Любовь Успенская: «Планы - сделать дочь большой звездой»

На концертах у артистки, в конце февраля отметившей день рождения, сейчас царит семейная атмосфера, ведь вместе с Успенской теперь выступает и ее дочь Татьяна Плаксина, которая, справившись с рядом серьезных проблем, сосредоточилась на творчестве. Любовь стала продюсером дочери, которая записывает свой первый сольный альбом.

Но одним лишь продюсированием текущие заботы Успенской не ограничиваются - у нее множество проектов, в том числе и телевизионных. В частности, скоро мы увидим артистку в новом телешоу «Моя Мелодия» на канале «Россия 1».

«Артистки - такие же мамы и бабушки»

- Поздравляем вас с прошедшим днем рождения! Как отметили? Был ли в этот день у вас концерт?

- Собрался только близкий круг моих друзей. Были мои авторы - Игорь Азаров, Кира Дымов, Брендон Стоун. И мы себе сами сделали концерт - домашний, по заявкам. Пели наши песни, и нам было очень хорошо. Впервые в жизни я пела для себя. Это интересно.

- Коллеги, друзья, близкие приготовили вам подарки - сюрпризы на съемках нового шоу «Моя Мелодия», где звучали важные для вас мелодии и истории из вашей жизни. Чем интересно артисту участие в этой программе?

- Прозвучавшие в программе мелодии окунули меня в мои 30 лет - нахлынули воспоминания, истории о людях, близких мне по духу, с которыми я общалась в то время. Такого рода шоу важны нам, артистам, чтобы еще раз прочувствовать, что нет ничего важнее любви близких, а телезрителям - чтобы убедиться в том, что артисты - такие же мамы, отцы, бабушки...

- Сейчас самая обсуждаемая ваша песня - «Мольба», ваш дуэт с дочерью. Текст написала официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая говорит, что познакомилась с вами, когда вы боролись за Таню, и в мольбе обращалась ко всем, кто мог помочь. Какие эмоции и смысл вы вкладываете в эту песню как певица и как мать?