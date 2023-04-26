Леонид Якубович: «Дочь со мной советуется, но решения принимает сама»

Популярная фраза «столько не живут» вполне может быть адресована «Полю чудес», которое по меркам современного ТВ, где проекты порой не способны продержаться в эфире даже пару месяцев, и впрямь выглядит чудом. 33 года в эфире, и 32 из них программу ведет Леонид Якубович — о такой стабильности в телемире можно только мечтать. С ведущим и художественным руководителем всенародно любимой телевикторины мы поговорили о секретах этой стабильности, о закулисье проекта и о связанных с ним сплетнях и слухах.
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«Сценарии заранее не пишем»
— У старца Никандра, вашего персонажа в спектакле «Лавр» (Леонид Аркадьевич успешно совмещает телевидение с игрой в театре. — Прим. ред.), была тетрадь, озаглавленная так — «Грехи средней тяжести, присущие мирянам и духовным». Распускание сплетен там тоже записано как грех. Когда в Сети появляется ложь о вашей программе или лично о вас, сильно переживаете?
— Мне грустно, потому что это пишут хамским тоном озлобленные, невоспитанные, недостаточно образованные люди. Это совершенно не принятый мною и моим окружением уровень общения. Абсолютно исчезли вежливость, уважительное отношение к кому бы то ни было. Даже по отношению к человеку, который тебе не нравится, ты обязан держать планку собственного достоинства таким образом, чтобы к словам, которые ты говоришь, а уж тем более пишешь, относились с уважением. Это уходит, что очень жалко.
— К примеру, недавно в телеграм-каналах появилась информация, что на «Поле чудес» игрокам выдают подарки, которые они вам потом дарят.
Участники «Поля чудес» часто привозят Леониду Аркадьевичу весьма неожиданные подарки. Фото: Первый канал
— Кому придет в голову вручать то, что не он привез? Это же замечательно — если человек вырастил что-то или смастерил и привез. Что я ему могу дать? И потом: если бы это было так, у меня не хватило бы денег каждый раз покупать подарки. Вы представьте себе — 33 года программа в эфире! 52 программы в год. Умножьте — сколько человек было в студии...
— Больше 15 тысяч человек…
— Если я каждому стал бы все это покупать, то программа остановилась бы года через два. Даже интересно, как такое могло прийти в голову? Не понимаю такого. Так же как 20 лет пишут, что подсадные зрители в зале сидят. Мы печатаем 140 двойных бесплатных пригласительных билетов! Но есть мошенники, которые их продают — не покупайте!
— Анкета на сайте Первого канала — это единственный способ стать участником программы? И когда вы знакомитесь с героями?
— Единственный, другого нет. После отбора по анкетам, прежде чем попасть на программу, с кандидатом обязательно связываются по телефону редакторы. И они уже точно определяют: что человеку нужно, чтобы он приехал, какие претензии, просьбы. Разговор продолжается и на собеседовании, которое проходит за два дня до съемки. Его ведут редакторы, я к этому отношения не имею.
Знакомлюсь с участниками за семь минут до начала съемки и задаю им один вопрос: о чем они не хотят говорить? Одни — о работе, другие — о семье. Заранее мы никаких сценариев не пишем. А дальше мы общаемся так, будто я пришел к ним в гости или они ко мне.
— А задания на игру вы узнаете заранее?
— Для меня это тайна. Так было определено 33 года тому назад. Задания составляют два редактора, фамилии которых я говорить не хочу. Мне задания приносят за минуту до начала, когда я уже стою в студии — они в конверте, который при мне и распаковывается. Единственное, когда я могу рекомендовать подбор тем заданий, — это когда готовим спецпроект. Например, мы играем с каким-то предприятием, или какой-то республикой, или даже государством…
— Но общая задача остается неизменной: подбирать слова, которые участник может отгадать, используя кругозор, начитанность, жизненный опыт?
— Понимаете, это же не «Что? Где? Когда?». Дело в том, что все эти угадайки — это вторично. Это программа о том, кто в это играет, а не во что играют. Главное — герои.
— За последние годы снизилось число желающих приезжать в Москву на съемки? Не появилось на «Поле чудес» недостатка в героях?
— Недостатка в героях нет. Но поток желающих стал меньше. У людей часто нет денег, чтобы доехать.
— А они едут за свой счет?
- Да. Но мы оплачиваем проживание в течение двух-трех суток в гостинице.
— «Поле чудес» делает команда вашего продюсерского творческого объединения. Сколько в этой команде человек?
Фото: Первый канал
— Восемь. Трое начали работать еще с Владом Листьевым...
— Вы в кадре всегда в смокинге. К примеру, принц Чарльз рассказал, что свои носит по 10–15 лет. А сколько лет вашим?
— Моему смокингу то ли 12, то ли 16 лет. Он висит в шкафу «Поля чудес». Я прихожу и переодеваюсь. И у меня еще есть белый смокинг, который надеваю на праздники — один порвался вдрызг, а второму, по-моему, четыре года.
«Лена Малышева — святая»
— Многие знают о вашей страсти к авиации. Вы — пилот 3-го класса, управляете несколькими видами самолетов. Пишут даже, что у вас есть свой собственный...
— Мне приписали сразу два самолета (Ил-62 и Боинг-737), которых я не видел. А на самом деле я часто приезжаю в Минск и первым делом еду в аэроклуб к Николаю Петровичу Мочанскому, где летаю на Ми-2. Приписывают многое, а о хорошем не говорят.
— Например?
— 25 лет назад мы стали на программе дарить женщинам цветы. И нас завалили письмами с благодарностями, женщины пишут со всей страны: «Благодаря такому примеру мужья стали дарить букеты». 20 лет назад мы первые на Новый год стали исполнять три желания. Я доставал три письма и желания исполнял.
— А были какие-то желания нематериальные? Или все-таки люди просят какие-то дорогие подарки?
— 95% просьб отношения к автору письма не имеет. Это просьба сделать что-то для мамы, для папы, для сестры. Для кого-то. И это замечательно.
— А лично вас часто просят о чем-то зрители?
— Бесконечно.
— Помните что-то такое, что вам душу греет?
— В начале 90-х годов мне сказали, что трое суток на ступеньках «Останкино» у 17-го подъезда, прямо на улице, живет послушник — меня ждет и все никак не может дождаться. Я немножко обалдел, потому что была осень. Приехал. Священник рассказал, что у них в церкви во Фрянове (это Фрязино, потом наверх еще пять километров) купол провалился и еще какие-то проблемы. Спросил, нет ли спонсоров, которые могут дать деньги на восстановление.
Я говорю: давайте попробуем. Месяца два я метался везде, где только мог — никто денег не дал. И тогда я его стал брать с собой на концерты. А все деньги, которые от этих концертов получал, отдавал ему. Так постепенно восстановили церковь в поселке Фряново, где он служил. И так подружились с ним, что мы с женой раз в неделю ездили во Фряново и возили машину продуктов.
Потому что этот священник был замечательный человек. У него жило человек 12 детей — сироты или из семей, где были какие-то сложности. Священник этот в прошлом архитектор, и он учил детей рисовать, был у них как домашний учитель. А потом кто-то из спонсоров дал нашей программе уазик — и я ему подарил.
— Сейчас с ним общаетесь?
— Его перевели, и я не знаю, где он сейчас служит... Воспоминаний много. Я у него первый раз в проруби купался на Крещение. Чуть с ума не сошел. Недавно мы снимали документальный фильм, я об этом рассказывал, и мы туда поехали. Церковь стоит, но там теперь служит другой священнослужитель.
— Многие ваши коллеги поступают так же. Елена Малышева людям помогает…
— Лена — святая. Нет человека, который бы к ней обратился, а она не помогла бы. Я не понимаю, как она живет в груде этих просьб и обращений. В любую секунду, когда бы ты ни позвонил, она тут же решит вопрос. Любой!
— У нее на программе вы как-то рассказывали, что похудели и поддерживаете форму благодаря занятиям теннисом. Сейчас продолжаете заниматься?
— Конечно, три раза в неделю играю.
— Чаще всего в сети делают мемы на две программы — Елену Малышеву и вашу. Они не обидные, просто смешные. Как они вам?
— Знаю, что меня вставили в какую-то компьютерную игру. И еще, правда, с моего разрешения, меня вставили во Врунгеля — они с меня нарисовали этот мультик. А мемов никаких я не видел.
«На концертах Варвары пока не был»
— Дети или внуки случайно не трудятся с вами на ТВ?
— Сын Артем работает на Первом канале в департаменте информационных программ. Внучка Соня училась в Академии внешней торговли, работает во «Вкусно — и точка», она там менеджер. Дочь Варвара сейчас работает в IT-компании.
— Варвара, которая с красным дипломом окончила факультет международной журналистики и магистратуру МГИМО, советовалась с вами при выборе работы?
— Да, она проработала некоторое время в менеджменте, ее страшно это интересовало. Теперь дочь ушла в IT-компанию. Варвара занимается тем, чем она хочет. Да, советуется, но принимает решение она сама. У нее действительно очень хорошее образование и плюс много увлечений, талантов. Она много чего умеет. Варвара — к. м. с. по конному спорту, она блестяще стоит на горных лыжах, знает французский и английский языки, замечательно поет, сама пишет песни и снимает клипы.
— Музыка, получается, для Варвары — хобби?
У Варвары есть диплом МГИМО и звание к. м. с. по конному спорту, но сейчас она больше всего увлечена музыкой, записывая и исполняя собственные песни. Фото: соцсети
— Уже почти профессия. Дочь так этим увлечена, что я все жду, когда она бросит все остальное.
— А были уже какие-то концерты?
— У нее есть альбом, были выступления. Но я там не был ни разу.
— А почему?
- Потому что Варвара еще не работает в больших залах, она выступает для узкой аудитории. А присутствие в узкой аудитории кого-то очень близкого и родного всегда смущает, сбивает. Поэтому я не хочу ее смущать. Хотя очень хочется посмотреть, послушать.
— А дома ее песни слушаете?
- Да, всегда. Мы советуемся, обсуждаем. И я дочери могу сказать всегда то, что я думаю, естественно, находя нужные в этот момент слова. Мое дело — только направить, бесконечно повторяю, что это только мое мнение. Но говорить надо. Всегда.
- «Поле чудес»
- По пятницам / 19:45