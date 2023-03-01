Валерия: «Время с внучкой - это ни с чем не сравнимое счастье»

Весной у народной артистки России по традиции много забот: вот и сейчас Валерия уже готовится к двум важным событиям - 17 апреля певица отмечает день рождения, а 21-го дает приуроченный к нему концерт. Сейчас Валерия и ее супруг, продюсер Иосиф Пригожин, завершают последние приготовления к большому шоу.
Кстати, познакомились Валерия и Иосиф тоже весной - естественно, наш разговор был посвящен не только предстоящему концерту, но и отношениям в одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса.
«С ним я почувствовала себя комфортно, спокойно»
- Какой будет ваша новая концертная программа?
- Я исполню лучшие песни за все годы. Мы готовим музыкальный спектакль, который будет очень современным - такая сценография, технологии и трюки у нас еще не использовались. Раскрывать все карты и главные фишки концерта заранее не стану, иначе зрителю будет неинтересно.
- Для публики выступление любимого артиста - это возможность отключиться от проблем, получить хорошие эмоции. Но для артиста шоу в столице - это сложнейшая задача. А ведь финансово такой концерт часто не окупается. Почему тогда вам это так важно?
- Московские разовые концерты, большие шоу - действительно вещь очень затратная и неокупаемая. Такое шоу может окупиться, если играть его каждый день на протяжении какого-то времени. Так делают шоу в Лас-Вегасе, так в Москве играют мюзиклы. У нас затраты ровно такие же, но мы делаем мюзикл на один вечер. К примеру, залов, где потом можно было бы разместить такие декорации, просто нет. Но мы счастливы делать этот музыкальный спектакль.
Для меня очень важен этот отчетный концерт - как веха в артистической жизни, которую хочется отметить, зафиксировать. И я счастлива так отмечать день рождения. Артисту необходима эмоция, которую он получает при встрече со зрителем, и энергия, которой они обмениваются. Мне важно не только выпускать песни, клипы, сниматься в телепередачах, важно еще и встречаться со своим зрителем в такие моменты жизни. Это как камертон, определенная внутренняя настройка, которую мне необходимо делать.
Конечно, и зрители хотят чего-то особенного - такие большие шоу предоставляют эту возможность. Уверена, что 21 апреля в «Крокус Сити Холле» будет много эмоций и на сцене, и в зрительном зале.
Фото: личный архив
- Весной у вас не только день рождения и концерт, но и еще одна важная дата. 19 лет назад вы познакомились с Иосифом Пригожиным, подписали с ним контракт. Были и другие предложения о сотрудничестве. Почему выбрали именно его предложение?
- Да, у меня были запланированы и другие встречи. Но, поговорив с Иосифом, я решила на них не идти. Может, это было опрометчиво с моей стороны на тот момент и нужно было выслушать все предложения… Но мне очень понравилась манера общения Иосифа. Все было просто, прозрачно и убедительно: мы сразу проговорили важные моменты.
И он был готов на такие договоренности, которые были нужны мне: как ты хочешь - так и сделаем, нужна консультация юриста - пожалуйста… На тот момент я не привыкла к такому стилю общения. Я почувствовала себя комфортно, спокойно. Конечно, я об Иосифе навела справки, адвокаты изучили документы... И мною было принято это решение.
- Как быстро после совместной работы начались ухаживания со стороны Иосифа?
- Оказывается, он влюбился в ту же секунду, как мы встретились. Мне и в голову прийти не могло, что у человека такие мысли… А Иосиф был уже совершенно другой: он «летал» по офису, и все замечали, что человек изменился. Я же не знала, какой он был раньше, поэтому для меня он был обычный. Иосиф в первый же день пересадил меня на свой автомобиль. До этого я сама была за рулем, но он сказал, что это небезопасно - теперь меня возили...
Он делал все, чтобы я как можно дольше оставалась в офисе, каждый раз придумывал какой-то повод. Скоро я поняла, что с ним вообще не расстаюсь и живу уже совершенно другой жизнью. Мне казалось, что я теряю независимость. При этом наше общение шло в рабочем порядке, с его стороны не было никаких попыток перейти личные границы.
- Когда он решился признаться в своих чувствах?
- Прошло почти два месяца. В конце апреля мы поехали снимать клип в Голландию. Там
Иосиф взял меня первый раз за руку. Меня это так шокировало - я руку отдернула. В мои планы отношения не входили, поэтому я на эту ситуацию смотрела с большой осторожностью. Я за эти месяцы его узнала и уже видела, что парень неравнодушен ко мне. В Амстердаме было очень красиво, цвели тюльпаны, и однажды, когда мы сидели в ресторане, Иосиф признался мне в любви. Он, бедный, так волновался, когда это произносил.
Я сидела и думала: парень, чего же ты мучаешься, мог бы не говорить, я и так все знаю… Меня эта ситуация тревожила, и я решила с ним поговорить: спросила, что будет с нашей работой, если я встречу человека, полюблю его. Иосиф ответил: «Мне будет сложно, но я выполню все свои обязательства». И с этой минуты я внутренне расслабилась, отпустила ситуацию, так как поняла, что парень ответственный и с ним можно иметь дело.
Валерия с мамой Галиной Николаевной и супругом Иосифом. Фото: личный архив
- И когда вы ответили Иосифу взаимностью?
- Эта поездка стала поворотной в наших отношениях. Прошел еще один месяц, Иосиф окончательно стал частью моей жизни. Я уже убедилась в его искреннем отношении. И поняла, что я тоже к этому человеку испытываю чувства. И закрутилось, завертелось...
«Сейчас мы сами себе хозяева»
- Ваши дети уже выросли, у них своя жизнь и свои семьи. Прекрасное время - вы можете остаться с мужем вдвоем, поехать к детям в гости, просто отдохнуть…
- Пока дети учились, вся наша жизнь была построена, отталкиваясь от их графиков. И мы лавировали между их расписанием: куда поехать, как всех совместить на отдыхе… Сейчас мы действительно сами себе хозяева. Захотели - куда-то поехали, захотели - остались дома. Такой свободы мы раньше не испытывали. В каждом возрасте есть свои прелести.
Сейчас прекрасный период, когда еще сами молодые и сильные, когда дети взрослые, а уже и внуки есть. Нам с Иосифом классно вдвоем. К примеру, мы прекрасно провели свободное время в пандемию. Опасалась, что «камня на камне не оставим». А в итоге ни разу не поссорились! Не было ни одного острого момента: ни рабочего, ни связанного с детьми. Просто шикарно провели время. У нас есть свои увлечения, время встречаться с друзьями.
- Частая претензия у жен к мужьям - недостаток внимания после долгих лет брака. Иосиф так же заботлив, как девятнадцать лет назад?
- Абсолютно. Он смотрит на меня с таким же восторгом. Может на меня посмотреть посреди ежедневной суеты и сказать: «Ну какая же ты красивая! Ну какая же у тебя фигура!» Или проснуться и сказать, глядя на меня: «Боже, какое счастье!» И он это говорит совершенно искренне. Такое поведение мужчины женщину окрыляет, дает ощущение нужности. Ситуация, когда с годами что-то теряется в отношениях, женщина перестает чувствовать себя любимой, нужной, это не наша история.
- Иосифу можно книгу написать о том, как сделать женщину счастливой…
- Это ведь не искусственная история. Иосиф так себя ведет не потому, что он такой начитанный или ему кто-то дает советы. Он так чувствует. Сыграть эту ситуацию невозможно. Поэтому вряд ли можно давать какие-то рекомендации на тему отношений. Счастливы те, кто встречает своего человека. Ведь Иосиф тоже не всегда был таким: до встречи со мной, как рассказывают, он по-разному себя вел.
«В воспитании важно не заиграться»
Певица выстраивает свой график так, чтобы встречи с внучкой Селин были регулярными. Фото: личный архив
- Самые трогательные картинки в ваших соцсетях - с внучкой, дочерью вашего сына Арсения и его супруги Лианы. Селин уже 2 года. Часто удается ее навещать?
- Я стараюсь так формировать свой график, чтобы было два-три дня свободных, и тогда забираю ее к нам, чтобы провести вместе побольше времени. Не просто заехать два часа поиграть, а чтобы пожить с Селинкой пару дней. Это такое счастье! Ни с чем не сравнимое.
- Сейчас детей с ранних лет учат, развивают. Как вы с Селин любите проводить время, как ее воспитываете?
- Сейчас масса интересных пособий, книг. Тут важно не заиграться. Я против того, чтобы излишне перегружать детей информацией. К примеру, детям в два года совершенно не нужно знать столицы всех государств. Они в таком возрасте запоминают все что угодно. Информацией нужно пользоваться, учитывая возраст ребенка. Важно развивать язык: чем богаче он, тем легче ребенку будет учиться. Ребенок должен привыкнуть читать книжки. Утро - самое продуктивное время.
Селинка просыпается - и у нас начинается чтение книг. Она любит отвечать на вопросы. Книжек у нее гигантское количество. Причем уже много любимых. Это научит ребенка в дальнейшем не бояться книг, не бояться читать. Привычка вырабатывается. И мне кажется, что это правильный путь. Селинка у нас практически все буквы знает. В игровой форме по детским энциклопедиям, соответствующим возрасту, мы учим формы, цвета, язык. Ей нравится.
Минус сегодняшнего времени в том, что часто дети пассивно получают массу ненужной или несоответствующей возрасту информации. К примеру, Арсений и Лиана противники просмотра мультфильмов в большом количестве. Мультики у нас строго дозированы. Психолог Черниговская говорит: чтобы мозг развивался, нужно слушать сложную музыку, смотреть сложные фильмы, читать сложные книжки. Понятно, что «сложность» мультфильмов определяется возрастом ребенка. Хочется, чтобы мультики транслировали какую-то мысль.
Недавно смотрели с внучкой мультфильм «Король-лев». Поначалу ей было непонятно, и я объясняла каждый эпизод. В итоге в три присеста мы посмотрели. Она заинтересовалась. И в тот момент, когда Симба обнимал своего уже мертвого папу Муфасу, Селин сидела у Иосифа на руках и крепко прижалась к Иосе, обняла его. Она прочувствовала этот момент, ей стало жалко Симбу, жалко папу. Стараемся отбирать вот такие хорошие мультфильмы...