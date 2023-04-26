Леонид Якубович: «Дочь со мной советуется, но решения принимает сама»

— Восемь. Трое начали работать еще с Владом Листьевым...

— Вы в кадре всегда в смокинге. К примеру, принц Чарльз рассказал, что свои носит по 10–15 лет. А сколько лет вашим?

— Моему смокингу то ли 12, то ли 16 лет. Он висит в шкафу «Поля чудес». Я прихожу и переодеваюсь. И у меня еще есть белый смокинг, который надеваю на праздники — один порвался вдрызг, а второму, по-моему, четыре года.

«Лена Малышева — святая»

— Многие знают о вашей страсти к авиации. Вы — пилот 3-го класса, управляете несколькими видами самолетов. Пишут даже, что у вас есть свой собственный...

— Мне приписали сразу два самолета (Ил-62 и Боинг-737), которых я не видел. А на самом деле я часто приезжаю в Минск и первым делом еду в аэроклуб к Николаю Петровичу Мочанскому, где летаю на Ми-2. Приписывают многое, а о хорошем не говорят.

— Например?

— 25 лет назад мы стали на программе дарить женщинам цветы. И нас завалили письмами с благодарностями, женщины пишут со всей страны: «Благодаря такому примеру мужья стали дарить букеты». 20 лет назад мы первые на Новый год стали исполнять три желания. Я доставал три письма и желания исполнял.

— А были какие-то желания нематериальные? Или все-таки люди просят какие-то дорогие подарки?

— 95% просьб отношения к автору письма не имеет. Это просьба сделать что-то для мамы, для папы, для сестры. Для кого-то. И это замечательно.

— А лично вас часто просят о чем-то зрители?

— Бесконечно.

— Помните что-то такое, что вам душу греет?

— В начале 90-х годов мне сказали, что трое суток на ступеньках «Останкино» у 17-го подъезда, прямо на улице, живет послушник — меня ждет и все никак не может дождаться. Я немножко обалдел, потому что была осень. Приехал. Священник рассказал, что у них в церкви во Фрянове (это Фрязино, потом наверх еще пять километров) купол провалился и еще какие-то проблемы. Спросил, нет ли спонсоров, которые могут дать деньги на восстановление.

Я говорю: давайте попробуем. Месяца два я метался везде, где только мог — никто денег не дал. И тогда я его стал брать с собой на концерты. А все деньги, которые от этих концертов получал, отдавал ему. Так постепенно восстановили церковь в поселке Фряново, где он служил. И так подружились с ним, что мы с женой раз в неделю ездили во Фряново и возили машину продуктов.

Потому что этот священник был замечательный человек. У него жило человек 12 детей — сироты или из семей, где были какие-то сложности. Священник этот в прошлом архитектор, и он учил детей рисовать, был у них как домашний учитель. А потом кто-то из спонсоров дал нашей программе уазик — и я ему подарил.

— Сейчас с ним общаетесь?

— Его перевели, и я не знаю, где он сейчас служит... Воспоминаний много. Я у него первый раз в проруби купался на Крещение. Чуть с ума не сошел. Недавно мы снимали документальный фильм, я об этом рассказывал, и мы туда поехали. Церковь стоит, но там теперь служит другой священнослужитель.

— Многие ваши коллеги поступают так же. Елена Малышева людям помогает…

— Лена — святая. Нет человека, который бы к ней обратился, а она не помогла бы. Я не понимаю, как она живет в груде этих просьб и обращений. В любую секунду, когда бы ты ни позвонил, она тут же решит вопрос. Любой!

— У нее на программе вы как-то рассказывали, что похудели и поддерживаете форму благодаря занятиям теннисом. Сейчас продолжаете заниматься?

— Конечно, три раза в неделю играю.

— Чаще всего в сети делают мемы на две программы — Елену Малышеву и вашу. Они не обидные, просто смешные. Как они вам?

— Знаю, что меня вставили в какую-то компьютерную игру. И еще, правда, с моего разрешения, меня вставили во Врунгеля — они с меня нарисовали этот мультик. А мемов никаких я не видел.

«На концертах Варвары пока не был»

— Дети или внуки случайно не трудятся с вами на ТВ?

— Сын Артем работает на Первом канале в департаменте информационных программ. Внучка Соня училась в Академии внешней торговли, работает во «Вкусно — и точка», она там менеджер. Дочь Варвара сейчас работает в IT-компании.

— Варвара, которая с красным дипломом окончила факультет международной журналистики и магистратуру МГИМО, советовалась с вами при выборе работы?

— Да, она проработала некоторое время в менеджменте, ее страшно это интересовало. Теперь дочь ушла в IT-компанию. Варвара занимается тем, чем она хочет. Да, советуется, но принимает решение она сама. У нее действительно очень хорошее образование и плюс много увлечений, талантов. Она много чего умеет. Варвара — к. м. с. по конному спорту, она блестяще стоит на горных лыжах, знает французский и английский языки, замечательно поет, сама пишет песни и снимает клипы.

— Музыка, получается, для Варвары — хобби?