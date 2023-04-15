Лариса Рубальская: «Мои внуки - серьезные ребята, им с гаджетами сидеть некогда»

- Они учатся в математической школе, по системе Эльконина-Давыдова, и очень заняты. Они уроки делают до десяти часов вечера. Когда им с гаджетами сидеть? У внуков очень хорошие учителя. А сами они очень ответственные.

К примеру, недавно Артема приглашали на съемку программы «Моя мелодия» с моим участием, но он объяснил: «Я не могу, у меня ответственная контрольная!» У них нет такого стремления: «Ой, меня по телевизору покажут!» Для них главное - заниматься. Серьезные ребята.

- Попурри из ваших песен в «Моей мелодии» исполнили Марк Тишман, Михаил Муромов и Аркадий Укупник. С кем из них знакомы дольше всего?

- Я очень ценю Муромова. Он написал музыку к песне «Странная женщина». Мой текст «Странная женщина» попал в руки очень творческому человеку - редактору Ольге Молчановой, в то время она делала программу «Шире круг». И она его стала показывать хорошим композиторам. Так по этой своей небыстрой дороге текст попал к Мише и получилась песня, которую я считаю одной из лучших.

Миша - удивительно хороший, тонкий человек. У меня часто бывают концерты в Москве, когда артисты поют мои песни. Миша всегда приходит на любую программу, если для меня это нужно. Приходит, не ставя никаких условий, и всегда приносит белые розы.

И я очень ценю Марка Тишмана, который в свои молодые годы умеет так уважительно, по-товарищески, не подчеркивая возраста, относиться к людям. Ну а Укупник - тоже моя симпатия уже много лет. И с ним много удачных песен.

- А из популярных исполнителей на современной эстраде кто вам нравится?

- Мне нравятся Стас Пьеха, Воробьев, Ваенга. Многие нравятся. Кто-то больше, кто-то меньше. Но могу говорить только о том, что с моей точки зрения гениально. Но это не так часто бывает.

- А когда слышите произведения современных авторов, часто думаете - «ужас-ужас»?

- Никакого «ужас-ужас»! Новое время, новый ритм, новый темп. Есть много талантливых ребят, которые хорошо пишут. Я их почитываю, но мне кажется, что некоторые не почитывают классику. Им хочется сказать: друг мой, а почитай-ка ты еще и Пушкина на всякий случай...

«С Пугачевой отношения вежливые, но отдаленные»

- Вы чувствуете востребованность ваших стихов, песен?

- У меня в месяц по пять - семь творческих встреч. Я недавно была в Саратове, Самаре, Пензе - залы битком. У меня определенный электорат, он состоит в основном из женщин после 35 лет. Как правило, люди приходят на наши встречи порадоваться и забыть о своих печалях. Поэтому я рассказываю веселые истории из своей жизни, обнадеживаю их на будущее. Мне хочется, чтобы зрители улыбались. Это главная цель моих выступлений. Рассказываю истории, как кому-то не везло, не везло, а потом - раз! - и повезло.

- Такие истории заложены и в ваших стихах?

- Мои стихи очень сюжетные: завязка, кульминация и развязка. На днях выходит новая книжка, называется «На краю осени». Там очень много новых историй в стихах и в прозе.

- Говорят, что в караоке из написанных вами песен чаще всего звучат «Угонщица» и «Доченька». Близка к правде такая статистика?

- Это верная статистика. Песенка «Доченька» - жемчужинка в моих концертах, весь зал подпевает. Это же важная тема для женского сердца. Музыку написал Андрей Савченко, мой очень близкий товарищ. У нас с ним есть «Агентство праздников Ларисы Рубальской». С Андреем мы делаем «праздник под ключ» - сценарий с песнями и стихами по заказу, креативными придумками.

- Если у вас появляется свободное время, как его проводите? Что смотрите по телевизору? На какие спектакли ходите?

- Я люблю программы Андрея Малахова. Со мной живет помощница, она всегда ждет и «Привет, Андрей!», и «Песни от всей

души». Я люблю такое - человеческое, не придуманное, когда у людей есть шанс спеть, показать, как они умеют замечательно это делать. Мне нравится такой подход Андрея. Когда каждый человек получает шанс проявить то, что дано ему природой. Когда-то была программа «Шире круг!», куда тоже приезжали талантливые люди из разных городов, издалека. Такие передачи я очень люблю. Не так давно был выпуск программы «Привет, Андрей!», когда собравшиеся исполняли песни на мои стихи.

У нее был очень высокий рейтинг. Я хожу и на премьеры в театры, я читаю все, что должны читать современные люди. Люблю посмотреть что-то интересное на YouTube - сегодня, например, на канале Юлии Меньшовой выпуск под названием «Мода на старость». Люблю слушать, читать интересные «умности» - например, Черниговской (речь о психолингвисте Татьяне Черниговской. - Ред.).

- Сейчас про известных людей нередко запускают лживые новости, гуляющие потом по сети. Что из недавнего вас сильно удивило?

- Я тоже в эти новости попадаю: на днях написали, что меня Пугачева «не пустила на порог». Никогда в жизни я не ходила к ней домой! У нас с ней всегда были вежливые, но отдаленные отношения. Я была рада, что она пела мои песни. Но у меня не было в голове и мысли прийти к ней. И она меня никогда не звала. А уж «на порог не пустила» - вообще выдумка. Время от времени пишут какую-то ерунду. Мы с этим ничего не сделаем...

- В соцсетях можно опровергнуть любой слух.

- Я этого делать не буду. Мне когда-то муж говорил: не оправдывайся никогда в том, в чем ты не виновата. Это для меня закон. Я могла бы переживать из-за своих поступков, если бы я что-то сделала нехорошо. А кто что про меня скажет, напишет - мне все равно, я с легким сердцем живу.