Антон Жижин: «Я внутри себя простоту из деревни оставил»

Третий сезон комедийного сериала «Патриот» уже в эфире ТНТ. Бравый спецназовец продолжает насаждать на гражданке добро и порядок - когда словом, а когда и силой, и выяснять, правда ли у него есть американские корни (конечно, он надеется, что нет). О себе и своем герое «Телепрограмме» рассказал исполнитель главной роли Антон Жижин.

- Часто вы слышите: «О, Кучин!»? Для вас эта роль не стала проклятием?

- Я очень благодарен этому персонажу. Люди, которые его придумали, проложили мне путь в кино. И я не такой популярный, чтобы меня все узнавали. Обычно это происходит где-то в магазине. Раньше просто кричали: «О, Кучин!» А сейчас чаще подходят и говорят: «Здравствуйте. Вы же Антон, актер? Можно с вами сфотографироваться?» Это намного приятнее.

- Зачастую актера путают с персонажем. Проявляют фамильярность, предлагают выпить. Случается?

- Конечно, случается. И это нормально, это часть профессии. Ты не можешь объяснить всем, кто ты. Я в жизни не такой, как этот персонаж. С каждым годом я больше и больше отхожу от него, он стал параллельно от меня идти. Эту роль мог сыграть другой парень в той же возрастной категории. Я не веду себя так в жизни и не разговариваю так, как мой герой, у которого все в порядке, все четко. Я часто бываю растерянным, неуклюжим.

- Вам помогал армейский опыт?

- Конечно. Если бы его не было, наверное, тоже бы смог, но тогда консультантам нужно было бы объяснять мне многие вещи: военную терминологию, армейские речевые характеристики. В 2017 году когда мы снимали пилот, я как раз проходил военную службу. Мне сказали: «Ты нам подходишь, давай попробуем».

- Договорились, забрали из части?

- Отпросили, договорились. Долгая была история, не для огласки. У меня тогда получилось, и это мне очень помогло. Без этого пробивать себе путь было бы труднее.

- Почему Кучин стал таким популярным? В обществе есть запрос на такого героя?

- На доброго Ваньку? Наверное, сейчас такой герой особенно нужен. Саня попадает в разные ситуации - и сложные, и смешные, выпутывается из них. И зрители видят, что из негатива надо через позитив на все смотреть. Наш сериал для того, чтобы люди пришли после работы, включили ТНТ, посмотрели две серии, посмеялись, перезагрузились и спокойно пошли в новый день.

- При всей эксцентричности образов «Патриота» они кажутся живыми и узнаваемыми. Это роднит его с «Реальными пацанами». Как так получается?

- Я тоже себе задаю этот вопрос. Смотрю сериал и порой думаю: нет, так люди себя не ведут. Партнер играет правдиво, по-человечески, а ты начинаешь очень эксцентрично себя вести. Кажется, такого не бывает, так люди не разговаривают. Но потом я спускаюсь в метро, захожу в магазин или приезжаю в Екатеринбург, под Пермь к родителям - и поражаюсь тому, что в разных местах находятся люди, которые разговаривают именно так, как в кино! Конечно, «Патриот» - это комедия, там все немножечко поджато, жанр должен быть таким. Но подобные люди есть, они так и разговаривают. И меня это очень сильно удивляет.

- Вы так и живете в Екатеринбурге?

- После съемок третьего сезона мы приняли решение остаться в Москве. Снимаем квартиру. Я занят в спектаклях здесь, мы много гастролируем. В связи с этим мне пришлось переехать. Я до последнего не хотел: думал, буду сниматься какое-то время в кино и спокойно жить в Екатеринбурге. Три года так и происходило, но потом мы поняли, что надо быть здесь.

- В Екатеринбурге вы учились у Николая Коляды и работали в его знаменитом «Коляда-театре». А сейчас?

- Это антреприза, относится к Московскому театру комедии. Продюсер Тамара Генинг пригласила меня в свои спектакли, где играют небезызвестные люди, благодаря которым я оказался в кино, - Коля Наумов и Мария Шекунова. Думал ли я, когда учился в школе и снимал пародию на сериал «Реальные пацаны», что когда-нибудь буду с ними играть на одной сцене? Пермь объединяет...

- У нас страна «москвоцентричная». Почему вы не хотели переезжать в столицу?

- Я очень люблю и Москву, и Екатеринбург. Но Екатеринбург - первый город, в который я переехал из деревни. Я деревенский человек. Екатеринбург для меня - как небольшая деревня, где мне тепло, хорошо, куда я приезжаю на пару дней, а Москва - рабочий город. Деревенские корни меня не отпускали. Если снимать кино в центре Екатеринбурга, там можно снять и Москву. Там можно играть в театре, заниматься бизнесом, журналистикой. Но там нет самого главного - кинопроизводства. В советское время оно было, Свердловская киностудия много хороших фильмов выпускала. Сейчас там вроде снова начинает что-то двигаться, я очень этому рад. Но вся моя работа в Москве.

«Я человек непьющий»

- В родном селе Старый Шагирт еще остались близкие?

- У меня там живут родители, я сам бываю очень редко. В Новый год был дня три. Но 3 января у меня уже в Москве был спектакль. Пары дней хватило, я перезагрузился.

- В селе живут 820 человек. Наверное, они вами очень гордятся.

- Есть такой момент. Они сильно мною гордятся по всему району, даже по каким-то частям области. Когда приезжаю, встречают тепло. Для меня это странно и очень приятно.

- В том, что вы загордились совсем, пока не обвиняют? Внимание может быть утомительным.

- Бывает такое. Когда я не успеваю с кем-то увидеться, потому что у меня есть всего два дня, они мне потом пишут: ну, понятно, ты там в своей Москве совсем столичный стал... Отвечаю, что нет, в следующий раз приеду, и мы обязательно увидимся. Но это все в шуточной форме.

- Если со всеми пить на малой родине, не хватит печени. Для вас это проблема?

- Я человек непьющий, и родители тоже. С этим проблем нет. А просто увидеться, посидеть, конечно, можно.

- Вы сильно изменились после того, как уехали? Есть такое: приезжаете в родные места и чувствуете: все, я уже отрезанный ломоть?

- Нет такого. Я внутри себя простоту из деревни оставил. И она меня очень приземляет в каких-то моментах. Допустим, моей жене кажется, что здесь я поступил вот так, а нужно было не так, а вот так. Но меня держит моя простота внутри. И мне это очень помогает в большом городе не потеряться. Много людей, много знакомств, компаний, друзей, работа. И за всем этим не надо забывать свои корни. Есть вещи на порядок выше. Я это очень в себе ценю. Прилетаю и приезжаю туда с огромной радостью. Конечно, скребет на душе, когда уезжаешь - понимаешь, что долго не увидимся. Но в Москве быстро переключаюсь и настраиваюсь на работу.

- Кстати, у вас нет характерного уральского выговора.

- Он был. Это все институт, занятия речью.

- В Москве уже обжились? Купили квартиру?

- Пока только сняли. Это для нас ответственный шаг. Я долго переживал, не понимал, смогу ли я, потяну ли. Решили, что уже надо. План - работать в театре, в кино. А там будь что будет. Просто работать.

- Вам скоро будет 29 лет...

- Когда моему отцу было 28, мне уже было 7.