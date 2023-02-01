Слава: «Счастлива, что скоро стану бабушкой»

На этой неделе певица Слава уезжает в гастрольный тур, из которого вернется уже в новом статусе - 42-летняя звезда этой весной станет бабушкой. Старшая дочь певицы, 24-летняя Александра Морозова, ждет ребенка и при этом продолжает учиться и записывать песни.
«Сорвусь и полечу в роддом»
- Поздравляем вас со скорым прибавлением в семье! Будет окошко во время гастролей, чтобы встретить Сашу из роддома? Может, даже собираетесь присутствовать на родах? Ведь сейчас в частных клиниках это разрешают не только мужьям, но и мамам…
- Спасибо огромное за поздравление. Да, очень счастливый момент скоро произойдет в нашей семье. Может быть, Андрюша (муж Александры. - Ред.) будет присутствовать на родах, если так решат молодые родители. А я и так всегда жутко волнуюсь, поэтому постараюсь ждать за дверями родзала. Да, в это время я буду в большом гастрольном туре, но все равно сорвусь и полечу, чтобы как можно быстрее увидеть, обнять, поцеловать внучка или внучку. И Сашуньку. Дай бог, все будет в порядке. Это главное. Увижу их и сразу вернусь к своему зрителю.
- Купили уже для малыша кроватку, коляску? Что вам молодые родители заказали?
- Заказов пока никаких не поступало. Но Сашунька меня спрашивала: покупала ли я что-то заранее (кроватку, коляски, соски), когда ждала Тонечку (младшей дочери Славы сейчас 11 лет. - Ред.). Но я была в этом плане суеверной: поэтому мои родственники и близкие накупили все необходимое, только когда я родила.
Один друг вообще привез целую машину приданого для Тони: начиная от бутылочек и кроватки и заканчивая игрушками. Родные и друзья сильно активизировались. Я думаю, что в Сашином случае будет то же самое. Когда она вернется домой, у нее будет полный комплект всего, что нужно. Сашка меня знает и понимает, что я накуплю ей и малышу все, что нужно и не нужно.
- На днях вышла ваша новая песня «Дочка-мама». Когда заказали эту песню ее автору Денису Кляверу? Не в тот ли момент, когда узнали о беременности Саши?
Фото: Мария Петрова
- Когда мне Сашуня сообщила эту радостную новость, то морально я была к ней готова. Поскольку в течение года до беременности уже были от дочки какие-то наводящие вопросы на эту тему… Когда Саша написала мне сообщение, я жутко обрадовалась. В этот момент была на гастролях, но тут же поняла, что очень хочу, чтобы у нас появилась семейная песня про этот счастливый период ожидания малыша.
Обратилась к Денису, так как уверена, что только он может написать такую душевную песню. Когда вернулась с гастролей, сразу встретилась с Денисом, а он говорит: «У тебя такое счастливое лицо, когда ты рассказываешь, что станешь бабушкой!» Когда Диня прислал мне строчки из этой песни, у меня мурашки шли по коже от каждой - я плакала.
Поэтому, когда слушаете песню, вы чувствуете мои душевные переживания. Так как мы обе суеверные, склонные к переживаниям барышни, то до 20-й недели беременности песню не выпускали.
- «Я рядом, дочка, и в солнце, и в ненастье» - это строчка из песни. А как в жизни вы помогаете Саше справиться с волнением перед родами?
- Сашунечка, конечно, переживает, как и все мамочки в таком положении. Но, если честно, то не очень. Мы постоянно на связи. Дочка ходит и на программы для беременных, и получает положительные эмоции, посещая музеи, балет, театр. Они с Андрюшей большие молодцы. Радует, что самая большая поддержка у дочки сейчас от ее мужа. Они всегда вместе.
На днях ходила с ними в ресторан: Саша капризничает, Андрюша ухаживает за ней - приносит ей что-то, уносит... Он с пониманием и заботой относится к беременной жене: тьфу-тьфу-тьфу, прям молодец. Материнское сердце радуется тому, что у дочки есть такая защита, опора и поддержка в виде любимого человека. А мама тоже всегда поддержит и поможет.
«Дочь с мужем откладывают на новую квартиру»
- Саша в прошлом году поступила на бюджетное отделение в магистратуру РУДН. Она еще не ушла в декрет? И кто ей будет помогать с малышом - ищете няню или своими силами будете справляться?
- Сашуня продолжает учебу, никаких академических отпусков дочь не брала. Сегодня с ней разговаривала, она была уже на сессии. С малышом, конечно же, будем все помогать. И у меня большая семья, и у Андрея большая семья. Все будем помогать. И у нас есть няня любимая, с которой мы давно работаем, тем более моя Антонина уже выросла. Когда няня узнала, что у Саши будет малышка, то с удовольствием вызвалась помогать.
- Многие артисты просят внуков называть их по имени, не любят слово «бабушка». Как хотите, чтобы внуки вас называли?
- Я очень хочу, чтобы мой внучек или внучка называли меня бабулечкой, бабушкой. Потому что для меня это как огромная награда - как получить орден за семейные заслуги. Это очень высокий статус. Сначала ты стала мамой, потом бабушкой.
Я из тех родителей, которые будут на всю страну кричать: «Я бабулечка! Я бабушка!» Мечтаю, чтобы малыш подбегал ко мне в ресторане и говорил: «Бабушка моя любимая, хорошая!» Не знаю, почему женщины этого боятся: может быть, хотят быть вечно молодыми? Но я всегда буду красоткой и молодой (даже когда стану седой и морщинистой), потому что это состояние души.
- Молодая семья живет в Сашиной квартире, которую вы ей купили. Будут ли Саша с Андреем и малышом расширяться?
Весной старшая дочь певицы Саша станет мамой. Фото: Мария Петрова
- Молодая семья живет в Сашиной квартире, которую вы ей купили. Будут ли Саша с Андреем и малышом расширяться?
- Недавно говорили с ними на эту тему. Сейчас они живут в очень хорошем доме: внутри жилищного комплекса находятся и магазин, и спортивный комплекс, а главное - круглосуточная больница, что
очень важно для семьи с маленьким ребенком. Поэтому они хотят пока там пожить, но в планах у молодых родителей покупка большой квартиры или таунхауса. Андрей сейчас максимально много работает, и они откладывают деньги. Молодцы, строят планы - дай бог, чтобы они реализовались.
«Мужчины, знайте, нам очень одиноко!»
- Вы много гастролируете: осенью уже был тур, сейчас новый. Постоянные разлуки стали причиной расставания с Анатолием - отцом вашей младшей дочери, с которым вы 20 лет были вместе...
- Причина расставания с Анатолием не в гастролях. Мы часто не виделись из-за работы. И это никому не мешало. Просто случились небольшие косяки с его стороны, о которых я говорить не буду. Но все равно для меня Анатолий - близкий, родной человек. А время покажет, что будет дальше.
- При этом вы с Анатолием дружите и нормально общаетесь. Кто-то даже написал, что ваше расставание - это просто такой пиар-ход...
- Пиариться на отношениях - это низко для меня. Я не приемлю такое ни в каком виде! Я рассказываю все абсолютно по-честному. Горжусь тем, что родители меня воспитали максимально честным, открытым человеком.
- Раз уж вы теперь одна, расскажите, где знакомятся известные певицы? Обычные люди сейчас часто находят друг друга благодаря приложениям знакомств...
- Женщине (тем более самостоятельной, самодостаточной) сложно познакомиться. У меня много знакомых девчоночек моего возраста: и умницы, и красавицы... Для них встретить хорошего мужчину стало огромной проблемой. И они не будут делать первыми шаг навстречу, как и я. Конечно, если бы ко мне кто-то подошел, например, в ресторане, я бы могла пообщаться…
Но ко мне боятся подходить мужчины. Наверное, как и ко многим артисткам. Это проблема для знакомств - нас боятся. Мужчины, мы хотим, чтобы вы к нам подходили, делали комплименты, дарили цветы! Делайте первые шаги - нам очень одиноко.
Слава и бизнесмен Анатолий Данилицкий расстались, но продолжают вместе воспитывать дочь Антонину. Фото: PR-служба певицы Славы
- Вы в соцсетях озвучивали требования к мужчине: «Счастлива познакомиться с сексуальным мужчиной, красивым, богатым, ответственным и чтоб вкусно пах…» Все требования в силе?
- Да, все в силе.
- Даже сильные женщины плачут, когда их предают мужчины. Расставание с Анатолием заставило вас грустить, плакать?
- По поводу Анатолия, конечно, плакала: и перед концертами, и после. И грустила, и тяжело было. Мне кажется, что даже самая сильная женщина не может справиться со своими эмоциями в такой ситуации. Но силы и положительные эмоции появились благодаря скорому счастливому событию в нашей семье.
Пришло и вдохновение: сейчас я придумываю новое большое шоу: будут декорации, сценография, костюмы, идет отбор танцоров - готовим грандиозный проект, программу, в которой люди увидят новую меня.
- Такую же новую, как ваша новая фигура! Прошло полгода после пластических операций: вы делали небольшую липосакцию рук, живота, ног, спины, подбородка, еще и грудь подтянули... На фото и видео заметен отличный результат. А как все зажило? И главный женский вопрос: чтобы удержать результат, насколько серьезно приходится заниматься спортом и ограничивать себя в еде?
- У меня все очень быстро зажило, и уже на десятый день я поехала в тур. Чувствую себя прекрасно! Доктор предупредил, что жирок в тех местах, где его убрали, не будет нарастать, но если хорошо поем, то килограммы возвращаются. Потому пытаюсь не переедать. На диетах не сижу: ем все что хочу. Вчера на ночь съела доширак с майонезом, сегодня - колбаски докторской с черным хлебушком.
Обожаю жареную картошку! Я себя этого лишать никогда не буду. Просто любимые блюда есть надо или один раз в день, или маленькими порциями. Тогда будешь и в прекрасной форме, и в хорошем настроении. Спортом не занимаюсь. Иногда приседаю, чтобы ягодицы мои были как орех: они у меня такие классные от природы. Сейчас поеду на гастроли - а там репетиции, концерты, и я быстро сброшу пару лишних килограммов.