маски»: «Самое неудобное — это высокие каблуки и хвост»

Финал четвертого сезона шоу «Маска» можно назвать сенсационным. Впервые победу между собой разделили два артиста, две суперзвезды — Сергей Лазарев, сыгравший Скорпиона, и Дима Билан в образе Мамонтенка.
У каждого из этих певцов была своя тактика поведения на сцене. Если в конце сезона Дима Билан уже практически перестал скрывать свою личность, то в последнем выпуске Сергей Лазарев дал жару, исполнив композицию «Зимний сад» тремя разными голосами.
Как рассказал журналистам после съемок финала шоу в Crocus City Hall артист, он изначально придумал ход с исполнением на протяжении всего сезона сложных женских партий. Благодаря этому ему удалось пустить жюри по ложному следу. О том, что Сергей — Скорпион, не догадывались даже его родные. А уж обманывать посторонних людей при таком раскладе не составило особого труда.
Кстати, на церемонии премии «Жара» 6 апреля корреспондент Teleprogramma.pro даже поинтересовалась у артиста, как он относится к тому, что зрители подозревают его в участии в шоу «Маска». И он ответил таким образом, словно был сам убежден в правдивости своих слов.
«Мне тоже говорили, что я в одной из масок. Присылают разные версии, даже тэгают меня. Интересно, весело! Но для того, чтобы участвовать в проекте, нужно время, которого у меня, к сожалению, нет. У меня расписано все буквально по минутам, — рассказал тогда Сергей.
— Я сейчас нахожусь в гастрольном туре. Недавно у меня был небольшой отпуск. Я улетал с детьми на свой день рождения. Времени нет вообще! Но я с удовольствием посмотрю на тех, кто якобы скрывается за масками».
Сергей Лазарев в образе Скорпиона и Дима Билан в образе Мамонтенка. Фото: телеканал НТВ
По словам Сергея, видя его сумасшедший график, никто даже и подумать не мог о его согласии принять участие в проекте «Маска». А что касается гастролей, то Сергей нашел выход из положения.
«Самое интересное — что я еще уезжал в тур, и у меня были концерты каждый день, за исключением двух дней, когда я летал специально в Москву для того, чтобы отрепетировать номер, снять программу и улететь дальше на гастроли, — рассказал Сергей Лазарев.
— В этот проект я окунулся с головой — с головой Скорпиона. Мне не было достаточно показать, как я замечательно пою. В этом шоу я хотел удивлять, путать, радовать и делать так, чтобы зрители до конца не понимали, кто перед ним. Интрига сохранялась до последнего момента. Но в этом и есть смысл шоу».
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— Почему выбрали именно такой костюм?
— У меня сын — Скорпион, мама этого знака зодиака и, кстати, даже Владик из Smash! Поэтому, когда выбирались маски, я выбрал именно эту. Меня всю жизнь окружают Скорпионы.
Конечно, все будут в шоке, что я участвовал в этом проекте.
Я очень тщательно скрывал этот факт, о нем не знал никто вообще. Я приезжал один на площадку, брал плащ и сразу надевал маску.
— Возникали ли какие-то трудности с облачением Скорпиона?
— Я долго привыкал к костюму. Самое неудобное — это, безусловно, хвост и высокие каблуки, потому что приходилось и прыгать, и бегать, и танцевать.
Мы много репетировали. И я старался делать яркие разноплановые номера — чтобы они запоминались и были настоящим украшением каждой программы.
Два победителя. Фото: телеканал НТВ
Ну и, конечно, походка… Нет такого объемного костюма, который скрывает твое телосложение. А поскольку я играл женский образ, нужно было показывать это пластикой, походкой, стойкой на сцене.
Я должен был вести себя на сцене как женщина. Было много наблюдений. Заламывание рук, движение головы…
Я не выходил из образа ни на секунду. Теперь, слава Богу, можно выдохнуть и нормально ходить.
К тому же в этой маске очень жарко. Каждый раз я терял по два килограмма веса. Когда ты выходишь к жюри, нужно соврать, запутать, не раскрыть себя. А все это требует много волнения.
— Останутся ли какие-то номера из «Маски» в вашем репертуаре?
— Ну как? Зачем? Это же чужие песни. Но они навсегда останутся песнями Скорпиона.