Марина Кравец: «Идти по головам - это не мое»

Интеллигентная, обаятельная и остроумная Марина Кравец - безоговорочно позитивная героиня современного шоу-бизнеса. Не лезет в корпоративные дрязги, не отличается эпатажными высказываниями, не попадает в скандалы. Спокойно себе работает, снимается в кино, поет, импровизирует в Comedy Club, а с недавних пор ведет на ТНТ новое шоу «Конфетка» - проект для тех, кто придумывает неплохие песни, но у него не получается как следует рассказать об этом миру.

- Марина, на ваш взгляд, «Конфетка» - чисто развлекательное шоу?

- Думаю, что формат не просто развлекательный, есть в нем и элемент реалити. Потому что в каждом выпуске мы наблюдаем неподдельные и искренние человеческие эмоции. Если кто еще не видел наш проект - чему я лично была бы удивлена! - напомню: к нам с Гариком Мартиросяном в гости приходят пять человек, которые в свое время выпустили песню и клип на любительском уровне. От души, в качестве шутки или просто хотели выплеснуть энергию.

Эти песни и клипы мы в эфире обсуждаем со звездными экспертами - Ольгой Бузовой, Азаматом Мусагалиевым, Хабибом и другими. Потом мы пытаемся угадать, что за звезда российской эстрады возьмется спеть этот трек. А когда в финале каждой беседы занавес открывается, мы видим, кто же оказался таким смелым: этот артист на высоком уровне и перепевает песню нашего гостя. И вот тут самое главное увидеть глаза автора - там обычно присутствует весь спектр доступных эмоций.

Очень приятно наблюдать, как никому не известная песня при помощи профессионалов приобретает новое звучание, вокруг нее создается сценический номер. Это классно. Есть и денежный приз, но это не самое главное.

- Что же тогда главное?

- Момент перевоплощения и живые эмоции. В этом и есть смысл. Настоящий аттракцион. Обожаю участвовать в съемках «Конфетки».

- Есть шанс у гостя по-настоящему прославиться после такого эфира?

- Вполне это допускаю. Хотя иногда попадаются песни, сделанные совсем на дилетантском уровне. Даже автор не совсем понимает, что он спел. Мы спрашиваем, а он теряется: «Я забыл». Зато чем менее профессионально это сделано, тем ярче контраст после исполнения кавер-версии от приглашенной звезды.

При этом были и такие моменты, когда артист садился рядом с гостем и признавался: «Слушайте, вы так в нас попали текстом этой песни!» То есть многие из профессиональных исполнителей, по сути, благодарили «любителей». Иногда даже хотели приобрести композицию. На законных основаниях, конечно. Чтобы потом про наше шоу не говорили, что мы забираем хорошие песни у бедных и бесплатно отдаем богатым.

- Нет ли ощущения, что на роль гостей из народа подбираются слегка фриковатые персонажи? Это не будет смотреться троллингом над ними в эфире?