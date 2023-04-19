Михаил Галустян: «Разрешаю дочкам все. Если они это аргументируют»

Уморительный артист Михаил Галустян проявляет творческий потенциал по-разному, но всегда смешно. Будь то культовое скетч-шоу «Наша Russia», сериал «Отпуск», случайное появление в youtube-проекте или спецномер к юбилею КВН - глядя на него, почему-то хочется улыбаться. В преддверии премьеры сольного шоу комика «Галустян+» (ТНТ) «Телепрограмма» попыталась выяснить, как у него это получается.
- Михаил, насколько вам, искушенному в юморе и комедии человеку, до сих пор интересен жанр скетч-шоу? Есть ли азарт, чтобы участвовать в разработке образов, сценария, шуток?
- Название проекта, который мы обсуждаем, говорит само за себя. В нем указана моя фамилия. Это значит, что за качество отвечаю лично я. Выпускать такой проект на российском телевидении и почетно, и ответственно. Поэтому я стараюсь сделать все возможное, чтобы радовать зрителей юмором. К сценарию имею опосредованное отношение, потому что у нас есть большая группа авторов, они профессионалы своего дела. Поэтому я работаю с группой авторов, иногда направляю движение мысли и предлагаю идеи.
- Некоторые герои проекта перекочевали из культового шоу «Наша Russia». Насколько зритель ждал их, как считаете?
Картавый охранник Александр Родионович Бородач появится и в новом шоу «Галустян+». Фото: канал ТНТ
- Сейчас вообще время ностальгии. Во всем. Тогда мы все ждали, чтобы поскорее наступило сейчас. Сейчас мы думаем - лучше бы было, как тогда (смеется). Ностальгия - это когда мы, взрослое поколение, можем вспомнить былые времена, молодые люди - детство и молодость.
Иногда так бывает с песнями, знаете? Когда определенная музыкальная композиция ассоциируется с жизненным этапом или событием. Также и с «Наша Russia»: кто-то в школе учился, кто-то в институте, кто-то женился, когда проект шел в эфире. Поэтому некоторые герои, переехавшие в «Галустян+», надеюсь, добавят приятную ностальгическую нотку, но при этом заиграют новыми красками.
- Наверняка вы следите за новой волной комиков. Стендаперы, шоу «ЧБД», «Плюшки» и так далее. Можно ли сказать, что это новая школа, которая пришла на смену вам и коллегам? И насколько вам близок этот сверхсаркастичный юмор?
- В случае с «Плюшками» (команда КВН, которая выступает в проекте «Концерты» и запустила формат «неудачного интервью» в YouTube. - Авт.) не вижу ничего суперсаркастичного. Я бы назвал их современными «Уральскими пельменями», потому что в свое время уральская команда считалась андеграундом и поддержки широкой аудитории не получала. Зато сейчас «УП» - это классика. Надеюсь, «Плюшек» ждет та же участь. Что касается юмора шоу «ЧБД» или «Прожарка» (когда над гостем практически издеваются, выстебывая без стыда. - Авт.), такой юмор был и в наше время.
Просто на широкую публику он не выходил. Это был юмор двора. На аудиторию выходили с более отточенными и кристально отшлифованными шутками. Просто сейчас такие времена, что молодежь не стесняется шутить в таком формате публично. Честно говоря, я не фанат такого юмора, хотя понимаю его и отдаю должное. Но для меня все же важно, чтобы юмор не обижал.
- Как это должно достигаться?
- Шутка считается смешной и острой, если ты хочешь обидеться на пошутившего, но не можешь, потому что тебе самому смешно. Нет ничего хуже, когда приходится объяснять шутку. Если такая ситуация возникает, то шутка не удалась. Она даже может быть хорошей, но сказана не вовремя, не тому человеку, не с той интонацией, не при тех обстоятельствах, не в той компании и так далее. Много факторов.
- Многие юмористы отмечают, что в их цехе есть два артиста, которые без специальной актерской подготовки, грима и костюмов настолько смешны, что не важно, какой текст или шутку произносят. Зал все равно будет лежать. Это вы и Гарик Харламов. Это врожденный талант или можно научиться быть смешным?
- Думаю, прежде всего это природа артиста. Можно подразумевать под этим генетику, дар, талант, что угодно. Вообще каждый из нас имеет таланты, данные при рождении, надо просто уметь их найти. Вот я обнаружил в себе такую природу - сам по себе выгляжу органично смешно. Без натуги. То есть люди не насмехаются надо мной, их веселит моя органика. Вышел на сцену - уже улыбка.
Но, безусловно, этого недостаточно. Нужно прокачивать и ораторское искусство, и речевой аппарат, оттачивать остроту юмора, быстроту реакции, проявлять находчивость. Как в КВН, разминка, помните? За 30 секунд нужно придумать шутку. При этом нужно быть образованным человеком. Как минимум хорошо знать русский язык, чтобы правильно использовать его и находить удачные каламбуры, изъяны, подмечать точные вещи, которые необходимо донести до зрителя с правильной интонацией.
Уметь вовремя сделать паузу. Обладать чувством такта и умением правильно видеть себя в пространстве - чтобы понимать, где лучше промолчать, а где пошутить на заданную тему. Произносить шутку с глазу на глаз - это одно, в компании - совсем другое, возможно, придется поменять формулировку. Словом, нюансов море. Это непростое ремесло.
«Артист - инструмент в руках режиссера»
- Кстати, о нюансах. Один из ваших новых коронных образов - Рамзан Ахматович Кадыров. В КВН вы показали его впервые, а затем и в шоу «Концерты» воспользовались уникальным голосом главы Чеченской Республики. С ним лично обсуждали это? Была ли ответная реакция?
- Когда я делал эту пародию в КВН, я связался с Рамзаном Ахматовичем и признался, что есть такая идея. Спросил, как лучше это придумать, потому что мне надо было побольше материала, скажем так, для более точного номера. Он сразу понял, что я - адекватный человек и профессионал в юморе, помог. И теперь мне, конечно, каждый раз не нужно обращаться и спрашивать разрешения. А вообще я же артист - инструмент в руках режиссера. Выполняю поставленную задачу. Выйдет этот номер потом или нет - уже решение продюсеров.
- Интоксикация юмором возможна? Когда, допустим, оказавшись в вашей компании, каждый второй начинает упражняться в остроумии и напрягать.
- Дело в том, что юмор - это не просто шутки, это серьезное оружие. Он может как спасти, так и ранить. Поэтому юмор должен находиться в руках профессионалов. Если непрофессионал берет в руки оружие, это опасно. Можно наломать дров. Конечно, если человек хочет пошутить при мне - пожалуйста. Горя и зла и так в жизни хватает. Юмор в самые непростые времена и спасает, и помогает не сойти с ума.
- В последнее время вы чаще стали проявлять себя и как ведущий. В частности, реалити-шоу «Новые звезды в Африке», где знаменитости пытаются выживать в экстремальных условиях. Кто из участников вас больше всего удивил?
Фото: канал ТНТ
- Пожалуй, Игорь Ознобихин (звезда сериала «Реальные пацаны»). На протяжении всего проекта он тихо и спокойно вел себя - читал книжки. Но когда начались испытания на вылет, начал проявлять себя, как мышка, загнанная в угол. Оказался готов на все ради победы. Действительно, приятно удивил. Молодец. Он даже выбил из проекта сильного Торнике Квитатиани (борец, участник шоу «Голос» и победитель проекта «Вызов». - Авт.). Вот как.
- Не так давно в Сочи появился красочный мурал с вашим изображением. То есть фактически вы, артист и ведущий, уже стали частью культуры родного региона, а это большая ответственность. Насколько ваша гражданская позиция влияет на карьеру?
- Никогда не осуждаю никого за мнение или позицию. И считаю, что каждый гражданин имеет право на высказывание. Такое же право есть и у меня. При этом, мне кажется, не очень правильно принуждать кого-то выразить позицию. Если человек хочет - он выскажется. Нет, значит, нет. Что касается лично меня, то, если людям нравится мое творчество, пусть его и оценивают. Какое имеет значение моя гражданская позиция? Если мне нравятся работы художника, мне все равно, какого цвета у него носки.
- А вот санкции Канады на вас как сказались? Сильно расстроены?
- До сих пор не могу понять. Это чтобы что? Один или два раза был в Канаде с концертами. Теплая публика, радостно принимали, все было хорошо. Я не знаю, что несут эти санкции и зачем они. Не очень сильно подкован в этом. И эффекта санкций не ощутил. У меня нет недвижимости за рубежом, иностранных счетов или бизнеса. Теперь я не смогу что? Поехать туда? Ну… ладно. Непонятная история.
«Из России я никуда не уезжаю»
- Раз уж заговорили про политику, еще один немаловажный вопрос - паспорт Армении. Прозвучит абсурдно по отношению к вам - армянину, но не могу не спросить: для чего он вам? Это очень взбудоражило общественность.
- Да, мы живем в такое интересное время, что армянину приходится оправдываться за то, что он получил гражданство Армении. Нонсенс! Я уже молчу, что исторически Армения - дружественная России страна, входит в ОДКБ, у нас общая экономическая зона и так далее. Сам я - армянин, ни для кого это не секрет. У меня есть полное право иметь гражданство Армении. Конституция России это позволяет.
- Видимо, некоторые подумали, что паспорт - лишь первый шаг...
- Из России я никуда не уезжаю. И не собираюсь уезжать. Давно хотел оформить гражданство Армении, давно подал документы, но дали сейчас. Что теперь? В этом нет ровно ничего, что могло бы поставить под сомнение мою любовь к родине - России. Это мой дом, я тут родился, вырос, получил образование, здесь меня любят, здесь я всех люблю. Тут моя мама, мои друзья. Дом, где я родился и вырос. Работа, контракты, поклонники. Не вижу никаких предпосылок, чтобы уезжать из России.
Как и ничего зазорного в том, что я стал гражданином Армении. Это не упрек, но вообще-то многие русские люди получают армянский паспорт. Елки-палки, я - армянин, и не могу его оформить? (Смеется.) Чтобы никто не трактовал это превратно, приходится объяснять. И все равно найдутся те, кто не услышит и перевернет мои слова с ног на голову. Но я не хочу попадать в ловушку под названием «А что подумают люди?». Говорю как есть и не боюсь быть неправильно понятым.
- Ответ исчерпывающий. Вы упомянули дом. Давайте о нем: с дочками и любимой женой часто удается проводить время вместе? Стали ли вы с возрастом чаще отказываться от работы в пользу домашнего времени?
Михаилу сложно быть строгим главой семьи - в таком-то роскошном женском царстве (с женой Викторией и дочерьми Эстеллой (слева) и Элиной). Фото: личный архив
- Я стараюсь ловить этот баланс - между работой и семьей. У меня большой контракт с «Газпром-медиа», очень много работаю: порядка 150 - 200 съемочных смен в год - шоу, сериалы и так далее. Результат все прекрасно видят. Еще добавляются съемки в кино и певческая карьера с Супер Жориком (вокальное альтер эго Галустяна. - Авт.). Но я изощряюсь и умудряюсь находить время на семью, прилететь в город Сочи, побывать в Армении, слетать отдохнуть на море. Так что пытаюсь по возможности уделять времени семье больше. Это сложно, но я стараюсь.
- Дочери уже подошли к такому возрасту, когда могут и хотят всячески демонстрировать независимость. Есть в доме правила, которые они не имеют права нарушать?
- Все примерно как и у всех. Нет особых запретов или рамок. Я разрешаю дочкам все, если это железобетонно аргументировано. Если ребенок может объяснить желание или поступок, охотно соглашаюсь и принимаю его сторону.
- Что увлекает их?
- У Эстеллы (13 лет) буквально на днях в Доме книги на Арбате был концерт. Она играет на укулеле. Я пришел поддержать дочку, ей очень нравится этот инструмент. Также она любит творчество, сделанное своими руками: к примеру, работает с эпоксидной смолой. Конечно, все это при нашем контроле и с соблюдением мер безопасности, потому что высокая температура, смола, токсичные испарения - все это опасно. Так что она придумывает эскизы, а я отливаю формы.
Такой вот семейный бизнес. И я всегда говорю: когда ты их продаешь, часть денег обязательно отправляй на благотворительность, это важно. У старшей возраст, конечно, непростой, да. Растет, формируется характер. Я говорю ей так: «Эстелла, тебе важно делать акцент на спорт. С 12 до 15 лет твой организм должен активно развиваться, ты должна быть в хорошей физической форме. Потом можно будет расслабиться. Но сейчас надо тренироваться». Вместе с мамой они занимаются бегом и фитнесом.
Младшая Элина (11 лет) занимается вокалом, танцует в балете «Тодес», учится в примаковской гимназии - загруженность такая, что мама не горюй! Приходит домой и успевает разве что уроки сделать.
- Финальный вопрос. Как для армянина, мужчины и вообще главы семейства - для вас важно родить наследника? Мальчика.
- На все воля Божья. Но мы тренируемся!
- «Новые звезды в Африке»
- Воскресенье/19.00
- «Галустян+»
- 28 апреля/22.00