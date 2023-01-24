Ольга Кузьмина спасалась от быка, а Алексей Лукин прыгал через павлинов: выходит 6-й сезон «Ивановы-Ивановы»

6 февраля – спустя два года ожидания зрителей - на СТС выходит шестой сезон комедийного сериала «Ивановы-Ивановы». В новых сериях одну из главных ролей сыграла звезда самого кассового российского фильма «Чебурашка» Ольга Кузьмина.

Вместе с ней на экране появятся уже знакомые зрителям Станислав Дужников, Михаил Трухин, Андрей Леонов, Анна Уколова, Алексей Лукин, Александра Флоринская, Светлана Колпакова, Юля Сорокина, Юрий Ицков, Александр

Обласов и другие актеры сериала.

По сюжету, Боря Иванов, став владельцем фермы, нанимает помощницу, которая поначалу кажется добродушной, а потом открывает свое второе дно. Но интриг в большой семье и без того хватает. Пока одни Ивановы начинают новую жизнь в Италии, другие разбираются с личными проблемами. Леха и Лида ждут ребенка, а Нина с Борей только работают над этим. Ваня прячется от бандитов и решает любовные дилеммы. И только дед с ветеринаром Степаном готовы заботиться о кормильцах семейства — питомцах фермы.

«Для меня это ностальгия, ведь я вырос в деревне, — рассказывает Станислав Дужников. — В свое время помогал бабушке: носил воду из колодца, делал заготовки дров и сена, подрабатывал в колхозе. Так что знаю немало тонкостей. Например, как правильно доить корову, успокоить ее, построить курятник, разводить кроликов, подрезать перышки у гусей и уток, чтобы они не улетели».

Исполнитель роли ветеринара Андрей Леонов признавался, что после таких съемок начал задумываться о вегетарианстве.

«Чем больше общаешься с животными, тем больше хочется отказаться от мяса. На съемках были милые курочки, козы, телята, которые с таким доверием смотрели на меня. Мир животных, конечно, особенный, притягивает. Не будь я актером, точно стал бы зоотехником», - говорит он.

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