Антон Жижин: «Я внутри себя простоту из деревни оставил»

Третий сезон комедийного сериала «Патриот» уже в эфире ТНТ. Бравый спецназовец продолжает насаждать на гражданке добро и порядок - когда словом, а когда и силой, и выяснять, правда ли у него есть американские корни (конечно, он надеется, что нет). О себе и своем герое «Телепрограмме» рассказал исполнитель главной роли Антон Жижин.
- Часто вы слышите: «О, Кучин!»? Для вас эта роль не стала проклятием?
- Я очень благодарен этому персонажу. Люди, которые его придумали, проложили мне путь в кино. И я не такой популярный, чтобы меня все узнавали. Обычно это происходит где-то в магазине. Раньше просто кричали: «О, Кучин!» А сейчас чаще подходят и говорят: «Здравствуйте. Вы же Антон, актер? Можно с вами сфотографироваться?» Это намного приятнее.
- Зачастую актера путают с персонажем. Проявляют фамильярность, предлагают выпить. Случается?
- Конечно, случается. И это нормально, это часть профессии. Ты не можешь объяснить всем, кто ты. Я в жизни не такой, как этот персонаж. С каждым годом я больше и больше отхожу от него, он стал параллельно от меня идти. Эту роль мог сыграть другой парень в той же возрастной категории. Я не веду себя так в жизни и не разговариваю так, как мой герой, у которого все в порядке, все четко. Я часто бываю растерянным, неуклюжим.
- Вам помогал армейский опыт?
- Конечно. Если бы его не было, наверное, тоже бы смог, но тогда консультантам нужно было бы объяснять мне многие вещи: военную терминологию, армейские речевые характеристики. В 2017 году когда мы снимали пилот, я как раз проходил военную службу. Мне сказали: «Ты нам подходишь, давай попробуем».
- Договорились, забрали из части?
- Отпросили, договорились. Долгая была история, не для огласки. У меня тогда получилось, и это мне очень помогло. Без этого пробивать себе путь было бы труднее.
- Почему Кучин стал таким популярным? В обществе есть запрос на такого героя?
- На доброго Ваньку? Наверное, сейчас такой герой особенно нужен. Саня попадает в разные ситуации - и сложные, и смешные, выпутывается из них. И зрители видят, что из негатива надо через позитив на все смотреть. Наш сериал для того, чтобы люди пришли после работы, включили ТНТ, посмотрели две серии, посмеялись, перезагрузились и спокойно пошли в новый день.
- При всей эксцентричности образов «Патриота» они кажутся живыми и узнаваемыми. Это роднит его с «Реальными пацанами». Как так получается?
- Я тоже себе задаю этот вопрос. Смотрю сериал и порой думаю: нет, так люди себя не ведут. Партнер играет правдиво, по-человечески, а ты начинаешь очень эксцентрично себя вести. Кажется, такого не бывает, так люди не разговаривают. Но потом я спускаюсь в метро, захожу в магазин или приезжаю в Екатеринбург, под Пермь к родителям - и поражаюсь тому, что в разных местах находятся люди, которые разговаривают именно так, как в кино! Конечно, «Патриот» - это комедия, там все немножечко поджато, жанр должен быть таким. Но подобные люди есть, они так и разговаривают. И меня это очень сильно удивляет.
- Вы так и живете в Екатеринбурге?
- После съемок третьего сезона мы приняли решение остаться в Москве. Снимаем квартиру. Я занят в спектаклях здесь, мы много гастролируем. В связи с этим мне пришлось переехать. Я до последнего не хотел: думал, буду сниматься какое-то время в кино и спокойно жить в Екатеринбурге. Три года так и происходило, но потом мы поняли, что надо быть здесь.
- В Екатеринбурге вы учились у Николая Коляды и работали в его знаменитом «Коляда-театре». А сейчас?
- Это антреприза, относится к Московскому театру комедии. Продюсер Тамара Генинг пригласила меня в свои спектакли, где играют небезызвестные люди, благодаря которым я оказался в кино, - Коля Наумов и Мария Шекунова. Думал ли я, когда учился в школе и снимал пародию на сериал «Реальные пацаны», что когда-нибудь буду с ними играть на одной сцене? Пермь объединяет...
- У нас страна «москвоцентричная». Почему вы не хотели переезжать в столицу?
- Я очень люблю и Москву, и Екатеринбург. Но Екатеринбург - первый город, в который я переехал из деревни. Я деревенский человек. Екатеринбург для меня - как небольшая деревня, где мне тепло, хорошо, куда я приезжаю на пару дней, а Москва - рабочий город. Деревенские корни меня не отпускали. Если снимать кино в центре Екатеринбурга, там можно снять и Москву. Там можно играть в театре, заниматься бизнесом, журналистикой. Но там нет самого главного - кинопроизводства. В советское время оно было, Свердловская киностудия много хороших фильмов выпускала. Сейчас там вроде снова начинает что-то двигаться, я очень этому рад. Но вся моя работа в Москве.
«Я человек непьющий»
- В родном селе Старый Шагирт еще остались близкие?
- У меня там живут родители, я сам бываю очень редко. В Новый год был дня три. Но 3 января у меня уже в Москве был спектакль. Пары дней хватило, я перезагрузился.
- В селе живут 820 человек. Наверное, они вами очень гордятся.
- Есть такой момент. Они сильно мною гордятся по всему району, даже по каким-то частям области. Когда приезжаю, встречают тепло. Для меня это странно и очень приятно.
- В том, что вы загордились совсем, пока не обвиняют? Внимание может быть утомительным.
- Бывает такое. Когда я не успеваю с кем-то увидеться, потому что у меня есть всего два дня, они мне потом пишут: ну, понятно, ты там в своей Москве совсем столичный стал... Отвечаю, что нет, в следующий раз приеду, и мы обязательно увидимся. Но это все в шуточной форме.
- Если со всеми пить на малой родине, не хватит печени. Для вас это проблема?
- Я человек непьющий, и родители тоже. С этим проблем нет. А просто увидеться, посидеть, конечно, можно.
- Вы сильно изменились после того, как уехали? Есть такое: приезжаете в родные места и чувствуете: все, я уже отрезанный ломоть?
- Нет такого. Я внутри себя простоту из деревни оставил. И она меня очень приземляет в каких-то моментах. Допустим, моей жене кажется, что здесь я поступил вот так, а нужно было не так, а вот так. Но меня держит моя простота внутри. И мне это очень помогает в большом городе не потеряться. Много людей, много знакомств, компаний, друзей, работа. И за всем этим не надо забывать свои корни. Есть вещи на порядок выше. Я это очень в себе ценю. Прилетаю и приезжаю туда с огромной радостью. Конечно, скребет на душе, когда уезжаешь - понимаешь, что долго не увидимся. Но в Москве быстро переключаюсь и настраиваюсь на работу.
- Кстати, у вас нет характерного уральского выговора.
- Он был. Это все институт, занятия речью.
- В Москве уже обжились? Купили квартиру?
- Пока только сняли. Это для нас ответственный шаг. Я долго переживал, не понимал, смогу ли я, потяну ли. Решили, что уже надо. План - работать в театре, в кино. А там будь что будет. Просто работать.
- Вам скоро будет 29 лет...
- Когда моему отцу было 28, мне уже было 7.
Давным-давно с мамой и папой. Они до сих пор живут в родной деревне и очень ждут сына в гости. Фото: соцсети
«Интересно, что будет дальше»
- Теперь люди позднее взрослеют. Когда вы стали мужем, а потом отцом, вы стали другим?
- Произошла полная переоценка жизненных ценностей, приоритеты абсолютно поменялись. Если я был ребенком до 27 лет, жил для себя, у меня были свои мысли, свои планы, то сейчас сверхзадача - сделать так, чтобы моя семья была счастливой. Сначала это была только жена, я за нее отвечал. Теперь у нас появилась дочь, и я отвечаю за них двоих. В каком-то смысле я отвечаю за родителей. Все поменялось. Но это происходит постепенно. Что будет дальше, не знаю. У нас же пока только дочка. А потом еще будет сынок, еще дочка. Как Бог даст.
Мне интересно, что будет дальше, что я буду чувствовать лет через пять. Конечно, я взрослею. Но в целом я все тот же самый Антон, которым был и в 22, и в 18. Ребенок внутри меня живет. И это важно. Потому что в профессии нашей важно оставаться ребенком.
- Вы довольно рано женились.
- В 22 года.
С Татьяной актер познакомился в институте. Они воспитывают дочь и очень хотят еще детей. Фото: соцсети
- У вас был период семейных кризисов, притирок, когда надо прилагать усилия, чтобы это не переросло в ссору и затяжной конфликт?
- Нет, такого не было. Я надеюсь, и не будет. Не хочу разбрасываться громкими словами: «Мы нашли друг друга, полюбили раз и навсегда». Конечно, все так. И у нас не было за семь лет критических моментов. Ежедневно какие-то вещи происходят, конечно, но мы стараемся друг друга слышать.
- Помогает, что ваша супруга тоже актриса?
- Она прекрасно понимает, что это за образ жизни. Она сейчас находится в декретном отпуске, начинает потихонечку возвращаться в процесс - пробы, кастинги. Ей было тяжело, потому что основную часть времени она проводит с ребенком, ведь у меня гастроли, съемки. Но когда я дома, обязательно говорю ей: иди, куда ты хочешь, отдыхай так, как ты хочешь, я тебя подменяю. Стараюсь это время как-то компенсировать. У нас разногласий по этому поводу нет.
- Женщина вынуждена делать выбор в пользу семьи и ставить карьеру на паузу. Профессиональной ревности не было?
- Нет. Потому что она актриса, она все прекрасно понимает. Мы такие вещи даже не обсуждаем.
- Часто говорят, что семья - это труд. Согласны?
- Она, слава богу, есть - и все. Мы не задумываемся о том, что семья - это работа. Раз у нас это получается, значит, мы все правильно делаем. Есть моменты, когда мне нужно быть более внимательным к своей жене, лишний раз подарить цветы. Не искать повод, а просто взять и подарить, сделать жене приятное. Сводить куда-нибудь, сходить в кино. Это все житейские вещи. Нет такого, чтобы мы специально думали: сегодня мы делаем это, завтра - это, потому что мы должны быть правильной хорошей семьей. Все интуитивно.
- Часто слышим, что профессия актера очень зависимая и женская. Что она противоречит мужской природе, ведь нужно все время нравиться. И это ломает личность человека.
- Я слышал что-то такое, да. Если ты служишь в театре, то наверное. А я не служу - я работаю в спектаклях, это другое. Я поэтому и не хочу в репертуарный театр, мне это не особо интересно. Потому что там свои устои, мысли - из учебника, что ли. Мне это все не нравится. Если это твое - делай. Не твое, и ты это понял, тоже прекрасно.
- В вашей профессии может случиться всякое. Сегодня зовут сниматься, завтра не звонят. Насколько для вас драматична сама возможность такого развития событий?
- Есть еще много чего, чем я мог бы заниматься. Мог бы заниматься языками, мне интересно развиваться в этом направлении. Я постоянно практикуюсь в английском. Конечно, ты думаешь об этом постоянно - точно так же, как ты думаешь о смерти. Но это не страшно - наоборот, нужно работать так, чтобы этого не было. Это такая профессия - как спорт отчасти. Ты должен быть лучшим в своем деле и постоянно совершенствоваться - в театре, в кино, не важно. И это зависит от тебя. Удача в этом тоже работает - 50 на 50.
- Какое место в вашей жизни занимает спорт? Будем вас сравнивать с Саней Кучиным.
- Если Саня Кучин может отжаться 50 раз, это не значит, что на съемочной площадке Антон Жижин тоже может отжаться 50 раз. Мы перед каждым сезоном готовимся по два месяца в зале, а потом еще на протяжении съемок.
- Чтобы массу набрать?
В 3-м сезоне судьба Сани Кучина выдаст очередной крутой вираж. Фото: канал ТНТ
- Либо это набор массы, либо сушка. Какую задачу поставит режиссер, как он видит этого героя. В первом сезоне я крупный, во втором чуть посуше - это было в силу обстоятельств. Тогда был ковид, я за две недели до съемок заболел. Это очень негативно сказалось на моей физической форме. То, что ты набираешь в короткие сроки, быстро уходит, когда ты прекращаешь заниматься. И важно всегда себя поддерживать в тонусе.
Я по жизни не такой спортивный человек. Когда я не занимаюсь «Патриотом», не так часто хожу в зал. Стараюсь держаться за счет питания, не разъедаться. Это часть профессии - то, как ты выглядишь в повседневной жизни.
- И все-таки: сколько раз сможете подтянуться?
- Раз пять подтянусь. Больше уже будет проблематично.
Личное дело
Антон Жижин родился 26 июля 1994 года в Пермском крае. Школьником снимал в родном селе пародии на любимый сериал «Реальные пацаны». Однажды он отправил свои ролики продюсеру сериала Антону Зайцеву. Тому пародии понравились, и он посоветовал парню после школы учиться на актера.
Что Антон и сделал - окончил театральный институт в Екатеринбурге. Кроме «Патриота», снялся в фильмах «Стендап под прикрытием» и «Модный синдикат», также занят в театральных постановках. Жена Татьяна - тоже актриса, в 2021 году у них родилась дочь.
- «Патриот-3» с понедельника по четверг в 20.00 на ТНТ