«Весь изрезанный пошел в кадр»: звезда сериала «Темное прошлое» Сергей Губанов – об «ужастиках», празднике 8 Марта и ароматах

9 марта в 19.00 на канале «Домашний» состоится премьера сериала «Темное прошлое», одну из главных ролей в котором исполнил Сергей Губанов. Актер снимался в комедиях, мелодрамах и боевиках, работал в США, постигал тонкости работы в сериалах... А еще он любит и умеет создавать ароматы – и отлично в них разбирается!

- Ваша кинокарьера началась в американском кино. Чем оно отличается от российского?

- Я застал время, когда только-только начинали снимать сериалы. Для нас это было дико и непривычно, а у американцев уже было развернуто огромное производство. Было безумно интересно, но непонятно, кому это надо. Они же говорили, что за этим форматом будущее. И оказались правы.

- Чтобы сниматься в американском кино, надо знать английский… У вас не было с этим сложностей?

- У меня был базовый английский. На площадке есть специальный коуч - педагог по правильному произношению, как у нас педагог по сценической речи. Мы с ним занимались. И, конечно, здорово помогает погружение в среду: общение на площадке, посещение магазинов, походы в кино, экскурсии.

