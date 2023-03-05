Юлия Такшина: «Раньше я была для сыновей главным авторитетом, а теперь папа - номер один»

Зрители узнали Юлию благодаря роли стервозной Вики Клочковой в культовой мелодраме «Не родись красивой». После столь яркого дебюта артистка регулярно радует публику разнохарактерными образами в фильмах, сериалах и антрепризных спектаклях. В новом сериале «Акушер», с которым только что познакомилась аудитория НТВ, она впервые сыграла подполковника МВД.

«Мундир дает ощущение власти»

- Юлия, расскажите о вашей героине подполковнике Старцевой, какой вы видите ее «изнутри»?

- Она - подполковник полиции, которая обращается за поддержкой к главному герою, врачу Глебу Каверину (Никита Панфилов) и активно с ним сотрудничает. На взаимовыгодных условиях: он помогает ей со стороны медицины, она ему - с правовой.

Поначалу кажется, что между ними складываются личные отношения, но это не так. Вообще для меня «Акушер» - очень нетипичная и интересная история. Словно сказка. Когда я читала сценарий, спрашивала у авторов: «Неужели так может быть?» Мне ответили, что многие сюжеты, связанные с историями пациентов в сериале, основаны на реальных событиях.

- Как создавался персонаж? Многое ли добавили от себя?

- Персонаж прописан четко и добротно. Старцева раскрывается и как профессионал, большой начальник силового ведомства, и как женщина. Так что я шла по сценарию, потому что героиня была мне абсолютно понятна и близка. У меня до этого были офицерские роли, но подполковника полиции я играла впервые, и можно сказать, что Старцева многому меня научила. Открыла для себя интересные нюансы из правовой практики.

Поэтому добавлять что-то от себя было бы, пожалуй, неправильно, ведь я не владею этой профессией. Женские качества персонажа тоже прописаны довольно точно. Она - «не женщина в беде», которых часто показывают наши телеканалы, но в ней остаются женская суть и начало, что крайне важно.

- Какие вообще ощущения дает полицейская форма? Прибавляет уверенности, стати?

- Очень! Мы много снимали на улице, в Нижнем Новгороде, и в перерывах между сценами (это было лето), конечно, иногда я в форме прогуливалась. Так вот, спинным мозгом я чувствовала, что полицейский мундир дает ощущение власти. Проходящие мимо люди начинают себя вести как будто более примерно и добропорядочно: убирают алкоголь, прекращают материться.

В какой-то момент ты понимаешь, что, если подойдешь и скажешь что-то, касающееся правопорядка, люди твое требование выполнят. Крутое ощущение! (Смеется.) А когда играешь сцену в форме, невольно осознаешь, что власть - именно в этот момент времени - принадлежит тебе.

- В общении с представителями правопорядка в непростых ситуациях вам часто помогала узнаваемость? Или женские чары работают безотказнее?