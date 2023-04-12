Елена Проклова: «Плюнуть и нарушить режим - иногда это тоже нужно для счастья»

У Елены Игоревны сейчас в месяц 15 спектаклей, скоро премьера постановки «Семейный шкаф и его обитатели» в театре «Школа современной пьесы», а ведь есть еще и гастроли - в общем, нагрузки большие. Отвлечься и переключиться заслуженной артистке РСФСР помогут столь любимые ею дачные хлопоты - после премьеры актриса повезет заранее приготовленную рассаду из московской квартиры в загородный дом.
«Я ошибалась на каждом шагу»
- Грядки у вас будут и в этом году, несмотря на плотный график?
- Обязательно. Куда же без них?! Вот сейчас я репетирую спектакль, и у меня в Москве все подоконники заняты рассадой. Вы знаете, я считаю, что ни в коем случае не надо себе отказывать в простых человеческих удовольствиях. Тем более в таких естественных, связанных с природой. Иначе можно «улететь» в одни артистки и, собственно говоря, там и затеряться.
- Вы точно не затерялись, вот и сейчас премьера, главная женская роль. Ваша героиня в спектакле «Семейный шкаф и его обитатели» тотально контролирует жизнь взрослого сына, боится, что он покинет родительский дом. Вы ее как-то оправдываете?
- Для меня любая моя героиня - в первую очередь реальный человек. А раз реальный, значит, у ее поступков всегда есть какая-то причина. Для меня это пьеса о любви. О любви жены к мужу, мужа к жене, их к сыну, сына к матери. Ведь не все так просто. И любовь не всегда бывает со знаком плюс. И это именно та история, где в огромной любви к сыну мать иногда теряет реальность.
С другой стороны, она мудра и многое предвидит. Ситуация, когда женщина, отдав всю себя семье, сыну, остается вдруг одна - это трагедия, боль, и она должна вызывать сочувствие. Потому что мы все можем очутиться в такой ситуации. Мы не всегда можем контролировать степень своей любви и ее правомерность. Мне кажется, что вообще любовь - это чувство, которое хочет себе все подчинить, все контролировать, за все отвечать, оберегать...
- Если женщина занята, то, может, у нее и нет времени на тотальный контроль? К примеру, у вас - съемки, спектакли. Наверное, и времени не было контролировать каждый шаг дочек? Можно ли назвать вас тактичной мамой?
Фото: Persona Stars
- Я - нет. Я считаю, что человек сам должен прожить свои ошибки или свои болячки, удары. Только тогда он может ощутить жизнь как свою.
- Если не драматизировать, то история из спектакля типична: родитель хочет лучшего ребенку, и его избранника любая мать будет разглядывать под микроскопом...
- Ну а как же? Своему ребенку хочется самого лучшего, самого правильного, чтобы его никто не обидел, чтобы он был защищен. Но ведь мы так много упускаем на этом пути… И нас в свое время «разглядывали под микроскопом». Мы, к сожалению, не пошли дальше и повторяем эти же ошибки.
- Многие из ваших коллег жаловались на то, что если для мужчин-актеров в любом возрасте есть главные роли, то для женщин после 50 лет их мало. Но у вас, похоже, все по-другому - это вам так везет?
- Это мне так везет. Но, мне кажется, когда дело касается творчества, любой возраст может быть интересен и может быть предметом исследования. Потому что наша жизнь не заканчивается какими-то средними годами. И чем дальше ты живешь, тем больше проблем, тем больше знания жизни, тем большим хочется поделиться. Поэтому на сегодняшний день мои возрастные роли мне доставляют гораздо больше интереса, чем какие-то мои юношеские и порой не очень далекие роли.
- Но они подарили вам такую популярность...
- Безусловно. Я могу быть лишь благодарна моей судьбе, которая позволяла мне с детства играть те роли, которые становились какой-то квинтэссенцией времени, мыслей, которые каждому поколению были интересны.
- То, что сейчас вы сосредоточились на театре, - осознанный выбор? Или все же рассматриваете варианты со съемками в сериалах?
- Рассматриваю. Много присылают сценариев, но получается так, что это все менее интересно, чем то, что я играю в театре. Это и «Омут любви» по повести «Яма» Куприна, и «Раскольникоff», где я играю мать Раскольникова. Постановки «Розыгрыш», «Невеста напрокат» о проблемах людей моего возраста. 14 и 15 апреля премьера - «Семейный шкаф и его обитатели». У меня достаточно большой репертуар. Приблизительно 15 спектаклей в месяц - это много. Но я их так люблю! И с радостью бегу на каждый спектакль.
- У вас же еще и гастроли...
- ...бесконечные! Я в месяц, наверное, раз 15 - 20 куда-то летаю. Но я и это тоже люблю. Люблю путешествовать, люблю новые города. Я только что приехала из Мурома - до спектакля мы успели посетить Свято-Троицкий женский монастырь, поклониться мощам святых Петра и Февронии.
Недавно актриса посетила в Муроме Свято-Троицкий женский монастырь. Фото: личный архив
«Необитаемый остров в горах»
- Пару лет назад вы нам говорили, что весной всегда загораете в солярии. Не изменяете традиции?
- Да, конечно. Я вообще обожаю традиции собирать, поддерживать и всячески за них держаться.
- Сейчас в Сочи уже довольно тепло и солнечно, у вас там дом. Вырываетесь на курорт?
- Да, там так хорошо! Для меня солнце и море - это восстановление в ускоренном режиме. Езжу дня на два-три. Сколько удается - все мое. Причем у меня домик в горах, и я обожаю это место, называю его необитаемым островом, потому что вокруг меня расположена самшитовая роща, заповедник - никого нет. И вот я одна в уголке в горах, а внизу какая-то жизнь. Подо мной летают орлы, ходят медведи, воют шакалы, ко мне прибегают еноты и воруют у меня все, что только могут… И я счастлива каждой секундой.
- Младшая дочь Полина с вами ездит?
- Полина сейчас живет в Сочи, у нее там квартира, и она очень довольна жизнью. Старшая дочка у меня в Подмосковье, у нее тоже все в порядке. А мама - как неуловимый Джо, который старается все успеть.
- В прошлом году у вас был инсульт, но вы успешно восстановились. Что бы вы посоветовали людям, которые стремятся вернуться к привычной жизни после подобных потрясений?
- Мне кажется, что в таких сложных человеческих ситуациях, когда тебя подстерегла болезнь, стоит задуматься о том, что ты не один. У тебя есть ангел-хранитель - это Господь, который в тебя верит. И ты не должен подвести. Надо трудиться над тем, чтобы привести себя в порядок, чтобы продолжить свою жизнь.
И я очень рада, что после таких тяжелых испытаний понимала: если я не хочу остановиться, не хочу закончить свою жизнь - значит, я должна очень и очень много делать. Работать над собой. И тогда это удовольствие, а не напряжение. Это радость, что ты можешь трудиться, что чувствуешь в себе силы продолжать заниматься любимым делом, не сдаться, не подвести и не огорчить близких. Это всего лишь труд.
- Еще, наверное, и самоконтроль - режим, правильное питание. Это тоже важно.
- Важно - и режим, и правильное питание… и когда ты на все плюешь и нарушаешь. Все это необходимо для человеческой счастливой жизни. И самое главное - чтобы самой получать удовольствие от происходящего. Я тут еще ногу страшно сломала (в январе актриса неудачно упала на репетиции, как итог - сложный перелом со смещением и операция. - Ред.). Но я все равно понимала: если я не хочу остановиться - надо работать. И играла в спектакле на коляске.
- А как сейчас ваша нога?
- Хромаю пока еще немножко. Но уже хожу без специальных сапожков. Нога немножечко побаливает, но в спектакле играю даже без палочки. Правда, обувь на каблуках пока не могу надевать, потому что больно ноге, так как там стоит пластина из-за смещенного перелома.
- А эта пластина теперь так и останется?
- Как мне сказали, когда все заживет, она постепенно рассосется. Я так благодарна нашим московским врачам - они замечательные. Просто на руках меня, как ребеночка, передавали от одного этапа лечения к другому - с любовью, с нежностью, с профессионализмом. Одно удовольствие было болеть!
«Встаю в пять утра - и начинается!»
- Когда есть время, что смотрите по телевизору?
- Ну что я сейчас могу смотреть, когда у меня такой график? Я встаю в пять утра, и у меня начинаются домашние дела - постирать, убрать, полить цветы, вырастить рассаду, поработать над ролью, сделать гимнастические упражнения...
Без пятнадцати одиннадцать приходит машина, к 11 я уже в театре, репетирую до шести часов вечера, после этого у меня или спектакль, или работа над ролью, в 8 или 10 вечера (в зависимости от графика) я засыпаю. И так каждый день. Если есть выходной, то это какое-то счастье, на которое сваливается огромное количество домашних дел.
- В Подмосковье вы соседствуете по дому с вашим бывшим мужем Андреем, который был рядом и помогал, когда вы болели. Сейчас вы по-прежнему друзья?
Елена с младшей дочерью Полиной. Фото: Global Look Press
- Как раз перед нашим разговором я положила трубку, мы с ним болтали… Да, мы друзья, и наши отношения стали намного лучше после того, как мы развелись, чем когда мы были мужем и женой. Потому что уже нечего делить, нечего выяснять, а можно быть только благодарным за то хорошее, что осталось.
- Кто в паре должен уметь просить прощения после конфликта?
- Кто умнее, тот и должен это делать. Желательно, чтобы это делали оба, потому что разрушить отношения легче, чем создать что-то общее. Вообще разрушать всегда легко. Другое дело, что ты останешься в пустыне, среди обломков. А это не цель нашей жизни. Мне кажется, что умение понять, простить, легко пройти сложную ситуацию в любых отношениях, будь то дружба или взаимоотношения с родителями и с детьми, а тем более с любимыми людьми, - самое главное. Потому что найти близких по духу людей - это подарок судьбы.