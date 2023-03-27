«Нас ждут глобальные катаклизмы»: звезда «Битвы экстрасенсов» Александр Шепс – о закулисье шоу, «ведьмовских ловушках» и личной жизни

Победитель 14-го сезона «Битвы экстрасенсов» медиум Александр Шепс станет участником нового проекта ТНТ – «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Эзотерикам, финалистам и победителям «Битвы» предстоит доказать, кто из них сильнее.
Александр Шепс рассказал Тeleprogramma.pro о том, чего он ждет от соперничества с братом, а также дал свой прогноз развития мировых событий.
- Чем вы занимались после того, как победили в «Битве экстрасенсов» в 14-м сезоне? Как зарабатывали на жизнь?
- У меня было много самых разных дел. Писал книги, записывал песни и клипы, проводил авторские семинары… А еще - старался приносить пользу Вселенной. Песни я записываю еще со школьных времен, и в каждом клипе оставляю частичку собственной души. В своих треках я затрагиваю глобальные темы, которые всегда беспокоили человечество. Я хочу донести до людей важную истину: у человека нет души, только тело. А душа – это он сам.
- С какими просьбами люди к вам обращаются чаще всего сейчас? Что их беспокоит?
- Чаще всего людей беспокоят их благосостояние, личные отношения и здоровье. Но тут не нужны никакие экстрасенсы – надо просто научиться принимать ответственность за свои решения. Люди часто забывают, что, если дело касается эзотерики – кармический ответ не заставит себя ждать! Так что любое вмешательство – это всегда рискованно. Если можно обойтись без него, лучше сделать именно так.
Александр Шепс. Фото: личный архив
- Вы снова решили попробовать свои силы в «Битве». Кого из участников шоу вы снова рады видеть? Кто, на ваш взгляд, зря пришел бороться за звание сильнейшего? Как относитесь к тому, что ваш брат тоже примет участие в борьбе?
- Рад увидеть Викторию, Марьяну, Влада. Что касается моего братца, то я не особо в восторге от того, что он схлестнется со мной в магическом поединке! Да и не только со мной…
- Есть ли между вами напряжение на время участия в шоу или даже в жизни?
- В жизни между нами нет никаких напрягов! Олег еще молод для некоторых вещей, и я сейчас не имею в виду физический возраст. Ему еще никогда не приходилось работать одновременно с несколькими медиумами, а это совсем другая «атмосфера».
Александр Шепс на шоу "Битва экстрасенсов". Фото: личный архив
- Съемки идут полным ходом. Чем проект отличается от «Битвы»? В чем для вас главные сложности?
- В новом проекте изначально собрались мастера своего искусства. Принять версию конкурента порой очень непросто, а смириться с определенными обстоятельствами просто нельзя! Поэтому приходится не только помогать людям, но и заботиться о собственной магической безопасности. А это уже задача совсем другого уровня. Например, если ты проходишь испытание последним, то можно нарваться на разные ведьмовские ловушки.
- Вы скрываете свою личную жизнь. Почему? Никогда не делитесь ничем сокровенным. Семья, дети – есть ли у вас такие планы на ближайшее будущее?
- Счастье любит тишину. Я просто сделал правильные выводы из своего опыта. Что касается планов, то я собираюсь и дальше помогать людям и создавать нечто прекрасное.
- Вы общаетесь с Мэрилин Керро? Хотели бы сразиться с ней в «Битве сильнейших»? Это была бы для вас более серьезная битва, чем с братом?
- С Мэри мы не общаемся, у каждого из нас своя жизнь и свои перспективы. Сразиться с ней в «Битве»? Такое уже было, и не раз, так что в этом смысла не вижу. А вот сойтись в поединке с братом – это уже интереснее. Тут и интрига больше, и ставки выше!
Александр Шепс. Фото: личный архив
- Сколько еще времени, по-вашему, будет сохраняться напряженность в мире? Разрешатся ли основные противоречия в этом году, или продлятся еще несколько лет?
- Напряженность в мире только начинает просыпаться. Так что, думаю, противоречий со временем будет только больше.
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- Аномалии и бедствия – землетрясения, цунами и прочее – это реакция планеты на действия людей? Когда и где нас ожидают новые природные потрясения?
- Такие явления обычно очень непросто предсказать. Могу сказать одно: глобальные катаклизмы нас еще ждут, это совершенно точно. Причем в самых неожиданных местах.
- В последнее время все чаще звучат сообщения о неопознанных летающих объектах – их видят в разных странах. Как вы думаете, состоится ли в ближайшее время контакт с инопланетным разумом?
- Мне кажется, он уже давно был…
- Назовите три главных слова, которые будут характеризовать события в России в 2023 году.
- Движение, сознание, контакт.
Премьеру шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» смотрите на ТНТ 1 апреля в 19.30.