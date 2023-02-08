Марина Кравец: «Идти по головам - это не мое»

Интеллигентная, обаятельная и остроумная Марина Кравец - безоговорочно позитивная героиня современного шоу-бизнеса. Не лезет в корпоративные дрязги, не отличается эпатажными высказываниями, не попадает в скандалы. Спокойно себе работает, снимается в кино, поет, импровизирует в Comedy Club, а с недавних пор ведет на ТНТ новое шоу «Конфетка» - проект для тех, кто придумывает неплохие песни, но у него не получается как следует рассказать об этом миру.
- Марина, на ваш взгляд, «Конфетка» - чисто развлекательное шоу?
- Думаю, что формат не просто развлекательный, есть в нем и элемент реалити. Потому что в каждом выпуске мы наблюдаем неподдельные и искренние человеческие эмоции. Если кто еще не видел наш проект - чему я лично была бы удивлена! - напомню: к нам с Гариком Мартиросяном в гости приходят пять человек, которые в свое время выпустили песню и клип на любительском уровне. От души, в качестве шутки или просто хотели выплеснуть энергию.
Эти песни и клипы мы в эфире обсуждаем со звездными экспертами - Ольгой Бузовой, Азаматом Мусагалиевым, Хабибом и другими. Потом мы пытаемся угадать, что за звезда российской эстрады возьмется спеть этот трек. А когда в финале каждой беседы занавес открывается, мы видим, кто же оказался таким смелым: этот артист на высоком уровне и перепевает песню нашего гостя. И вот тут самое главное увидеть глаза автора - там обычно присутствует весь спектр доступных эмоций.
Очень приятно наблюдать, как никому не известная песня при помощи профессионалов приобретает новое звучание, вокруг нее создается сценический номер. Это классно. Есть и денежный приз, но это не самое главное.
- Что же тогда главное?
- Момент перевоплощения и живые эмоции. В этом и есть смысл. Настоящий аттракцион. Обожаю участвовать в съемках «Конфетки».
- Есть шанс у гостя по-настоящему прославиться после такого эфира?
- Вполне это допускаю. Хотя иногда попадаются песни, сделанные совсем на дилетантском уровне. Даже автор не совсем понимает, что он спел. Мы спрашиваем, а он теряется: «Я забыл». Зато чем менее профессионально это сделано, тем ярче контраст после исполнения кавер-версии от приглашенной звезды.
При этом были и такие моменты, когда артист садился рядом с гостем и признавался: «Слушайте, вы так в нас попали текстом этой песни!» То есть многие из профессиональных исполнителей, по сути, благодарили «любителей». Иногда даже хотели приобрести композицию. На законных основаниях, конечно. Чтобы потом про наше шоу не говорили, что мы забираем хорошие песни у бедных и бесплатно отдаем богатым.
- Нет ли ощущения, что на роль гостей из народа подбираются слегка фриковатые персонажи? Это не будет смотреться троллингом над ними в эфире?
Сценарий у «Конфетки», конечно, есть. Но Марина и Гарик Мартиросян в диалогах от души импровизируют. Фото: канал ТНТ
- Ни в коем случае не стоит задача обидеть человека. Мы, конечно, шутим и общаемся с гостями на волне юмора, но никакой цели пригласить и высмеять нет. Шутим не над ними, а вместе с ними. И мы не обсуждаем конкретно участников, разговор строится вокруг песни и клипа. Часто, кстати, резкие шутки летят как раз в адрес членов жюри.
А что касается гостей, делаем все возможное, чтобы им было комфортно и эта магия им запомнилась навсегда. Даже если выиграть не удалось. Некоторые люди, приходившие к нам, рассказывали такие трогательные истории про себя, что после окончания выпуска мы с Гариком понимали: победила не перепевка и не оригинальная песня, а человек, который пришел, - зал голосовал именно за него. Так что побеждают человеческая история и обаяние гостя.
«Юмор отзывается на то, что происходит в мире»
- Если брать шире: музыкальное шоу, где исполняют каверы («Голос», «Песни», «Главная сцена»), может прославить человека?
- Я не думаю, что музыкальный конкурс - это гарантированная путевка в шоу-бизнес. Если в жизни человека есть музыка и он хочет ею заниматься, то ни одно поражение не переубедит его в обратном. Я недавно узнала, что в «Главной сцене», несколько выпусков которой мы вели вместе с Эрнестом Мацкявичюсом, участвовали Клава Кока и Люся Чеботина - и обе не прошли в проекте в следующий тур.
В жюри сидели Диана Арбенина, Николай Носков и другие суперартисты. Какое счастье, что девчонки не приняли тогда близко к сердцу комментарии экспертов! Они сделали правильные выводы и пошли своей дорогой к широкой известности и популярности.
- Вы тоже поете довольно давно. А неделю назад выпустили совместный трек с DJ Smash. Как он придумался?
Ведущая вполне могла бы сделать карьеру певицы (кадр из недавнего клипа «Ты со мной или нет» на музыку DJ Smash). Фото: You Tube
- Песня «Ты со мной или нет» была заглавной к шоу «Влюбись в меня, если сможешь», которое шло на ТНТ. Мы с 2012 года хорошо общаемся с Андреем (Ширманом, он же DJ Smash. - Авт.), выпустили вместе с ним и резидентами Comedy Club песню «Нефть», многие ее хорошо помнят и даже любят. И вот решили, что через десять лет было бы неплохо повторить сотрудничество. На новом витке истории собрались и сделали это.
- Дома часто слушаете музыку?
- Вообще часто, но в последнее время стала ограничивать себя в этом. Стала замечать, что, когда сажусь в такси, прошу выключить музыку, радио. Хочется тишины. Много ярких моментов, много людей, много входящей информации, так что иногда требуется просто покой.
А еще мы слушаем музыку с маленькой дочкой. Когда Вероника была совсем крошкой, я включала ей много разной музыки: китайскую народную, индийскую - мы даже смотрели индийские танцы, чтобы она видела, как люди двигаются под эту музыку, для расширения кругозора. Слушали фортепьянные мелодии. Так что музыка всегда была и остается в моей жизни. Без нее никуда.
- Ваш муж Аркадий - не только соратник и любимый человек, но и генеральный продюсер ТНТ. Вы с ним обсуждаете, какой юмор сейчас востребован, какие номера кажутся пошлыми, чего вообще ждет зритель?
- Этот внутренний цензор по умолчанию есть внутри каждого из нас, так что я не спрашиваю Аркадия об этом. Но, естественно, всегда прислушиваюсь к его советам по разным вопросам. У него очень светлая голова, классная интуиция, продюсерская чуйка, и вообще я его очень люблю. А какие он классные сказки для дочки сочиняет! Но, что касается работы, никогда не позволю себе проситься в проекты ТНТ, потому что муж - продюсер. Были даже случаи, когда я отказывалась от предложений.
- Чтобы не говорили за спиной, мол, жену взял в шоу?
- Нет, потому что понимаю: в этом проекте буду не на своем месте, для меня это неорганично. Чувствую, что другой человек подойдет для шоу больше. Могу в такой ситуации спокойно отказаться от проекта. Идти по головам, к счастью, не мое.
- Сложно поверить, но в Comedy Club вы уже 13 лет. Как меняется юмор? Вот несколько лет назад казалось, что возник устойчивый тренд на оскорбления и жестокий сарказм. А теперь...
- Конечно, юмор меняется и отзывается на то, что происходит в мире. Так было всегда. Лично я никогда не была поклонницей программ с жестким и обидным юмором. Я всегда стараюсь выбирать золотую середину: чтобы было и остро, и смешно, и не обидно, и чтобы человек, над которым шутят, не закрывался.
Думаю, что именно сегодня нам надо быть мягче и тактичнее, чтобы возникало побольше позитивных эмоций и мир становился добрее. При этом никто не говорит о том, что пора разливать мед, елей и шутить про солнышко и цветочки. Актуальные темы надо всегда поднимать. Главное, их правильно подать.
Миниатюры в дуэте с Демисом Карибидисом - изюминка Comedy Club. Фото: канал ТНТ
- Амбициозный проект «СамоИрония судьбы». Не ремейк, но попурри по мотивам легендарной рязановской комедии. Как оцениваете эту работу? Нет ощущения, что взорвавший в свое время эстраду Comedy Club вернулся к «старым песням о главном», антагонистом которых всегда выступал?
- Не могу вспомнить, чтобы Comedy Club противостоял «Старым песням о главном». Душевный такой проект, я очень любила его смотреть. Меня не смущает, что мы взялись за такой формат. Читала отзывы из серии «Как вы посмели прикоснуться к классике советского кино?» - уверена, что те, кто их писал, наш фильм не видели.
Потому что мы снимали «СамоИронию...» с большой любовью и уважением к первоисточнику. К тому же это не продолжение «Иронии судьбы...», это комедия по мотивам. Там есть хорошие шутки, классный юмор. Много рекламы! Это может понравиться меньше, понимаю. И все же считаю, что это отличная альтернатива остальным эфирам на исходе
2022 года: мы хотели дать зрителю положительный заряд. Что было крайне важно.
«В каждом вижу ребенка»
- Вас ведь в свое время в шоу Comedy Woman позвала Наталья Еприкян, известная зрителям как Наталья Андреевна. Мы переживаем: что с ней, куда пропала?
- Мы виделись с ней совершенно случайно полгода назад. Пришли в гости к общим знакомым, а там Наташа. Она прекрасно выглядит, была в отличном настроении. Не могу сказать, что мы регулярно поддерживаем отношения, но хочется верить, что у нее все хорошо и творческий процесс не останавливается. Потому что Наталья Андреевна - уникальный человек, она одна из самых ярких представителей юмора в нашей стране.
- Отлично. Тогда о главном. О семье. В чем материнство поменяло вас?
- Я стала более эмпатичной. Теперь в каждом человеке, собеседнике вижу маленького ребенка. Это удивительно! «Ой, а ведь он же тоже когда-то был малышом...». Такая вот перестройка мышления.
- Кто-то остается ребенком, будучи взрослым...
- Считаю, что как раз я из числа таких людей! Стараюсь сохранять в себе это ощущение. И нести достойно (смеется). Умение искренне радоваться мелочам - это очень здорово.
- Вероника такая же артистичная, как мама?
Дочери Марины и Аркадия Веронике скоро исполнится 3 года. Фото: личный архив
- Она очень артистична. Любит петь. Знает песенки на русском, на английском. Ей почти 3 года, и для своего возраста Ника отлично болтает. Недавно была в гостях, увидела у девочек микрофон, захотела такой же. На Новый год я подарила ей пластиковый микрофон на стойке.
Это была доставка, мы не смогли проверить качество, микрофон оказался чудовищно плохим. Китайский в худшем смысле этого слова - зависал на одном и том же неприятном звуке. Пришлось даже вытащить батарейки. Но Нику это не смутило. Она с удовольствием поет в этот микрофон. Откуда она знает, как это делать? Снимает со стойки, подходит к зеркалу и поет. Потом заканчивает песню и ставит микрофон обратно в стойку. Может, они с няней репетируют?
- Или гены.
- Может, и так. Выглядит очень мило.
- Не ругайтесь, но сейчас будет попытка шутки.
- Давайте попробуем. Так. С богом...
- Вы не обсуждали с мужем, что, если у вас вдруг родится мальчик, можно было бы назвать его Леонидом? Чтобы в России появился Леня… Кравец.
- Или еще один Леонид Аркадьевич… хм. Моего папу, кстати, зовут Леонид. Если честно, то это имя мы не рассматривали. Но если что-то подобное случится - точнее, не если, а надеюсь, когда, ваши читатели узнают об этом одними из первых! ￼
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Фото: канал ТНТ
Марина Кравец родилась 18 мая 1984 года в Ленинграде. Окончила филфак по специальности «преподаватель русского языка как иностранного». Играла в КВН. После переезда в Москву работала на радио «Маяк». Снялась в двух выпусках Comedy Woman, с 2010 года - постоянная участница шоу Comedy Club (единственная девушка в мужском коллективе).
Прекрасно поет, участвовала в нескольких музыкальных шоу как певица. Ведет популярные программы на канале ТНТ. В 2013 году вышла замуж за Аркадия Водахова, с которым училась в университете и играла в КВН (сейчас муж - генпродюсер ТНТ). 4 апреля 2020 года у пары родилась дочь Вероника.
- «Конфетка»
- Суббота/21. 00