Станислав Дужников об «Ивановых-Ивановых»: «Я думал, что быку не составит труда перекинуть кого-либо через трехметровый забор»

С 6 февраля на телеканале СТС выходит новый сезон популярного сериала «Ивановы-Ивановы». В пятом сезоне к проекту присоединился актер Станислав Дужников, сыгравший родственника Ивановых, который приютил семейство на ферме.

Как рассказал Станислав, он вырос в деревне и знаком с деревенским бытом не понаслышке. Так, артист умеет доить корову, делать курятник, понимает, какие перья подрезать у гусей, чтобы они не улетали. В общем, знает массу тонкостей, которые пригодились ему на съемках.

В интервью Teleprogramma.pro Станислав Дужников рассказал о том, как отрастил бороду, домашней атмосфере на площадке и съемках с быком.

«Я перепрыгнул из одной семьи в другую»

- Вы пришли в сериал СТС «Ивановы-Ивановы» в пятом сезоне. Наверное, переживали, как вас примут зрители и коллектив?

- Конечно, переживал. Тогда я закончил сниматься в одной семье и сразу перепрыгнул в другую: из Ворониных в Ивановы. (Улыбается.)

Я волновался, ведь ребята из «Ивановых» подняли планку высоко, сериал имеет невероятный интерес и успех. Соответственно, в грязь лицом ударить не хотелось. Но вроде все сложилось, слава Богу. (Улыбается.)

- Наверное, освоиться вам помогли и давние коллеги по театру — Михаил Трухин и Светлана Колпакова?

- Да, но Света тоже была нововведенным персонажем, команда в целом тогда обновилась. Но в семью меня приняли легко. Спасибо большое за это и всему актерскому составу сериала, и съемочной группе за поддержку.

- Почувствовали, что на этой площадке своя атмосфера?

- Конечно! Как бы это смешно или странно ни звучало, но киносемья подчиняется тем же правилам, что и обычная семья.

Есть иерархия: старшее поколение, молодое, среднее. И на каждого возлагается ответственность за проделанную работу. Так что в этом плане все у нас серьезно. (Улыбается.)