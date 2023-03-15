Любовь Успенская: «Планы - сделать дочь большой звездой»

На концертах у артистки, в конце февраля отметившей день рождения, сейчас царит семейная атмосфера, ведь вместе с Успенской теперь выступает и ее дочь Татьяна Плаксина, которая, справившись с рядом серьезных проблем, сосредоточилась на творчестве. Любовь стала продюсером дочери, которая записывает свой первый сольный альбом.
Но одним лишь продюсированием текущие заботы Успенской не ограничиваются - у нее множество проектов, в том числе и телевизионных. В частности, скоро мы увидим артистку в новом телешоу «Моя Мелодия» на канале «Россия 1».
«Артистки - такие же мамы и бабушки»
- Поздравляем вас с прошедшим днем рождения! Как отметили? Был ли в этот день у вас концерт?
- Собрался только близкий круг моих друзей. Были мои авторы - Игорь Азаров, Кира Дымов, Брендон Стоун. И мы себе сами сделали концерт - домашний, по заявкам. Пели наши песни, и нам было очень хорошо. Впервые в жизни я пела для себя. Это интересно.
- Коллеги, друзья, близкие приготовили вам подарки - сюрпризы на съемках нового шоу «Моя Мелодия», где звучали важные для вас мелодии и истории из вашей жизни. Чем интересно артисту участие в этой программе?
- Прозвучавшие в программе мелодии окунули меня в мои 30 лет - нахлынули воспоминания, истории о людях, близких мне по духу, с которыми я общалась в то время. Такого рода шоу важны нам, артистам, чтобы еще раз прочувствовать, что нет ничего важнее любви близких, а телезрителям - чтобы убедиться в том, что артисты - такие же мамы, отцы, бабушки...
- Сейчас самая обсуждаемая ваша песня - «Мольба», ваш дуэт с дочерью. Текст написала официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая говорит, что познакомилась с вами, когда вы боролись за Таню, и в мольбе обращалась ко всем, кто мог помочь. Какие эмоции и смысл вы вкладываете в эту песню как певица и как мать?
Фото: личный архив
- Смысл такой: молиться за себя не могу - я молюсь за всех матерей, за всех людей, которые переживают какие-то несчастья, горе, страдания. Молитва помогла мне вернуть дочь. Я надеюсь, что эта песня поможет людям поверить в то, что не все в жизни потеряно. И если сейчас в их жизни происходит что-то трагическое, то все еще может измениться в лучшую сторону. Молитва поможет.
- Таня строит музыкальную карьеру, вы стали ее продюсером. Какие у вас цели, планы?
- Планы - сделать Таню большой звездой. Потому что я услышала и увидела в ней потенциал. Таня сегодня поет намного круче, чем я, когда начинала и была «сырая». Талант у меня, конечно, был. Я родилась певицей, я была самородком. Но мастерство приходит после долгих лет работы, шлифуется годами. А у Тани есть потенциал быстрее стать большой звездой, чем у меня, прошедшей такой тернистый, длинный путь.
- Вы рассказывали, что Таня играет на фортепиано. Приходилось ее в детстве заставлять заниматься?
- Таня играла на фортепиано с семи лет, потом бросила. А когда она уехала учиться в Америку в колледж, позвонила мне и сказала: «Мама, я взяла в аренду фортепиано. И Рахманинов меня вернул в музыку». И Таня по пять-шесть часов ежедневно занималась. Когда она вернулась в Москву, села за рояль и начала играть Шопена, Рахманинова (программу студентов консерватории) - мы просто обалдели. Таня - рабочая пчелка, и, если ей нравится то, что она делает, она на середине не останавливается - либо пан, либо пропал.
- Как бы вы с профессиональной точки зрения оценили вокальные данные дочери?
- У нее потрясающий тембр - глубокий, низкий. И не похожий ни на кого - можно сказать, что уникальный, узнаваемый голос, который нельзя с чьим-то перепутать. Так же и мой голос сложно не узнать. Потому мне противопоказано участвовать в шоу, где артист скрывает лицо и его должны угадать по голосу: меня узнают с первой ноты.
- Как подбираете репертуар дочери, в каком жанре делаете ее первый альбом?
- Я уже столько лет на сцене… Поэтому понимаю с первой ноты, подходит ли песня ее характеру, тембру, настроению. Но никогда не буду песню навязывать! Таня строго относится к стихам и никогда не будет петь красивую музыку с бездарным, тупым текстом. У ее альбома нет определенного жанра. Там будут песни абсолютно разных форматов - и джаз, и рэп, и блюз, и поп, и даже латина, сальса...
Я поняла одну вещь. Когда я прихожу на концерт артиста и слышу однообразную программу, для меня это мучение. Потому что ты сидишь и слушаешь одну длинную песню. У меня разнообразная программа: переходы от веселого и шуточного репертуара к лирическому и драматическому, к року. Я никогда «не перетягиваю» - не пою длинные песни. Мне Бог дал хороший вкус. И поэтому мои концерты легко проходят, и люди всегда просят: еще!
«В данном случае природа не отдохнула»
1979 год. Любовь (слева) с коллегами-музыкантами. Фото: личный архив
- Становлению Татьяны как артистки наверняка помогут и совместные с мамой гастроли....
- Пока мы так и делаем. Работаем с Таней на концертах, в клубах. Для людей это сюрприз. Потому что все хорошо знают, какое горе я пережила с Таней. И тут зрители видят такое Танино преображение... Это неожиданно. Я рассказываю о том, через что я прошла, пою еще одну песню Марии Захаровой - «Я слишком тебя любила»... А потом выходит Таня. Люди принимают очень хорошо!
- Нет опасений, что к дочери будут предвзято относиться - как к дочери звезды?
- Не в моем случае. Потому что Таня - это не та певица, о которой можно сказать, что природа на детях отдохнула. У меня чувство достоинства настолько высоко, что я никогда не буду навязывать публике «бездарную дочку», заставлять насильно ее слушать. Я должна гордиться, когда она выходит петь, чтобы я затаила дыхание и у меня мурашки по телу шли; чтобы Таня была самостоятельной состоявшейся певицей, со своей публикой. Сейчас я просто кайфую от того, что мы с ней работаем вместе в концерте. Это мне дает стимул.
- У вас сейчас очень плотный график. Нет таких мыслей: мол, вот у Тани все получится с карьерой, и тогда можно уже не так часто выходить на сцену?
- У меня другие планы. Я хочу выстраивать тур так, чтобы сегодня был мой сольный концерт, а завтра - ее. Мой оркестр знает всю программу Тани, и нам будет выгодно ездить на гастроли с одним коллективом музыкантов. И в туре мы будем работать так - день я, день она. Где-то Таня в моем концерте выступит, где-то я в ее концерте спою песню. Мне кажется, это будет успешный проект. Дляменя концерты - не работа, я живу музыкой. Как едой, как любовью. И я буду на сцене до тех пор, пока я смогу петь.
- А нет ли у Тани желания взять вашу фамилию?
- Нет. У Тани сценическое имя - PACHA TATI. Она его придумала, оно ей очень подходит. А Успенская - одна. И PACHA TATI будет тоже одна.
«Браки мешали моей карьере»
Артистка не раз пела дуэтом со звездами первой величины - например, с Николаем Басковым, который, кстати, стал ведущим нового шоу с участием Любы «Моя Мелодия». Фото: личный архив
- Вилли Токарев, скончавшийся почти четыре года назад, как-то сказал, что написал три песни - «Люба-Любонька», «Любимый», «Еще не поздно, еще не рано», которые будут кормить вас всю жизнь. Ваш друг угадал?
- Еще как угадал! Дело не в том, что эти песни меня кормят. Но они в моем репертуаре всегда и повсюду, люди их любят. Нет концерта, где бы я их не пела. Эти песни, так же, как и «Карусель», и «Кабриолет», - мои пожизненные хиты.
- Помните ваш последний разговор с Токаревым?
- С Вилли был разговор, когда мы сидели с ним в жюри проекта «Три аккорда». Он так хорошо выглядел, был такой бодрый: ясный ум, искрометный юмор. Я ему говорю: «Открой секрет твоей молодости? У тебя так мозги работают!» И он поделился: «Очень простой секрет. Я утром на завтрак ем бутербродик, выпиваю 50 граммов водочки.
В обед ем борщ, котлетку и выпиваю 50 граммов водочки. На ужин - те же 50 граммов и салатик». Я попробовала эту «диету» - нет, мне не подходит!
- Ровно 30 лет назад вы начали выпускать хиты и клипы в России, 20 лет назад окончательно переехали из Лос-Анджелеса в Москву - на вас тогда обрушилась огромная популярность. Ожидали такого успеха?
- Нет, абсолютно! Когда еще жила в Америке, знала, что мои песни слушают и знают многие. Мне об этом говорили люди, которые приезжали в Америку. Мои песни пели в ресторанах, но лица никто не видел. Поэтому, когда я только приехала в Москву, люди не знали, как я выгляжу. Я выходила на сцену, а зрители говорили: это не она! Но голос был мой. Так постепенно начали верить, что Успенская - это я.
- В отличие от жизни творческой в личной жизни не все было просто. Но вы не теряли оптимизма. Откуда брали силы? Счастливы ли сейчас?
- Я счастлива от того, что я сегодня свободная, разведенная. Жизнь показала, что мои браки мешали карьере. Все мои мужья пытались меня остановить - принизить мой талант, успех. Видимо, ревновали меня. А я, наоборот, всегда была за талант. И если бы рядом был талантливый мужчина, то я бы гордилась им. Но они, к сожалению, этого не понимали, мужья меня «давили». И мою карьеру.
Без них я могла бы добиться большего. А оптимизм я находила в музыке. Это меня спасало. Я уходила из дома, начинала петь, видела любовь публики. И этого было достаточно, чтобы понять, что я - не кто попало, а Люба Успенская.
- «Моя Мелодия»
- С 17 марта по пятницам/21.30