Анастасия Волочкова – о личной жизни, свадьбе, просекко и отношениях с дочерью

- Анастасия, известно, что Ариадна уже довольно давно живет не с вами…

- Меня многие осуждали за то, что Ариадна уехала из дома и стала жить отдельно. На все упреки мне хочется ответить: люди добрые, вы просто не понимаете, о чем речь! Не знаю, какие дети у других, а моя дочь давно уже стала взрослой и самостоятельной, – потому что выросла с такой мамой, как я. Знаете, я в свои 17 лет уже купила квартиру своей маме.

И сегодня у нас с Ариадной прекрасные отношения. Она участвует в моем спектакле «Балерина в Зазеркалье цирка», вместе с Никитой Джигурдой, Прохором Шаляпиным и другими звездами.

- Чем увлекается Ариадна, что планирует для себя в будущем?

- Ариша очень увлекается Францией, выучила французский язык, год назад посетила эту страну. Цель дочери – поступить в Сорбонну. Впрочем, окончательно Ариша еще не определилась – возможно, она все же выберет МГИМО. Мне очень нравится, что она такая целеустремленная.

Я вспоминаю себя в возрасте Ариши. Были моменты, когда мне хотелось снять пуанты и поехать на свидание. Но мама объясняла: сначала я должна построить карьеру, добиться финансовой независимости, а потом уже выбирать достойного мужчину.

«У меня всегда есть романтические отношения»

- Не жалеете, что слушались маму?

- Знаете, мама оказалась права. В моей личной жизни сегодня все прекрасно. У меня всегда есть романтические отношения, и я знаю, что этому завидуют многие. Так сложилось в моей жизни, что, как только завершается один роман – тут же начинается другой. Я никогда не бываю одна, и это такое счастье! Считаю, что у меня есть на это право.

После всего, что я в своей жизни сделала, я имею право больше ничего уже не делать – только отдыхать и наслаждаться жизнью, сидеть на диване, курить кальян и пить просекко с клубникой. Но это – не мой путь, потому что я привыкла всегда идти вперед и много работать.

«Сексуальная энергия бьет из меня ключом!»