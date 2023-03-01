Валерия: «Время с внучкой - это ни с чем не сравнимое счастье»

- Весной у вас не только день рождения и концерт, но и еще одна важная дата. 19 лет назад вы познакомились с Иосифом Пригожиным, подписали с ним контракт. Были и другие предложения о сотрудничестве. Почему выбрали именно его предложение?

- Да, у меня были запланированы и другие встречи. Но, поговорив с Иосифом, я решила на них не идти. Может, это было опрометчиво с моей стороны на тот момент и нужно было выслушать все предложения… Но мне очень понравилась манера общения Иосифа. Все было просто, прозрачно и убедительно: мы сразу проговорили важные моменты.

И он был готов на такие договоренности, которые были нужны мне: как ты хочешь - так и сделаем, нужна консультация юриста - пожалуйста… На тот момент я не привыкла к такому стилю общения. Я почувствовала себя комфортно, спокойно. Конечно, я об Иосифе навела справки, адвокаты изучили документы... И мною было принято это решение.

- Как быстро после совместной работы начались ухаживания со стороны Иосифа?

- Оказывается, он влюбился в ту же секунду, как мы встретились. Мне и в голову прийти не могло, что у человека такие мысли… А Иосиф был уже совершенно другой: он «летал» по офису, и все замечали, что человек изменился. Я же не знала, какой он был раньше, поэтому для меня он был обычный. Иосиф в первый же день пересадил меня на свой автомобиль. До этого я сама была за рулем, но он сказал, что это небезопасно - теперь меня возили...

Он делал все, чтобы я как можно дольше оставалась в офисе, каждый раз придумывал какой-то повод. Скоро я поняла, что с ним вообще не расстаюсь и живу уже совершенно другой жизнью. Мне казалось, что я теряю независимость. При этом наше общение шло в рабочем порядке, с его стороны не было никаких попыток перейти личные границы.

- Когда он решился признаться в своих чувствах?

- Прошло почти два месяца. В конце апреля мы поехали снимать клип в Голландию. Там

Иосиф взял меня первый раз за руку. Меня это так шокировало - я руку отдернула. В мои планы отношения не входили, поэтому я на эту ситуацию смотрела с большой осторожностью. Я за эти месяцы его узнала и уже видела, что парень неравнодушен ко мне. В Амстердаме было очень красиво, цвели тюльпаны, и однажды, когда мы сидели в ресторане, Иосиф признался мне в любви. Он, бедный, так волновался, когда это произносил.

Я сидела и думала: парень, чего же ты мучаешься, мог бы не говорить, я и так все знаю… Меня эта ситуация тревожила, и я решила с ним поговорить: спросила, что будет с нашей работой, если я встречу человека, полюблю его. Иосиф ответил: «Мне будет сложно, но я выполню все свои обязательства». И с этой минуты я внутренне расслабилась, отпустила ситуацию, так как поняла, что парень ответственный и с ним можно иметь дело.