Владимир Пресняков: «Родить еще и девочку - наша с Наташей мечта»

Звучит парадоксально, но Владимир Пресняков, один из самых популярнейших в России артистов, в проекте «Голос» (Первый канал) впервые (подробнее о новом сезоне - на стр. 9). Артиста много раз заочно «сватали» в красное кресло - рядом с его другом и коллегой Леонидом Агутиным, но в реальности этого так ни разу и не случилось.

Теперь Владимир набирает собственную сборную вокалистов в эфире и продумывает музыкальные номера для них. В связи с чем «Телепрограмма» и побеседовала с артистом о новом амплуа, «крысятничестве» среди наставников проекта и мечтах о единственной дочери.

- Владимир, вы стали наставником «Голоса» впервые за 11 лет работы проекта. Хотя как будто участие давно напрашивалось. Это потому что вы - артист свободолюбивый и управлять, воспитывать не очень любите?

- В этом шоу нет такого, что я кем-то управляю. Я просто немного направляю артистов, скажем. Получается здорово: мне нравится, что они слушают и прислушиваются. У нашей команды (в эфире идут слепые прослушивания, но на самом деле это запись: команды уже сформированы, и наставники репетируют новые номера для поединков. - Авт.) нет такого: «Вот этого я не хочу делать!» Мне не приходится никого ничего заставлять.

- То есть полная демократия?

- Конечно. У нас все строится на дружбе, на хорошем, лучезарном состоянии души. Мне кажется, все так и должно происходить - и в обыденной жизни, и в личной.

- Звучит крайне благостно. Но у вас в команде взрослые артисты со своими взглядами. Есть у них пиетет перед вами, робеют?

- Да все они практически состоявшиеся ребята, артисты с поставленными голосами. Видно, что много занимались вокалом, и я на это обращал внимание: в моей команде нет людей, которые совсем ничего не умеют. Если бы такие были, тогда бы, наверное, они робели. А поскольку практически все определенного уровня все же достигли, у нас дружеские отношения. Для меня крайне важно в работе с артистом посмотреть на его улыбку. И чувство юмора. Потом все остальное. Если у человека нет самоиронии, даже близко не буду пытаться что-то делать с ним.

- Гиблое дело?

- Ну не всегда… У некоторых и без самоиронии получается жить и работать. И таких людей немало. И многих я прекрасно знаю (смеется). Просто не общаюсь. Но настоящий мир артистов построен на бесконечной самоиронии. Иначе сойдешь с ума.

- А с другими наставниками? Вы с Антоном Беляевым в этом сезоне, страшно сказать, новички.

- Могу сказать, что у нас сложилась новая «химия». Мы друг над другом просто угораем (смеется). В определенный момент это превращалось чуть ли не в Comedy Club. Мы с Васей (Вакуленко, он же рэпер Баста. - Авт.) сразу же нашли этот прикол, общий вайб. И нам очень хорошо в такой атмосфере, честно вам скажу. Дружим, ходим на вечеринки, концерты друг друга.

Точнее, стали ходить. Вышло так, что случилась такая «химия», когда мы доводим зал до укатайки, как это называют. У Полины блестящее чувство юмора. Она настолько здорово умеет над собой посмеяться! Это, кстати, самый главный критерий для меня, когда человек с самоиронией. И Антоша, конечно, тоже - у него все в порядке.

- Перед стартом шоу вы пошутили, что «подсидели» друга и коллегу Леонида Агутина. Обсуждали с ним проект? Он же старожил.