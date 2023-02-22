Гоша Куценко: «Дочки мною помыкают, больше маму слушаются»

- Да, я сравниваю себя и своих девчонок, им 5 и 8 (у актера есть еще старшая дочь Полина от первого брака с Мариной Порошиной. - Ред.). Конечно, я был позаторможеннее. У них информации больше. Они готовые операционисты. Я смотрю, как они учатся. Старшая во втором классе, и она преуспевает. Мы за городом живем, под Москвой, и по своей программе в школе она идет с опережением. Но и живое общение необходимо, перемещение в пространстве. Впрочем, и дистанционное обучение необходимо. Оно и время высвобождает.

У моего товарища сын - геймер. Он не знает, как с этим бороться. Сейчас вот по минутам расписывает время сына и борется с этим. Сильное увлечение похоже на болезнь, как и любое пристрастие.

Взрослые не понимают, как дети к этому относятся. Мы смотрим со своих позиций. А у них уже свое восприятие. Для них мир гаджетов просто данность. А для нас это открытие, целый процесс, мы помним, как это развивалось. И эту тему в кино мы тоже затрагиваем. В итоге мы успешно разобрались с восстанием машин.

- Спустя такое количество лет как зрители воспримут возвращение фильма и героев?

- Мы уже показали картину в Нарьян-Маре в большом зале. Мы с Ренатом посмотрели начало и ушли из зала. Вернулись минут за десять, нам хотелось услышать реакцию зала, которая накопилась за полтора часа. Если бы мы сидели весь фильм, не заметили бы разницы.

А так увидели, что зал изменился. Конечно, в Нарьян-Маре публика не такая искушенная, как в Москве и Питере. И потом выросло целое поколение, которое о первых фильмах и не слышало. Зал был весел, объединен. Атмосфера этой истории понятна.

- Людям особенно хочется чего-то позитивного сейчас?

- Конечно. Сейчас у нас столько информации в голове, и настоящая, и фальшивая - все смешалось в какую-то кашу. Но, анализируя успешные проекты, я понимаю, что зрителю лучше заходят прямые, простые истории. И люди цепляются за них.

Сейчас на платформах есть продукция для любого зрителя. Но для массовой, семейной аудитории нужно что-то понятное и живое. В чем успех «Чебурашки»? Это простая история. Как и наша «Любовь-морковь». Наш фильм сделан для людей, которые хотят расслабиться, отдохнуть.

«Я скорее как стул»