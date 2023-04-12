Елена Проклова: «Плюнуть и нарушить режим - иногда это тоже нужно для счастья»

У Елены Игоревны сейчас в месяц 15 спектаклей, скоро премьера постановки «Семейный шкаф и его обитатели» в театре «Школа современной пьесы», а ведь есть еще и гастроли - в общем, нагрузки большие. Отвлечься и переключиться заслуженной артистке РСФСР помогут столь любимые ею дачные хлопоты - после премьеры актриса повезет заранее приготовленную рассаду из московской квартиры в загородный дом.

«Я ошибалась на каждом шагу»

- Грядки у вас будут и в этом году, несмотря на плотный график?

- Обязательно. Куда же без них?! Вот сейчас я репетирую спектакль, и у меня в Москве все подоконники заняты рассадой. Вы знаете, я считаю, что ни в коем случае не надо себе отказывать в простых человеческих удовольствиях. Тем более в таких естественных, связанных с природой. Иначе можно «улететь» в одни артистки и, собственно говоря, там и затеряться.

- Вы точно не затерялись, вот и сейчас премьера, главная женская роль. Ваша героиня в спектакле «Семейный шкаф и его обитатели» тотально контролирует жизнь взрослого сына, боится, что он покинет родительский дом. Вы ее как-то оправдываете?

- Для меня любая моя героиня - в первую очередь реальный человек. А раз реальный, значит, у ее поступков всегда есть какая-то причина. Для меня это пьеса о любви. О любви жены к мужу, мужа к жене, их к сыну, сына к матери. Ведь не все так просто. И любовь не всегда бывает со знаком плюс. И это именно та история, где в огромной любви к сыну мать иногда теряет реальность.

С другой стороны, она мудра и многое предвидит. Ситуация, когда женщина, отдав всю себя семье, сыну, остается вдруг одна - это трагедия, боль, и она должна вызывать сочувствие. Потому что мы все можем очутиться в такой ситуации. Мы не всегда можем контролировать степень своей любви и ее правомерность. Мне кажется, что вообще любовь - это чувство, которое хочет себе все подчинить, все контролировать, за все отвечать, оберегать...

- Если женщина занята, то, может, у нее и нет времени на тотальный контроль? К примеру, у вас - съемки, спектакли. Наверное, и времени не было контролировать каждый шаг дочек? Можно ли назвать вас тактичной мамой?