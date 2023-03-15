«Такого эмоционального шока не было за всю мою жизнь на телевидении»: «Россия» запускает новое шоу «Моя мелодия»

Вечером 17 марта на канале «Россия» состоится премьера нового музыкального шоу «Моя мелодия». Герои этой программы даже не подозревают, на что согласились. Они знают лишь, что нужно выйти на сцену, сесть в кресло и услышать «тайную мелодию» из своей жизни. Какая именно песня прозвучит и кто ее исполнит — это секрет, который раскроется только в эфире шоу.

Какую реакцию вызовет у героев музыкальный подарок — неизвестно, но это будут, несомненно, настоящие искренние эмоции. Ведущим проекта выступает Николай Басков.

«Есть песни, которые являются знаковыми для артиста не только в карьере, но и в жизни, — первый поцелуй, первый танец, какое-то знакомство. В шоу «Моя мелодия» эти песни и звучат, но герои не знают, кто их будет исполнять для них, кто будет принимать участие в музыкальном подарке-сюрпризе. Они плачут, смеются, даже в обморок падают — вот такие эмоции!» — отмечает певец. «Телезрителей ждут очень проникновенные номера с живым звуком и определенной историей. Мы переносим героя в океан воспоминаний, в то время, когда была создана эта мелодия, или когда родился герой программы, вспоминаем, что тогда происходило в стране и в мире. Это очень трогательная, познавательная и в то же время увлекательная программа, в которой все сочетается — и шоу, и музыка, и душевность».

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».