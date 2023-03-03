«Весь изрезанный пошел в кадр»: звезда сериала «Темное прошлое» Сергей Губанов – об «ужастиках», празднике 8 Марта и ароматах

9 марта в 19.00 на канале «Домашний» состоится премьера сериала «Темное прошлое», одну из главных ролей в котором исполнил Сергей Губанов. Актер снимался в комедиях, мелодрамах и боевиках, работал в США, постигал тонкости работы в сериалах... А еще он любит и умеет создавать ароматы – и отлично в них разбирается!
- Ваша кинокарьера началась в американском кино. Чем оно отличается от российского?
- Я застал время, когда только-только начинали снимать сериалы. Для нас это было дико и непривычно, а у американцев уже было развернуто огромное производство. Было безумно интересно, но непонятно, кому это надо. Они же говорили, что за этим форматом будущее. И оказались правы.
- Чтобы сниматься в американском кино, надо знать английский… У вас не было с этим сложностей?
- У меня был базовый английский. На площадке есть специальный коуч - педагог по правильному произношению, как у нас педагог по сценической речи. Мы с ним занимались. И, конечно, здорово помогает погружение в среду: общение на площадке, посещение магазинов, походы в кино, экскурсии.
Сергей Губанов. Фото: соцсети
- Многие мечтают попасть на съемки в Америку. Как это сделать?
- Раньше записывались на студии, переправляли записи на дисках… Сейчас все проще. Можно записать самопробы дистанционно и отправить их по электронной почте или выложить куда-то. Но главное - настойчивость: я хочу туда попасть и попаду! А когда попадаешь, тут уж надо воспользоваться на 300 процентов. Там очень ценится трудолюбие. И обязательно нужно верить в мечту!
- Вы жили и работали в Лос-Анджелесе три года. А почему вернулись?
- Можно назвать это тоской по русским березкам. А может, это была моя незрелость, боязнь суровых испытаний.
- Березки вас «заманили» жить в деревню?
- В загородный поселок, где чистейший воздух, минимум соседей… На работе мы все время среди людей. В свободное время хочется покоя и тишины.
- Вы актер боевиков, но снимались и в комедиях – например, «Рая знает все». Сильно отличаются съемки комедии и боевика?
- Там разное все! Мне всегда нравился комедийный жанр. Когда вызвали на пробы, я не успевал заехать домой, привести себя в порядок после возвращения с кинофестиваля. На «Мосфильме» побрился одноразовой бритвой без горячей воды, и весь изрезанный пошел в кадр. Но все получилось с первого дубля! Хороший был проект, он мне дал огромный опыт, новых друзей. Жаль, что не стали снимать продолжение.
- Вы снимались практически во всех жанрах…
- Кроме ужасов!
- Хотелось бы в «ужастике» сняться?
- В иностранной картине с удовольствием бы попробовался!
- Вы закончили музыкальную школу по классу скрипки. Режиссеры используют ваши музыкальные данные?
- Скрипка пригодилась мне уже в театральном институте. Когда я учился, работала система обмена студентами. Мы ездили в Германию и ставили спектакль совместно с немецкими студентами. И там в постановке я играл на скрипке.
Кадр из сериала «Темное прошлое». Фото: телеканал «Домашний»
- Недавно закончились съемки сериала «Темное прошлое» для «Домашнего». Ваш Виктор, судя по описанию, идеальный мужчина!
- Виктор очень любит свою работу. Он много лет женат, воспитывает сына Лешу, любит его абсолютной любовью. А вот с Яной (жена Виктора – прим. ред.) не все гладко. Виктору хочется верить, что его любят, о нем заботятся. Но он понимает, что это не так. И оправдывает жену перед сыном: мама устала, она не в настроении, вот пройдет сложный период… Узнав, что Алексей не его сын, Виктор долго не хочет в это верить…
- Это его ломает?
- Напротив, в нем проявляется мужской стержень. Из подкаблучника и тряпки он превращается в настоящего мужчину, начинает совершать поступки.
Кадр из сериала «Темное прошлое». Фото: телеканал «Домашний»
- Как вам кажется, почему замечательным мужчинам часто попадаются не способные их оценить женщины?
- Думаю, Яну подкупили чистота и доброта Виктора. Она-то как раз это оценила. И потом старалась всеми правдами и неправдами удержать мужа около себя. Вряд ли это любовь. Он поверил, и пошло-поехало… А когда за голову схватился, было поздно.
- Не будем раскрывать всех перипетий сюжета!
- Не будем. Но посмотреть эту историю стоит, чтобы в очередной раз убедиться: неважно, кто родил ребенка, а важно, кто его воспитал, вложил душу, силы.
- Ваш день рождения - 7 марта. Приятно отмечать свой праздник накануне женского дня?
- Моя мама родилась 9 марта, 8 марта родился мой двоюродный брат, и еще у нашей тети день рождения 10 марта! Так что Международный женский день всегда был в нашей семье большим праздником. Мама в мой день пекла очень вкусный яблочный пирог и делала надпись из теста: «С днем рождения, сынок». Я приносил его в школу и всех угощал. И, конечно, в свой день рождения мне и цветы приходилось покупать, и подарки женщинам.
Сергей Губанов. Фото: соцсети
- Сергей, а откуда у вас увлечение парфюмом?
- Ароматы мне всегда нравились. Однажды я решил, что было бы здорово заняться производством духов. И узнал: для этого требуется учиться около 7 лет. У меня не было столько времени. Я расспросил друзей, и меня привели к человеку, которого называют только по имени – он стоит на высшей иерархической парфюмерной ступени. Мы приехали к нему в Грасс (столица французской парфюмерии, именно там происходит действие романа Патрика Зюскинда «Парфюмер» – прим. ред.). Этот человек дал мне палитру моно-ароматов и позволил миксовать их, как мне нравится. Потом на основе смешивания этих бумажек парфюмер уже делал аромат. Знаете, сколько времени уходит на создание аромата? От девяти месяцев до полутора лет!
- Какие запахи предпочитают у нас, а какие - за границей?
- За границей народ любит что-то индивидуальное. А у нас выбирают ароматы «как у всех», модные.
- Вы можете по выбору аромата сказать что-то о человеке?
- Могу. Если человек любит духи, схожие с опиумом, - ему хочется яркости, не хватает публичной жизни, хочется внимания со стороны, признания. Это из серии «дорого-богато».
- А если все хорошо, допустим, женщина, всем довольна…
- Ей подойдет смесь сливы с пихтой, можжевельником, стоит чуть добавить мандарина или лимона. Запах будет не терпкий, а спокойный и уютно-домашний, самодостаточный.
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- Можно с помощью аромата изменить свою жизнь?
- Можно изменить отношение к себе окружающих. Запахи - они же не для нас, а для тех, кто рядом. Примерно через полтора часа ты перестаешь слышать аромат, который носишь на себя, а окружающие слышат. Мы использовали в нашей линейке русские запахи – черная и красная смородина, малина, клубника, дуб, береза, липа, ель, можжевельник... Мы даже воссоздали аромат дачного чая, который заваривается с листьями смородины, мяты, малины. Мама всегда на даче такой заваривала. Когда я иду по делам в места, где много женщин, использую этот запах. Все принюхиваются, улыбаются: «Ты так вкусно пахнешь, как в детстве!». Жизнь из-за ароматов, может, и не поменяется, но дела решаются легче - проверено!
Смотрите сериал «Темное прошлое» на «Домашнем» с 9 марта.