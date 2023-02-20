Дмитрий Колдун: «Я успел, пока все не закрылось!»

На телеканале «Россия» продолжается показ шоу «Ну-ка, все вместе! Битва сезонов». В число жюри на Стене вошел и певец Дмитрий Колдун вместе со своим братом Георгием, кстати, тоже успешным вокалистом.

Дмитрий неоднократно принимал участие в разных конкурсах на телевидении. Колдун — победитель шестого сезона «Фабрики звезд», а шестое место на «Евровидение» от Беларуси — это вообще отдельная глава в его творческой биографии.

Поэтому певцу хорошо знаком тот путь, который проходят участники проекта. Он прекрасно понимает, какие эмоции испытывает конкурсанты, и разделяет их волнение.

Однако Дмитрий напоминает, что победа в подобном шоу — это лишь только один из этапов большого пути вокалиста. И каждому конкурсанту следует помнить об этом. Ведь нередко случается так, что последние становятся первыми. И спустя несколько лет победитель проекта оказывается забыт, а проигравший вырывается вперед.

О превратностях судьбы участников конкурсов, отношениях с Филиппом Киркоровым и подарках жене Дмитрий Колдун рассказал в интервью Teleprogramma.pro.

«Масштабные вещи видны сквозь время»

— Дмитрий, как вы полагаете, насколько в шоу «Ну-ка, все вместе! Битва сезонов» важна удача? Ведь часто думаешь, что один человек поет очень круто, а сотня поднимается со своих мест после выступления другого…

— На битве суперсезонов удача играет немаленькую роль, потому что все конкурсанты очень сильные и без везения никуда. Только на него и расчет. Я общался с другими представителями жюри, и они говорят, что бывает так, что ты должен покритиковать, сравнить участников, но они все слишком хороши, чтобы кого-то сравнивать.

— И тогда на помощь приходит интуиция…

— А дальше как повезет. Кто-то один встал, и уже случился перевес.

— Допустим, шоу прошло, конкурсант победил и думает, что завтра проснется знаменитым и теперь перед ним открыты все дороги, но этого не происходит. Что делать дальше?

— Я не скажу ничего конкретного, поскольку у каждого какие-то свои задачи. Но мне кажется, что этот конкурс нельзя рассматривать как что-то, что поможет выбраться «из грязи в князи».

Как показывает практика, это, скорее, ступенька на творческом пути, определенный рубеж, пройдя который певец приобретает дополнительных поклонников, новые знакомства — с другими участниками, с профессионалами.

Поэтому думаю, что недостаточно одной победы в шоу, чтобы зажглась звезда, но через несколько лет мы можем увидеть артиста, который здесь когда-то засветился.

Мы же иногда говорим про именитых музыкантов, что они когда-то участвовали в таком-то и таком-то проекте. Масштабные вещи видны спустя какое-то время.