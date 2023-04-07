На манеж – с температурой и гипсом: эквилибрист Демир Хертек – о цирковом закулисье

Цирк – это праздник, цирк – это радость, горящие глаза детей, восхищение ловкостью и отвагой. Но мало кто знаком с закулисьем этой «праздничной» профессии – цирковой артист.
Журналисты Teleprogramma.pro расспросили эквилибриста Демира Хертека обо всем, что волнует зрителей. И он рассказал нам немало удивительного – о детстве, об отношении к животным, о зарплате и пенсии тех, кто ежедневно выходит на манеж, не обращая внимания на свои болезни и травмы.
- Демир, скажите, это правда, что вы стали пенсионером в 27 лет? Как так получилось?
- Да, это правда. Я начал работать в 10 лет артистом «Росгосцирка» – официально, с трудовой книжкой. Это было в 1994 году, с тех пор и рассчитывался мой стаж. А в цирке у эквилибристов льготный стаж – 15 лет, но я отработал на пару лет больше, а потом оформил пенсию и стал самым молодым в Республике Тыва пенсионером. Сотрудники пенсионного фонда, конечно, были в шоке.
- А сейчас вам сколько лет?
- Сейчас – тридцать восемь, и я продолжаю работать.
«Детство у меня было шикарное!»
Демир Хертек в детстве. Фото: личный архив
- Как вы вспоминаете свое детство? Чего было больше – трудностей, слез, боли от тренировок, или все-таки радости от удачных выступлений?
- Больше, конечно, было улыбок… Цирковые дети – особенные. Мы росли все вместе – работали, ходили в школу, отдыхали, веселились. Переезжали каждый месяц в другой город. Там нас селили в специальной цирковой гостинице. И по вечерам, после репетиций и выступлений, начиналось веселье – бегали по коридорам, выходили на улицу, знакомились с местными ребятами. А репетиции – это, конечно, и пот, и боль, и слезы. Без этого никак. Но я на свое детство не жалуюсь. Детство у меня было шикарное! Мы много путешествовали, много видели…
- Демир, вы из цирковой династии. Расскажите о своих родителях.
- Мой папа, Борис Хертек, в свое время хотел поступить в Суворовское училище, но его не приняли из-за плоскостопия. Он не стал расстраиваться – поехал в Москву и поступил в цирковое училище. А после армии пришел в цирк и проработал там 27 лет.
Мама, Елена Чадамба, была дочерью известного тувинского писателя, работала учителем русского языка и литературы. Но потом устроилась в папин номер – ассистентом и костюмером, ведь приходилось всей семьей постоянно гастролировать, переезжать из города в город.
- А помните свое самое первое выступление на манеже?
- Я хорошо запомнил свой первый самостоятельный номер на катушках. Переживал, конечно… После каждого трюка у меня были небольшие танцевальные вставки, и я, чтобы не сбиться, считал вслух: раз, два, три, четыре. А потом мама мне сказала: я считал так громко, что меня слышали даже зрители. Мы потом долго смеялись над этим.
«Работал на обезболивающих, скрипя зубами…»
Демир Хертек на манеже. Фото: личный архив
- Артисты цирка, как и все остальные люди, иногда болеют. Можно ли отменить выступление в случае плохого самочувствия?
- Насморк, температура – не считаются проблемой для артиста. Если поднимается давление – цирковой врач может снять с программы. Но артист все равно выходит на манеж, если это групповой номер – его освобождают только от серьезных трюков. У меня был случай, когда я целый месяц работал с переломом – почти по локоть рука была в гипсе.
И с температурой 39 градусов приходилось работать – мне давали нашатырь. Однажды я сильно подвернул ногу, ходил с костылями. Как только стало чуть легче – вышел на манеж: работал на обезболивающих, скрипя зубами… Это обычное дело в цирке.
Заграничные чипсы и каскадеры из Бразилии
Демир Хертек хочет научить сына всему, что умеет сам. Фото: личный архив
- Вы выступали и за границей. Какие гастроли запомнились больше всего?
- В Венгрии и Румынии, когда я был еще ребенком, мама меня устраивала в посольские школы. Там мне запомнились ларьки, в которых можно было купить чипсы, шоколадки, газировку… Это был примерно 1995 год. Можно было посмотреть видео, и даже на уроках нам показывали фильмы. Это было совсем непохоже на российские школы. В Голландии мы гастролировали в большом парке аттракционов, там я познакомился с акробатами и каскадерами из Бразилии и Франции, и некоторое время мы жили вместе в одном большом бунгало.
- Своих сыновей тоже готовите в цирковые артисты?
- Старший, Данила, выступал уже в 10 лет – жонглировал. Когда подрос – больше времени стала отнимать учеба. Сейчас ему 17 лет, он готовится к ЕГЭ, у него математические способности. А младшему, Леониду, 10 лет, и мы с ним упорно осваиваем цирковое искусство.
Растяжки, гимнастика, акробатика, баланс на катушках… Ему нравится. Он уже пробовал выступать вместе со мной. Я хочу, чтобы он все умел, хочу ему передать все, что знаю и умею сам. А решать, какую профессию выбрать, будет он сам.
Дом на колесах
Демир Хертек с семьей. Фото: личный архив
- Демир, мы узнали, что вы несколько лет вместе с семьей жили в «доме на колесах», объехали чуть ли не всю страну, выступая в разных городах. Это очень интересно! Как вам жилось в этом доме? И где он сейчас?
- Да, мы прожили в этом доме пять лет, круглый год – зимой и летом, в нем же и ездили на гастроли. Дом был длиной пять с половиной метров, там были две спальные зоны, зона кухни, биотуалет, холодильник, газовая плита. Такой дом стоит от полумиллиона до двух с половиной миллионов рублей. Мы постелили теплый пол и добавили кондиционер. Ездили в нем и на отдых - на Черное море, например. Нам очень нравилось! Но мы закончили активно гастролировать два года назад. И дом на колесах решили продать.
Цирковые суеверия и розыгрыши
- В театре и кино принято разыгрывать друг друга, а у вас бывают розыгрыши между артистами?
- У цирковых это называется «зеленка» и происходит на заключительном в городе представлении. Например, униформисты могут дать не тот реквизит. Артисты могут надеть другой костюм – выйти в майке и джинсах. Ведущий может объявить артиста, придумав ему смешную фамилию.
В советское время «зеленка» бывала довольно жесткой. Папа рассказывал – например, выступает клоун, и если по сценарию он должен пить воду или сок – ему могли подсунуть другую жидкость, так что приходилось плеваться. Вместо яблока дать лимон. Могли прибить обувь к полу. Сейчас помягче розыгрыши.
Демир Хертек на арене цирка. Фото: личный архив
- Расскажите о цирковых ритуалах, приметах, суевериях.
- У каждого артиста есть свой ритуал, о котором он никому не говорит. Кто-то молится, кто-то разговаривает с реквизитом. Я всегда протираю свой реквизит одеколоном перед выходом на манеж. Что еще? Никому не позволяется трогать чужой реквизит. Нельзя переходить дорогу артисту, идущему на манеж. Еще одна плохая примета - фотографироваться перед выступлением.
- Как вы гримируетесь перед выступлением? Сами это делаете или с помощью визажиста?
- Цирковой грим – простой: немножко румян, немножко подкрасить губы, подвести брови и нанести пудру, чтобы лицо не блестело. Это я делаю сам. Более сложный грим на новогодних выступлениях – со стразами, блестками, там помогает гример.
- Кто вам шьет костюмы? Кто их придумывает?
- Многие артисты сами выбирают костюмы в интернете. Или обращаются к художнику по костюмам. Кто-то любит сам шить костюмы.
- Как устроена иерархия в цирке? Кто главный, кто кому подчиняется?
- Генеральный директор компании «Росгосцирк» руководит всеми стационарными цирками в России. Но в каждом цирке есть еще свой директор. На гастроли приезжает коллектив - у него есть свой директор программы. В коллективе – много номеров, в каждом номере – свой руководитель. Еще есть инспектор манежа, он руководит униформистами.
О жестокости по отношению к животным
Демир Хертек с сыном. Фото: личный архив
- Бытует мнение, что дрессировщики жестоко мучают животных, чтобы заставить выполнять трюки. Что вы сами можете сказать по этому поводу?
- Знаете, мнение о том, что животных в цирке обижают, - сильно преувеличено. Из того, что я видел, могу сказать: дрессировщики своих животных обожают. Они за ними ухаживают, очень хорошо кормят. Для них животное – это полноценный партнер, такой же артист. Если в зоопарке звери сидят в клетках и тоскуют – то в цирке они ведут активную полноценную жизнь. Их любят, с ними разговаривают, играют. Бывают какие-то отдельные моменты, когда надо применить строгость, но о насилии я бы не говорил.
Куда уходят постаревшие артисты
- Цирковые животные с возрастом, когда уже не справляются с работой, переезжают обычно в зоопарки. А куда уходят люди – цирковые артисты, когда уже не могут выполнять трюки?
- Это сложный вопрос. За свою жизнь любой цирковой артист привыкает к своему образу жизни – репетициям, гастролям, переездам… И, если ему приходится из-за возраста сменить работу, он попадает совсем в другую среду и может «потеряться». Кто-то становится тренером – учит детей. Мой папа стал директором ТЮЗа, потом был директором музея, но не все могут так перестроиться.
Я видел 60-летнего эквилибриста – он продолжал выступать, потому что просто не мог заниматься ничем другим. Почву для ухода из цирка надо готовить заранее. У меня есть такая почва. Я веду цирковую студию, тренирую ребят. Учусь видеосъемке. Но совсем из цирка, наверное, уйти не смогу. Даже через годы буду хотя бы изредка выходить на манеж – для души.
О зарплате цирковых и мечте эквилибриста
Демир Хертек с семьей. Фото: личный архив
- Демир, очень многих интересует вопрос: какая средняя зарплата у циркового артиста?
- Бывает так: два артиста, выступающие в одинаковом жанре, получают за номер разные деньги – один пять тысяч рублей, другой двадцать пять. Это зависит от того, как он договорится с руководством, насколько дорого сможет себя «продать», насколько профессионально исполняет номер.
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- Руководитель программы, наверное, получает заметно больше, чем рядовые артисты? Полмиллиона, например, - бывает такая зарплата?
- Руководитель получает, конечно, больше, но не настолько. Во всяком случае, я не встречал такого. Рядовые сотрудники могут получать до ста тысяч рублей в месяц.
- Демир, поделитесь: о чем вы мечтаете?
- Я мечтаю переехать с семьей из квартиры в собственный дом. Чтобы он стоял на земле, чтобы был участок. Есть еще одна мечта… Мне бы очень хотелось, чтобы возродился тувинский цирк. Когда-то он был очень сильным, хочется, чтобы он развивался. И, конечно, мечтаю, чтобы дети были счастливы, нашли свое призвание.
- Если бы вы смогли сейчас встретиться с собой – ребенком, скажем, лет десяти, что бы вы сказали себе, о чем предупредили?
- Я бы сказал – больше занимайся, упорно трудись! Очень важно закладывать багаж знаний и умений в детстве. И нельзя сдаваться – все обязательно получится!