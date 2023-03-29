Ольга Бузова: «Травля меня сильно закалила»

- Полюбовались на закат, а потом можно и телевизор включить. Что там в ЮАР показывают по телику?

- У меня почти нет на это времени! В свободное время занимаюсь своими делами, вечером листаю ленты социальных сетей, читаю новостные каналы своей страны и обязательно занимаюсь спортом - в любую погоду.

- Если бы вы не вели этот проект, а участвовали в нем, то на какие испытания не согласились бы даже ради победы?

- Я восхищаюсь нашими участниками - какие они бесстрашные! Вижу, какие трансформации происходят с участниками, вижу их волю к победе, возможности, которые они в себе открывают. Сложно сказать, чего бы я никогда не стала делать. Но, глядя на них, мне и самой хотелось побороть какие-то личные страхи. Например, я попробовала подержать на шее змею, хотя это моя главная фобия.

«Родители понимают, что я взрослая девочка»

- После вашей песни «ЗаплАчу - заплачУ» хочется рассуждать вот на какую тему. Когда появляется возможность заплатить, человек реже плачет? Большинство людей считают, что финансовое благополучие сделало бы их счастливыми...

- Это сложный философский вопрос. Сами по себе деньги, конечно, никого не могут сделать счастливыми. Они не дадут вам дружбу, любимого человека, здоровье, близких рядом. Но деньги добавят вашей жизни ярких эмоций и впечатлений, красок, решат какие-то проблемы. Если ежедневно думаешь, на что купить еду и как накормить своих детей, то, к сожалению, в деньгах видится настоящее счастье.

- Вы согласны с тем, что одна из самых приятных возможностей, которые дают деньги, - радовать родных людей? Если да, то как вы радуете родных и близких?

- Я не очень люблю говорить про деньги. Что о них говорить? Вы все знаете, сколько я работаю, какой у меня график. Да, я зарабатываю, чтобы позволить себе сделать приятное близким. Вы знаете, что я купила квартиры своим близким и после 17 лет работы на телевидении купила квартиру мечты и себе. Надо поменять машину, но все никак не соберусь, потому что мне на себя всегда жалко тратиться. Вот такая я.

Могу с легкостью купить подруге крутую сумку или туфли, но когда думаю, что можно купить и себе такие же, сразу нахожу десяток причин, чтобы этого не делать... Но мне не жалко тратить деньги на концертные костюмы. Я не выступаю в одном и том же на музыкальных шоу, я всегда разная, всегда хочу удивлять. Те, кто был на моем концерте в «Крокусе», знают, сколько концертных нарядов я сменила. Я хочу радовать своих людей, своих родных и иногда себя.

Например, раз в год съездить в отпуск. Надеюсь, что в этом году он у меня все же будет. Сейчас из-за гастрольного тура по самым разным уголкам России, а также из-за гастролей со спектаклем «Мужчина нарасхват» у меня практически нет возможности спланировать свой отдых.

- Последнее время вы отдыхали на Красной Поляне, катались на лыжах. Кажется, что вы полюбили и эти места, и вид спорта?

- Я обожаю лыжи, с детства на них каталась. Считаю, что я прекрасно катаюсь, выбираю самые крутые и экстремальные трассы. Получаю от этого колоссальный адреналин, худею, в конце концов, держу тело в тонусе. Обычно приезжаю на трассу в 9 - 10 утра и готова кататься до закрытия - до 16 - 17 часов. В Сочи потрясающие трассы, красивые места уровня европейских горнолыжных курортов. Это абсолютно мое место! После катания всегда еду в баню - в свое любимое место «Баньск».

Попариться, окунуться в купель, сделать массаж - это невероятный релакс. В горах зачастую нет связи, наслаждаюсь этим единением с природой. Мало где есть такие горы, как в Сочи, а я была на самых разных горнолыжных курортах. Очень жду, когда отстроят Шерегеш (известный горнолыжный курорт в Кузбассе. - Ред.) - обязательно поеду туда кататься!

- Когда у вас выходной и есть возможность провести его с родителями, как отдыхаете?