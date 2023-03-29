Ольга Бузова: «Травля меня сильно закалила»

Весной девушкам хочется не работать, а мечтать о чем-нибудь красивом и романтическом, но Ольге романтику приходится встраивать в чрезвычайно плотный рабочий график. Популярная телеведущая, амбициозная певица и востребованная актриса постоянно занята на концертах и спектаклях. Впрочем, для общения с близкими Бузова всегда время находит.
Ну а когда связаться с родителями и подругами возможности нет, они могут просто включить телевизор, в котором Оля на другом конце света ведет уже стартовавшее на ТНТ шоу «Новые звезды в Африке».
«Заботиться о здоровье - хорошая привычка»
- Ольга, вы работаете много, может, даже слишком много. Недавно все обсуждали рассказ Гарика Мартиросяна о том, как вам перед съемками в шоу «Конфетка» в гримерке ставили капельницы - после этого ваши коллеги предложили измерять работоспособность в «Ольгах Бузовых». Что с вами тогда случилось?
- Это было зимой, когда многие болели. И я сильно заболела. Мне часто приходится выходить на сцену или работать с температурой, чтобы не подводить людей. Но потом я понимаю, что себя надо беречь, поэтому периодически прохожу полное обследование организма, периодически делаю витаминные капельницы. Вообще наш организм - удивительная система.
Если ты не даешь ему отдохнуть по-хорошему, то он все равно найдет возможность уложить тебя в постель, таким образом говоря тебе: «Детка, пора немного отдохнуть!» Заботиться о своем здоровье - хорошая привычка, которая не зависит от возраста.
- Потом вы улетели на съемки в Африку, в ЮАР. С детства мы помним стихи Чуковского: «Не ходите, дети, в Африку гулять…» А работать в Африке тоже опасно? Расскажите о трудностях съемок в ЮАР - какие нужны прививки, кусают ли насекомые... И есть ли, помимо минусов, плюсы?
- Африка - настолько удивительный континент, что иногда трудностей просто не замечаешь - настолько она завораживает. Но это дикая природа, поэтому иногда, конечно, природные явления здорово мешают. Зимой случаются ураганы, очень сильные дожди - небо часто затянуто тучами, и дождь стоит буквально стеной. Но чем мне нравится африканская погода - всю ночь может быть сильнейший дождь, утром ты едешь на работу под зонтом, но уже буквально через 10 минут небо проясняется.
А вечером того же дня можно увидеть роскошный закат. Таких красивых закатов я, если честно, не видела нигде. В летний период в Африке стоит неимоверная жара - около 35 градусов днем, палящее солнце и да, насекомые! Но где их нет летом? Попробуйте посниматься летом в Подмосковье - вас съедят комары! Так что все эти проблемы компенсируются эмоциями от того, какой получается классный и масштабный проект.
Ольга Бузова и ее соведущий Михаил Галустян на съемках в ЮАР. Фото: канал ТНТ
- Полюбовались на закат, а потом можно и телевизор включить. Что там в ЮАР показывают по телику?
- У меня почти нет на это времени! В свободное время занимаюсь своими делами, вечером листаю ленты социальных сетей, читаю новостные каналы своей страны и обязательно занимаюсь спортом - в любую погоду.
- Если бы вы не вели этот проект, а участвовали в нем, то на какие испытания не согласились бы даже ради победы?
- Я восхищаюсь нашими участниками - какие они бесстрашные! Вижу, какие трансформации происходят с участниками, вижу их волю к победе, возможности, которые они в себе открывают. Сложно сказать, чего бы я никогда не стала делать. Но, глядя на них, мне и самой хотелось побороть какие-то личные страхи. Например, я попробовала подержать на шее змею, хотя это моя главная фобия.
«Родители понимают, что я взрослая девочка»
- После вашей песни «ЗаплАчу - заплачУ» хочется рассуждать вот на какую тему. Когда появляется возможность заплатить, человек реже плачет? Большинство людей считают, что финансовое благополучие сделало бы их счастливыми...
- Это сложный философский вопрос. Сами по себе деньги, конечно, никого не могут сделать счастливыми. Они не дадут вам дружбу, любимого человека, здоровье, близких рядом. Но деньги добавят вашей жизни ярких эмоций и впечатлений, красок, решат какие-то проблемы. Если ежедневно думаешь, на что купить еду и как накормить своих детей, то, к сожалению, в деньгах видится настоящее счастье.
- Вы согласны с тем, что одна из самых приятных возможностей, которые дают деньги, - радовать родных людей? Если да, то как вы радуете родных и близких?
- Я не очень люблю говорить про деньги. Что о них говорить? Вы все знаете, сколько я работаю, какой у меня график. Да, я зарабатываю, чтобы позволить себе сделать приятное близким. Вы знаете, что я купила квартиры своим близким и после 17 лет работы на телевидении купила квартиру мечты и себе. Надо поменять машину, но все никак не соберусь, потому что мне на себя всегда жалко тратиться. Вот такая я.
Могу с легкостью купить подруге крутую сумку или туфли, но когда думаю, что можно купить и себе такие же, сразу нахожу десяток причин, чтобы этого не делать... Но мне не жалко тратить деньги на концертные костюмы. Я не выступаю в одном и том же на музыкальных шоу, я всегда разная, всегда хочу удивлять. Те, кто был на моем концерте в «Крокусе», знают, сколько концертных нарядов я сменила. Я хочу радовать своих людей, своих родных и иногда себя.
Например, раз в год съездить в отпуск. Надеюсь, что в этом году он у меня все же будет. Сейчас из-за гастрольного тура по самым разным уголкам России, а также из-за гастролей со спектаклем «Мужчина нарасхват» у меня практически нет возможности спланировать свой отдых.
- Последнее время вы отдыхали на Красной Поляне, катались на лыжах. Кажется, что вы полюбили и эти места, и вид спорта?
- Я обожаю лыжи, с детства на них каталась. Считаю, что я прекрасно катаюсь, выбираю самые крутые и экстремальные трассы. Получаю от этого колоссальный адреналин, худею, в конце концов, держу тело в тонусе. Обычно приезжаю на трассу в 9 - 10 утра и готова кататься до закрытия - до 16 - 17 часов. В Сочи потрясающие трассы, красивые места уровня европейских горнолыжных курортов. Это абсолютно мое место! После катания всегда еду в баню - в свое любимое место «Баньск».
Попариться, окунуться в купель, сделать массаж - это невероятный релакс. В горах зачастую нет связи, наслаждаюсь этим единением с природой. Мало где есть такие горы, как в Сочи, а я была на самых разных горнолыжных курортах. Очень жду, когда отстроят Шерегеш (известный горнолыжный курорт в Кузбассе. - Ред.) - обязательно поеду туда кататься!
- Когда у вас выходной и есть возможность провести его с родителями, как отдыхаете?
Оля со своей бабушкой Аллой Тимофеевной. Фото: личный архив
- С мамочкой можем сходить в театр, в ресторан, вкусно поесть, поговорить по душам. С папой тоже можем посидеть в ресторане. Конечно, с мамой болтаем, как девочки. С папулей обсуждаем все на свете, но, наверное, не секретничаем так, как с мамой.
- Родители переживают, что вы много работаете и не успеваете пока создать семью?
- Родители меня понимают. Я - взрослая девочка и с личной жизнью разберусь сама. Хотя родители всегда были первыми и главными людьми, которые поддерживали меня в самые сложные периоды моей личной жизни. Для меня родители в первую очередь родители, я их оберегаю от своих проблем. И более того, я больше забочусь о них, потому что все, что они могли сделать для меня, они уже сделали, теперь моя очередь.
«Мой тембр особенный - такого нет ни у кого»
- Как вам удавалось в школе и потом во взрослой жизни справляться с травлей, которую теперь принято называть модным словом «буллинг»? Какие советы вы бы дали людям, которые сейчас оказались в такой ситуации?
- До сих пор вспоминаю с болью школьные годы. Я не понимала, откуда взялось столько ненависти ко мне у взрослого человека, а именно у директора школы, в которой я училась. Она меня травила, собирала подписи в классе, чтобы отчислить, настраивала против меня учителей, которые занижали мне оценки. Чтобы получить хотя бы четверку, нужно было знать назубок абсолютно все!
Мне приходилось заниматься гораздо больше, чем остальным. Сейчас я, конечно, благодарна за то, что смогла получить больше знаний. Но тогда мне хотелось тратить время не только на учебу, но и на обычные подростковые занятия: общаться с подружками, гулять, ходить в театры, которые я обожала. Мама доставала мне билеты, и я посмотрела очень много спектаклей в Питере. Но травля была ужасной, я никому не пожелаю в детском возрасте испытать такую ненависть от взрослого человека, которому я вообще ничего не сделала.
Я была простой 12-летней девочкой, не хулиганкой. Да, я была яркой - могла сделать модную прическу или на День святого Валентина нашить на форму сердечки. Но моя яркость всегда находилась в позитивной плоскости.
Потом уже вы все видели буллинг и негатив на телепроекте, в котором я участвовала (речь о «Доме-2». - Ред.). Меня это сильно закаляло. Я плакала, было больно, но этот буллинг был от девочек, которые завидуют тому, что за мной ухаживают все парни проекта.
Сейчас буллинг продолжается, и за ним наблюдают все. Буллинг от больших и влиятельных людей в шоу-бизнесе, которые позволяют себе негативные высказывания в мой адрес, пытаются пропиариться за мой счет, получить лишние упоминания в прессе. Со временем я просто перестала обращать внимание на негативные комментарии. Я считаю, что пусть лучше человек напишет гадости под моей красивой фоткой, сольет свой негатив (на который я не обращаю внимания), зато потом не поругается со своей женой или мужем, не накричит на своего ребенка, а обнимет и поцелует.
Пусть эта ненависть выльется на меня в виртуальном мире, а не заражает реальный мир! Интернет стерпит все! Когда я поняла и приняла это, мне стало легче. Для всех мил не будешь, и я счастлива, что меня любит такое большое количество людей. Я стараюсь обращать внимание на позитив, на счастье и на любовь!
- Для многих женщин вы - пример для подражания. Кто из вашей семьи пример для вас?
- Мне безумно приятно быть примером для подражания. Я выступаю за правильные ценности, за любовь и понимание, за умение строить отношения, слышать и слушать своего партнера. Я всегда за любовь, и люди, сердцами которых, так же как и моим, правит любовь, отлично меня чувствуют!
Главной женщиной, которая меня восхищает, является моя бабушка. Потрясающая, роскошная, яркая, красивая, умная и мудрая, с огромным желанием жить и окружать себя и людей любовью и заботой.
- Вас порой сравнивают с Дженнифер Лопес, хотя она намного старше - ей 53 года. А какой вы видите себя через 16 лет? И о чем мечтаете?
Фото: канал ТНТ
- Джей Ло восхитительная - я была на ее концерте в Москве, она действительно роскошно выглядит. Но постойте, ей ВСЕГО каких-то 53 года! Разве это цифра для леди? Вообще с леди не принято говорить о возрасте. Настоящей леди всегда столько лет, сколько решит она сама! Сейчас ей 18, а через полчаса может быть уже 25. Но не больше! (Смеется.) Джей Ло подала всем женщинам пример, что можно дважды войти в одну и ту же реку - в безумно красивый роман - и через 20 лет вернуть своего идеального бывшего! Может быть, и у меня такое будет!
Но вообще-то я перестала реагировать на сравнения. То я как Мадонна, то как Алла Пугачева, то как Тина Тернер, Бейонсе или Бритни Спирс... Их много, а я одна. Значит, я собрала в себе самое лучшее. У меня особенный тембр, которого нет ни у кого. Так не поют ни Бритни, ни Джей Ло, ни кто-то еще в нашем шоу-бизнесе. Так пою только я, Ольга Бузова. И я хочу быть Ольгой Бузовой. И я не хочу быть как Мадонна или Бритни - у меня свой путь!
А про мечты - у меня столько планов, я такое готовлю на осень! Я окрыленная, счастливая, в моем сердце живет любовь. Я - ведущая рейтингового шоу ТНТ, я выступаю на главных площадках страны, я восхищаю и вдохновляю миллионы людей - я счастливый человек! О чем еще можно мечтать?
- «Новые звезды в Африке»
- По воскресеньям/19.00