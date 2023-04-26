«Он стал моим покровителем»: Ольга Кабо — о дочери, театре и подарках для любимого мужчины

В эти дни Театр им. Моссовета отмечает столетний юбилей, а его коллектив принимает поздравления. Одной из самых ярких звезд театра, безусловно, является Ольга Кабо.
Недавно Ольга встретилась с журналистами Teleprogramma.pro и рассказала им о буднях любимого коллектива, талантах дочери и своем покровителе.
«Мне кажется, что у меня хорошие перспективы!»
— Ольга, как живет Театр им. Моссовета сегодня?
— Очень бурной жизнью. К нам приходит много современных режиссеров — молодых, со своим почерком XXI века. То есть наши зрители могут увидеть и классические постановки, и драйвовые современные эксперименты в немножко другом ритме.
Сама я очень рада, что участвую в спектакле «Восемь любящих женщин». У нас получилась история о том, что каждая женщина мечтает о любви, в каком бы возрасте и социальном положении она ни находилась. Мы рождены, чтобы жить и дарить любовь.
Поэтому я чувствую, что в Театре им. Моссовета я развиваюсь, живу, экспериментирую и ничего здесь не боюсь.
А сейчас я репетирую у Юрия Ивановича Еремина, с которым неоднократно работала и очень счастлива, что такой великий режиссер доверяет мне интересные роли.
Мы приступили к репетиции спектакля «Поздняя любовь» по Александру Островскому. Тем более в этом году празднуется трехсотлетие со дня рождения великого драматурга. Так что мне кажется, что у меня хорошие перспективы.
Ольга Кабо в спектакле «Восемь любящих женщин». Фото: Global Look Press
— Известно, что вы увлечены верховой ездой. У вас даже есть собственный конь…
— Раньше я занималась конкуром, а теперь выездкой. Стараюсь не пропускать тренировки. Моего коня зовут Покровитель.
Когда он стал моим питомцем, он действительно стал моим покровителем. Мне нравится эта кличка. Конь благородных кровей: породистый, красивый, со звездой во лбу, с «манжетами» вокруг копыт. Сын его тоже очень любит.
— А чем занимается ваша старшая дочь? В одном из интервью вы говорили, что она увлечена психологией.
— Моя Татьяна постоянно экспериментирует и все время удивляет меня. Окончив Академию хореографии при Большом театре, дочь поступила на балетмейстерский факультет ГИТИСа, окончила мастерскую Вячеслава Михайловича Гордеева. Поставила спектакль «Лолита», а Родион Щедрин позволил ей использовать свою музыку.
Когда началась пандемия, Таня сказала: «Я не могу сидеть на месте». И в период коронавируса окончила магистратуру философского и психологического факультета МГУ. Однажды она призналась мне: «Мама, я хочу быть психологом», после чего окончила курсы клинической психологии.
У Татьяны несколько дипломов, и сейчас она увлечена этой областью.
Таня устроилась на работу в Алексеевскую больницу (психиатрическая клиническая больница им. Алексеева. - Прим. ред.), общается с пациентами, занимается диагностикой У моей дочери столько талантов!
Но я понимаю, что Татьяне 24 года, и она еще в поисках своего пути. А пока психология полностью увлекла ее сознание. И мне так интересно общаться с дочерью. Она столько читает, столько знает. Таня — творческий человек.
Мне очень хочется, чтобы у Татьяны в жизни все сложилось. Когда она начинала учиться в МГУ, то говорила мне: «Знаешь, мама, когда я буду создавать балеты, мои герои будут наполнены моими знаниями», потому что даже с помощью языка пластики и танца можно многое вложить во внутренний мир того или иного персонажа.
Но пока балет в ожидании, Таня работает, просыпается рано-рано утром, надевает белый халат, приходит в Алексеевскую больницу и общается с теми, кто действительно нуждается в ее помощи.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
«Какая уж тут усталость, когда занимаешься любимым делом!»
— У вас очень загруженный график. Не сталкиваетесь ли с усталостью?
— Сегодня рано утром я прилетела из Баку, где играла спектакль «Мастер и Маргарита».
Это постановка Валерия Беляковича, спектакль-долгожитель, которому уже почти 20 лет. И я была первой исполнительницей роли Маргариты именно в этом проекте.
У нас постоянные аншлаги и мне очень нравится рассказывать зрителям эту историю великой любви.
Но я специально сократила гастроли, чтобы присутствовать на юбилее театра. Вы знаете, у меня такая яркая жизнь и каждый мой день не похож на другой.
И вот эта яркость, непредсказуемость, огромное количество событий, людей, которые рядом со мной, творческих проектов придают сил, поэтому мне грех жаловаться. Я востребованный человек в своей любимой профессии.
В этом году исполнилось 40 лет с тех пор, как я вышла на съемочную площадку в картине Ярослава Васильевича Лупии «И повторится все…» на Одесской киностудии.
40 лет восторга, любви и ощущения того, что я счастливый человек, потому что правильно выбрала свой путь. Поэтому какая уж тут усталость, когда занимаешься любимым делом!
— Успели прогуляться по Баку?
— Конечно. Я гуляла полдня и по старому городу, и по набережной, и даже умылась каспийской водой. Меня очень вкусно кормили. В общем, потрясающий, замечательный, мною любимый город.
Я не первый раз в Баку. Считаю, что в этом городе органично сочетаются и древность, и современность.
Ольга Кабо. Фото: Global Look Press
— А что обычно привозите из таких поездок?
— Мой сын Витя, которому почти 11 лет, естественно, интересуется оружием. Поэтому, когда я приезжаю в Грозный, в Баку, в какие-то кавказские республики, я привожу ему кинжалы, разные ножи. И у Вити прямо их целая коллекция.
— Произведение «Мастер и Маргарита» окутано ореолом разных мифов. Не сталкивались ли с мистикой на репетициях?
— Вы знаете, я не очень верю в мистику. Я реалистичный человек. Но мне кажется, что сцена бала с участием обнаженной Маргариты — это аллегория. И это не просто обнаженность тела, а это аллегория обнаженности нервных окончаний, когда у тебя все внутри осязает, страдает, плачет, и когда ты живешь жизнью на разрыв аорты.
Но это история великой любви, поэтому полет Мастера и Маргариты символизирует жертвенность и спасение любимого человека, даже несмотря на переход в другое мироисчисление.