«Кто-то терял сознание»: Шена – о костюме Скунса и трудностях шоу «Маска»

Наверное, ни один персонаж в шоу «Маска» не вызывал большего интереса, чем Скунс. Зрителям хотелось взглянуть в лицо смельчака, осмелившегося надеть такой костюм. Многие понимали, что у артиста, влезшего в шкуру Скунса, самоирония на высоте.
Как оказалось, под этой маской скрывалась певица Шена, чья настоящее имя – Анна Шульгина. Это дочь певицы Валерии, неизменного представителя жюри проекта.
Как призналась Шена, в проект ее пригласили еще летом 2022 года. Артистка с трепетом ожидала начала шоу и никак не рассчитывала пройти далеко. Но все же была рада, что ее личность раскрыли, поскольку последние два с половиной месяцев жила практически без выходных.
«Хотелось выкладываться везде: и в своих проектах, и в шоу чтобы не было никаких недочетов, - призналась певица. - Я была на всех репетициях, не пропустила ни одной. Мне хотелось, чтобы все номера были максимально точными, потому что одно дело, когда ты репетируешь в комфортной одежде, и совсем другое, когда на тебе куча поролона, корсет с огромным длиннющим хвостом, маска, через которую ты не видишь, не дышишь».
Подробнее обо всем Шена рассказала в небольшом интервью Teleprogramma.pro.
Шена в шоу «Маска». Фото: телеканал НТВ
«Когда люди снимают маски, чаще всего это багровые лица»
- Почему вы согласились принять участие в «Маске»?
- Как только мне пришло приглашение участвовать в проекте, я незамедлительно согласилась, потому что, наблюдая за предыдущими сезонами, мне очень хотелось попробовать себя в этой «шкуре», точнее в костюме.
Я понимала, что это испытание, что это тяжело. Ранее я слышала от участников, что в костюме нечем дышать, что кто-то терял сознание.
Когда люди снимают маски, чаще всего это багровые лица, все мокрые, глаза в кучку и стоят еле-еле, потому что, если говорить о физическом самочувствии, то ты действительно ощущаешь себя не очень хорошо.
Но при этом внутри-то все ликует, все классно, ты на драйве. И этот драйв помогает тебе тянуть всю эту физику.
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- От каких проектов пришлось отказаться ради участия в «Маске»?
- Пожалуй, просто от выходных, потому что я являюсь руководителем отдела медиапродюсирования лейбла VK Records, и у меня много спецпроектов, в которые я вовлечена. Это постоянное производство, работа, где я не могу подвести ни себя, ни коллектив, поэтому вынуждена была как-то совмещать.
Отказалась от релиза собственных песен, потому что времени на записи в студии не хватало. Я физически очень сильно уставала, и когда практически каждый день ты посвящаешь «Маске», и при этом параллельно у тебя каждый день офис, встречи, проекты – это сложно. Очень сильная нагрузка. Казалось, вот-вот и я сломаюсь. Такой загруженности в моей жизни не было никогда!
Шена в шоу «Маска». Фото: телеканал НТВ
- Кто из ваших близких друзей уже участвовал в «Маске»? Почерпнули ли вы что-то для себя из их рассказов о проекте?
- Я общалась с участниками прошлых сезонов, но не расспрашивала их, как и что делать. То есть хотелось ощутить все самостоятельно.
Все зависит от самой маски: ростовые, как Гусеница и Мамонтенок, отличаются от Горностая, а Горностай от Скунса. Все разные, у всех свои костюмы, свои неудобства. Поэтому тут каждый сам за себя.
Певица также призналась, что воспринимает шоу «Маска» как большой яркий эксперимент и пожелала каждому участнику победы.