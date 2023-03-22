«Съемки проходили в самом сердце Арктики»: в эфир выйдет врачебная мелодрама «Заполярный вальс»

Вечером 27 марта на канале «Россия 1» состоится премьера многосерийной мелодрамы «Заполярный вальс». Главные роли в картине играют Татьяна Лялина, Алексей Анищенко, Олег Фомин, Ольга Кабо, Нил Кропалов и Алена Коломина.

По сюжету у главной героини есть все, о чем можно мечтать: успешная карьера под началом любящего отца, мачеха, ставшая девушке искренне любящей «второй мамой», и жених — талантливый хирург. Но рядовая санитарная экспедиция в Заполярье, в город своего детства Белозерск, неожиданно полностью меняет привычный уклад ее жизни.

Возвращение в Петербург приносит медику одни разочарования: она становится свидетельницей неприглядного поступка отца, отношения с женихом портятся, работа больше не приносит радости. Девушку все сильнее тянет в Заполярье. И, бросив все, она уезжает обратно в Белозерск работать простым врачом в скромной областной больнице. Именно там с помощью нового знакомого, очаровательного пилота вертолета, она может узнать тайну своей матери, пропавшей без вести двадцать лет назад.

«Главная интрига нашего фильма кроется в событиях двадцатилетней давности, которые тревожат и беспокоят главную героиню. И в желании найти правду и докопаться до истины она начинает собственное расследование той давней, но не забытой истории. Но, конечно, прежде всего это картина о любви. Любви к месту, где она выросла, к Северу, к природе, к белым ночам. К мужчине, с которым ее сводит судьба. К профессии и к людям», — говорит режиссер картины Феликс Герчиков.

«Эта роль мне важна именно посылом, что каждый должен быть самим собой, что нельзя лгать самому себе, что в какой-то момент обязательно нужно принять важное для себя решение. И у всех героев картины есть такие моменты принятия решения, которые и складываются в эту историю о настоящих чувствах и настоящих свершениях. А еще это очень красивая история, потому что съемки проходили в самом сердце Арктики. Это необыкновенные места, здесь какая-то совсем другая энергия и невероятная романтика», — добавляет актриса Ольга Кабо.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».