Филипп Ершов: «Хочется и семью, и жену, и детей - все вместе»

Талантливый и перспективный Филипп уже успел покорить публику несколькими заметными ролями (Олег в «Красных браслетах», Пушкин в «Ольге» и др.), а теперь у артиста Театра Ермоловой новая большая роль - пытливый и деятельный учитель в сериале «Тайна пропавшей деревни» (его можно будет посмотреть на онлайн-платформе ИВИ). Персонаж 29-летнего актера расследует дело о загадочном исчезновении жителей целого села.
«Хорошо знаком с сорняками и грядками»
- Филипп, в «Тайне пропавшей деревни» вы как будто на время становитесь журналистом, верно?
- Почти так. Моего персонажа зовут Алексей Кудря. Он не совсем журналист, он учитель труда в школе. Просто дело в том, что по сюжету жители соседней деревни Верхние Броды таинственно исчезают. На место происшествия приезжает известная журналистка из Москвы - Татьяна Блок (ее играет Мария Горбань), от которой он фанатеет. Поэтому он начинает помогать ей разгадывать это мистическое происшествие.
В новом сериале «Тайна пропавшей деревни» персонаж Ершова будет знакомить героиню Марии Горбань с особенностями сельской жизни. Фото: кадр из фильма
- Неожиданный поворот - трудовик стал репортером.
- Практически так. Так что для него это все в новинку: не знает, как работать с камерой, что и куда говорить. При этом он, конечно, счастлив, что на их деревню обратили внимание да еще и приехала его любимая журналистка.
- Фамилия героя - Кудря. Вы уже играли человека с фамилией Пушкин - нет ощущения, что сценаристы шутят над вами, придумывая героев с «кучерявыми» фамилиями?
- Кудрей он был прописан изначально в сценарии. Еще до того, как я пришел на пробы. Так что, думаю, это просто совпадение.
- В последнее время довольно много проектов снимается про городских гламурных персонажей, которых переносят в деревенскую среду. Как считаете, почему?
- Думаю, эта тема будет актуальной всегда. Не вижу в этом никакого тренда. Просто в настоящий период народу необходимы светлые, радостные эмоции, поэтому взаимодействие городских и деревенских жителей и показывают в телепроектах.
- Вы выросли в творческой петербургской семье. Какое у вас отношение к дачной жизни? Работа на грядках вам вообще знакома?
- Отношение прекрасное. Мы с семьей всегда ездили в деревню в Ленинградской области на лето. Так что сорняки, сбор крыжовника, облепихи и других ягод - все это мне отлично знакомо. Все это я проходил: «Пока не соберешь - гулять не пойдешь». Так что прекрасно отношусь к деревне. Мне нравится такой вид отдыха. За работой, скажем так. Правда, сейчас лично у меня пока загородного дома нет...
- Пандемия многих как раз и подтолкнула к его покупке. Вы еще не надумали?
- Покажите мне человека, который против дома за городом!
- Он перед вами! Долгая дорога, бесконечный ремонт, удобства на улице - это не то, о чем хочется мечтать. А если еще детей возить в город в школы и детские сады...
- Конечно, у всех разные обстоятельства, понимаю. Но есть же лето, выходные, их никто не отменял. Дом уж точно лишним не будет! (Смеется.) Думаю, все это зависит от внутреннего состояния и желаний. Для кого-то деревенская жизнь - юмор или приключения, для кого-то - романтика. Можно уединиться и побыть в одиночестве, подумать, перезагрузиться, а можно поехать с друзьями: озеро, шашлыки, веселье...
«Кому приятно проигрывать?»
- Ваш папа - режиссер. Означает ли это, что вы обсуждаете с ним свои работы в кино и театре и он дает подсказки?
- Девятый год я живу в Москве, так что в Петербурге получается бывать не так часто - поэтому и поводов, чтобы обсудить работу, не так много. Раньше, когда я еще учился, прибегал к советам папы. Сейчас скорее нет. Я не из тех, кто звонит отцу и спрашивает: «Понравилось?» Он сам пишет, если захочет отреагировать.
- А может он сам написать сыну что-то резкое? Мол, ты что творишь, предал профессию, Чехова и Станиславского, снимаешься в сериалах на потеху публике...
- Давно такого не было. Не припомню, честно. В основном звучат слова поддержки. Или некоторые мысли по поводу сыгранных образов.
- В детстве вы активно занимались спортом. Он дал вам больше полезного или вредного? При всем обилии положительных сторон в любом атлете спорт воспитывает стремление к победе. И каждое поражение воспринимается тяжело.
- Думаю, вы говорите о спортивном азарте. Если же говорить о бытовой жизни, думаю, спорт - это разгрузка. Помогает выплеснуть эмоции, освободить голову, переключиться. Хотя бы на время игры (актер любит футбол. - Авт.). Личные проблемы, профессиональные неудачи - все уходит на второй план. Приятная физическая усталость - тоже хорошо. Думаю, спорт всегда помогает выбраться из тяжелого внутреннего состояния.
Футбол помогает Филиппу (верхний ряд, справа) выплеснуть эмоции. А наличие на поле звезд уровня Олега Меньшикова (внизу слева) и Дмитрия Сычева (внизу справа) заставляет не забывать о самоконтроле. Фото: соцсети
- Это безусловно. Но я чуть о другом. Спортсмены, в которых воспитан дух первенства, при столкновении с реальной жизнью, где выигрывать удается не так часто, испытывают сложности с принятием несправедливой действительности. Они привыкли быть лучшими, а тут сплошное разочарование.
- Я никогда не задумывался над этим. Если говорить о работе, то да, и у меня бывает так, что я не попадаю в проект, в который хотелось бы попасть. Но это вовсе не значит, что я хватаюсь за голову и грущу. Надо идти дальше. Чего ждать? Можно переживать и анализировать это, копаться, а можно сказать себе: «Ничего, будет другой проект». Главное - не останавливаться, не тратить на это силы и энергию. А вообще проигрывать никто не любит. Что спортсмены, что не спортсмены. Это естественным образом заложено в человеке. Кому это может быть приятно?
«В трудный момент поможет дед-ворчун»
Одна из самых известных работ актера - комедия «Ольга» (в кадре с Алиной Алексеевой). Фото: кадр из фильма
- Как-то вы сказали, что внутри вас живет дед-ворчун. Он помогает вам или усугубляет ситуацию, когда что-то идет не так?
- Мне кажется, он проявляет себя в другие моменты. Дед-ворчун приходит, когда ты внутренне с чем-то не согласен и не можешь отпустить ситуацию. Ходишь и бубнишь, бубнишь сам с собой, перевариваешь. Но мне так легче - пробубнил и забыл.
- Вы работаете в Театре Ермоловой, где немало, как теперь говорят, медийных личностей - Александр Петров, Кристина Асмус и другие лица с обложек. Это хорошо или плохо для театра? Привлекает людей или, наоборот, разрушает уникальную «непопсовую» атмосферу постановок, и шоу начинает смешиваться с театральным актом?
- У нас в театре такая классная атмосфера... Не знаю... Мне кажется, здорово, если народ приходит посмотреть на любимых артистов. Полные залы, отзывчивая публика - это всегда большая удача для театра. Понятно, что есть звезды. Но есть и актеры, которых еще не знают и которые завтра могут стать звездами - после выхода определенного проекта. При этом в театре работают давно. Все это весьма относительно и разнообразно. Классно, что есть такие известные люди: работаешь с ними, шутишь, набираешься опыта. Это всегда здорово.
- Давайте вернемся к спорту и конкретно к футболу. Есть такой форвард - Артем Дзюба. Много забивал, был любимцем публики. Потом «прославился» известным приватным видео. Из сборной его попросили - чтобы не портить атмосферу в команде и вокруг нее. В театре, если случаются скандалы с суперзвездами, это ведь тоже не может не сказываться на внутреннем климате? Все знают, все обсуждают...
- Не знаю, вот вы мне сейчас рассказываете это, а я даже не совсем понимаю, о чем речь (смеется). У нас в театре нет подобных разговоров, и ничем подобным я не интересуюсь. Если захочет человек - расскажет. Нет так нет. Мало ли что там пишут про людей. Звезд всегда обсуждают...
- Тогда давайте о другом: вы сотрудничаете с благотворительным фондом «Я свободен», помогающим бездомным собачкам. У вас у самого не было желания взять домой одинокого питомца?
Собака - друг человека, и Филипп, помогающий пристраивать бездомных псов, с этим полностью согласен. Фото: соцсети
- У меня была своя собака, мне дарили. Поэтому я из фонда ни разу не брал. А вот в Сочи был такой случай, когда мы помогали. Одна девушка принесла мне щенка, которого нашла в лесу. И при помощи нашего фонда мы нашли другой фонд, который устраивает собак: сотрудники приехали, забрали щенка, сделали фотосессию, написали в соцсетях. И в итоге собачка нашла дом... в Англии! Сейчас реже - много съемок, а так вообще всегда помогаю, если просят сделать анонс или рекламу, попросить пристроить щенка.
- Человек , готовый заботиться о животных, не может не думать о семье, детях... Семьянином вы себя видите? Или относитесь к той категории людей, которые считают, что должны «состояться» и уж потом рожать детей?
- Ну конечно, вижу. У меня нет никаких специальных критериев или ограничений по этому поводу (улыбается). Хочется и семью, и жену, и детей - все вместе. Только «за»! Буду счастлив и рад. Просто всему свое время.
Где смотреть: «Тайна пропавшей деревни», ИВИ, скоро.