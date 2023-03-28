Звезда «Дома-2» Тигран Салибеков: «Бывшую жену и детей я отпустил. Пусть живут, как хотят»

Тигран Салибеков почти год назад развелся с матерью своих троих сыновей Юлией Салибековой. И почти столько же он находится на реалити-шоу «Дом-2». В беседе с Teleprogramma.pro Тигран Салибеков откровенно рассказал, почему у него не получается наладить общение с бывшей женой Юлией и сыновьями, и объяснил, по какой причине так скоротечны его романы на проекте.
«Юля строит из себя овечку»
- Тигран, в каких отношениях вы сейчас с бывшей женой Юлией Салибековой? Удалось ли вам наладить диалог?
- Я сейчас ни в каких отношениях с бывшей женой. Пытался наладить с ней нормальные отношения, отношения с детьми, хотел, чтобы мы нормально общались. Но Юля все сделала так, чтобы с ними не общался ни я, ни мои родители. Она все мосты сожгла и целенаправленно строит из себя бедную овечку, мол, это я такой плохой. Но по факту, Юля сделала все своими руками. Даже если бы я сейчас общался с сыновьями, я не хотел бы с ней как-то пересекаться. Детей взял – детей отдал.
Этот человек для меня предатель, она не умеет расходиться нормально. Ни она, ни ее сестра. Были моменты, когда я пытался ей верить уже после расставания и пытался наладить хорошие отношения, но она – только про деньги. Настолько алчная, что готова откусывать руку. Я пытался, но не получается. Она меня предала и обманула. Поэтому как я могу с ней сейчас общаться?
Бывшая жена Тиграна Юлия Салибекова с тремя сыновьями. Фото: соцсети
- Делал ли ты попытки общаться с сыновьями?
- С детьми я не общаюсь с тех пор, как они прислали мне голосовые матерные сообщения. Кто-то говорит, что дети маленькие, повторяли слова матери, и я должен все равно прийти с поклоном, с подарками и дальше унижаться, несмотря ни на что. Я считаю так: да, дети маленькие, но любое действие должно быть как-то проговорено. После таких слов в мой адрес и адрес моих родителей я не могу потом приходить с подарками и делать вид, будто ничего не произошло.
А воспитывать их и что-то объяснять, я не могу, потому что мой авторитет бывшая жена убила напрочь. После таких слов мы должны сесть все, впятером, и чтобы мама им объяснила, что это плохо, и надо извиниться. Я с удовольствием хотел бы общаться с детьми, но пока не будет извинений с их стороны, я общаться не буду. Тем более, они говорят, что им хорошо без меня всем четверым. Я их отпустил, оставил. Пусть живут, как хотят.
«Я на проекте, пока мне хорошо»
- Сколько еще времени ты планируешь провести на «Доме-2»? Ставишь ли себе какие-то конкретные сроки пребывания на проекте?
- Я не задаю себе такой вопрос. Пока мне хорошо, я на проекте. Как только мне будет дискомфортно или что-то начнет не устраивать, я его покину. Пока мне все нравится. И я хочу влюбиться. И может быть даже, чуть попозже завести полноценную семью.
- Не думаешь ли ты, что пришло время уйти с проекта и заняться воспитанием сыновей, например?
- Я могу находиться на проекте и воспитывать своих детей. Но, к сожалению, мне жена все перекрыла и сделала так, чтобы я не общался с ними. Вот и все. Одно другому не мешает. Проект, другая страна, другая галактика – не важно. Везде можно воспитывать детей так, как ты хочешь. Мне проект не мешает в этом. Мне мешает бывшая жена.
«Я начинаю отношения, как только возникает симпатия»
Тигран Салибеков и его экс-избранница Настя Иванова. Фото: соцсети
- Как думаешь, почему твои романы с девушками на проекте такие скоротечные? Причина в тебе или в девушках?
- Мне тяжело влюбиться. У меня постоянно возникают симпатии к девушкам. Как только такое происходит, я начинаю с ними отношения. Я не серьезно к этому подхожу. Понравилась девочка – начинаю газовать, двигаться. Хочется «волшебство» в первый день, я пробую, я пытаюсь. Не получается, дальше ухожу. Если она мне не нравится, я бросаю. То есть, все просто. И так жизнь сложная штука, если мы ее еще будем целенаправленно усложнять, то ничем хорошим это не закончится.
- Почему ты заводишь романы с молоденьким девушками? Не стараешься выбрать более зрелую партнершу?
- Я не смотрю на возраст. Если девушка понравилась, я начинаю строить с ней отношения. Двадцать лет ей или сорок пять. Хотелось бы, конечно, постарше, чем 20 лет, девушку, но не моих годов. Ближе к 30, лет 25 - 26. Но почему-то сейчас попадаются молоденькие. Но опять же, я проще отношусь. Главное, чтобы душа спокойна была и была симпатия.
«За год трудно найти хорошего человека»
- Как оцениваешь высказывания психолога Людмилы Галактионвой о тебе, как об инфантильном человеке? Права ли она, на твой взгляд?
- Честно говоря, я не помню такого в свой адрес. Но если она такое говорила, это ее мнение. Я считаю, что каждый человек в душе на какой-то процент инфантильный. Мы все хотим быть детьми, хотим радоваться чему-то, хотим веселиться, прикалываться. И если я где-то инфантильный человек, я не считаю, что это плохо или минус. Все мы дети в душе.
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- Как ты думаешь, в чем корень зла твоих неудач в личной жизни?
- Не считаю, что у меня есть какие-то неудачи в личной жизни. Прошло чуть больше года, как я развелся, и я на проекте. Я не напрягаюсь на счет отношений за периметром, просто у нас проект и цель - построить свою любовь. Здесь мы часто думаем про отношения. А так, у меня никогда с этим проблем не было и не будет. За год человеку трудно найти другого хорошего человека и жить в гармонии и радости. У кого-то получается, у кого-то нет. Я не комплексую.
«ДОМ-2. Новая жизнь» выходит каждый день в 22:00 на канале «Ю».