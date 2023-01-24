Ольга Кузьмина спасалась от быка, а Алексей Лукин прыгал через павлинов: выходит 6-й сезон «Ивановы-Ивановы»

6 февраля – спустя два года ожидания зрителей - на СТС выходит шестой сезон комедийного сериала «Ивановы-Ивановы». В новых сериях одну из главных ролей сыграла звезда самого кассового российского фильма «Чебурашка» Ольга Кузьмина.
Вместе с ней на экране появятся уже знакомые зрителям Станислав Дужников, Михаил Трухин, Андрей Леонов, Анна Уколова, Алексей Лукин, Александра Флоринская, Светлана Колпакова, Юля Сорокина, Юрий Ицков, Александр
Обласов и другие актеры сериала.
По сюжету, Боря Иванов, став владельцем фермы, нанимает помощницу, которая поначалу кажется добродушной, а потом открывает свое второе дно. Но интриг в большой семье и без того хватает. Пока одни Ивановы начинают новую жизнь в Италии, другие разбираются с личными проблемами. Леха и Лида ждут ребенка, а Нина с Борей только работают над этим. Ваня прячется от бандитов и решает любовные дилеммы. И только дед с ветеринаром Степаном готовы заботиться о кормильцах семейства — питомцах фермы.
«Для меня это ностальгия, ведь я вырос в деревне, — рассказывает Станислав Дужников. — В свое время помогал бабушке: носил воду из колодца, делал заготовки дров и сена, подрабатывал в колхозе. Так что знаю немало тонкостей. Например, как правильно доить корову, успокоить ее, построить курятник, разводить кроликов, подрезать перышки у гусей и уток, чтобы они не улетели».
Исполнитель роли ветеринара Андрей Леонов признавался, что после таких съемок начал задумываться о вегетарианстве.
«Чем больше общаешься с животными, тем больше хочется отказаться от мяса. На съемках были милые курочки, козы, телята, которые с таким доверием смотрели на меня. Мир животных, конечно, особенный, притягивает. Не будь я актером, точно стал бы зоотехником», - говорит он.
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Одной из самых ярких сцен станет эпизод с участием настоящего быка, от которого по сюжету убегает героиня Ольги Кузьминой. Этот момент снимали несколько дней: четвероногий артист уставал, поэтому больше трех часов киноритма не выдерживал.
«При первом же знакомстве оказалось, что это большое, но добродушное животное, которое не представляет никакой угрозы, — делится актриса. — Бык опытный, поэтому знал, как себя вести на съемках. А рога у него были хоть и красивые, но бутафорские, чтобы никого не поранить. Так что убегала я не от него, а от камеры, на которую прикрепили копию его головы».
Кроме сцены с быком, в новом сезоне зрителей ждут пиротехнические взрывы, эффектные падения, драки и погони на мотоцикле, машине и лошадях.
«Мне нужно было забраться на лошадь, упасть и снова попытаться залезть на нее. Сначала предложили дублера, но я решил все сделать сам. Забавно, но сложнее было в другой сцене, когда перепрыгивал через павлинов. Они не сидели на месте, постоянно перелетали через ограждения. В общем, птицы оказались с характером», — вспоминает актер Алексей Лукин.
Смотрите шестой сезон сериала «Ивановы-Ивановы» с 6 февраля – с понедельника по четверг в 19:00 на канале СТС. А сразу после эфира состоится онлайн-премьера каждой серии на more.tv.