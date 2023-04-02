Филипп Ершов: «Хочется и семью, и жену, и детей - все вместе»

- Неожиданный поворот - трудовик стал репортером.

- Практически так. Так что для него это все в новинку: не знает, как работать с камерой, что и куда говорить. При этом он, конечно, счастлив, что на их деревню обратили внимание да еще и приехала его любимая журналистка.

- Фамилия героя - Кудря. Вы уже играли человека с фамилией Пушкин - нет ощущения, что сценаристы шутят над вами, придумывая героев с «кучерявыми» фамилиями?

- Кудрей он был прописан изначально в сценарии. Еще до того, как я пришел на пробы. Так что, думаю, это просто совпадение.

- В последнее время довольно много проектов снимается про городских гламурных персонажей, которых переносят в деревенскую среду. Как считаете, почему?

- Думаю, эта тема будет актуальной всегда. Не вижу в этом никакого тренда. Просто в настоящий период народу необходимы светлые, радостные эмоции, поэтому взаимодействие городских и деревенских жителей и показывают в телепроектах.

- Вы выросли в творческой петербургской семье. Какое у вас отношение к дачной жизни? Работа на грядках вам вообще знакома?

- Отношение прекрасное. Мы с семьей всегда ездили в деревню в Ленинградской области на лето. Так что сорняки, сбор крыжовника, облепихи и других ягод - все это мне отлично знакомо. Все это я проходил: «Пока не соберешь - гулять не пойдешь». Так что прекрасно отношусь к деревне. Мне нравится такой вид отдыха. За работой, скажем так. Правда, сейчас лично у меня пока загородного дома нет...

- Пандемия многих как раз и подтолкнула к его покупке. Вы еще не надумали?

- Покажите мне человека, который против дома за городом!

- Он перед вами! Долгая дорога, бесконечный ремонт, удобства на улице - это не то, о чем хочется мечтать. А если еще детей возить в город в школы и детские сады...

- Конечно, у всех разные обстоятельства, понимаю. Но есть же лето, выходные, их никто не отменял. Дом уж точно лишним не будет! (Смеется.) Думаю, все это зависит от внутреннего состояния и желаний. Для кого-то деревенская жизнь - юмор или приключения, для кого-то - романтика. Можно уединиться и побыть в одиночестве, подумать, перезагрузиться, а можно поехать с друзьями: озеро, шашлыки, веселье...

«Кому приятно проигрывать?»

- Ваш папа - режиссер. Означает ли это, что вы обсуждаете с ним свои работы в кино и театре и он дает подсказки?

- Девятый год я живу в Москве, так что в Петербурге получается бывать не так часто - поэтому и поводов, чтобы обсудить работу, не так много. Раньше, когда я еще учился, прибегал к советам папы. Сейчас скорее нет. Я не из тех, кто звонит отцу и спрашивает: «Понравилось?» Он сам пишет, если захочет отреагировать.

- А может он сам написать сыну что-то резкое? Мол, ты что творишь, предал профессию, Чехова и Станиславского, снимаешься в сериалах на потеху публике...

- Давно такого не было. Не припомню, честно. В основном звучат слова поддержки. Или некоторые мысли по поводу сыгранных образов.

- В детстве вы активно занимались спортом. Он дал вам больше полезного или вредного? При всем обилии положительных сторон в любом атлете спорт воспитывает стремление к победе. И каждое поражение воспринимается тяжело.

- Думаю, вы говорите о спортивном азарте. Если же говорить о бытовой жизни, думаю, спорт - это разгрузка. Помогает выплеснуть эмоции, освободить голову, переключиться. Хотя бы на время игры (актер любит футбол. - Авт.). Личные проблемы, профессиональные неудачи - все уходит на второй план. Приятная физическая усталость - тоже хорошо. Думаю, спорт всегда помогает выбраться из тяжелого внутреннего состояния.