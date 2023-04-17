Анастасия Волочкова – о личной жизни, свадьбе, просекко и отношениях с дочерью

Наши читатели хорошо помнят историю знакомства Анастасии Волочковой и «Деда Мороза» - Дмитрия, который сумел под Новый год удивить артистку неожиданным появлением, подарками и душевным общением. Потом была история со свадьбой, Лапландией и оленями – она тоже наделала много шума.
А как складываются отношения Анастасии и Дмитрия сегодня? Что вообще происходит в жизни Волочковой, кто царит в ее сердце, не намечаются ли у нее серьезные перемены? Об этом мы расспросили Анастасию – и она рассказала нам удивительные вещи.
Анастасия Волочкова на сцене. Фото: личный архив
- В моей жизни всегда происходит много интересного! Со мной не бывает скучно. Год начался прекрасно – я традиционно отдыхала на Мальдивах. Вернувшись, отпраздновала 20 января свой день рождения. Правда, подготовка к празднику была несколько омрачена болями в суставе, так что пришлось посетить моего доктора Зураба Орджоникидзе. Но это не помешало весело отметить день рождения. На празднике было много гостей, все веселились, я получила много подарков и теплых слов.
О подставе на шоу
Анастасия Волочкова и Алена Жигалова. Фото: личный архив
- Но уже на следующий день вас ждал неприятный сюрприз…
- Да, произошла подстава на шоу «Алена, блин!». Все устроила Алена Жигалова – пригласила меня на интервью и поставила на стол просекко, зная, что накануне у меня был день рождения, на котором я не выпила ни одного бокала. Пришлось выпить в эфире шоу, это обернулось потоком грязи, который на меня вылили хейтеры… Словом, после выпуска я просто перестала уважать этого человека. Алена нарушила этику журналистов. Взять и напоить артистку в кадре, чтобы повысить рейтинги программы!
- А что можете вспомнить хорошего?
- Прекрасным событием для меня стал приезд на день рождения моей дочери Ариадны. Она приехала со своим молодым человеком, мы прекрасно провели время. Ариадна заканчивает 11 класс школы экономики, живет в центре города, в сентябре ей исполнится 18 лет. Она уже взрослый и самодостаточный человек, с ней очень интересно! Мы разговаривали обо всем на свете до 5 утра, не заметили, как пролетело время.
- Что вам подарила дочь?
- На день рождения дочка подарила мне картину «Рандеву», которую она написала два года назад. И вот теперь картина стоит у меня в доме, на рояле, который подарил мне Коля Басков.
Дочь мечтает о Франции
Анастасия Волочкова с дочерью. Фото: личный архив
- Анастасия, известно, что Ариадна уже довольно давно живет не с вами…
- Меня многие осуждали за то, что Ариадна уехала из дома и стала жить отдельно. На все упреки мне хочется ответить: люди добрые, вы просто не понимаете, о чем речь! Не знаю, какие дети у других, а моя дочь давно уже стала взрослой и самостоятельной, – потому что выросла с такой мамой, как я. Знаете, я в свои 17 лет уже купила квартиру своей маме.
И сегодня у нас с Ариадной прекрасные отношения. Она участвует в моем спектакле «Балерина в Зазеркалье цирка», вместе с Никитой Джигурдой, Прохором Шаляпиным и другими звездами.
- Чем увлекается Ариадна, что планирует для себя в будущем?
- Ариша очень увлекается Францией, выучила французский язык, год назад посетила эту страну. Цель дочери – поступить в Сорбонну. Впрочем, окончательно Ариша еще не определилась – возможно, она все же выберет МГИМО. Мне очень нравится, что она такая целеустремленная.
Я вспоминаю себя в возрасте Ариши. Были моменты, когда мне хотелось снять пуанты и поехать на свидание. Но мама объясняла: сначала я должна построить карьеру, добиться финансовой независимости, а потом уже выбирать достойного мужчину.
«У меня всегда есть романтические отношения»
- Не жалеете, что слушались маму?
- Знаете, мама оказалась права. В моей личной жизни сегодня все прекрасно. У меня всегда есть романтические отношения, и я знаю, что этому завидуют многие. Так сложилось в моей жизни, что, как только завершается один роман – тут же начинается другой. Я никогда не бываю одна, и это такое счастье! Считаю, что у меня есть на это право.
После всего, что я в своей жизни сделала, я имею право больше ничего уже не делать – только отдыхать и наслаждаться жизнью, сидеть на диване, курить кальян и пить просекко с клубникой. Но это – не мой путь, потому что я привыкла всегда идти вперед и много работать.
«Сексуальная энергия бьет из меня ключом!»
Анастасия Волочкова и Дмитрий. Фото: личный архив
- Каким должен быть мужчина, чтобы заслужить честь находиться рядом с вами?
- Могу сказать, что сексуальная энергия бьет из меня ключом! И многие не могут мне этого простить. Но рядом со мной может быть не всякий мужчина, потому что я предъявляю повышенные требования. Отношения мужчины и женщины – это большая взаимная работа. Мне нужен такой мужчина, который по своим качествам, по своей энергии и силе духа был бы не меньше, чем три Насти Волочковых. А это очень сложно!
Поэтому я не могу пока сказать, что у меня есть рядом «надежное плечо». Конечно, этот человек где-то живет. Может быть – он просто боится ко мне подойти. Многие мужчины боятся сильных женщин – ведь им нужно соответствовать.
Показы мод, диск с песнями, новый спектакль и экранизация
- Что ожидается в вашей жизни в ближайшем будущем?
- В мае я планирую снова полететь на Мальдивы.
- Наверное, не одна отправитесь в это путешествие?
- Конечно, не одна! Это в январе я летала одна – потому что мне так захотелось. Нужна была перезагрузка, нужно было уединение. Сейчас я чувствую, что мне необходим отдых: начиная с февраля, у меня постоянно были спектакли, только пять дней назад я сошла со сцены, и 30 апреля вновь предстоит спектакль.
Кроме того, у меня постоянные съемки на телевидении, участие в проектах, в показах мод… Я исполняю свои песни – кстати, недавно вышел мой альбом «Вселенная», песни из него можно послушать на всех платформах. Самая любимая песня из него – «Балерина», ее написал Игорь Николаев.
Сейчас обсуждаем с моей командой экранизацию моей книги «Плата за успех». Кроме того, готовится мой новый спектакль – пока не могу рассказать, о чем. Его главная идея – противостояние настоящего и фальши, лицемерия.
«Свадьба в Лапландии – это была шутка! А вы не поняли?»
Анастасия Волочкова и "Дед Мороз" - Дмитрий. Фото: личный архив
- Анастасия, расскажите, чем закончилась интригующая история с Дмитрием – Дедом Морозом?
- А она не закончилась! Дима, который вошел в мой дом в образе Деда Мороза, – и сейчас есть в моей жизни, он стал близким для меня человеком. Его появление было очень трогательным и романтичным – с мешком подарков, с белыми розами… Словом, это была прекрасная сказка. Я хотела лететь на Мальдивы с Димой. Но – не сложилось.
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А что касается истории с нашей свадьбой в Лапландии, которая наделала столько шума, – неужели добрые люди не поняли, что это была шутка? Особенно, когда я говорила, что ищу оленей. Вы не поверите – многие восприняли мою шутку настолько серьезно, что действительно стали искать оленей! В заповедниках, в зоопарках.
У меня хорошее чувство юмора, и я умею над собой посмеяться! Если мы не будем смеяться сами над собой – над нами посмеется весь мир. Как говорила Фаина Раневская: «Лучше быть предметом зависти, чем сострадания».