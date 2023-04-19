Михаил Галустян: «Разрешаю дочкам все. Если они это аргументируют»

- Сейчас вообще время ностальгии. Во всем. Тогда мы все ждали, чтобы поскорее наступило сейчас. Сейчас мы думаем - лучше бы было, как тогда (смеется). Ностальгия - это когда мы, взрослое поколение, можем вспомнить былые времена, молодые люди - детство и молодость.

Иногда так бывает с песнями, знаете? Когда определенная музыкальная композиция ассоциируется с жизненным этапом или событием. Также и с «Наша Russia»: кто-то в школе учился, кто-то в институте, кто-то женился, когда проект шел в эфире. Поэтому некоторые герои, переехавшие в «Галустян+», надеюсь, добавят приятную ностальгическую нотку, но при этом заиграют новыми красками.

- Наверняка вы следите за новой волной комиков. Стендаперы, шоу «ЧБД», «Плюшки» и так далее. Можно ли сказать, что это новая школа, которая пришла на смену вам и коллегам? И насколько вам близок этот сверхсаркастичный юмор?

- В случае с «Плюшками» (команда КВН, которая выступает в проекте «Концерты» и запустила формат «неудачного интервью» в YouTube. - Авт.) не вижу ничего суперсаркастичного. Я бы назвал их современными «Уральскими пельменями», потому что в свое время уральская команда считалась андеграундом и поддержки широкой аудитории не получала. Зато сейчас «УП» - это классика. Надеюсь, «Плюшек» ждет та же участь. Что касается юмора шоу «ЧБД» или «Прожарка» (когда над гостем практически издеваются, выстебывая без стыда. - Авт.), такой юмор был и в наше время.

Просто на широкую публику он не выходил. Это был юмор двора. На аудиторию выходили с более отточенными и кристально отшлифованными шутками. Просто сейчас такие времена, что молодежь не стесняется шутить в таком формате публично. Честно говоря, я не фанат такого юмора, хотя понимаю его и отдаю должное. Но для меня все же важно, чтобы юмор не обижал.

- Как это должно достигаться?

- Шутка считается смешной и острой, если ты хочешь обидеться на пошутившего, но не можешь, потому что тебе самому смешно. Нет ничего хуже, когда приходится объяснять шутку. Если такая ситуация возникает, то шутка не удалась. Она даже может быть хорошей, но сказана не вовремя, не тому человеку, не с той интонацией, не при тех обстоятельствах, не в той компании и так далее. Много факторов.

- Многие юмористы отмечают, что в их цехе есть два артиста, которые без специальной актерской подготовки, грима и костюмов настолько смешны, что не важно, какой текст или шутку произносят. Зал все равно будет лежать. Это вы и Гарик Харламов. Это врожденный талант или можно научиться быть смешным?

- Думаю, прежде всего это природа артиста. Можно подразумевать под этим генетику, дар, талант, что угодно. Вообще каждый из нас имеет таланты, данные при рождении, надо просто уметь их найти. Вот я обнаружил в себе такую природу - сам по себе выгляжу органично смешно. Без натуги. То есть люди не насмехаются надо мной, их веселит моя органика. Вышел на сцену - уже улыбка.

Но, безусловно, этого недостаточно. Нужно прокачивать и ораторское искусство, и речевой аппарат, оттачивать остроту юмора, быстроту реакции, проявлять находчивость. Как в КВН, разминка, помните? За 30 секунд нужно придумать шутку. При этом нужно быть образованным человеком. Как минимум хорошо знать русский язык, чтобы правильно использовать его и находить удачные каламбуры, изъяны, подмечать точные вещи, которые необходимо донести до зрителя с правильной интонацией.

Уметь вовремя сделать паузу. Обладать чувством такта и умением правильно видеть себя в пространстве - чтобы понимать, где лучше промолчать, а где пошутить на заданную тему. Произносить шутку с глазу на глаз - это одно, в компании - совсем другое, возможно, придется поменять формулировку. Словом, нюансов море. Это непростое ремесло.

«Артист - инструмент в руках режиссера»

- Кстати, о нюансах. Один из ваших новых коронных образов - Рамзан Ахматович Кадыров. В КВН вы показали его впервые, а затем и в шоу «Концерты» воспользовались уникальным голосом главы Чеченской Республики. С ним лично обсуждали это? Была ли ответная реакция?

- Когда я делал эту пародию в КВН, я связался с Рамзаном Ахматовичем и признался, что есть такая идея. Спросил, как лучше это придумать, потому что мне надо было побольше материала, скажем так, для более точного номера. Он сразу понял, что я - адекватный человек и профессионал в юморе, помог. И теперь мне, конечно, каждый раз не нужно обращаться и спрашивать разрешения. А вообще я же артист - инструмент в руках режиссера. Выполняю поставленную задачу. Выйдет этот номер потом или нет - уже решение продюсеров.

- Интоксикация юмором возможна? Когда, допустим, оказавшись в вашей компании, каждый второй начинает упражняться в остроумии и напрягать.

- Дело в том, что юмор - это не просто шутки, это серьезное оружие. Он может как спасти, так и ранить. Поэтому юмор должен находиться в руках профессионалов. Если непрофессионал берет в руки оружие, это опасно. Можно наломать дров. Конечно, если человек хочет пошутить при мне - пожалуйста. Горя и зла и так в жизни хватает. Юмор в самые непростые времена и спасает, и помогает не сойти с ума.

- В последнее время вы чаще стали проявлять себя и как ведущий. В частности, реалити-шоу «Новые звезды в Африке», где знаменитости пытаются выживать в экстремальных условиях. Кто из участников вас больше всего удивил?