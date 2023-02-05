Дмитрий Ульянов: «Когда играю героических персонажей, делаю лицо, как у Чингачгука»

- Трюки, стрельба и погони присутствовали?

- Конечно, как всегда, много. Сам жанр это подразумевает. И стреляли, и дрались. До такой степени часто, что уже даже каскадеров звать не приходится: ну надо ударить кого-то, ну ударил, заломал руку. Не звать же для этого специального человека. Кроме того, у Шатрова появляется напарник, на которого он может скинуть большую часть «грязной работы» (смеется).

«Нельзя бандитов превращать в мушкетеров»

- У вас в детстве были любимые литературные или киносыщики?

- Мне всегда нравился Шерлок Холмс. Но больше не потому, что он сыщик, а потому что это история про Англию: про то, что мы в детстве никогда не видели, про другой мир. Среди героев, если брать детство, мне нравился д'Артаньян в исполнении Михаила Боярского и Чингачгук, сыгранный Гойко Митичем. Такие, слегка советские герои, не голливудские.

Как ни странно, но даже сейчас, когда я уже взрослый дядя, понимаю: при помощи таких героев, настоящих, благородных, чистых, уже с детства закладывались некие основы актерства. Более того, даже сегодня, играя своих героических персонажей, строю физиономии, как у Чингачгука (смеется). Это ведь отложилось на подкорке! И когда надо сделать мужественное лицо, сразу вспоминаю именно Чингачгука, а не Рэмбо. Такой прием.

А милиционеры и сыщики в советском кино были довольно плакатными. Глеб Жеглов появился позже (телефильм «Место встречи изменить нельзя» вышел в 1979 году. - Ред.), и производило впечатление только то, что Высоцкого показали по телевизору. Не могу сказать, что тогда меня этот образ потряс.

- Сегодня мало героев, на которых можно ориентироваться с точки зрения правильной мужественности? Или теперь это называется «токсичная маскулинность» и вымарывается?

- Мне не очень нравятся понятия «правильного мужского» или «правильного женского». Есть нечто человеческое, а все остальное - очень сложно и относительно. Кто знает, что должен делать мужчина и что должна делать женщина? Все эти штампы сбивают человека. Их навязывают. Что касается зрителя, то он разный. Один смотрит наш сериал на НТВ, другой - второй канал, молодежь вообще телевизор не смотрит, и так далее.

Когда я пересматривал первые серии «Чужой стаи», чтобы на дистанции оценить работу, то увидел, что никакой гипертрофированной маскулинности мы не показываем. Как раз поэтому, возможно, меня и выбрали на главную роль. Потому что есть актеры более брутальнее, чем я, которые жестче разговаривают и похожи на оперов. В нашем сериале есть некий романтизм, живое существование персонажей. Это, как мне кажется, привлекает зрителя.

- Мы недавно проводили опрос по поводу сиквелов, и, как ни странно, читатели очень хотят видеть продолжение «Бандитского Петербурга». Неужели мало детективов вышло за 23 года со дня премьеры той криминального саги?

- Как раз дело в том, о чем я сказал выше. Этот проект - с прекрасными актерами - был чуть ли не первым на постсоветском пространстве, где милиционеры были неплакатными, живыми, настоящими. Не в костюмах и красивой форме, а люди в обычной человеческой одежде, с юмором и проблемами. Это было честно. Бандиты тоже не были шаблонными. И это зашло. Я хорошо помню, когда сериал вышел. Мне не очень понравилось: только потому, что это не моя тема - девяностые...

- Неприятное время?