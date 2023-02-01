Слава: «Счастлива, что скоро стану бабушкой»

- Когда мне Сашуня сообщила эту радостную новость, то морально я была к ней готова. Поскольку в течение года до беременности уже были от дочки какие-то наводящие вопросы на эту тему… Когда Саша написала мне сообщение, я жутко обрадовалась. В этот момент была на гастролях, но тут же поняла, что очень хочу, чтобы у нас появилась семейная песня про этот счастливый период ожидания малыша.

Обратилась к Денису, так как уверена, что только он может написать такую душевную песню. Когда вернулась с гастролей, сразу встретилась с Денисом, а он говорит: «У тебя такое счастливое лицо, когда ты рассказываешь, что станешь бабушкой!» Когда Диня прислал мне строчки из этой песни, у меня мурашки шли по коже от каждой - я плакала.

Поэтому, когда слушаете песню, вы чувствуете мои душевные переживания. Так как мы обе суеверные, склонные к переживаниям барышни, то до 20-й недели беременности песню не выпускали.

- «Я рядом, дочка, и в солнце, и в ненастье» - это строчка из песни. А как в жизни вы помогаете Саше справиться с волнением перед родами?

- Сашунечка, конечно, переживает, как и все мамочки в таком положении. Но, если честно, то не очень. Мы постоянно на связи. Дочка ходит и на программы для беременных, и получает положительные эмоции, посещая музеи, балет, театр. Они с Андрюшей большие молодцы. Радует, что самая большая поддержка у дочки сейчас от ее мужа. Они всегда вместе.

На днях ходила с ними в ресторан: Саша капризничает, Андрюша ухаживает за ней - приносит ей что-то, уносит... Он с пониманием и заботой относится к беременной жене: тьфу-тьфу-тьфу, прям молодец. Материнское сердце радуется тому, что у дочки есть такая защита, опора и поддержка в виде любимого человека. А мама тоже всегда поддержит и поможет.

«Дочь с мужем откладывают на новую квартиру»

- Саша в прошлом году поступила на бюджетное отделение в магистратуру РУДН. Она еще не ушла в декрет? И кто ей будет помогать с малышом - ищете няню или своими силами будете справляться?

- Сашуня продолжает учебу, никаких академических отпусков дочь не брала. Сегодня с ней разговаривала, она была уже на сессии. С малышом, конечно же, будем все помогать. И у меня большая семья, и у Андрея большая семья. Все будем помогать. И у нас есть няня любимая, с которой мы давно работаем, тем более моя Антонина уже выросла. Когда няня узнала, что у Саши будет малышка, то с удовольствием вызвалась помогать.

- Многие артисты просят внуков называть их по имени, не любят слово «бабушка». Как хотите, чтобы внуки вас называли?

- Я очень хочу, чтобы мой внучек или внучка называли меня бабулечкой, бабушкой. Потому что для меня это как огромная награда - как получить орден за семейные заслуги. Это очень высокий статус. Сначала ты стала мамой, потом бабушкой.

Я из тех родителей, которые будут на всю страну кричать: «Я бабулечка! Я бабушка!» Мечтаю, чтобы малыш подбегал ко мне в ресторане и говорил: «Бабушка моя любимая, хорошая!» Не знаю, почему женщины этого боятся: может быть, хотят быть вечно молодыми? Но я всегда буду красоткой и молодой (даже когда стану седой и морщинистой), потому что это состояние души.

- Молодая семья живет в Сашиной квартире, которую вы ей купили. Будут ли Саша с Андреем и малышом расширяться?