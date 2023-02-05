Дмитрий Ульянов: «Когда играю героических персонажей, делаю лицо, как у Чингачгука»

Обладатель мужественной харизмы, позволяющей обходиться без поигрывания мускулами в кадре, прекрасно знаком зрителю и по военной драме «72 метра», и по нашумевшему сериалу «Спящие», и по телесаге «Чужая стая», второй сезон которой под названием «Невидимый враг» только-только вышел в эфир НТВ. В проекте у актера, не так давно отметившего 50-летие, и новый напарник, и новые обстоятельства, и новый кабинет, и много новых злодеев вокруг.
«Он никак не может завести семью»
- Дмитрий, в новых сериях ваш герой, оперативник Валерий Шатров, меняет место службы...
- Как мы помним, первый сезон заканчивается тем, что Шатров получает серьезное ранение. После лечения он возвращается на службу. Коллектив тот же, но есть новый персонаж: напарник Игорь Бодрич (Шамиль Мухамедов). Вот для этого героя, миллионера из Москвы, место работы новое.
- Как сильно меняется сам Шатров?
- Задача каждого артиста - очеловечить героя, потому что в первой части наши персонажи были довольно плакатными. Ребята из боевиков, как будто не имеющие ничего человеческого. Почему-то он борется за добро, а весь мир против. Вот я и пытаюсь найти мотивацию: почему он начинает совершать хорошие поступки и бороться со злом? Из-за чего он такой хороший? Надо находить это. И вот, к примеру, такой момент - у Шатрова проблемы с женщинами...
- Обидно...
- Нет, не физиологически, а с точки зрения коммуникации. Он никак не может завести семью, хотя у него даже ребенок есть. И я знаю таких людей в жизни: встречается с женщиной, она ему нравится - сразу же предлагает руку и сердце. Потом начинает с ней жить - и понимает, что не его человек. Или его самого бросают. Вот такой идеализм, максимализм свойственен многим мужчинам. В том числе и моему герою.
В знаменитой драме «72 метра» Ульянов сыграл офицера-подводника. Фото: кадр из фильма
- Трюки, стрельба и погони присутствовали?
- Конечно, как всегда, много. Сам жанр это подразумевает. И стреляли, и дрались. До такой степени часто, что уже даже каскадеров звать не приходится: ну надо ударить кого-то, ну ударил, заломал руку. Не звать же для этого специального человека. Кроме того, у Шатрова появляется напарник, на которого он может скинуть большую часть «грязной работы» (смеется).
«Нельзя бандитов превращать в мушкетеров»
- У вас в детстве были любимые литературные или киносыщики?
- Мне всегда нравился Шерлок Холмс. Но больше не потому, что он сыщик, а потому что это история про Англию: про то, что мы в детстве никогда не видели, про другой мир. Среди героев, если брать детство, мне нравился д'Артаньян в исполнении Михаила Боярского и Чингачгук, сыгранный Гойко Митичем. Такие, слегка советские герои, не голливудские.
Как ни странно, но даже сейчас, когда я уже взрослый дядя, понимаю: при помощи таких героев, настоящих, благородных, чистых, уже с детства закладывались некие основы актерства. Более того, даже сегодня, играя своих героических персонажей, строю физиономии, как у Чингачгука (смеется). Это ведь отложилось на подкорке! И когда надо сделать мужественное лицо, сразу вспоминаю именно Чингачгука, а не Рэмбо. Такой прием.
А милиционеры и сыщики в советском кино были довольно плакатными. Глеб Жеглов появился позже (телефильм «Место встречи изменить нельзя» вышел в 1979 году. - Ред.), и производило впечатление только то, что Высоцкого показали по телевизору. Не могу сказать, что тогда меня этот образ потряс.
- Сегодня мало героев, на которых можно ориентироваться с точки зрения правильной мужественности? Или теперь это называется «токсичная маскулинность» и вымарывается?
- Мне не очень нравятся понятия «правильного мужского» или «правильного женского». Есть нечто человеческое, а все остальное - очень сложно и относительно. Кто знает, что должен делать мужчина и что должна делать женщина? Все эти штампы сбивают человека. Их навязывают. Что касается зрителя, то он разный. Один смотрит наш сериал на НТВ, другой - второй канал, молодежь вообще телевизор не смотрит, и так далее.
Когда я пересматривал первые серии «Чужой стаи», чтобы на дистанции оценить работу, то увидел, что никакой гипертрофированной маскулинности мы не показываем. Как раз поэтому, возможно, меня и выбрали на главную роль. Потому что есть актеры более брутальнее, чем я, которые жестче разговаривают и похожи на оперов. В нашем сериале есть некий романтизм, живое существование персонажей. Это, как мне кажется, привлекает зрителя.
- Мы недавно проводили опрос по поводу сиквелов, и, как ни странно, читатели очень хотят видеть продолжение «Бандитского Петербурга». Неужели мало детективов вышло за 23 года со дня премьеры той криминального саги?
- Как раз дело в том, о чем я сказал выше. Этот проект - с прекрасными актерами - был чуть ли не первым на постсоветском пространстве, где милиционеры были неплакатными, живыми, настоящими. Не в костюмах и красивой форме, а люди в обычной человеческой одежде, с юмором и проблемами. Это было честно. Бандиты тоже не были шаблонными. И это зашло. Я хорошо помню, когда сериал вышел. Мне не очень понравилось: только потому, что это не моя тема - девяностые...
- Неприятное время?
Историческая телесага «Тайны дворцовых переворотов» позволила актеру перевоплотиться в князя Григория Юсупова. Фото: кадр из фильма
- Крайне! И не потому, что я имел отношение к криминалу и не хочу вспоминать. Нет, я учился и играл в театре. Просто романтизация криминала мне непонятна. Или фраза «Не мы такие - жизнь такая», которой пытаются оправдать злодеяния. Мол, такое время было, все или в бандиты пошли, или на рынок. Вранье! Вот я жил в 90-е. Не пошел в бандиты.
И на рынок тоже. Родители мои тоже не торговали: мама работала завучем, папа - инженером наземной авиационной службы. Все разрушалось, да. Времена тяжелейшие. Но на рынок они не шли, выкручивались, работали по специальности. А в бандиты тогда пошли те, кто пошел бы в них и сейчас. Не надо придумывать оправдания. Во все времена есть маргинальный слой населения, который склонен к преступлениям. У человека всегда есть выбор.
Другое дело, что некоторым хочется оправдаться за свои поступки, совершенные тогда. И кинематограф помогает: «Бригада», «Бандитский Петербург»... Когда я смотрел, то не понимал, что это за отношения. Как это работает? Да, видел вокруг, но погружаться не хотел.
- Но как это повлияло на зрителя! Фразы Антибиотика растащили на цитаты, в Сашу Белого мальчишки играли...
- Чем дальше, тем больше я понимаю, какое влияние кинематограф имеет на людей. Огромное. А ведь мы, актеры, такого значения этому не придаем. А вообще-то люди себе профессию на всю жизнь выбирают, посмотрев кино. Так что показывать бандитов благородными людьми, мушкетерами - просто преступление. Крали, убивали, забирали бизнес. Какая романтика?
В новых сериях «Чужой стаи» герою Дмитрия предстоит разгадать множество криминальных загадок. Фото: канал НТВ
- Павел Майков, сыгравший в «Бригаде» бандита Пчелу, так потом и сказал, когда осознал отрицательное влияние сериала.
- Конечно! Мне молодые люди рассказывали, что даже в нулевые огромное количество «бригад» было создано после выхода этого проекта. Они брали сериал как кальку. Люди хотели быть бандитами. А для людей моего поколения в этом смысле библией стал фильм «Крестный отец» Фрэнсиса Копполы, снятый на деньги мафии (босс одной из мафиозных семей Джозеф Коломбо уверял прессу, что участвовал в финансировании картины. - Ред.). В этой картине бандитов показали с якобы человеческой точки зрения. Это неправильно. С моральной точки зрения. В выборе темы и расстановки акцентов должна быть мораль.
«На сына никогда с женой не давили»
- В конце прошлого года вы отметили юбилей. 50 лет прожить - не поле перейти. Не накрывает ли русская хандра, когда оглядываетесь назад?
- Если говорить о праздновании, то все прошло спокойно. Посидели с семьей (с 2001 года актер женат на дизайнере Юлии Ульяновой, которая родила ему сына Бориса. - Ред.) и легли спать. Но за несколько дней до даты, 26 октября, у меня резко испортилось настроение (смеется). Не отдавая себе отчета, попал в тяжелую рефлексию. Понимаете, что такое возраст? Что вообще такое 50 лет?
- Пока нет...
- И слава Богу. Нет, сожалений, что сделал что-то не так, нет. Или мог, но упустил. Жил так, как хотел и нашел в себе силы это делать. Никогда не переживал по поводу того, что не сыграл.
Если не сыграл - не мое. Если сыграл - мое. Некоторые мои друзья уже руководят театрами, а я не хочу этого делать, понимаете? Поэтому меня нет во многих шоу, пространстве соцсетей и общественной повестке. Это мой выбор. В этом смысле не жалею ни о чем. Но в 50 лет вдруг осенило: а жизнь-то практически прожита. Да, есть еще время. Но прожить эту жизнь заново уже не сможешь. И вот тогда накрывает легкая депрессия.
Брак Юлии и Дмитрия прошел проверку временем - они вместе уже больше 20 лет. Фото: личный архив
- То есть все же хочется начать все сначала?
- Нет. Не хочется. Но само осознание этой невозможности придавливает. Нет времени - вот что угнетает. Ощущения эйфории от того, что мне уже пятьдесят, не было. И вообще, со временем ощущения от праздников - Нового года и других - гасятся. Это сложный момент. У артистов еще проблема в том, что они зависят от внешности. Как ты выглядишь - вот что важно. Как стареешь: седеешь, лысеешь, толстеешь, худеешь.
Вот от этого напрямую зависит, дают какие-то роли или нет, дают ли вообще - то есть от внешности зависит буквально то, как развивается жизнь дальше. Этот переход чувствительный. Вот вошел я в 30 лет - и безостановочно почти 15 лет снимался в определенных ролях. А потом тебя вызывают на кастинг - и вроде бы ты тот же, но глаз уже другой. Как будто взрослее. Уже не тот резвый капитан, который быстро бежит и стреляет. Уже бежишь по-другому, смотришь по-другому.
Ты уже полковник, условно говоря. Понимаете? А внешне при этом ты похож не на полковника, а совсем на другого героя. И этот внутренний диссонанс - несовпадение обстоятельств роли и внешности - это для артиста тяжело. Если б я занимался бизнесом, мне было бы все равно. Задача была бы достигнуть результата. А у нас каждый день не знаешь, что будет завтра...
- И все же есть во взрослении свой шарм. Например, вы можете с высоты опыта и присущей мудростью наблюдать за взрослением сына. Как сейчас развивается Борис, чем он увлечен?
Борис не пошел по отцовским стопам, выбрав карьеру в сфере IT. Фото: личный архив
- Ему 18. Поступил в МИСИС (университет науки и технологий. - Ред.) на IT. Учится. Мне нравится, что он живет самостоятельной жизнью. Мама и папа - творческие, но он выбрал свой путь. И я счастлив, что мы на него никогда не давили.
Главное, чтобы он был счастлив и сделал правильный выбор. А это не всегда происходит за одну секунду и в таком возрасте. У некоторых получается, у некоторых - нет. Пока ему нравится. Занимается музыкой, играет на бас-гитаре и увлекается фотографией. Вот сейчас поехал кататься на лыжах с друзьями. Словом, все его устраивает - значит, и меня тоже.
- «Чужая стая. Невидимый враг»
- Пн. - пт./20.00