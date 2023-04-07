На манеж – с температурой и гипсом: эквилибрист Демир Хертек – о цирковом закулисье

Цирк – это праздник, цирк – это радость, горящие глаза детей, восхищение ловкостью и отвагой. Но мало кто знаком с закулисьем этой «праздничной» профессии – цирковой артист.

Журналисты Teleprogramma.pro расспросили эквилибриста Демира Хертека обо всем, что волнует зрителей. И он рассказал нам немало удивительного – о детстве, об отношении к животным, о зарплате и пенсии тех, кто ежедневно выходит на манеж, не обращая внимания на свои болезни и травмы.

- Демир, скажите, это правда, что вы стали пенсионером в 27 лет? Как так получилось?

- Да, это правда. Я начал работать в 10 лет артистом «Росгосцирка» – официально, с трудовой книжкой. Это было в 1994 году, с тех пор и рассчитывался мой стаж. А в цирке у эквилибристов льготный стаж – 15 лет, но я отработал на пару лет больше, а потом оформил пенсию и стал самым молодым в Республике Тыва пенсионером. Сотрудники пенсионного фонда, конечно, были в шоке.

- А сейчас вам сколько лет?

- Сейчас – тридцать восемь, и я продолжаю работать.

«Детство у меня было шикарное!»

