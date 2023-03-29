Татьяна Буланова: «Под песню «Не плачь» влюблялись, теряли девственность, расставались и плакали, уезжая из страны!»

На телеканале «Россия» продолжается эфир нового музыкального шоу «Моя мелодия».
Особенность проекта – музыкальные сюрпризы, неподдельные эмоции героев, которыми они щедро делятся со зрителями и трогательные истории из их жизни.
Все начинается с того, что артистов приглашают на съемку секретного шоу, не посвящая его в детали. Приехав в студию, герой выходит на сцену к ведущему Николаю Баскову, садится в кресло, и перед ним открывается занавес.
Артист слышит свою «тайную мелодию», погружающую его в воспоминания о сценическом успехе, возможно, о первом поцелуе и страстной любви или других знаковых моментах. Эту песню исполняют люди, имена которых тоже держат в секрете, - и от героев, и от зрителей. Но они не случайно приглашены в проект - их роль в жизни главного героя, конечно, немаловажна.
Одной из героинь шоу стала певица Татьяна Буланова. Телезрители смогут увидеть ее в эту пятницу 31 марта в эфире телеканала «Россия». Для многих жителей постсоветского пространства ее песни являются теми самыми «своими мелодиями».
Журналист Teleprogramma.pro побеседовала с Татьяной в кулуарах шоу «Моя Мелодия».
«Многие мужчины не скрывали слез под песню «Колыбельная!»
- Давайте поговорим о «Моей Мелодии». Какие песни у вас самой ассоциируются с первой любовью, с первым поцелуем?
- Наверное, хиты Modern talking, Bad boys blue. Это песни моей юности. А вообще, мне очень нравится песня Виктора Цоя «Печаль». Однажды я даже ее спела, был у меня такой опыт.
Виктор очень красиво ее исполняет, без надрыва, без крика, спокойно, но в этом спокойствии чувствуется какая-то невероятная сила, мощь.
- А какая мелодия стоит у вас в качестве рингтона на телефоне?
- У меня утка крякает. Она громкая, благодаря чему я все слышу, даже находясь в другой комнате.
- Но ведь и ваши мелодии стали для многих родными. Какие истории вы слышали о судьбоносной роли своих хитов в жизни людей?
- Под песню «Не плачь» кто-то, извините, девственность терял, кто-то кого-то провожал, переживал первую влюбленность.
И даже известные артисты рассказывали, что в 1992-м году, когда была волна эмиграции, и россияне уезжали на заработки за рубеж (Особенно там были востребованы танцовщики), люди расставались, плакали под эту песню.
Многие мужчины рассказывали, как не скрывали слез под песню «Колыбельная», когда приходилось разлучаться со своими детьми после развода. На самом деле таких знаковых песен в моем репертуаре много.
Татьяна Буланова в шоу «Моя мелодия». Фото: телеканал «Россия»
«Я держу связь с некоторыми фанатами, которые сказали мне, что хотят услышать!»
- 9 апреля вы дадите сольный концерт в Москве. Что ждет зрителей?
- Естественно, прозвучат хиты и те песни, которые я не пела лет 30. Как раз в прошлом году у меня состоялся концерт. Специально для него я откопала песни, не звучавшие три десятилетия. И они прошли на «Ура»!
Но, оказывается, нашлись еще подобные произведения, а я знаю, что их ждут поклонники. Я держу связь с некоторыми фанатами, которые сказали мне, что хотели бы услышать. Поэтому я подготовлю для них сюрприз.
Конечно, будут и новые композиции, в частности наши новые совместные работы с Сашей Гонопольским. Своего заветного часа ждут еще две песни. В общем, всего мы записали четыре композиции.
- Вот вы упомянули, что держите связь с фанатами. А есть ли у вас такие поклонники, которые с вами практически с начала творческого пути?
- Есть такие, да. Кстати, в лицо я знаю многих. Но из тех, кто застал старт моего творческого пути, наверное, никого не осталось. У многих девочек уже свои семьи. Конечно, иногда они приходят на выступления. Я кого-то даже узнаю, но все-равно жизнь сейчас непростая. И каждый занимается своими делами.
А что касается тех, кто появился лет 10 назад, я действительно знаю их хорошо. Например, есть девушка из Москвы, которая приезжает на наши концерты в Петербурге, ездит на какие-то гастроли по городам. Если ей это несложно, то мне приятно.
- Почему концерт называется «Зажигай, Таня»? Это вы придумали?
- Нет, организаторы. Название родилось из строчки песни «Бесконечная история»: «Двигайся, Таня, зажигай, Таня».
Ну и потом, организаторы, которые проводили концерт в этом же зале в прошлом году, теперь организовали танцол. Потому что в прошлый раз люди вскакивали со своих мест и загораживали обзор тем, кто сидел сзади.
К тому же в программе много танцевальных песен. Например, мои ровесники захотят потанцевать под то, что зажигали в дни своей юности. И я считаю, что это правильно.
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- Концерт начинается в 17. 00. Почему так рано? Планируете исполнить большое количество песен?
- Нет, программа ожидается стандартная и продлится около двух с половиной часов. А вот четыре года назад у меня состоялся юбилейный концерт в Петербурге в зале «Октябрьский», который шел четыре часа.
Пока для меня это рекорд. Тогда у меня на протяжении 12 лет не было сольных концертов в родном городе.
И то, как потом выяснилось, мы не спели всех тех песен, которые можно было спеть.
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- Давайте поговорим о житейском. Я по собственному опыту знаю, что те люди, у которых день рождения 6 марта, празднуют его фактически три дня. У вас та же история?
- Конечно. У меня 8 марта еще и у младшего ребенка день рождения.
- Как справили день рождения в этот раз?
- В этот раз 6 марта я отметила со своими родственниками, 7-го – с друзьями, а 8-го – мы просто пошли в ресторан и отметили Международный женский день. А мой младший справлял день рождения отдельно с друзьями, с нами не стал.
У Никиты свои друзья, свои интересы, но на мой день рождения он остался с нами за столом. Мы отмечали его в ресторане, а потом поехали домой.
А 8-го я уже не дергаю, не лезу к нему. У них там была своя программа с квестами
Татьяна Буланова и Николай Басков в шоу «Моя мелодия». Фото: телеканал «Россия»
- А какие-то необычные подарки получаете на день рождения?
- Давно уже не было. Но хочется чего-то необычного!
- Чем увлекается ваш младший сын Никита?
- Никите очень нравится предмет «Химия». Он сейчас учится в девятом классе. И надеюсь, что выберет профессию, связанную с этим направлением. Возможно, будет поступать в медицинский университет.
- По вашим стопам не пойдет?
- Нет, по моим стопам не пошел ни один, ни второй сын. Старший, может быть, и хотел бы, но речь идет не о пении. Он играет на инструментах.
- И вы, и ваши сыновья – по гороскопу Рыбы. Вы можете себя назвать типичными представителями этого знака Зодиака?
- Существует же еще такое понятие, как Асцендент в гороскопе – это знак, поднимающийся на восточном горизонте в момент нашего рождения. Вот я по Асценденту – Лев. И мне кажется, что львиного во мне даже больше.
Старший сын по асценденту – Рак. И вот, пожалуй, Саша и типичный представитель Рыб. Он такой спокойный, старается не выплескивать эмоции, очень музыкальный, с хорошей интуицией. А еще сын хорошо чувствует людей.
Татьяна Буланова в шоу «Моя мелодия». Фото: телеканал «Россия»
- Не могу не спросить вас о личной жизни. На каком этапе сейчас ваши отношения с вашим избранником Валерием Рудневым?
- У нас летом готовится свадьба. Я его очень люблю. Валерий - замечательный человек.
Конечно, у нас большая разница в возрасте. Это не секрет, я уже об этом говорила. Но я этого абсолютно не ощущаю, не замечаю, потому что он ведет себя, как настоящий мужчина.
Я уверена в Валерии! Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Валерий занимается ресторанным бизнесом, пока, правда, еще на начальном этапе. Но мне нравится, что он не опускает руки. Мы уже вместе три года. У нас были и финансовые сложности, но они преодолимы.
А почему я говорю об уверенности? Да потому что понимаю, что это человек, который действительно будет защищать свою семью.
- Некоторые люди ментально старше своего возраста. Валерий к ним относится?
- Да. Даже в том, что касается музыки. Если мне больше нравится какая-то молодежная, то ему ближе - дискотека 80-х, 90-х, нулевых. Вкусы, касающиеся нулевых, у нас совсем не совпадают.
Ему нравятся группы, про которые я думаю: «Как такое вообще может быть!».
- Какие у вас ближайшие планы?
- Работаем. Выпускаем новый альбом «Таня, дыши», который уже практически готов. Его мы записали с Игорем Латышко и Ириной Мишиной.
Затем вместе с Ириной я уже начала работать над следующим альбомом. У нас достаточно интересная и плотная работа с Сашей Гонопольским.
Одна из них - клип «До свидания», который мы записали с ним, - уже в ротации музыкальных каналов, и даже где-то в чартах. В общем, мы уже записали четыре песни, сняли три клипа. И мне это очень интересно, потому что Саша – клипмейкер, и при этом он еще пишет и стихи, и музыку.
В общем, живу полной жизнью!