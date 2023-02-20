Дмитрий Колдун: «Я успел, пока все не закрылось!»

На телеканале «Россия» продолжается показ шоу «Ну-ка, все вместе! Битва сезонов». В число жюри на Стене вошел и певец Дмитрий Колдун вместе со своим братом Георгием, кстати, тоже успешным вокалистом.
Дмитрий неоднократно принимал участие в разных конкурсах на телевидении. Колдун — победитель шестого сезона «Фабрики звезд», а шестое место на «Евровидение» от Беларуси — это вообще отдельная глава в его творческой биографии.
Поэтому певцу хорошо знаком тот путь, который проходят участники проекта. Он прекрасно понимает, какие эмоции испытывает конкурсанты, и разделяет их волнение.
Однако Дмитрий напоминает, что победа в подобном шоу — это лишь только один из этапов большого пути вокалиста. И каждому конкурсанту следует помнить об этом. Ведь нередко случается так, что последние становятся первыми. И спустя несколько лет победитель проекта оказывается забыт, а проигравший вырывается вперед.
О превратностях судьбы участников конкурсов, отношениях с Филиппом Киркоровым и подарках жене Дмитрий Колдун рассказал в интервью Teleprogramma.pro.
«Масштабные вещи видны сквозь время»
— Дмитрий, как вы полагаете, насколько в шоу «Ну-ка, все вместе! Битва сезонов» важна удача? Ведь часто думаешь, что один человек поет очень круто, а сотня поднимается со своих мест после выступления другого…
— На битве суперсезонов удача играет немаленькую роль, потому что все конкурсанты очень сильные и без везения никуда. Только на него и расчет. Я общался с другими представителями жюри, и они говорят, что бывает так, что ты должен покритиковать, сравнить участников, но они все слишком хороши, чтобы кого-то сравнивать.
— И тогда на помощь приходит интуиция…
— А дальше как повезет. Кто-то один встал, и уже случился перевес.
— Допустим, шоу прошло, конкурсант победил и думает, что завтра проснется знаменитым и теперь перед ним открыты все дороги, но этого не происходит. Что делать дальше?
— Я не скажу ничего конкретного, поскольку у каждого какие-то свои задачи. Но мне кажется, что этот конкурс нельзя рассматривать как что-то, что поможет выбраться «из грязи в князи».
Как показывает практика, это, скорее, ступенька на творческом пути, определенный рубеж, пройдя который певец приобретает дополнительных поклонников, новые знакомства — с другими участниками, с профессионалами.
Поэтому думаю, что недостаточно одной победы в шоу, чтобы зажглась звезда, но через несколько лет мы можем увидеть артиста, который здесь когда-то засветился.
Мы же иногда говорим про именитых музыкантов, что они когда-то участвовали в таком-то и таком-то проекте. Масштабные вещи видны спустя какое-то время.
— Вы и сами рассказывали, что после успешного участия в «Фабрике звезд» и на «Евровидение» в вашей жизни на некоторое время наступила черная полоса. Из-за разногласий с Виктором Дробышем вам практически «перекрыли кислород».
Как человеку, пережившему успех, не сломаться в подобных обстоятельствах? И неважно, вызваны ли они скандалами или же, наоборот, в жизни артиста наступает полное затишье, и он ощущает полнейшее равнодушие со стороны окружающих.
— Дело в том, что я очень много участвовал в конкурсах. Знаете, некоторые сразу становятся артистами и им больше ничего не надо. А у меня был немного другой путь, поэтому этот путь мне понятен.
Это шанс для артистов, у которых нет возможности вкладывать в себя финансово. Ведь, чтобы заниматься творчеством, нужны деньги, чтобы как минимум делать аранжировки и покупать песни, если ты не сочиняешь их сам. А еще нужно снимать клипы.
Ведь ты просто не можешь делать все самостоятельно, поэтому нужны определенные вложения, которые такие конкурсы просто заменяют. Вот победителю «Битвы сезонов» напишет песню Олег Влади, который является хитмейкером сейчас, а победительница 4-го сезона получила денежный приз в миллион и ротацию сингла на радио. Это немало для начинающего артиста!
А что касается затишья, ну что тебя может сломать? Нужно только слушаться профессионалов и не совершать опрометчивых поступков.
Многие артисты ушли из профессии, из индустрии только потому что не умели договариваться, а это очень важная составляющая.
— В шоу «Ну-ка, все вместе! Битва сезонов» вы пришли на пару с братом Георгием. Недавно вы с ним принимали участие в программе «Дуэты», где участников разделяет стена. И они поют, не видя друг друга и слыша в наушниках лишь искаженный голос. Какова была ваша реакция, когда на той стороне стены вы увидели Георгия?
— Честно говоря, я узнал Жору чуть раньше, поскольку знаю его с самого рождения. Знаю, как он разговаривает, поет, какие-то его определенные фишки, потому что именно брат привел меня в музыку, и что-то я у него перенял.
Конечно, сначала не понял, поскольку голос сильно искажен, но ты слышишь какие-то характерные для человека вещи. А у брата есть узнаваемый вокальный почерк. Поэтому я только и ждал, когда же стена поднимется.
Дмитрий Колдун и его брат Георгий. Фото: телеканал «Россия»
— Существует ли между вами негласное соперничество?
— Не было никогда никакого соперничества, чтобы строить козни и вставлять палки в колеса. У нас исключительно братская история. Если я видел, что Жора взял выше какую-то ноту, я просто старался не отставать от этого. И думал: «Нет, я еще выше возьму»
Это же только подстегивает и стимулирует, нежели заставляет делать что-то плохое.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
«С Филиппом в хороших отношениях!»
— Общаетесь ли вы сейчас с Филиппом Киркоровым, также сыгравшим большую роль в вашей жизни?
— После «Евровидения» и скандалов с ним, с Дробышем совсем не общались. Тогда было совсем туго. Сейчас общаюсь со всеми, врагов, во всяком случае, о которых я знаю, у меня нет. Друзей, скажем, тоже.
Но с Филиппом в хороших отношениях. Если у него какое-то знаковое событие, или он готовил кого-то на «Евровидение» (сейчас уже, конечно, не готовит), то Филипп приглашал меня.
— Вас расстраивает тот факт, что в ближайшее время россиянам и белорусам стал недоступен этот конкурс?
— Я собирался повторить свое участие на «Евровидение», но теперь у меня, конечно, не получится. Ну ничего страшного, у нас есть много прекрасных конкурсов, например, «Ну-ка, все вместе!». Только не знаю, насколько мне уместно участвовать в них в качестве конкурсанта. (Смеется.)
Но «Евровидение» было для меня хорошей площадкой. Мне вообще повезло, я все успел. Все успел, пока все не закрылось.
Дмитрий Колдун и его жена Виктория. Фото: соцсети
— Недавно мир отмечал День святого Валентина. А у вас в семье есть традиция праздновать 14 февраля?
— Я думаю, что нашей семье этот праздник уже не подходит. Он все-таки какой-то детский. Этим надо как-то гореть, прятать подарки. Мы уже серьезное время вместе, поэтому я больше люблю день рождения и 8 Марта.
Но вообще праздник хороший. Я люблю такие милые праздники. В них нет ничего плохого.
— А что обычно дарите супруге?
— Все что угодно. Но цветы обязательно!