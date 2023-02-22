Гоша Куценко: «Дочки мною помыкают, больше маму слушаются»

Было время, когда Гоша Куценко казался воплощением брутального, стреляющего и махающего кулаками кино. Но несколько фильмов «Любовь-морковь» раскрыли его как комедийного актера, а с появлением сериалов для онлайн-платформ он доказал, что в любых ролях хорош.
Но вот спустя почти десять лет «Любовь-морковь» возвращается! Веселая семейка героев Гоши Куценко и Кристины Орбакайте снова будет справляться с фантастическими обстоятельствами.
Специально для журнала «Телепрограмма» Гоша Куценко рассказал и о четвертой части комедии, и о своих отцовских переживаниях.
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«Работали семейным подрядом»
Брутальный Гоша уверяет, что остается хулиганом. Фото: соцсети
- Гоша, если честно, казалось, что «Любовь-морковь» осталась в прошлом. И вдруг четвертая часть! Вы сами верили, что она вернется?
- Да, мы закончили с этим десять лет назад и не собирались возвращаться.
Но ведь это любимое дитя, которое мы с Ренатом Давлетьяровым создали. Мой первый яркий комедийный опыт в кино, ведь до этого занимался кино «атлетическим», таким как «Параграф 78».
Мы полюбили своих персонажей, сам ход. Да и подружились. И когда сделали три картины, решили остановиться. Наша фантазия была исчерпана. И вот года три назад ехал ночью домой, и мне позвонил Ренат, предложил попробовать, подумать. Думали, думали, ничего не получалось, а потом мне пришла идея про роботов. Нашли сценариста, сели втроем и проложили основную идею.
- Как Кристина отнеслась к возрождению этого проекта?
- Нужно отдать должное Кристине, она просто великолепна. И мне нужно было ей соответствовать. Возвращение проекта нас собрало, воодушевило. Мы давно сдружились, так что работали семейным подрядом. На мой взгляд, у Кристины получилась самая комедийная роль. Она нас всех обошла. Все сделала отчаянно, мне очень нравится.
- После фильма «Любовь-морковь-3» прошло 11 лет, кино сильно ушло вперед. Новый эпизод будет очень отличаться от того, что мы видели раньше?
В новом фильме «Любовь-морковь» герои Куценко и Орбакайте снова займутся вопросами воспитания. Фото: кадр из фильма
- Тогда это было яркое американское кино, с красками, с комедийными ходами. Можно сказать, «Один дома» - выпуклое, красочное. Времена изменились, мы снимали немножко иначе, всякие примочки и технологии дают возможность масштабирования, мы этим пользовались. А так комедия и есть комедия. Особо ничего нового не придумаешь, на среднем плане актерское кино.
«Раньше были другие кибернаркотики»
- Фильм называется «Любовь-морковь: Восстание машин». Сейчас действительно все помешаны на гаджетах, постоянно сидят в телефонах. У вас это много времени сжирает?
- С одной стороны, безусловно, гаджеты яд, как и алкоголь. Но они точно так же отвлекают и расслабляют. Соцсети съедали очень много времени, и я себя умерил в этом. У меня две девочки маленькие, я заметил, что они копируют все у родителей. И провел эксперимент. Если сижу с телефоном, то и они тоже в планшете или в смартфоне. Но если беру в руки книгу, они сначала с удивлением смотрят, а потом пытаются повторять и присоединяются. Момент разумного контроля нужен, конечно.
Но ведь и раньше были кибернаркотики, только другие. Игры, например. Да и сейчас много геймеров, а раньше и я к ним относился. Да и сейчас иногда поигрываю. Но я слишком ленив для таких пристрастий, просто отвлекаюсь, расслабляюсь после работы. Гаджет для меня это возможность переключить внимание или пообщаться визуально с близким человеком. Не более.
Фото: Persona Stars
- Да, я сравниваю себя и своих девчонок, им 5 и 8 (у актера есть еще старшая дочь Полина от первого брака с Мариной Порошиной. - Ред.). Конечно, я был позаторможеннее. У них информации больше. Они готовые операционисты. Я смотрю, как они учатся. Старшая во втором классе, и она преуспевает. Мы за городом живем, под Москвой, и по своей программе в школе она идет с опережением. Но и живое общение необходимо, перемещение в пространстве. Впрочем, и дистанционное обучение необходимо. Оно и время высвобождает.
У моего товарища сын - геймер. Он не знает, как с этим бороться. Сейчас вот по минутам расписывает время сына и борется с этим. Сильное увлечение похоже на болезнь, как и любое пристрастие.
Взрослые не понимают, как дети к этому относятся. Мы смотрим со своих позиций. А у них уже свое восприятие. Для них мир гаджетов просто данность. А для нас это открытие, целый процесс, мы помним, как это развивалось. И эту тему в кино мы тоже затрагиваем. В итоге мы успешно разобрались с восстанием машин.
- Спустя такое количество лет как зрители воспримут возвращение фильма и героев?
- Мы уже показали картину в Нарьян-Маре в большом зале. Мы с Ренатом посмотрели начало и ушли из зала. Вернулись минут за десять, нам хотелось услышать реакцию зала, которая накопилась за полтора часа. Если бы мы сидели весь фильм, не заметили бы разницы.
А так увидели, что зал изменился. Конечно, в Нарьян-Маре публика не такая искушенная, как в Москве и Питере. И потом выросло целое поколение, которое о первых фильмах и не слышало. Зал был весел, объединен. Атмосфера этой истории понятна.
- Людям особенно хочется чего-то позитивного сейчас?
- Конечно. Сейчас у нас столько информации в голове, и настоящая, и фальшивая - все смешалось в какую-то кашу. Но, анализируя успешные проекты, я понимаю, что зрителю лучше заходят прямые, простые истории. И люди цепляются за них.
Сейчас на платформах есть продукция для любого зрителя. Но для массовой, семейной аудитории нужно что-то понятное и живое. В чем успех «Чебурашки»? Это простая история. Как и наша «Любовь-морковь». Наш фильм сделан для людей, которые хотят расслабиться, отдохнуть.
«Я скорее как стул»
Со старшей дочкой Полиной у актера отличные отношения. Фото: Евгения Гусева/КП
- А ваши дочки что-то знают про первые части фильма «Любовь-морковь»?
- По-моему, они не смотрели. Во время пандемии была такая идея, я, по-моему, даже включал. Но тогда им было совсем мало лет, рановато. Но сейчас в начале фильма мы объясняем проблему семьи Голубевых. Так что после этого фильма у детей может появиться желание посмотреть предыдущие части «Морковки». Самая первая - достаточно взрослое кино, мы там с Кристиной позволяем себе многие вещи. Вторая - более легкая, комедийная, где мы превращаемся в ребят, которых сыграли Денис и Алина. Ребята сыграли и в новом фильме.
- Ваши дочки вас слушают в вопросе, что посмотреть?
- Они у нас довольно своевольные. Честно говоря, у меня в семье они больше маму слушаются, чем меня. Я не внушаю особого доверия. Я скорее как стул, на который можно влезть и достать что-то со шкафа, такой предмет в семье. Мною девчонки понукают. Они меня побаиваются, конечно, в случае каких-то предупредительных воспитательных сигналов используюсь я. Но так я как тряпочка с ними…
«Никогда не хотел играть генералов»
С женой Ириной на красной дорожке. Фото: Роман Суходеев/Starfase.ru
- В минувшем году вышло больше десяти фильмов с вашим участием. Вы всегда были востребованы, но сейчас вас, похоже, рвут на части?
- Да нет, у меня были разные периоды. Актеры живут несколькими жизнями. У меня есть театральная судьба. Театр всегда меня вдохновлял, а еще кормил-поил меня, моих друзей, близких, даже когда не было предложений в кино. Было время, когда у меня не очень хорошо складывались отношения с телевизионными каналами. До образования платформ у меня были реальные проблемы.
Приходилось идти на компромиссы. Да и в сериалы очень поздно пришел, поздний ребенок. Для меня всегда существовало понятие «кинематограф», я же старой закваски, мне 55 лет, я начинал еще в советское время. Это сейчас просто атрибут жизни, а тогда кино было штучным производством.
С дочками Женей (вверху) и Светой (внизу) Гоша строгим не бывает. Фото: Лариса Кудрявцева/Экспресс газета
- Из-за чего у вас были сложности?
- Из-за характера, видимо, у меня не очень хорошо складывалось. На меня наложили отпечаток образы 90-х, я не вписывался в какие-то лирические истории, например. Не складывалось с некоторыми каналами, не знаю, как теперь будет. Телик в нашей стране значил очень много. Десять лет назад сидел без работы, я остался один, без родителей, был тяжелый период в моей жизни.
Был похож на сбитого летчика и понимал это. Ты всегда чувствуешь, какие роли тебе предлагают. Я отказывался от каких-то ролей, не хотел переходить в другое амплуа, не хотел играть генералов. Мне всегда больше нравились капитаны. Да и в душе я более подвижный персонаж, хулиган. Порядочного человека я всегда придумываю. А если роль какого-то разгильдяя или травмированного, как мой заика в фильме «1703», кажется, что это как раз мое. Когда читаю такую биографию, создается ощущение, что все это со мной и было. Отпечаток 90-х, да…
Фото: соцсети
- Когда началась светлая полоса?
- Потом было предложение в сериал «Скорая помощь». И мы вдруг стрельнули, разорвали всех. «Скорая помощь» вдруг полюбилась и составила достойную конкуренцию другим медицинским сериалам. Потом появились платформы, у меня была небольшая роль в «Домашнем аресте». Ребята позвали меня, почувствовали, что без меня нельзя. Я играл жирного генерала, да и сам был таким тогда.
Тогда и оказалось, что есть потребность в разных героях. Может быть, не совсем стандартных. Появилась территория для реализации разных авторских фантазий.
Мне мама говорила: сынок, делай на сцене, в кадре все что угодно. Главное - в жизни этого не делай. Вот так и действую. На платформах делаю что угодно, а в телевизоре этого не делаю.
«Любовь-морковь: Восстание машин». В кинотеатрах с 30 марта.