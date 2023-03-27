«Нас ждут глобальные катаклизмы»: звезда «Битвы экстрасенсов» Александр Шепс – о закулисье шоу, «ведьмовских ловушках» и личной жизни

Победитель 14-го сезона «Битвы экстрасенсов» медиум Александр Шепс станет участником нового проекта ТНТ – «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Эзотерикам, финалистам и победителям «Битвы» предстоит доказать, кто из них сильнее.

Александр Шепс рассказал Тeleprogramma.pro о том, чего он ждет от соперничества с братом, а также дал свой прогноз развития мировых событий.

- Чем вы занимались после того, как победили в «Битве экстрасенсов» в 14-м сезоне? Как зарабатывали на жизнь?

- У меня было много самых разных дел. Писал книги, записывал песни и клипы, проводил авторские семинары… А еще - старался приносить пользу Вселенной. Песни я записываю еще со школьных времен, и в каждом клипе оставляю частичку собственной души. В своих треках я затрагиваю глобальные темы, которые всегда беспокоили человечество. Я хочу донести до людей важную истину: у человека нет души, только тело. А душа – это он сам.

- С какими просьбами люди к вам обращаются чаще всего сейчас? Что их беспокоит?

- Чаще всего людей беспокоят их благосостояние, личные отношения и здоровье. Но тут не нужны никакие экстрасенсы – надо просто научиться принимать ответственность за свои решения. Люди часто забывают, что, если дело касается эзотерики – кармический ответ не заставит себя ждать! Так что любое вмешательство – это всегда рискованно. Если можно обойтись без него, лучше сделать именно так.

