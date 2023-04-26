«Он стал моим покровителем»: Ольга Кабо — о дочери, театре и подарках для любимого мужчины

В эти дни Театр им. Моссовета отмечает столетний юбилей, а его коллектив принимает поздравления. Одной из самых ярких звезд театра, безусловно, является Ольга Кабо.

Недавно Ольга встретилась с журналистами Teleprogramma.pro и рассказала им о буднях любимого коллектива, талантах дочери и своем покровителе.

«Мне кажется, что у меня хорошие перспективы!»

— Ольга, как живет Театр им. Моссовета сегодня?

— Очень бурной жизнью. К нам приходит много современных режиссеров — молодых, со своим почерком XXI века. То есть наши зрители могут увидеть и классические постановки, и драйвовые современные эксперименты в немножко другом ритме.

Сама я очень рада, что участвую в спектакле «Восемь любящих женщин». У нас получилась история о том, что каждая женщина мечтает о любви, в каком бы возрасте и социальном положении она ни находилась. Мы рождены, чтобы жить и дарить любовь.

Поэтому я чувствую, что в Театре им. Моссовета я развиваюсь, живу, экспериментирую и ничего здесь не боюсь.

А сейчас я репетирую у Юрия Ивановича Еремина, с которым неоднократно работала и очень счастлива, что такой великий режиссер доверяет мне интересные роли.

Мы приступили к репетиции спектакля «Поздняя любовь» по Александру Островскому. Тем более в этом году празднуется трехсотлетие со дня рождения великого драматурга. Так что мне кажется, что у меня хорошие перспективы.