Анастасия Волочкова о скандальном интервью: «Мне не хочется верить в то, что у Алены был злой умысел ради рейтингов»

Балерина Анастасия Волочкова - творческая личность и не всегда способна различить искренность от предательства. Однажды так называемая журналистка Ксения Собчак приехала к ней в дом на интервью, вывалив на зрителей тонны грязи.

Бывшая ведущая «Дома-2» залезла в личные комнаты доверчивой Волочковой ради хайпа и просмотров, продемонстрировав якобы «не ту жизнь» Анастасии.

Примерно так же поступила и еще один как бы интервьюер Алена Жигалова. Ради просмотров она задавала балерине вопросы из школьной программы, надеясь на то, что ее собеседник опозорится.

Ну, а для того, чтобы все над Волочковой уж точно посмеялись, ей подливали алкогольные напитки прямо в кадре, надеясь наверняка сорвать овации взбудораженной публики.

Журналисты Teleprogramma.pro попросили Анастасию Волочкову прокомментировать - понимает ли она то, что над ней попытались в очередной раз поиздеваться? Балерина ответила на это так:

«Время для записи эфира было выбрано крайне неудачно, - рассказала Волочкова Teleprogramma.pro. - Я была очень вымотана к моменту записи эфира. После прилета с Мальдивских островов, я сразу направилась в Центр спортивной медицины, чтобы выяснить проблему с повреждением сустава от перезагрузок. На следующий день с размахом отпраздновала мой день рождения с большим количеством представителей СМИ и звездных гостей, каждому из которых уделила внимание. И уже на следующий день была назначена съемка у Алены, которая сама присутствовала на этом грандиозном празднике и была свидетелем всему происходящему. Но я не хочу верить в то, что у Алены был злой умысел. Я думаю, что таким образом она хотела отметить мой день рождения в рамках программы. Так она мне сказала. Да, вопросы мне задавали не те, на которые мне хотелось бы отвечать. Не те, к каким я была готова… Но это был формат такой, наверное. Я была выхолощена энергетически. Но отвечала как могла , по своему обыкновению - искренне и по-настоящему».

Напомним, Жигалова буквально напоила Волочкову в эфире своего якобы интервью. Съемочную группу это нисколько не смутило и ее цинично продолжали снимать…