Станислав Дужников об «Ивановых-Ивановых»: «Я думал, что быку не составит труда перекинуть кого-либо через трехметровый забор»

С 6 февраля на телеканале СТС выходит новый сезон популярного сериала «Ивановы-Ивановы». В пятом сезоне к проекту присоединился актер Станислав Дужников, сыгравший родственника Ивановых, который приютил семейство на ферме.
Как рассказал Станислав, он вырос в деревне и знаком с деревенским бытом не понаслышке. Так, артист умеет доить корову, делать курятник, понимает, какие перья подрезать у гусей, чтобы они не улетали. В общем, знает массу тонкостей, которые пригодились ему на съемках.
В интервью Teleprogramma.pro Станислав Дужников рассказал о том, как отрастил бороду, домашней атмосфере на площадке и съемках с быком.
«Я перепрыгнул из одной семьи в другую»
- Вы пришли в сериал СТС «Ивановы-Ивановы» в пятом сезоне. Наверное, переживали, как вас примут зрители и коллектив?
- Конечно, переживал. Тогда я закончил сниматься в одной семье и сразу перепрыгнул в другую: из Ворониных в Ивановы. (Улыбается.)
Я волновался, ведь ребята из «Ивановых» подняли планку высоко, сериал имеет невероятный интерес и успех. Соответственно, в грязь лицом ударить не хотелось. Но вроде все сложилось, слава Богу. (Улыбается.)
- Наверное, освоиться вам помогли и давние коллеги по театру — Михаил Трухин и Светлана Колпакова?
- Да, но Света тоже была нововведенным персонажем, команда в целом тогда обновилась. Но в семью меня приняли легко. Спасибо большое за это и всему актерскому составу сериала, и съемочной группе за поддержку.
- Почувствовали, что на этой площадке своя атмосфера?
- Конечно! Как бы это смешно или странно ни звучало, но киносемья подчиняется тем же правилам, что и обычная семья.
Есть иерархия: старшее поколение, молодое, среднее. И на каждого возлагается ответственность за проделанную работу. Так что в этом плане все у нас серьезно. (Улыбается.)
Кадр из нового сезона сериала «Ивановы-Ивановы». Фото: телеканал СТС
- В «Ивановых» вы носите бороду. Специально отращиваете каждый раз?
- Пробы на роль Бори начались, когда был всеобщий локдаун. А бороду отрастил, потому что спектакли не игрались, съемки остановились, а я жил за городом.
Мне тогда не нужно было бриться каждый день. Продюсерам «Ивановых» это понравилось, поэтому меня попросили оставить как есть. (Улыбается.)
«Никогда не потерплю несправедливости»
- Есть ли что-то общее у вас с Борей, кроме бороды?
- На самом деле, если честно, мне ближе Борис, чем Леня Воронин. Некоторые меня воспринимают таким немножко тюфяком, как Леня. А я, наоборот, по жизни очень строгий человек, не люблю неорганизованность, вранье. Я считаю, что за свои слова нужно отвечать.
Никогда не потерплю несправедливости, и если кто-то виноват, то спуску в этом плане не дам. Потому что сам воспитывался в порядке и дисциплине, что пытаюсь привить дочери и близким, объясняя, что такое отношение к жизни дает больше результата в плане благополучия, комфорта, спокойствия, да и чистоты ума.
- А после выхода «Ивановых» поклонники вас чаще называют Борей или все-таки Леней?
- Знаете, начиная с картины «ДМБ», кто-то до сих пор зовет меня Бомбой, кто-то Любой из «Параграфа 78», кто-то Леней Ворониным. «Иванов!» — тоже уже кричат. (Смеется.) То, что меня воспринимают по персонажам, нормально.
По опыту более старшего поколения, с которым я работаю в театре, такое было всегда. Когда Юрий Васильевич Яковлев сыграл в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» два разных характера, кто-то его воспринимал мелочным и шепелявящим человеком, а кто-то как грозного и справедливого царя.
В этом и заключается актерская профессия: у нас есть возможность менять свои характеры, энергетику и представлять это на суд зрителю. И если тебя называют именем персонажа, значит, он удался.
Здесь неважно даже, что критики говорят. Главный критик — наш зритель. А у него два критерия: нравится или не нравится.
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Кадр из нового сезона сериала «Ивановы-Ивановы». Фото: телеканал СТС
- Некоторые ваши коллеги признаются, что им не по душе, когда их называют именами персонажей.
- Я считаю, что это часть профессии. Это ведь здорово, значит, персонаж запомнился, созвучен с людьми, которые тебя за это и любят, и смотрят. Да, у некоторых порой проявляется невоспитанность.
- В сериале «Ивановы-Ивановы» на первом месте тема семейная. А в новом сезоне Борю все также раздражают Леха и другие родственники?
- Он, конечно, недолюбливает Леху, Ваню и Деда, которые всегда являются нарушителями его спокойствия. (Улыбается.) Но в жизни так и происходит: всегда есть люди, которые выводят нас из комфортного состояния, а мы всеми силами пытаемся с этим бороться.
В этом и заключаются семейные взаимоотношения. (Смеется.) Кто-то раздражает, кого-то больше любишь, но все равно любовь есть ко всем.
Потому что они твои родные люди, и в любой ситуации семья придет к тебе на помощь и протянет руку. Это в принципе то, на что сериал ориентирован, — семья, семья и еще раз семья!
«Мне говорили, что бык любит, когда ему чешут за ушком и дают яблочко или морковку»
- В семью Бори входят также четвероногие. Например, как-то вы снимали сцену с быком.
- На быка, который почти под тонну весит, побоялись вешать камеру, поэтому сделали точную копию его головы, прикрепили к нижней части камеры.
Но это смотрелось убедительно. Смотрел я на него и думал, что ему не составит труда перекинуть кого-либо через трехметровый забор. (Смеется.)
-Страшновато.
- Да, страшновато. (Улыбается.) Жутко на него смотреть, но ребята, которые его привозили, сказали, что не нужно волноваться, что он спокойный, добрый и приветливый, любит, когда ему чешут за ушком и дают яблочко или морковку. (Улыбается.)
- В целом, кроме быка, в этом сезоне было кому ушко чесать…
- Да, и это стандартный набор домашней живности российской деревни: коровы, козы, овцы, индюки, утки, куры, кролики.
- В такой атмосфере чувствуете себя как дома?
- Для меня это некая ностальгия, ведь я вырос в деревне, так что не в новинку. С раннего детства, как каникулы, так сразу к бабушке. А после шестого класса пошел в деревенскую школу, потому что деда не стало, а нужно было помогать бабуле.
Соответственно, я уехал туда и учиться, и помогать. И вся работа на меня полным объемом и легла: вода из колодца, заготовка дров и сена, подработка в колхозе, разведение кроликов. Все это я прошел, все это мне знакомо.
Поэтому на съемочной площадке в некоторых моментах даже был консультантом. (Улыбается.)
Например, знаю, как подоить корову, чтобы она была довольна и не нервничала, чтобы вымя потом не болело. Это же тоже важная наука. И целая проблема, чем кормить ее, какой травой, как лечить.
Или как сделать курятник, чтобы повысить производительность, какой глубины должен быть пруд, когда держишь уток и гусей, какие перышки нужно подрезать у них, чтобы не улетали. Есть много тонкостей и нюансов, про которые я знал с самого детства. И здесь они мне пригодились. (Улыбается.)
Кадр из нового сезона сериала «Ивановы-Ивановы». Фото: телеканал СТС
- То есть Андрей Леонов, сыгравший ветеринара, мог обращаться за консультацией?
- Андрей Евгеньевич и сам очень хорошо подготовлен и знает об этом не понаслышке. Его опыт жизни в деревне тоже достаточно большой. Он сам кого угодно проконсультирует! (Улыбается.)
- Как-то вы признавались, что любите посидеть с удочкой. Это не изменилось?
- Конечно, рыбалка — это святое. И это из моей жизни никогда не уйдёт. (Смеется.) Если есть время, еду в ближайшее Подмосковье рыбачить.