«Кто-то терял сознание»: Шена – о костюме Скунса и трудностях шоу «Маска»

Наверное, ни один персонаж в шоу «Маска» не вызывал большего интереса, чем Скунс. Зрителям хотелось взглянуть в лицо смельчака, осмелившегося надеть такой костюм. Многие понимали, что у артиста, влезшего в шкуру Скунса, самоирония на высоте.

Как оказалось, под этой маской скрывалась певица Шена, чья настоящее имя – Анна Шульгина. Это дочь певицы Валерии, неизменного представителя жюри проекта.

Как призналась Шена, в проект ее пригласили еще летом 2022 года. Артистка с трепетом ожидала начала шоу и никак не рассчитывала пройти далеко. Но все же была рада, что ее личность раскрыли, поскольку последние два с половиной месяцев жила практически без выходных.

«Хотелось выкладываться везде: и в своих проектах, и в шоу чтобы не было никаких недочетов, - призналась певица. - Я была на всех репетициях, не пропустила ни одной. Мне хотелось, чтобы все номера были максимально точными, потому что одно дело, когда ты репетируешь в комфортной одежде, и совсем другое, когда на тебе куча поролона, корсет с огромным длиннющим хвостом, маска, через которую ты не видишь, не дышишь».

Подробнее обо всем Шена рассказала в небольшом интервью Teleprogramma.pro.