Звезда «Дома-2» Тигран Салибеков: «Бывшую жену и детей я отпустил. Пусть живут, как хотят»

- Делал ли ты попытки общаться с сыновьями?

- С детьми я не общаюсь с тех пор, как они прислали мне голосовые матерные сообщения. Кто-то говорит, что дети маленькие, повторяли слова матери, и я должен все равно прийти с поклоном, с подарками и дальше унижаться, несмотря ни на что. Я считаю так: да, дети маленькие, но любое действие должно быть как-то проговорено. После таких слов в мой адрес и адрес моих родителей я не могу потом приходить с подарками и делать вид, будто ничего не произошло.

А воспитывать их и что-то объяснять, я не могу, потому что мой авторитет бывшая жена убила напрочь. После таких слов мы должны сесть все, впятером, и чтобы мама им объяснила, что это плохо, и надо извиниться. Я с удовольствием хотел бы общаться с детьми, но пока не будет извинений с их стороны, я общаться не буду. Тем более, они говорят, что им хорошо без меня всем четверым. Я их отпустил, оставил. Пусть живут, как хотят.

«Я на проекте, пока мне хорошо»

- Сколько еще времени ты планируешь провести на «Доме-2»? Ставишь ли себе какие-то конкретные сроки пребывания на проекте?

- Я не задаю себе такой вопрос. Пока мне хорошо, я на проекте. Как только мне будет дискомфортно или что-то начнет не устраивать, я его покину. Пока мне все нравится. И я хочу влюбиться. И может быть даже, чуть попозже завести полноценную семью.

- Не думаешь ли ты, что пришло время уйти с проекта и заняться воспитанием сыновей, например?

- Я могу находиться на проекте и воспитывать своих детей. Но, к сожалению, мне жена все перекрыла и сделала так, чтобы я не общался с ними. Вот и все. Одно другому не мешает. Проект, другая страна, другая галактика – не важно. Везде можно воспитывать детей так, как ты хочешь. Мне проект не мешает в этом. Мне мешает бывшая жена.

«Я начинаю отношения, как только возникает симпатия»