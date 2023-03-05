Юлия Такшина: «Раньше я была для сыновей главным авторитетом, а теперь папа - номер один»

Зрители узнали Юлию благодаря роли стервозной Вики Клочковой в культовой мелодраме «Не родись красивой». После столь яркого дебюта артистка регулярно радует публику разнохарактерными образами в фильмах, сериалах и антрепризных спектаклях. В новом сериале «Акушер», с которым только что познакомилась аудитория НТВ, она впервые сыграла подполковника МВД.
«Мундир дает ощущение власти»
- Юлия, расскажите о вашей героине подполковнике Старцевой, какой вы видите ее «изнутри»?
- Она - подполковник полиции, которая обращается за поддержкой к главному герою, врачу Глебу Каверину (Никита Панфилов) и активно с ним сотрудничает. На взаимовыгодных условиях: он помогает ей со стороны медицины, она ему - с правовой.
Поначалу кажется, что между ними складываются личные отношения, но это не так. Вообще для меня «Акушер» - очень нетипичная и интересная история. Словно сказка. Когда я читала сценарий, спрашивала у авторов: «Неужели так может быть?» Мне ответили, что многие сюжеты, связанные с историями пациентов в сериале, основаны на реальных событиях.
- Как создавался персонаж? Многое ли добавили от себя?
- Персонаж прописан четко и добротно. Старцева раскрывается и как профессионал, большой начальник силового ведомства, и как женщина. Так что я шла по сценарию, потому что героиня была мне абсолютно понятна и близка. У меня до этого были офицерские роли, но подполковника полиции я играла впервые, и можно сказать, что Старцева многому меня научила. Открыла для себя интересные нюансы из правовой практики.
Поэтому добавлять что-то от себя было бы, пожалуй, неправильно, ведь я не владею этой профессией. Женские качества персонажа тоже прописаны довольно точно. Она - «не женщина в беде», которых часто показывают наши телеканалы, но в ней остаются женская суть и начало, что крайне важно.
- Какие вообще ощущения дает полицейская форма? Прибавляет уверенности, стати?
- Очень! Мы много снимали на улице, в Нижнем Новгороде, и в перерывах между сценами (это было лето), конечно, иногда я в форме прогуливалась. Так вот, спинным мозгом я чувствовала, что полицейский мундир дает ощущение власти. Проходящие мимо люди начинают себя вести как будто более примерно и добропорядочно: убирают алкоголь, прекращают материться.
В какой-то момент ты понимаешь, что, если подойдешь и скажешь что-то, касающееся правопорядка, люди твое требование выполнят. Крутое ощущение! (Смеется.) А когда играешь сцену в форме, невольно осознаешь, что власть - именно в этот момент времени - принадлежит тебе.
- В общении с представителями правопорядка в непростых ситуациях вам часто помогала узнаваемость? Или женские чары работают безотказнее?
На съемках «Акушера» актриса не только носила форму и водила мотоцикл, но и возила в «люльке» звукорежиссера. Фото: соцсети
- Меня редко останавливают, я послушный водитель. Тем более камеры уже приучили водителей к соблюдению ПДД. Но однажды давным-давно, когда меня остановили, признаюсь - воспользовалась «служебным положением». Забыла страховку или один из обязательных документов и сказала, что спешу на съемку на ТВ, программа срывается. Сотрудник поверил и отпустил. Хотя это нехорошо, понимаю. Был такой грех.
- Часто ли вас путают с героинями, которых вы сыграли?
- Конечно, такое случается. Волнами. После сериала «Не родись красивой» называли Викой так часто, что даже перестала обращать внимание на это. Потом был сериал «Кухня», где у меня была небольшая роль, но проект был настолько популярный, что все звали меня женой шеф-повара Виктора Баринова, главного героя. Затем был сериал «Балабол», и все говорили о нем.
После был проект «Анна-детектив» и люди шептались: «Смотрите, Полина идет!» На самом деле, в этом нет ничего плохого. С кем еще ассоциировать человека, с которым «живешь», то есть смотришь в телевизоре, по несколько недель? Это даже приятно.
«Сильное плечо - это прекрасно!»
Союз с Григорием Антипенко распался, но ради детей экс-партнеры по «Не родись красивой» поддерживают хорошие отношения. Фото: Persona Stars
- У вас очень много ролей сильных дам. Как вы относитесь к равноправию полов, о котором так громко говорят сейчас, особенно на Западе? Женщина должна таскать мешки с цементом, делать ремонт в доме, класть плитку?
- Если есть у женщины рядом сильное плечо, то это прекрасно. Принципиально взваливать все на себя - верх глупости. Никого не осуждаю, но, если мужчина помогает и берет часть работы и ответственность на себя, это всегда приятно. Да, глядя на себя, могу сказать, что женщина может все! И при желании, и без желания - от безысходности, особенно если есть дети, но если есть возможность делегировать обязанности мужчине, это здорово. Стесняться или бояться этого не надо.
Это закон жизни, Вселенной, божественный закон. Таким нужно гордиться. Я за гармонию в отношениях. Все-таки нас растили в правильной системе координат. И мне бы хотелось, чтобы оба моих сына (Федор, 13 лет, и Иван, 15 лет) выросли мужчинами, а рядом с ними были настоящие женщины: хрупкие, слабые, которых нужно защищать. Ради которых нужно работать. Мне бы хотелось видеть такие семьи.
- Обсуждаете это с детьми?
- Да, им все эти вещи объясняет папа (с Григорием Антипенко, также игравшем в «Не родись красивой», Юлия состояла в гражданском браке, который распался в 2012-м. - Ред.). Говорит, что мужчина должен быть опорой, плечом. Хочется верить, что так с ними и будет. Время покажет.
- А какой вы будете свекровью?
Славу Такшиной принесла роль в сериале «Не родись красивой» (в кадре с Нелли Уваровой). Фото: кадр из фильма
- Когда я разговаривала с коллегой, у которой сыновья достигли совершеннолетия, она признавалась: «Дети еще не успели жениться, а я уже ненавижу всех девушек их возраста!» (Смеется.) Надеюсь, такого со мной не случится. Прекрасно знаю, как важно мужчине быть успешным в личной жизни - это стимулирует и мотивирует. Верю, что невестки попадутся хорошими. Чего бы мы себе ни придумывали, дети выберут тех, кого любят. А мы можем только поддерживать, а препятствовать - это как раз большая ошибка.
- То есть и вы уже сильно ревнуете сыновей?
- Я сама по себе крайне ревнивый человек. Ревную к друзьям, родителям. Страшный собственник. Но борюсь с этим. И понимаю, что прогресс есть.
- Мальчикам в семье отец строго необходим или сильная и мудрая мать может заменить его, воспитав в них характер?
- Тут сказать сложно. Из истории мы знаем много великих и настоящих мужчин, которых воспитывала мама. Но я скажу так: если после расставания родителей есть возможность приобщать папу к воспитанию (и забыть обиды, недосказанность и амбиции), надо это делать. И для девочки тоже. Хотя для мальчика папа, безусловно, важен. Вижу по сыновьям: если наши с Гришей мнения по какому-то вопросу расходятся, то дети примут его точку зрения или совет.
И у них сейчас такой возраст, что это нормально. Раньше я для них была сверхавторитетом - лет до 10, а потом папа стал номером один. Это нормально. Так что нельзя лишать ребенка общения с родителем. Нужно перешагнуть через свою гордость - ради ребенка.
«Наша профессия блата не терпит»
- Мальчики уже думают, кем хотят стать?
- Ваня заболел профессией актера. Один раз сняла его в эпизоде, и он сказал, что все, путь предначертан. Я со своей стороны пытаюсь... нет, не отговорить, но показать и обратную сторону профессии. Плюсы и минусы. Объяснить, что можно быть успешным, а и наоборот. Когда мы ходили на выпускной Щукинского театрального училища, Ваня видел многих выпускников, которые ничего в профессии не достигли. Они не снимаются, не играют в театре, не востребованы.
И для большинства это огромная трагедия. Многие не справляются с этим: уходят из профессии, спиваются и так далее. Судьба благоволит не всем. Так вот, Ваня сходил со мной, посмотрел и еще больше очаровался - капустник, атмосфера, студенты, педагоги. Романтика. Что? Пусть пробует. Моя задача - уберечь его от подводных камней, насколько это возможно.
- А Федор?
- Он у нас человек еще не определившийся. Одно время увлекался гитарой, слушали его музыку дома, потом собрал группу и начал репетировать. Затем решил стать волейболистом - начал участвовать в школьных соревнованиях. Тренируется. Так что развивается разносторонне.
- Если у сыновей возникнут сложности на первом этапе освоения профессии (при поступлении в театральный), станете помогать? Или они сами должны пройти этот путь?
Физические упражнения помогают артистке оставаться неотразимой. Фото: соцсети
- Я считаю, что наша профессия блата не терпит. Хотя на деле зачастую происходит иначе. В кино и театре появилось много непрофессионалов. Это дико раздражает и удручает, но такова данность. Поэтому, если я буду понимать, что у ребенка нет таланта, он не подходит профессии, я окажу ему медвежью услугу, если «помогу» поступить.
В этом случае лучше аккуратно поговорить и попытаться переубедить его: может, стоит обратить внимание на режиссуру, операторское искусство или продюсерское дело. А если у ребенка будет талант и я буду ощущать это как профессионал, то всегда буду помогать. Главное, чтобы он занимался самым любимым делом на свете. Я часто встречаю людей, которые ненавидят свою профессию - и большая трагедия.
- В прошлом году вы признавались, что замужем за работой. Сейчас все так же?
- Я не очень люблю говорить на личные темы, но могу сказать, что сейчас моя жизнь идет по такому графику: работа, дом, спектакли, съемки, гастроли.
- Стремитесь к тому, чтобы изменить эту ситуацию и найти любимого мужчину? Или он сам должен к этому стремиться...
- В настоящий период жизни работа настолько сильно поглотила меня, что времени на что-то другое нет. Нужно ведь еще успевать готовить, побыть с детьми. Домашних хлопот никто не отменял. Но я привыкла жить в такой системе координат. Гораздо сложнее было, когда началась пандемия, и организм отказывался вставать на паузу: мол, как это так, почему мы спим 8 часов, почему нет смены часовых поясов? Однако после пандемии все вернулось на свои места. В декабре прошлого года у меня, к примеру, было 30 перелетов. А вы говорите - личная жизнь. Вот и несешься по инерции, несешься, несешься. Пока так...
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